Sahra Wagenknecht : Wir werden den Mächtigen einheizen!

Morgen um 17.30 Uhr geht es los: In München auf dem Marienplatz startet unsere große Wahlkampftour. Auch wenn es kalt ist in Deutschland: Wir werden den Mächtigen einheizen! Und ich bin zuversichtlich, dass wir es in den Bundestag schaffen, weil es das BSW braucht. Wir sind die einzigen, die gegen Aufrüstung, Waffenexporte und sinnlose Wirtschaftssanktionen die Stimme erheben. Daher meine Bitte an Euch: Geht am 23. Februar wählen. Teilt unsere Videos, wenn sie Euch gefallen. Und was das Wichtigste ist: Sprecht mit Freunden, Kollegen oder Nachbarn über das BSW und überzeugt sie, dass es im nächsten Bundestag wenigstens eine Stimme der Vernunft geben muss! Wenn jede/r von Euch drei Menschen in seinem Bekanntenkreis überzeugen kann, werden wir nicht nur einziehen, sondern eine starke Kraft im nächsten Bundestag sein.