Der Hamas-Chef von Gaza, Yahya Sinwar, nimmt am 30. Mai 2021 an der Parade der Ezzeddin al-Qassam Brigaden, dem bewaffneten Flügel der palästinensischen Gruppe Hamas, in Gaza-Stadt, Gaza, teil. Sinwar wurde diese Woche von israelischen Streitkräften getötet.

(Foto von Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images)

Sanders sagt, die Tötung von Sinwar müsse das Ende des „grausamen und illegalen Krieges“ gegen Gaza bedeuten

Von Jon Queally

18. Oktober 2024

„Es gibt jetzt keine Rechtfertigung mehr für eine weitere Verzögerung eines Geiseldeals und eines Waffenstillstands. Und es gibt absolut keine Rechtfertigung für die fortgesetzte Unterstützung der USA für Netanyahus schreckliche Politik, die eindeutig gegen das US-amerikanische und das Völkerrecht verstößt.“

Die Bestätigung, dass der Hamas-Führer Yahya Sinwar vom israelischen Militär getötet wurde, hat die Hoffnung geweckt, dass ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen wieder in greifbare Nähe rückt. Senator Bernie Sanders (I-Vt.) gehörte zu denjenigen, die sagten, dass diese Entwicklung genutzt werden müsse, um den „grausamen und illegalen Krieg“ zu beenden, der sich größtenteils gegen unschuldige palästinensische Zivilisten richtet.

Nach dem Tod von Sinwar – der zuerst vom israelischen Militär behauptet und am Freitag von Hamas-Vertretern öffentlich bestätigt wurde – sagte Sanders, dass es keine weiteren Hindernisse für ein Ende der Kämpfe und eine Welle humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza geben sollte.

„Es gibt jetzt keine Rechtfertigung mehr für Premierminister [Benjamin] Netanjahu und seine extremistische Regierung, ihren totalen Krieg gegen das palästinensische Volk fortzusetzen, der 42.000 Palästinenser getötet und 100.000 verletzt hat – zwei Drittel davon Frauen, Kinder und ältere Menschen“, sagte Sanders am Donnerstag, nachdem die Nachricht bekannt wurde.

„Es gibt keine Rechtfertigung dafür, den vielen tausend hungernden Kindern in Gaza weiterhin humanitäre Hilfe zu verweigern“, fuhr Sanders fort. “Es gibt keine Rechtfertigung dafür, die Wohnhäuser, die Gesundheitsversorgung und die Infrastruktur von Gaza weiterhin zu zerstören. Es gibt jetzt keine Rechtfertigung dafür, ein Geiselding und einen Waffenstillstand weiter hinauszuzögern. Und es gibt absolut keine Rechtfertigung dafür, dass die USA Netanyahus schreckliche Politik weiterhin unterstützen, die eindeutig gegen das US-amerikanische und das Völkerrecht verstößt.“

In einer Erklärung des Weißen Hauses, nachdem DNA-Tests den Tod von Sinwar bestätigt haben sollen, der den tödlichen Angriff der Hamas auf israelische Soldaten und Zivilisten am 7. Oktober letzten Jahres organisiert haben soll, sagte Präsident Joe Biden, dass die Tötung durch israelische Streitkräfte in Gaza „ein guter Tag für Israel, für die Vereinigten Staaten und für die Welt“ sei.

In seinen Ausführungen fügte Biden hinzu, dass er „bald mit Premierminister Netanjahu und anderen israelischen Führungspersönlichkeiten sprechen werde, um ihnen zu gratulieren, den Weg zu besprechen, die Geiseln zu ihren Familien nach Hause zu bringen und diesen Krieg ein für alle Mal zu beenden, der so viel Verwüstung unter unschuldigen Menschen angerichtet hat“.

Wie viele große Medien berichteten, führte die Ermordung von Sinwar dazu, dass Biden sich mit anderen führenden Politikern der Welt zusammenschloss, um auf einen Waffenstillstand zu drängen, den Netanjahu beharrlich sabotiert hat. LautThe Guardian:

Bei seiner Ankunft in Deutschland, wo er mit europäischen Staats- und Regierungschefs zusammentraf, sagte Biden, er sei „hoffnungsvoller“ in Bezug auf die Aussichten auf einen Waffenstillstand und werde den US-Außenminister Antony Blinken in den nächsten vier oder fünf Tagen nach Israel schicken.

Biden schloss sich Persönlichkeiten wie seiner Vizepräsidentin Kamala Harris, dem britischen Premierminister Keir Starmer, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz an, um Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands zu fordern.

Blinken führte am Donnerstag separate Telefongespräche mit dem saudischen Außenminister, Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, und dem katarischen Premierminister, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, über die Beendigung des Konflikts im Nahen Osten, wie das US-Außenministerium mitteilte.

Trotz neuer diplomatischer Gesten herrscht jedoch weiterhin große Skepsis, dass Sinwars Tod vor Ort etwas ändern wird. In seinen öffentlichen Äußerungen am Donnerstag versprach Netanjahu, dass die Tötung des Anführers nichts an Israels Entschlossenheit ändern werde, den palästinensischen Widerstand im Gazastreifen vollständig zu zerschlagen.

Während Netanjahu sagte, Israel habe mit der Tötung Sinwars „die Rechnung beglichen“, versprach er, dass der Krieg „weitergehen“ werde, bis alle Geiseln zu Hause seien. Wie Kritiker wiederholt betont haben, war es nur ein vorübergehender Waffenstillstandsvertrag im November 2023, der die sichere Rückkehr der israelischen Geiseln ermöglichte. In der Zwischenzeit wurden viele Zehntausende unschuldige Zivilisten in Gaza – Männer, Frauen und Kinder – getötet, verstümmelt oder gelten nach wie vor als vermisst.

In einer Kolumne vom Freitag argumentierte Steven Simons, ein angesehener Fellow am Dartmouth College und leitender Forschungsstipendiat am Quincy Institute for Responsible Statecraft, dass es nicht bedeutet, dass die gegnerischen Seiten die Gelegenheit ergreifen werden, nur weil es so gut wie an der Zeit ist, ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen.

„Die Frage für Palästinenser und Israelis ist, wie es weitergeht“, schrieb Simons. “Wenn die beiden klug sind, werden Sinwars Nachfolger anbieten, alle verbleibenden Geiseln, tot oder lebendig, freizulassen, im Austausch für einen sofortigen Waffenstillstand und einen massiven Zustrom humanitärer Hilfe. Die Israelis wären gut beraten, den Sieg zu erklären und eine solche Vereinbarung zu akzeptieren.“

„Die Biden-Regierung und vermutlich auch Vizepräsidentin [Kamala] Harris haben signalisiert , dass sich Netanjahus Regierung auf dünnem Eis bewegt“, fuhr er fort. Allerdings könnte Netanjahu ‚berechnen, dass er nur ein paar Wochen auf den gewählten Präsidenten Donald Trump warten muss und deshalb den Tod von Sinwar in Kauf nehmen und wie gewohnt weitermachen kann‘.

Sanders zufolge besteht der einzige Weg nach vorne in einer sofortigen Beendigung der Feindseligkeiten, und die beste Möglichkeit für die USA, dies zu erleichtern, besteht darin, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen und die politische Deckung für die vielen mutmaßlichen Kriegsverbrechen Israels, einschließlich der Blockade lebensrettender Hilfe und der wahllosen Bombardierung ziviler Gebiete, zu beenden.

„Wenn der Kongress wieder zusammenkommt“, sagte Sanders, “wird der Senat über meine gemeinsamen Resolutionen zur Missbilligung abstimmen, um den Verkauf von Angriffswaffen an Israel zu blockieren. Wir müssen unsere Mittäterschaft an diesem grausamen und illegalen Krieg beenden.“

