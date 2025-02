https://www.commondreams.org/opinion/create-anti-fascist-movement



Wir müssen eine breite antifaschistische Bewegung schaffen, um uns gegen Trump 2.0 zu wehren

C.J. Polychroniou

Common Dreams

02. Februar 2025

Der Kampf gegen den Neofaschismus in den USA muss von all jenen geführt werden, deren Rechte unter der zweiten Trump-Regierung ins Visier genommen werden.

Vor einigen Jahren warnte Noam Chomsky vor der Rückkehr des Faschismus in den heutigen kapitalistischen Gesellschaften. Er wies darauf hin, dass 40 Jahre neoliberale Politik – ein einseitiger Klassenkampf, der von der Unternehmerklasse und ihren Verbündeten gegen die arbeitende Bevölkerung, die Armen, die Minderheiten, die Jungen und die Alten geführt wurde – zu massiver Ungleichheit und zunehmenden sozialen Spannungen geführt habe, „was einen Nährboden für Extremismus, Gewalt, Hass und die Suche nach Sündenböcken schaffe – und ein fruchtbares Terrain für autoritäre Persönlichkeiten, die sich als Retter aufspielen können“. Daher, so seine Worte, „sind wir auf dem Weg zu einer Form des Neofaschismus“.

Es sind jedoch insbesondere die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Finanzkrise von 2007–2008, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten hatte, als Folge des Zusammenbruchs des US-Immobilienmarktes, und sich dann über Verknüpfungen im globalen Finanzsystem auf den Rest der westlichen Welt ausbreitete, die zum Katalysator für die Wiederbelebung des Ultranationalismus und den Anstieg des Autoritarismus und rechtsextremer Parteien und Bewegungen in fortgeschrittenen kapitalistischen Demokratien wurden. Parteien, die entweder nicht existierten oder um politische Legitimität und Massenpopularität kämpften, wurden in Rekordzeit in den politischen Mainstream katapultiert. Wie bereits erwähnt, sind viele der heute bekanntesten rechtsextremen Parteien in Europa, wie z. B. in Deutschland und Italien, „Kinder der Finanzkrisen“. Die Finanzkrise von 2008 ist auch der Hauptgrund für die Umwandlung Ungarns unter Victor Orban in die rechtsextremste Nation Europas.

In den Vereinigten Staaten war es die Obama-Regierung mit ihren großen Rettungspaketen für Finanzinstitute und ihren gebrochenen Versprechen, die den Aufstieg des Trumpismus vorbereitete, indem sie die Enttäuschung der Bürger über die Regierung schürte. Die Pandemie und die darauffolgende wirtschaftliche Störung, verbunden mit den weit verbreiteten Protesten gegen den Tod von George Floyd und Präsident Donald Trumps eigener Reaktion auf die Krise mit der Drohung, das Militär gegen die Demonstranten einzusetzen, führten 2020 zum Sieg Bidens über Trump. Junge Wähler und Progressive verhalfen dem ehemaligen Präsidenten Joe Biden zum Sieg, obwohl er mit einer zentristischen Strategie Wahlkampf machte und sich weigerte, politische Maßnahmen wie eine allgemeine Krankenversicherung und eine Vermögenssteuer zu unterstützen, die von den Senatoren Bernie Sanders (I-Vt.) bzw. Elizabeth Warren (D-Mass.) befürwortet wurden.

In den letzten 40 Jahren hat der neoliberale Kapitalismus einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Menschen nicht mehr als Bürger, sondern als Verbraucher denken.

Doch Bidens Wahlsieg im Jahr 2020 bedeutete nicht, dass der Trumpismus besiegt worden war. Trump hatte von dem Moment an, als er in die Politik eintrat, Rassismus und Hass verbreitet, und sein Versprechen, „den Sumpf trockenzulegen“, fand bei vielen Wählern Anklang, die, wie ihre Pendants in ganz Europa, die Nase voll hatten von der üblichen Politik und sich nach einer öffentlichen Person sehnten, einem Retter, der den verabscheuungswürdigen Eliten die Stirn bieten würde. Leider lassen sich die Bürger in den heutigen kapitalistischen Demokratien genauso leicht täuschen, vielleicht sogar noch leichter, als diejenigen, die unter einer Diktatur leben. Aber die Demokraten haben die Wahl 2024 nicht so sehr wegen der Inflation verloren, sondern vielmehr wegen der katastrophalen Kampagne von Kamala Harris, in der sie die arbeitende Bevölkerung völlig im Stich ließ. Dadurch verhalf sie Trump zu Zugewinnen in fast allen demografischen Gruppen, einschließlich der afroamerikanischen und lateinamerikanischen Wähler, die traditionell die Demokratische Partei unterstützen, und zum Triumph in allen sieben Swing States. Ihre Kampagne bestätigte den Verdacht vieler, dass die Demokraten zur Partei der Eliten geworden sind. Tatsächlich sehen selbst Wähler, die zuvor die Demokraten unterstützt haben, die Partei als nicht bereit an, für die Menschen zu kämpfen, und als „übermäßig auf Vielfalt und Eliten konzentriert“, wie aus einer neuen Studie der progressiven Gruppe Navigator Research hervorgeht.

Wähler, die die Nase voll haben von der üblichen Politik und den sich verschlechternden sozioökonomischen Bedingungen, und ihre Unterstützung rechtsextremen Politikern zugewandt haben, scheinen sich nicht allzu sehr um die Tendenz der liberalen Demokratien zum Autoritarismus zu sorgen. So zeigen Umfragen beispielsweise, dass die Mehrheit der US-Bürger Massenabschiebungen von Einwanderern ohne Papiere befürwortet. Auch in europäischen Ländern werden immer mehr tödliche Grenzpolitiken eingeführt, da viele Bürger des Kontinents strengere Grenzkontrollen fordern. In Deutschland beispielsweise haben die Konservativen sogar mit der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD) zusammengearbeitet, um einen nicht bindenden Antrag zu verabschieden, der drastische Einschränkungen der Migration fordert. Glücklicherweise lehnte der Deutsche Bundestag das Einwanderungsgesetz mit 350 zu 338 Stimmen bei fünf Enthaltungen ab.

Was der Trend zum Autoritarismus über den Zustand der liberalen Demokratie in der westlichen Welt aussagt, sind kaum ermutigende Nachrichten. Der neoliberale Kapitalismus hat sowohl die Institutionen als auch die Kultur eines demokratischen Gemeinwesens auf enorme und tiefgreifende Weise geschwächt. Im neoliberalen Kapitalismus hat die liberale Demokratie ihre Fähigkeit verloren, auf die Bedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung einzugehen. Wirtschaftsliberalisierung, Deregulierung, Privatisierung und die Diktatur des Finanzkapitals (im angelsächsischen Kontext durch das ideologische Prisma des Sozialdarwinismus verstärkt) haben die Sozialdemokratie in der gesamten westlichen Welt in die Defensive gedrängt. Im Gegenzug stärken die populären Mainstream-Medien die neoliberale Ideologie auf vielfältige Weise, beispielsweise durch das, was Noam Chomsky als „Strategie der Ablenkung“ bezeichnet, und indem sie „die Öffentlichkeit wie Kinder behandeln“.

In den letzten 40 Jahren hat der neoliberale Kapitalismus einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Menschen nicht mehr wie Bürger, sondern wie Verbraucher denken. Ein Bürger ist jemand, der sich an den Angelegenheiten des Gemeinwesens beteiligt und sich um das Wohlergehen seiner Gemeinschaft und der Schwachen und Verwundbarsten unter uns sorgt. Ein Verbraucher ist jemand, dessen Identität und Werte sich auf das Selbst beziehen und der die Macht an den Markt und an diejenigen abgegeben hat, die die endgültigen Entscheidungen über seine Wünsche und Bedürfnisse treffen. Ersterer ist aktiv, während Letzterer passiv ist. Die fast 90 Millionen wahlberechtigten US-Bürger, die bei den Präsidentschaftswahlen 2024 nicht gewählt haben, sind Verbraucher oder das, was die Menschen im klassischen Stadtstaat Athen Idioten nannten – also Privatpersonen, die kein Amt innehatten und sich nicht an öffentlichen Angelegenheiten beteiligten. Übrigens leitet sich das heutige englische Wort „idiot“ vom griechischen Wort ἰδιώτης ab.

Tatsächlich könnte man glaubhaft argumentieren, dass die USA nun auf dem besten Weg zu einem vollwertigen neofaschistischen Regime sind, da fast 90 Millionen Wahlberechtigte sich dafür entschieden haben, die Präsidentschaftswahlen 2024 zu überspringen, während Millionen, die für Trump gestimmt haben, dies aus reiner Unwissenheit darüber taten, wofür Trump steht. Sich wie ein Kaiser aufzuführen und sich an kolossalen Grausamkeiten gegenüber Schwachen und Schutzbedürftigen zu beteiligen, bereitet den Rassisten und Fanatikern, die einen so großen Teil der MAGA-Bewegung ausmachen, sicherlich enorme Freude und Befriedigung, aber diese Tatsache allein offenbart auch die eher außergewöhnliche Zerbrechlichkeit der US-Demokratie, da sie auf einer politischen Kultur beruht, die offensichtlich nicht in der Lage ist, ihren rassistischen Wurzeln zu entkommen. Trumps Bemühungen, Programme für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI) zu beenden, sind tief im Rassismus verwurzelt und werden die US-Gesellschaft nur noch weniger tolerant gegenüber dem „Anderen“ und damit noch rassistischer machen.

Letztendlich ist die wichtigste Frage, wie wir uns jetzt in den USA gegen den Neofaschismus wehren können. Faschismus ist nicht unvermeidlich. Er hat in der Vergangenheit sein hässliches Haupt erhoben und wurde letztlich überall von Menschen besiegt, die sich weigerten, sich einer brutalen und hasserfüllten Politik unterzuordnen. Aber die Tatsache, dass er heute in der gesamten westlichen Welt sein hässliches Haupt erhebt, ist ein klarer Beweis dafür, dass es dem neoliberalen Kapitalismus nicht gelungen ist, den Faschismus in Schach zu halten. Verstärkter Protektionismus, Chauvinismus, Hurrapatriotismus und Unterdrückung sind objektiv notwendig für ein System, das von Ausbeutung lebt und die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert, während es gleichzeitig einen bösartigen Angriff auf den öffentlichen Sektor unternimmt.

Trump 2.0 ist eine unverkennbar neofaschistische Regierung, die von hochgefährlichen und unqualifizierten Kabinettsmitgliedern geführt wird. Ein linker Widerstand gegen Trumps neofaschistisches Regime ist unerlässlich, muss aber auf einem politischen Kampf basieren, der mit jedem anderen Kampf verschmilzt. Die antifaschistische Bewegung, die gegen die Taktiken der Präsidentschaft von Trump 2.0 entstehen muss, sollte starke Allianzen zwischen Arbeitern, Frauen, Minderheiten und Umweltschützern aufbauen. Der Kampf für Arbeitnehmerrechte, Frauenrechte, Minderheitenrechte und LGBTQ-Rechte ist Teil desselben Kampfes gegen den Neofaschismus des 21. Jahrhunderts, eine Bewegung, die die Uhr zurückdrehen will.

Daher ist die Schaffung einer antifaschistischen Massenbewegung, die verschiedene Kämpfe zusammenführt, von größter Bedeutung. Wir sollten nicht vergessen, dass der Faschismus in der Vergangenheit an die Macht kam, nachdem er den Charakter einer Massenbewegung angenommen hatte. Das ist jetzt nicht anders. Der Trumpismus ist eine reaktionäre soziale Bewegung, und wir sind vielleicht nicht mehr weit davon entfernt, Zeuge der Entstehung einer Armee moderner Schwarzhemden zu werden, insbesondere seit der Begnadigung der Angreifer auf das Kapitol eine klare Botschaft an die weißen Suprematisten im ganzen Land gesendet wurde, dass die derzeitige Regierung auf ihrer Seite steht.

Wie die bekannte kommunistische und feministische Führerin Clara Zetkin vor mehr als 100 Jahren argumentierte, sei der Faschismus „ein Ausdruck des Verfalls und der Auflösung der kapitalistischen Wirtschaft …“

Dasselbe kann heute in Bezug auf den Aufstieg des Neofaschismus gesagt werden. Er ist ein Ausdruck der inhärenten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Widersprüche der Kapitalakkumulation unter einem neoliberalen Regime.

Zetkin sah „den Faschismus als stärksten, konzentriertesten und klassischsten Ausdruck … der allgemeinen Offensive der Weltbourgeoisie.“ Dementsprechend kam sie zu dem Schluss, dass „der Kampf gegen den Faschismus vom gesamten Proletariat aufgenommen werden muss“.

Das gilt auch heute noch. Der Kampf gegen den Neofaschismus in den USA muss von all jenen geführt werden, deren Rechte unter der zweiten Trump-Regierung ins Visier genommen werden. Und die Strategie dafür ist die Einheitsfront, wie Clara Zetkin sie sicherlich befürwortet hätte, wenn sie heute noch am Leben wäre.

