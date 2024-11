https://www.middleeastmonitor.com/20241115-gaza-tribunal-a-voice-for-humanity-to-address-crisis-says-former-un-rapporteur/



Gaza-Tribunal: Eine Stimme für die Menschheit, um die Krise anzugehen, sagt ehemaliger UN-Berichterstatter





15. November 2024

Der ehemalige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Palästina, Richard Falk, am 20. März 2017 [Jehan AlFarra/Middle East Monitor]

Das „Gaza-Tribunal“, eine Gruppe von Akademikern, Juristen, Rechtsanwälten, Künstlern sowie Vertretern der Medien und der Zivilgesellschaft, die sich für Gerechtigkeit im Namen der Palästinenser einsetzen, hat ein ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete gesagt.

In einem Interview mit Anadolu betonte Richard Falk, dass das Ziel des symbolischen Tribunals, einer unabhängigen Initiative mit Sitz in London, die die rechtlichen, politischen und ethischen Aspekte der Ereignisse in Gaza während der völkermörderischen Offensive Israels untersuchen soll, darin besteht, direkt an die Menschheit zu appellieren.

Falk unterstrich, dass die derzeitige Situation in Gaza, im Libanon und im besetzten Westjordanland ein „kritisches Niveau“ erreicht hat.

„Ich denke, dass dies eine gefährliche Zeit für die Region ist, gefährlicher als zuvor, weil Israel seine strategischen Ziele auf eine Art Begegnung mit dem Iran auszurichten scheint, und das wäre eine extreme Gefahr für den Frieden und die Stabilität der Region, und selbst wenn es nicht dazu käme, wären die Verwüstung und Zerstörung und der Verlust von Menschenleben im Libanon eine schreckliche Ergänzung zum Völkermord in Gaza, der der zugrunde liegende Prozess ist.“

Er wies auf Israels Expansionsbestrebungen in Gaza und im Westjordanland hin und sagte: „Den politischen Äußerungen der israelischen Führung zufolge steht die Annexion des Westjordanlands ganz oben auf ihrer Expansionsagenda.“

„Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Israel nicht nur den Gazastreifen zerstört und die Menschen und ihre Infrastruktur verwüstet, sondern auch so viele Menschen wie möglich enteignen will.

„Es ist schwer zu sagen, wo sie am Ende landen würden, aber die Vorstellung, eine ganze Bevölkerung zu permanenten Flüchtlingen zu machen, ist aus menschenrechtlicher Sicht inakzeptabel.“

Diese Situation, so Falk, „stellt ein anhaltendes Völkermordrisiko dar, ein erhöhtes Risiko von Massenhunger und Krankheiten sowie die Zerstörung der ökologischen Infrastruktur des gesamten Gebiets.“

Falk betonte auch, dass die Unterstützung Israels durch die USA und einige europäische Länder die Probleme in der Region verschärft hat.

„Dies sind die Hauptprobleme, die durch die anhaltende Unterstützung Israels durch die USA und einige andere europäische Länder noch verschärft werden. Sie haben nur sehr wenig getan; sie haben darüber gesprochen, die Handlungen Israels einzuschränken, aber sie haben keine nennenswerten Beschränkungen auferlegt„, erklärte er.

“Deutschland sieht den Völkermord nicht als Hauptanliegen“

Falk erwähnte die bedingungslose Unterstützung Deutschlands für Israel und die historischen Gründe dafür und sagte, Berlin habe die Lehren aus dem Holocaust falsch interpretiert.

Deutschland betrachte den Holocaust ausschließlich als einen Völkermord an Juden und glaube, dass sein Fehler in der Vergangenheit darin bestanden habe, das jüdische Volk als nationale Minderheit zu bestrafen, führte er aus.

Deshalb „sieht Deutschland den Völkermord nicht als vorrangiges Anliegen an […], sie denken, oder sind sich bewusst, dass alles, was gegen Israel gerichtet ist, eine Wiederholung des Antisemitismus ist.“

„Sie betrachten den Völkermord nicht als das Hauptanliegen. Sie betrachten alles, was gegen Israel gerichtet ist, als […] eine Wiederholung des Antisemitismus.“

„Der IStGH wird durch geopolitischen Druck manipuliert“

Falk äußerte sich auch zu der Diskrepanz zwischen der raschen Genehmigung des Haftbefehls gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), während der Antrag für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant seit sechs Monaten anhängig ist.

Er wies darauf hin, dass der IStGH, der durch das Römische Statut von 1998 gegründet wurde und nicht Teil des UN-Systems ist, sehr anfällig für politischen Druck und finanziell unsicher ist.

„Es besteht kein Zweifel, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, sowohl in der Praxis als auch in Bezug auf den Grad, in dem der IStGH durch geopolitischen Druck manipuliert wird“, sagte Falk. “Der IStGH ist sehr anfällig für politischen Druck, unsicher in Bezug auf seine Finanzierungsgrundlage und hat im Allgemeinen eine voreingenommene Rolle gespielt.“

„Der IStGH sollte vom Internationalen Gerichtshof unterschieden werden, der sich seiner beruflichen Verantwortung gestellt hat, die völkerrechtliche Dimension eines Streits dieser Größenordnung und Art zu behandeln, und dessen Entscheidung im vergangenen Januar, eine einstweilige Entscheidung, die von Israel missachtet wurde, ein bewundernswerter Beweis für politische Unabhängigkeit war.

„Selbst die Richter aus den USA und anderen Regierungen, die Israel unterstützen, haben professionell abgestimmt und nicht als bloße Untertanen ihres jeweiligen Landes, und genau das sollte ein internationales Tribunal tun„, fügte er hinzu.

“Das Gaza-Tribunal spricht im Namen der Menschen“

Falk betonte die globale Bedeutung des Gaza-Tribunals, das er leitet, und hob hervor, dass eine seiner Rechtfertigungen darin bestehe, dass es „im Namen der Menschen spricht und nicht versucht, ein Organ zu sein, das sich hauptsächlich an die Regierung wendet“.

Er nannte vier vorrangige Themen für das Tribunal, wobei das erste darin besteht, den Völkermord in Gaza zu thematisieren. „Das ist die Hauptmotivation für die Einrichtung des Tribunals, nicht nur die Darstellung und die Beweise, die eine Lesart des Völkermords bestätigen, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem gesamten internationalen Problem des Völkermords und seiner Verhinderung.“

Die zweite Priorität sei es, aktiv zur Beendigung der Feindseligkeiten in der Region beizutragen, so Falk. „Mit anderen Worten: einen Waffenstillstand erfolgreich umzusetzen, der die Ausbreitung des Krieges stoppt und weiteres unerträgliches Leid für die Menschen im besetzten palästinensischen Gebiet verhindert“, betonte er.

Das dritte Problem, das es zu lösen gilt, ist die ausländische Unterstützung, die Israel erhalten hat, und insbesondere „die Komplizenschaft der Regierungen in Europa und Nordamerika, und vor allem die Rolle der USA“.

Falk merkte an, dass die USA zwar kürzlich versucht haben, humanitäre Bedenken zu äußern, aber keine Schritte unternommen haben, um die täglichen völkermörderischen Handlungen Israels zu stoppen, die schweres Leid verursachen.

Er zeigte sich auch enttäuscht darüber, dass die arabischen Nachbarstaaten Israels keine größeren Anstrengungen unternommen haben, um sich Tel Aviv entgegenzustellen.

Dennoch begrüßte er ein kürzlich abgehaltenes gemeinsames Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und der Arabischen Liga in der saudischen Hauptstadt Riad sowie eine Erklärung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gegen einen Angriff auf den Iran. Laut Falk war dies eine bedeutende Entwicklung, die das Gleichgewicht in der Region verändern könnte.

Das vierte Problem ist das Versagen der UN und anderer internationaler Institutionen, die dramatischen internationalen Verbrechen und menschlichen Tragödien in der Region anzugehen.

Dies, so Falk, deute darauf hin, „dass es einer umfassenden Reform des globalen Systems bedarf, um es so zu strukturieren, dass es die Interessen der Menschen schützen kann und nicht nur ein Vehikel für kollidierende nationale Interessen ist.“

Gaza-Tribunal

Das Gaza-Tribunal beschreitet einen alternativen Weg zur internationalen Justiz und zielt darauf ab, Stimmen aus der Zivilgesellschaft bei der Untersuchung von Verstößen nach dem Konflikt, der nach den von der Hamas geführten Angriffen auf Israel am 7. Oktober 2023 eskalierte, zu Gehör zu bringen.

Dem Präsidialausschuss gehören die ehemaligen UN-Sonderberichterstatter Michael Lynk und Hilal Elver sowie Akademiker wie Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Koroglu, John Reynolds, Diana Buttu, Cemil Aydin und Penny Green an.

Die Gründung des Tribunals spiegelt die wachsende Frustration über die wahrgenommenen Einschränkungen und Verzögerungen in den formellen internationalen Justizsystemen wider, wie dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof, wo Fälle im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt nur langsam vorankamen.

