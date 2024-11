https://strategic-culture.su/news/2024/11/07/trumpquake/



Trumpquake

Trumps Erdbeben

Von Pepe Escobar

7. November 2024

© Foto: SCF

Schnallen Sie sich an: Was auch immer passiert, Trumps Erdbeben wird mit Sicherheit eine holprige Fahrt.

Auf der politischen Richterskala war das ein Killer – im wahrsten Sinne des Wortes. Was als liberale totalitäre Show gedacht war, wurde brutal und ohne Umschweife aus dem Park gefegt – aus jedem Park. Schon vor dem Wahltag war sich das kritische Denken des Einsatzes bewusst. Mit Betrug gewinnt Kamala. Ohne Betrug gewinnt Trump. Es gab bestenfalls (gescheiterte) Betrugsversuche. Die Schlüsselfrage bleibt: Was will der US-amerikanische Schattenstaat wirklich?

Mein E-Mail-Postfach ist voll mit tränenreichen Berichten aus dem US-amerikanischen Think-Tank-Land, in denen man sich ungläubig fragt, warum Kamala überhaupt verlieren könnte. Die Antwort ist ganz einfach – abgesehen von ihrer schieren Inkompetenz und völligen Mittelmäßigkeit, die sie buchstäblich laut herausposaunt.

Das Erbe der Regierung, der sie angehörte, ist verheerend – von Crash Test Dummy bis hin zu Little Butcher Blinkie.

Anstatt sich um den miserablen Zustand auf allen Ebenen zu kümmern, was diese mythische Entität, „das amerikanische Volk“, betrifft, haben sie sich dafür entschieden, alles in einen von Neokonservativen angezettelten Stellvertreterkrieg zu investieren, um Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen – sie haben russische Vermögenswerte gestohlen, einen Tsunami von Sanktionen ausgelöst und eine Reihe von Wunderwaffen verschifft. Die Instrumentalisierung der Ukraine führte zu unzähligen Toten auf ukrainischer Seite und der unvermeidlichen, sich schnell nähernden kosmischen Demütigung der NATO auf dem schwarzen Boden von Novorossiya.

Sie investierten alles, um einen Völkermord in Gaza zu unterstützen, der mit einem riesigen Arsenal amerikanischer Waffen durchgeführt wurde: eine lebensraumorientierte ethnische Säuberung und Ausrottung, die von einer Gruppe talmudischer Psychopathen geleitet wurde – und unter der „regelbasierten internationalen Ordnung“ vermarktet wurde, die Butcher Blinkie bei jeder bilateralen oder multilateralen Versammlung ausspuckte.

Es ist kein Wunder, dass Westasien und der weitere Globale Süden bald die Botschaft verstanden haben, was jedem passieren kann, der es wagt, sich den „Interessen“ des Hegemon zu widersetzen. Daher der Gegenschlag: die Stärkung der BRICS und BRICS+, die vor zwei Wochen in Kasan vor den Augen der Welt gefeiert wurde.

Zumindest hatte diese Regierung einen Verdienst, nämlich die Stärkung der Bande zwischen allen großen „existenziellen Bedrohungen“ für den Hegemon: drei BRICS-Staaten (Russland, China, Iran) sowie die unbeugsame DVRK. All das im Gegensatz zu einem mageren taktischen Sieg – der möglicherweise nicht lange anhält: die absolute Unterwerfung Europas.

Die Ukraine hängt Europa am Hals

Natürlich gewinnt Außenpolitik keine US-Wahlen. Die Amerikaner selbst müssen ihre Dilemmata lösen oder in einen Bürgerkrieg stürzen. Was den Großteil der globalen Mehrheit betrifft, so macht sie sich keine Illusionen. Die verschlüsselte Botschaft von Trumpquake lautet, dass die zionistische Lobby gewinnt – wieder einmal. Vielleicht nicht so einstimmig, wenn wir alle Strömungen der Neokonservativen und Zio-Konservativen betrachten. Die Wall Street gewinnt wieder (Larry Fink von BlackRock sagte dies bereits vor dem Wahltag). Und auch die prominenten Silos im Schattenstaat gewinnen wieder. Das wirft eine abgewandelte Frage auf: Was wäre, wenn Trump sich nach dem 25. Januar ermutigt genug fühlt, eine stalinistische Säuberung des Schattenstaats einzuleiten?

Der Wahltag verlief fast zeitgleich mit dem jährlichen Treffen des Valdai-Clubs in Sotschi, bei dem der Superstar, nicht überraschend, der renommierte Geopolitiker Sergej Karaganow war. Natürlich bezog er sich direkt auf die „Forever Wars“ des Imperiums: „Wir leben in biblischen Zeiten.“

Und noch vor dem Trumpquake betonte Karaganov ruhig: „Wir werden den Westen in der Ukraine besiegen – ohne auf die ultimativen Mittel zurückzugreifen.“ Und das „wird für einen friedlichen Rückzug der USA sorgen – die zu einer normalen Supermacht werden.“ Europa wird sich unterdessen „an den Rand der Geschichte begeben“.

All das ist zutreffend. Aber dann stellte Karaganov ein verblüffendes Konzept vor: „Der Krieg in der Ukraine ist ein Ersatz für den Dritten Weltkrieg. Danach können wir uns auf eine Art Ordnung in Eurasien einigen.“

Das wäre die „Unteilbarkeit der Sicherheit“, die Putin Washington im Dezember 2021 vorgeschlagen – und abgelehnt – hat, als Teil der „Greater Eurasia Partnership“, die von Karaganov selbst konzipiert wurde.

Das Problem ist jedoch seine Schlussfolgerung: „Lasst uns den Krieg in der Ukraine zum letzten großen Krieg im 21. Jahrhundert machen.“

Ja, da liegt der Hund begraben: Der eigentliche große Krieg ist in Wirklichkeit Eretz Israel gegen die Achse des Widerstands in Westasien.

Machen wir einen kurzen Boxenstopp in Europa, bevor wir zum Kern der Sache kommen. Trumpquake ist bereit, die Ukraine wie einen übergroßen Albatros an den Hals Europas zu hängen. Die Kurzfassung: Raus aus dem amerikanischen Geld, das das zum Scheitern verurteilte Projekt Ukraine finanziert. Eintritt von deutschem Geld, das die Kassen der Waffenlobby innerhalb des von Ray McGovern geprägten MICIMATT (Militärisch-Industrieller-Kongress-Geheimdienst-Medien-Akademischer-Think-Tank-Komplex) füllt.

Das US-Finanzministerium hat ein internes Memorandum herausgegeben, das bis zum 30. April 2025 gültig ist – wenn Trump bereits drei Monate an der Macht sein wird – und Transaktionen mit russischen Banken in Bezug auf Öl, Erdgas, Holz und jede Form von Uran erlaubt.

Was die leichtgläubige, von Brüssel geführte EU betrifft, so wird sie die schwere Last der Aufrüstung der Rest-Ukraine tragen, während sie Welle um Welle neue Flüchtlinge aufnimmt und sich von allen ihren Geldern verabschiedet, die bereits in dieses riesige schwarze Loch investiert wurden.

Hüten Sie sich vor diesem Möchtegern-Tony Soprano

Trumpquake – wenn man es für bare Münze nimmt – wird den US-Dollar zwangsläufig weiter aufrüsten; Trump hat öffentlich damit gedroht,

jede Nation auf die schwarze Liste zu setzen, die andere Währungen für den internationalen Handel verwendet. Die BRICS- und BRICS+-Partner haben dies registriert, und das wird die Prüfung aller Modelle im BRICS-Labor beschleunigen, was zu einem mehrschichtigen alternativen Handelsabwicklungssystem führen wird.

Die BRICS-Staaten und die Global Majority wissen auch, dass Trump tatsächlich die Nordstream-Sanktionen abgesegnet hat – als er kürzlich davon sprach, Nord Stream „zu töten“. Und sie wissen auch, dass er während Trump 1.0 weniger als nichts unternommen hat, um eine Lösung für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu finden.

Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Trump hat das JCPOA – das Atomabkommen mit dem Iran – das von den P5+1 (den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats plus Deutschland) ausgehandelt wurde, persönlich zunichte gemacht. Moskau – und Peking – wissen genau, wie dies zu einer weiteren Destabilisierung ganz Westasiens führte, in Verbindung mit der von Trump angeordneten Ermordung von General Soleimani, die den Beginn der von mir so genannten „Raging Twenties“ markierte.

Zu guter Letzt hat Trump den bombastisch benannten „Deal des Jahrhunderts“ ausgehandelt: die Abraham-Abkommen, die, wenn sie umgesetzt werden, jede Möglichkeit einer Zweistaatenlösung zwischen Israel und Palästina für immer begraben werden.

Der Deal – der als ebenso ruchlos wie die Balfour-Erklärung von 1917 angesehen werden kann – liegt möglicherweise im Koma. Aber MbS‘ WhatsApp-Freund Jared Kushner ist zurück und wird den Druck sicherlich wieder erhöhen. MbS hat sich in Bezug auf die BRICS noch nicht entschieden. Trump wird durchdrehen, wenn MbS zunehmend auf den Petroyuan-Weg einschwenkt.

All das bringt uns zu einer äußerst ruchlosen Person, dem Möchtegern-Tony Soprano Mike Pompeo, der ein ernsthafter Kandidat für den Posten des Pentagon-Chefs ist. Das würde große Probleme mit sich bringen. Pompeo war CIA-Direktor und Außenminister unter Trump 1.0. Er ist ein Über-Falke in Bezug auf Russland, China und insbesondere den Iran.

Die drängende Frage von nun an ist wohl, ob Trump – dessen Leben nach eigener Auslegung von Gott verschont wurde – das tut, was seine überreichen Geldgeber von ihm erwarten, Pompeo und ähnliche Gangster für Schlüsselpositionen ernennt und in den Krieg Israels gegen den Iran und die Achse des Widerstands investiert.

Wenn das der Fall ist, muss er sich keine Sorgen mehr über einen weiteren gescheiterten Scharfschützen machen. Aber wenn er wirklich versucht, sein eigenes, unabhängiges Spiel zu spielen, steht außer Frage, dass er ein lebender Toter sein wird.

Die gesamte globale Mehrheit wartet also mit angehaltenem Atem. Wie wird sich das Trumpquake in der geopolitischen MAGA-Sphäre auswirken? Sichere Wetten konzentrieren sich auf den umfangreichen Einsatz privater Militärunternehmen (PMCs) für außenpolitische „Missionen“ und ausgewählte, gezielte militärische „Interventionen“. Zu den Zielen könnten alle Akteure des globalen Südens gehören, von Mexiko (zur „Sicherung der Grenze“) bis Venezuela (die Monroe-Doktrin zur „Sicherung des Öls“), Jemen (zur „Sicherung des Roten Meeres“) und natürlich Iran (eine massive Bombenkampagne zur „Sicherung Israels“).

Kurz gesagt: keine neuen Kriege (wie von Trump versprochen), nur ein paar gezielte Übergriffe. Und dazu ein Hybridkrieg auf Hochtouren. Brasilien, aufgepasst: Trumpquake wird es nicht dulden, dass ein wirklich souveränes BRICS-Mitglied seinen Einfluss im Globalen Süden in der „Westlichen Hemisphäre“ ausbaut.

Schnallen Sie sich an: Was auch immer passiert, Trumpquake wird mit Sicherheit eine holprige Fahrt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …