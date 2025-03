https://english.almayadeen.net/articles/opinion/moral-imperative–recognise-yemen-and-palestine



Moralische Verpflichtung: Jemen und Palästina anerkennen

Tim Anderson

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. März 2025

Tim Anderson argumentiert, dass die Anerkennung der Kämpfe des jemenitischen und palästinensischen Volkes eine moralische Verpflichtung für unabhängige Nationen ist, und fordert internationale Unterstützung gegen die vom Westen unterstützte Unterdrückung.

Es ist bedeutungslos, nur Tränen für diejenigen zu vergießen, die unter enormen humanitären Krisen leiden, wenn wir diese Völker nicht auch anerkennen und unterstützen. Aus diesem Grund ist es moralisch zwingend geboten, das jemenitische und palästinensische Volk anzuerkennen, eng verbundene arabische und muslimische Völker, die seit Jahrzehnten gegen Pläne von außen kämpfen, ihr Land und ihre Ressourcen zu teilen, zu vernichten und zu stehlen.

Dieser moralische Imperativ ist eine Verpflichtung für die freien Völker der Welt, für diejenigen mit Gewissen, und insbesondere für große unabhängige Nationen – wie Russland, China, Venezuela und Iran –, den Kampf des jemenitischen und palästinensischen Volkes anzuerkennen und zu unterstützen, das seit Jahrzehnten im Stich gelassen und unterdrückt wird und von dem die imperialen Mächte behaupten, es existiere nicht, es sei ein illegitimes Volk oder „Terroristen“, selbst wenn es sein Land und seine Gemeinden vor imperialem Terrorismus verteidigt.

Das jemenitische Volk hat einen Unabhängigkeitskrieg gegen die USA und ihre Stellvertreter, hauptsächlich arabische Monarchien aus dem Persischen Golf, begonnen, einen schmutzigen Krieg, der viele Jahre andauerte, den das jemenitische Volk jedoch gewann. Anschließend wurde es vom UN-Sicherheitsrat als „Huthi-Rebellen“ missbraucht und unter einer umfassenden, von den Vereinten Nationen unterstützten Blockade festgehalten, was zu dem führte, was vor dem Völkermord im Gazastreifen als „die größte humanitäre Krise der Welt“ bezeichnet wurde.

Diese Jemeniten sind nicht einfach nur „Rebellen“, sondern sie stellen seit zehn Jahren die einzige legitime Regierung im Jemen dar. Diese von der Ansar Allah geführte Koalitionsregierung mit Sitz in Sanaa verwaltet seit 2015 einen Staat für mehr als 70 % der Bevölkerung, während das „anerkannte“ Regime eine Kompradorenexilgruppe mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien, ist.

Genauso wie die Menschen in Venezuela einen von außen ernannten, selbsternannten „Präsidenten“ wie Juan Guaido oder Edmundo Gonzalez nicht tolerieren können, kann von den Jemeniten nicht erwartet werden, dass sie ein Exilregime mit Sitz in Saudi-Arabien als ihre Regierung akzeptieren.

Die internationale Gemeinschaft weiß wenig über das jemenitische Volk. Besser bekannt ist das palästinensische Volk, das seit acht Jahrzehnten einen Kampf gegen das israelische Siedlerkolonialregime führt, Opfer von ethnischen Säuberungen, regelmäßigen Massakern und in den letzten zwei Jahren einem völkermörderischen Angriff in Gaza wurde.

Die Welt sah dem Geschehen in Gaza mit Entsetzen zu, aber nur wenige taten etwas, mit Ausnahme des jemenitischen Volkes und des von der Hisbollah angeführten Widerstands im Libanon. Das jemenitische Volk stellte sich den israelischen Kriminellen direkt entgegen und blockierte die Schifffahrt, um die Versorgung des Völkermordregimes zu unterbinden, in Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen aus der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Welcher andere Staat ist seinen Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention nachgekommen?

Die freien Völker der Welt sollten sich dem jemenitischen und palästinensischen Volk anschließen und nicht auf der Seite der kriminellen USA und Israels stehen. Wir sollten auch die israelischen Verbrechen gegen das jemenitische und palästinensische Volk sowie die angloamerikanischen Lieferanten von Bomben und anderen Waffen, die zum Abschlachten dieser Völker eingesetzt werden, aufdecken.

Wir sind nicht machtlos, wir können etwas tun, indem wir die Regierung von Sanaa im Jemen und einen einzigen demokratischen Staat in Palästina anerkennen, nicht die lächerliche „Zwei-Staaten-Illusion“, die seit so vielen Jahren propagiert wird. Die Apartheid in Palästina muss abgeschafft werden, das ist eine völkerrechtliche Verpflichtung, wie die Anwälte Richard Falk und Virginia Tilley in einem Bericht für die UNO, vor Jahren, betonten.

Verwandte Nachrichten

So wie die Südafrikaner in den 1980er Jahren einen rückwärtsgewandten „Homeland“-Vorschlag ablehnten, sollten wir diesen überholten „Zwei-Staaten“-Mythos für Apartheid-„Israel“ und Palästina ablehnen. Das südafrikanische Apartheidregime versuchte, „Bantustan“-Enklaven als eine Form der „Selbstbestimmung“ darzustellen, was jedoch sowohl von schwarzen Südafrikanern als auch von den Vereinten Nationen abgelehnt wurde. Erzbischof Desmond Tutu sagte, dass Stammes-Enklaven nichts mit der südafrikanischen Realität zu tun hätten. Die Politik und Praxis des Bantustan zielte darauf ab, die Apartheid zu stärken, indem die mehrheitlich schwarzafrikanische Bevölkerung auf 13 % des Landes mit wenigen Ressourcen und grundlegenden Dienstleistungen gezwungen wurde.

Die erste Trump-Regierung versuchte 2020, eine sehr ähnliche Idee zu verkaufen, nämlich den Landraub durch 140 Siedlungen und 600.000 israelische Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem aufrechtzuerhalten. Dieser Plan wurde von allen palästinensischen Fraktionen abgelehnt.

Genauso wie Russland sagt, dass es nicht neben einer Neonazi-Ukraine leben kann, die auf die Zerstörung des russischen Volkes und seiner Kultur abzielt, kann vom palästinensischen Volk nicht erwartet werden, dass es neben einem kolonialen Regime lebt, das sich für seine Ausrottung einsetzt. Die Kolonisatoren sollten dazu gebracht werden, die gleiche Staatsbürgerschaft für alle zu akzeptieren oder das Land zu verlassen.

Wir müssen die Blockade brechen, die gegen die Völker des Jemen und Palästinas verhängt wurde, eine Blockade der Informationen, der Kultur – einschließlich der Versuche, die Kommunikation mit diesen Menschen und die Unterstützung für sie zu verbieten – und dann auch die wirtschaftliche und militärische Blockade.

Während der jemenitischen Revolution 2014–2015 gelang es Washington, den UN-Sicherheitsrat davon zu überzeugen, Ansar Allah („Huthi-Rebellen“) als destabilisierende terroristische Kraft zu bezeichnen, obwohl sie von den USA und Saudi-Arabien unterstützte Al-Qaida-Gruppen auf der Arabischen Halbinsel bekämpften. Die unabhängigen Staaten im UN-Sicherheitsrat scheinen geschlafen zu haben. Dies gab dem schrecklichen Krieg und der Belagerung des Jemen scheinbar die Legitimität der UNO.

Ansar Allah ist die einzige arabische und muslimische Widerstandsgruppe, die vom UN-Sicherheitsrat verboten wurde. Weder die libanesische Widerstandspartei Hisbollah (die in den letzten zwei Jahrzehnten die meiste Zeit Teil der libanesischen Regierung war) noch eine der palästinensischen Fraktionen (Hamas, Islamischer Dschihad und andere) sind bei den Vereinten Nationen auf dieser Liste. Sie werden lediglich einseitig von Washington und seinen Verbündeten als „terroristisch“ eingestuft. Wir sollten mehr auf den Unterschied zwischen internationalen und einseitigen Bezeichnungen achten.

Doch selbst Washington akzeptiert vom UN-Sicherheitsrat benannte terroristische Gruppen als neue Regierung, wenn es passt, wie wir bei der Übernahme von Damaskus durch HTS/Al-Qaida Ende 2024 gesehen haben. HTS hat kein revolutionäres oder demokratisches Mandat, sondern übernahm einfach die Macht, als die belagerte syrische arabische Armee zusammenbrach; dennoch beeilten sich westliche und arabische Kompradorenregime, mit dem neuen „Interimspräsidenten“ Jolani alias Ahmed al Sharaa zu normalisieren, weil die HTS-Truppen die unabhängige Assad-Regierung gestürzt hatten, die mit dem Iran verbündet war und den libanesischen und palästinensischen Widerstand materiell unterstützt hatte.

Wenn Washington dies mit ausgewiesenen Terroristen tun kann, warum sollten dann nicht die unabhängigen Nationen der Welt die anständigen und leidgeprüften jemenitischen und palästinensischen Völker anerkennen?

Ein weiterer Grund, den die Angloamerikaner dafür anführen, dass sie Ansar Allah nicht anerkennen und als „terroristisch“ einstufen, sind ihre Operationen gegen die Schifffahrtsversorgung des Roten Meeres für das israelische Regime seit dem Ausbruch des Völkermords in Gaza im Oktober 2023. Die von Ansar Allah geführte Regierung in Sanaa antwortete jedoch, dass ihre Operationen nicht nur gegen die israelischen Kriminellen und ihre Komplizen gerechtfertigt seien, sondern auch eine Verpflichtung gemäß der Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes darstellten, in der in der Tat die Notwendigkeit genannt wird, gegen diejenigen vorzugehen, die sich an „Komplizenschaft beim Völkermord“ beteiligen (Artikel III).

Unter all diesen Umständen, nicht zuletzt angesichts der unüberlegten und strafenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen den Jemen und der Versuche, jegliche Unterstützung für den palästinensischen Widerstand zu verbieten, ist es wichtig, dass ein zivilgesellschaftlicher Dialog mit den Menschen im Jemen und in Palästina eröffnet wird, trotz der Versuche, solche Verbindungen zu verbieten; und dass große, unabhängige und ausgleichende Nationen wie Russland, China, Venezuela und der Iran sich dafür einsetzen, diese Völker auf nationaler Ebene anzuerkennen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Direktor des in Sydney ansässigen Centre for Counter Hegemonic Studies.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …