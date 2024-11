https://www.commondreams.org/news/bernie-sanders-2024



Sanders kritisiert „Großkapitalinteressen“ und Berater, die die Demokratische Partei nach der Niederlage gegen Trump kontrollieren

„Während die demokratische Führung den Status quo verteidigt, ist das amerikanische Volk wütend und will Veränderung“, so der Vermont Independent. “Und sie haben recht.“

Von Jessica Corbett

6. November 2024

Kurz bevor Vizepräsidentin Kamala Harris am Mittwoch ihre Rede zur Niederlage hielt, kritisierte der US-Senator Bernie Sanders die Führung der Demokratischen Partei scharf dafür, dass sie das Weiße Haus und mindestens eine Kammer des Kongresses an die Republikaner verloren hat.

„Es sollte keine große Überraschung sein, dass eine Demokratische Partei, die die Arbeiterklasse im Stich gelassen hat, feststellen muss, dass die Arbeiterklasse sie im Stich gelassen hat“, sagte Sanders (I-Vt.) in einer Erklärung. “Zuerst war es die weiße Arbeiterklasse, und jetzt sind es auch die Latino- und schwarzen Arbeiter.“

„Während die demokratische Führung den Status quo verteidigt, ist das amerikanische Volk wütend und will Veränderung“, sagte der Senator, der am Dienstag deutlich wiedergewählt wurde, während die Republikaner die Oberkammer zurückeroberten. “Und sie haben recht.“

Nachdem Sanders 2016 und 2020 die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten angestrebt hatte, kämpfte er in diesem Zyklus für Harris, warnte vor der Rückkehr des gewählten republikanischen Präsidenten Donald Trump, schoss scharf auf die Beteiligung von Milliardären an der US-Politik und forderte die Demokraten auf, den arbeitenden Menschen besser zu dienen.

„Werden die Großgeldinteressen und die gut bezahlten Berater, die die Demokratische Partei kontrollieren, aus dieser katastrophalen Kampagne irgendwelche echten Lehren ziehen? … Wahrscheinlich nicht.“

In seiner neuen Erklärung hob Sanders die Einkommens- und Vermögensungleichheit in den USA, die Bedenken der Arbeitnehmer hinsichtlich künstlicher Intelligenz und das Versäumnis der Bundesregierung hervor, bezahlten Urlaub und eine allgemeine Gesundheitsversorgung bereitzustellen, während sie Milliarden von Dollar in den Krieg Israels gegen den Gaza-Streifen investiert.

„Werden die großen Geldinteressen und gut bezahlten Berater, die die Demokratische Partei kontrollieren, aus diesem katastrophalen Wahlkampf irgendwelche echten Lehren ziehen? Werden sie den Schmerz und die politische Entfremdung verstehen, die zig Millionen Amerikaner erleben? Haben sie irgendwelche Ideen, wie wir es mit der immer mächtiger werdenden Oligarchie aufnehmen können, die so viel wirtschaftliche und politische Macht hat?“, fragte er. “Wahrscheinlich nicht.“

„In den kommenden Wochen und Monaten müssen diejenigen von uns, die sich für Basisdemokratie und wirtschaftliche Gerechtigkeit einsetzen, einige sehr ernsthafte politische Diskussionen führen„, schloss Sanders. ‚Bleiben Sie dran.“

Progressive, die auf Trumps Sieg im Wahlkollegium und bei der Volksabstimmung mit Kritik an den Milliardären, die ihn unterstützt hatten, und dem Versprechen eines ‘beispiellosen Widerstands“ während seiner zweiten Amtszeit reagierten, schlossen sich den Äußerungen von Sanders an.

Jonah Furman, Kommunikationsdirektor der United Auto Workers (UAW), teilte Sanders‘ Erklärung auf X – der Social-Media-Plattform des Milliardärs und Trump-Unterstützers Elon Musk – und sagte: „Die Aufgabe ist seit einem Jahrzehnt klar. Die Frage ist nur, ob und wann wir uns der Aufgabe gewachsen zeigen werden.“

Unabhängig davon sagte der Präsident der Gewerkschaft, Shawn Fain, in einer Erklärung am Mittwoch, dass „die UAW-Mitglieder im ganzen Land heute unter der gleichen Bedrohung wie gestern zur Arbeit erschienen sind: unkontrollierte Unternehmensgier, die unser Leben, unsere Familien und unsere Gemeinden zerstört.“

„Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass unser Kampf derselbe bleibt, egal wer im Weißen Haus sitzt“, fuhr Fain fort und verwies auf den Kampf gegen ‚gebrochene Handelsgesetze‘ wie das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada und den Kampf für gute Gewerkschaftsarbeitsplätze, eine sichere Rente für alle, einen existenzsichernden Lohn, eine erschwingliche Gesundheitsversorgung und Zeit für Familien.

„Es ist an der Zeit, dass Washington, D.C. Farbe bekennt, egal welche Partei, egal welcher Kandidat“, fügte Fain hinzu, dessen Gewerkschaft Harris unterstützt. “Wird unsere Regierung auf der Seite der Arbeiterklasse stehen oder weiterhin den Milliardären zu Diensten sein? Das ist die Frage, vor der wir heute stehen. Und das ist die Frage, vor der wir morgen stehen werden. Die Antwort liegt bei uns. Egal, wer im Amt ist.“

„Wird unsere Regierung auf der Seite der Arbeiterklasse stehen oder weiterhin den Milliardären zu Diensten sein?„

In einer Kolumne nach der Wahl argumentierte Chuck Idelson, ehemaliger leitender Kommunikationsstratege bei National Nurses United, dass ‚es inmitten der Obduktionen und Abrechnungen, die nun auf die Zerstörung von Donald Trumps Rückkehr zur ‘absoluten“ Macht, wie sie vom Obersten Gerichtshof genehmigt wurde, folgen werden, … insbesondere zwei Punkte gibt, die eine genauere Betrachtung verdienen.“

„In Missouri, einem Staat, den Trump mit 58 % der Stimmen gewonnen hat, haben die Wähler auch dafür gesorgt, dass der Mindestlohn des Staates auf 15 $ pro Stunde erhöht wird und dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern bezahlten Krankenurlaub gewähren müssen“, betonte er. “In Nebraska, einem weiteren roten Staat, den Trump gewonnen hat, haben die Wähler mit 75 % auch eine Maßnahme für bezahlten Krankenurlaub, die Initiative 436, verabschiedet.“

Zusätzlich zu den Wahlmaßnahmen hob Idelson hervor, dass „in der Vielzahl der Ergebnisse der Wahltagsbefragungen eines besonders hervorsticht: 94 % der registrierten Republikaner wählten Trump, genau der gleiche Prozentsatz, den er 2020 erhielt. Der starke Fokus der Kampagne darauf, republikanische Wähler von Trump abzubringen, erwies sich als Wunschtraum. Das alte Klischee ‚Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf‘ triumphierte erneut.“

Harris‘ Kampagne, so argumentierte er, „spiegelte die Richtung wider, die das Establishment der Demokratischen Partei eingeschlagen hat, weg von den Themen der Arbeiterklasse seit dem Aufkommen der neoliberalen Politik in den 1970er Jahren, die seither von den meisten Präsidenten der Demokratischen Partei umgesetzt wurde.“

Der Historiker Harvey J. Kaye, emeritierter Professor an der University of Wisconsin-Green Bay, kritisierte am Mittwoch in den sozialen Medien die Demokratische Partei und wies darauf hin, dass sie es versäumt habe, sich gegen Milliardäre zu behaupten, den Mindestlohn zu erhöhen und das Richard L. Trumka Protecting the Right to Organize (PRO) Act zu verabschieden.

Morris Pearl, Vorsitzender der Patriotic Millionaires und ehemaliger Geschäftsführer von BlackRock, sagte in einer Erklärung am Mittwoch, dass „ein bekennender Autoritärer die wirtschaftliche Frustration von Millionen erfolgreich ausgenutzt hat, um die folgenreichste Wahl in der Geschichte unserer Nation zu gewinnen. Das demokratische Establishment hat sich selbst die Schuld zu geben.“

„Die Wähler forderten eine grundlegende Überholung eines manipulierten Wirtschaftssystems. Als die neoliberalen Demokraten zögerten, bot Donald Trump an, reinen Tisch zu machen, und die Wähler entschieden sich für das dunkle Unbekannte statt für den Status quo“, fügte Pearl hinzu. “Die einzige Frage, die bleibt, ist: Warum sind die Demokraten überrascht? Dies ist das völlig vorhersehbare Ergebnis einer jahrzehntelangen Strategie zur Beschwichtigung der Reichen, die auf keinen ernsthaften Widerstand stieß.“

Die Sunrise Movement – eine von Jugendlichen geführte Klimagruppe, die daran arbeitete, Millionen junger Wähler in den Swing States zu erreichen, um Trump zu besiegen – betonte am Mittwoch in den sozialen Medien, dass „die Ergebnisse der letzten Nacht ein Aufruf zum Wandel waren. Millionen von Menschen haben die Nase voll, nachdem sie Jahrzehnte einer manipulierten Wirtschaft und eines korrupten politischen Systems durchlebt haben. Sie suchen nach jemandem, dem sie die Schuld geben können. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Demokraten das ernst nehmen.“

„Jahrzehntelang haben die Demokraten Unternehmen Vorrang vor Menschen eingeräumt. Das ist das Ergebnis. Jeder arbeitende Amerikaner spürt die Krise. Wir können keine Miete zahlen. Unsere Regierung kann keine grundlegenden Gesetze verabschieden. Das WETTER hat sich gegen uns gewendet. Und die Demokraten schauen uns in die Augen und sagen, dass alles in Ordnung ist“, fuhr die Gruppe fort. “Trump liebt Unternehmen noch mehr als die Demokraten, aber er führte eine Anti-Establishment-Kampagne, die eine Antwort auf den Wunsch der Menschen nach Veränderung gab.“

„Wir können ihn aufhalten, und wir müssen es tun“, sagte Sunrise über Trump. “Aber es werden viele Tausende Menschen auf die Straße gehen und sich auf einen Streik vorbereiten müssen. Und es werden Massenbewegungen nötig sein, die eine bessere Vision für unser Land als den Trumpismus aufzeigen und beweisen, dass wir es schaffen können.“

