https://www.leftvoice.org/dont-follow-sanders-back-into-the-democratic-party/



Vereinigte Staaten

Sanders nicht zurück in die Demokratische Partei folgen

Von Nathaniel Flakin und Otto Fors

15. November 2024

Foto: Jonathan Ernst

Sanders ist ein Marktschreier auf dem Friedhof der sozialen Bewegungen. Er hat jahrelang für Biden Stimmung gemacht – was nützt seine jüngste Kritik?

Am Tag nach der Wahlniederlage von Kamala Harris gegen Donald Trump veröffentlichte Bernie Sanders eine vernichtende Erklärung, in der er die Schuld für diese Niederlage direkt der Demokratischen Partei zuschob:

Es sollte nicht überraschen, dass eine Demokratische Partei, die die Arbeiterklasse im Stich gelassen hat, feststellen muss, dass die Arbeiterklasse sie im Stich gelassen hat … Während die demokratische Führung den Status quo verteidigt, ist das amerikanische Volk wütend und will Veränderung.

Er fragt, ob „die großen Geldinteressen und gut bezahlten Berater, die die Demokratische Partei kontrollieren“, jemals „den Schmerz und die politische Entfremdung verstehen werden, die zig Millionen Amerikaner erleben“. Er fragt sich, ob sie es mit der „immer mächtiger werdenden Oligarchie“ aufnehmen werden, und kommt zu dem Schluss: „Wahrscheinlich nicht.“ Schließlich kündigt er „sehr ernsthafte Diskussionen“ an und endet mit einem offenen Ende: „Bleiben Sie dran.“

Das ist der Bernie Sanders, an den sich die Menschen aus seinen Vorwahlkampagnen 2016 und 2020 erinnern, der Millionen junger Menschen mobilisierte, die von dem Elend, das durch Jahrzehnte des Neoliberalismus verursacht wurde, enttäuscht waren. Seine Sprache wird bei den Millionen von Menschen Anklang finden, die nicht für Harris gestimmt haben, und bei den Millionen weiteren, die mit einem flauen Gefühl im Magen ihre Stimme abgegeben haben, weil sie eine Kampagne zur Verteidigung des Status quo führte.

Aber glaubt Sanders, dass wir die letzten vier Jahre und alles, was er bis zum Tag nach der Wahl gesagt hat, einfach vergessen können?

Sanders: Biden und der enthusiastischste Cheerleader der Demokraten

Vor nur wenigen Monaten, nach Bidens katastrophaler Leistung bei der Präsidentschaftsdebatte, veröffentlichte Sanders eine lautstarke Unterstützung für Biden und bezeichnete ihn als „den effektivsten Präsidenten in der modernen Geschichte unseres Landes“. Sanders forderte die Demokraten auf, „mit dem Gezänk und der Nörgelei aufzuhören“ und sich hinter ihren Kandidaten zu stellen.

War dies nur ein kurzzeitiger Ausrutscher auf der Zielgeraden eines Wahlkampfs, als der Senator aus Vermont von der Aussicht auf eine Präsidentschaft Trumps in Angst und Schrecken versetzt wurde? Weit gefehlt: Sanders war ein integraler Bestandteil der Biden-Regierung, zunächst als Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Senats, dann als Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten. Jedes Mal, wenn Biden und die Demokraten Arbeiter und Unterdrückte im Stich ließen, war Sanders zur Stelle, um Bidens Politik seinen linken Stempel aufzudrücken. Er schrieb keine vernichtenden Rügen, als die Biden-Regierung in der Einwanderungspolitik weiter rechts stand als Trump, Forderungen wie einen Mindestlohn von 15 Dollar aufgab, die Produktion fossiler Brennstoffe ankurbelte und dafür stimmte, den Eisenbahnstreik zu brechen. Tatsächlich lügt Sanders, der dafür bekannt ist, die Dinge beim Namen zu nennen, wiederholt über die angeblich arbeitnehmerfreundliche Bilanz des Präsidenten und behauptet, dass „Biden es den Arbeitnehmern erleichtern will, Gewerkschaften zu gründen“.

Aber das ist noch nicht alles: Sanders war zusammen mit anderen progressiven Demokraten wie Alexandria Ocasio-Ortez ein toter Mann für Biden und stand zu ihm, selbst als immer mehr Demokraten seinen Rücktritt forderten. Als Biden schließlich die Bühne verließ, lobte ihn Sanders als „den arbeiterfreundlichsten Präsidenten in der modernen amerikanischen Geschichte“.

Als Kamala Harris Biden auf dem Ticket ersetzte, kuschelte sie sich an Milliardäre und machte deutlich, dass ihr selbst Bidens rein rhetorisches Engagement für die Arbeiterbewegung fehlte. Doch Sanders blieb eine treue Unterstützerin.

Auf der wahnwitzigen Suche nach Stimmen von „gemäßigten“ Republikanern begann Harris, mit der Anti-Trump-Republikanerin Liz Cheney Wahlkampf zu betreiben. Ihr Vater Dick Cheney war der Hauptarchitekt des Irakkriegs, ein zynischer Intrigant, dessen Unternehmen Milliarden mit ewigen Kriegen verdiente, die Millionen von Menschen das Leben kosteten. Die Cheneys könnten die blutrünstigsten Kriegstreiber in der Schurkengalerie des US-Imperialismus sein. Und Sanders? Er stand auf der Seite der Kriegstreiber – „Ich applaudiere den Cheneys für ihren Mut bei der Verteidigung der Demokratie“ – und erlaubte Donald Trump, einem Imperialisten erster Klasse, sich als Antikriegskandidat zu präsentieren.

Die Demokraten waren nie auf unserer Seite

The Intercept hat behauptet, dass „Bernie gewonnen hätte“, da er „Glaubwürdigkeit“ genießt, weil er „jahrzehntelang konsequent und beharrlich für die Arbeiterklasse gekämpft hat“. Das ist leider reine Amnesie, da Sanders die letzten vier Jahre damit verbracht hat, eine Regierung zu verteidigen, die die Arbeiterklasse angreift. Und er war schlichtweg unehrlich. War Biden ein Verfechter der Arbeiterklasse, wie Sanders noch vor einem halben Jahr behauptete? Oder haben die Demokraten die Arbeiter im Stich gelassen, wie Sanders jetzt sagt?

Die Demokratische Partei war schon immer eine Partei der Bourgeoisie, und Sanders ist seit fast 50 Jahren ein Teil davon, auch wenn er formal unabhängig ist. Trotz seiner linken Überzeugungen hat er eine lange Erfolgsbilanz bei der Unterstützung fast aller imperialistischen Interventionen der USA vorzuweisen, während er für Billionen von Dollar für Waffen stimmte. Sanders ist nichts anderes als ein sozialdemokratisches Feigenblatt für eine kapitalistische politische Maschinerie. Er ist ein Marktschreier am Eingang zum Friedhof der sozialen Bewegungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Trump ist Präsident. Welchen Weg schlägt die Arbeiterbewegung ein?

Die Tragödie der Sanders-Kampagnen besteht darin, dass er tatsächlich Millionen von Arbeitern und jungen Menschen mit fortschrittlichen Forderungen inspirierte – und sie dann in eine Partei führte, die sie nur verraten konnte. Wir sehen auch, wie Sanders die Bewegung für Palästina in die Zusammenarbeit mit dem imperialistischen Staat lenkt. Im ganzen Land versammeln Linke Demokraten, um Sanders‘ Waffenembargomaßnahme zu unterstützen – als ob die Institutionen des imperialistischen Staates dem Völkermord in Gaza ein Ende setzen könnten. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus Sanders‘ Rolle in der Demokratischen Partei und zeigt, wie er versucht, zu verhindern, dass sich Empörung zu einer ernsthaften Herausforderung für das System entwickelt.

Angesichts des erstaunlichen Versagens der Demokratischen Partei (es ist eigentlich beeindruckend, dass sie es geschafft haben, Millionen von Arbeitern davon zu überzeugen, dass Donald Trump weniger feindselig gegenüber arbeitenden Menschen eingestellt ist!) erkennen große Teile der Bevölkerung, dass wir eine politische Alternative brauchen. Leider werden viele dem Rat von Sanders folgen und weiterhin versuchen, eine von Milliardären geführte Partei zu verändern.

Es ist nicht so, dass die Demokraten die Verbindung zu den Wählern aus der Arbeiterklasse verloren hätten – die Demokraten waren nie auf unserer Seite. Selbst in den vermeintlichen glorreichen Tagen von Franklin D. Roosevelt versuchte die Demokratische Partei, den Kapitalismus zu retten. Sanders, der mehr oder weniger ein offizieller Demokrat ist, ist Teil des Problems – selbst wenn er seine eigene Partei gründen würde, wäre dies eine Partei, die dem US-Imperialismus treu ergeben wäre. Die Arbeiter in den Vereinigten Staaten brauchen unsere eigene Partei – eine Partei, die völlig unabhängig von Milliardären, Kriegstreibern und all ihren politischen Handlangern ist.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionäres Berlin geschrieben. Er ist im autistischen Spektrum.

Instagram

Otto Fors

Otto ist College-Professor im Großraum New York.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …