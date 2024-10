https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/eu-gold-sponsor-weapons-fair-featuring-israels-genocide-profiteers



EU ist „Goldsponsor“ einer Waffenmesse mit Israels Profiteuren des Völkermords

Von David Cronin

18. Oktober 2024

Jegliche Unterstützung für das israelische Unternehmen Elbit Systems ist verabscheuungswürdig.

Die Europäische Union ist „Goldsponsor“ einer Waffenmesse mit israelischen Firmen, die vom Völkermord in Gaza profitieren.

Der Internationale Astronautische Kongress, der diese Woche in der italienischen Stadt Mailand stattfindet, konzentriert sich angeblich auf die Raumfahrt.

Viele seiner Teilnehmer sind jedoch entweder stark in einen vernichtenden Krieg auf der Erde verwickelt oder haben dazu beigetragen. Dazu gehören Elbit Systems und Israel Aerospace Industries, die beiden führenden Anbieter von Drohnen, die bei der Zerstörung des Gazastreifens und jetzt des Libanon eingesetzt wurden.

Ein Paket für Gold-Sponsoring für die Mailänder Messe kostet 140.000 US-Dollar.

Die Summe ist an sich schon beträchtlich, doch das Sponsoring hat einen noch größeren symbolischen Wert. Durch die Übernahme einer Gold-Sponsoring-Rolle zeigt die Europäische Kommission (die Exekutive der EU), dass sie sich zu 100 Prozent für die Stärkung der Rüstungsindustrie einsetzt.

Die EU weiß sehr wohl, dass Israel ein wichtiger Akteur auf dem globalen Waffenmarkt ist.

Das israelische Unternehmen Elbit Systems stellt in Mailand Pluto aus, eine Ausrüstung für Mikrosatelliten.

Laut dem Werbematerial des Unternehmens ermöglicht Pluto eine „KI-gesteuerte Zieluntersuchung“.

Diese Ausstellung findet inmitten eines Völkermords statt, bei dem künstliche Intelligenz (KI) Ziele für Angriffe Israels identifiziert hat. Bei diesen Angriffen wurden zahlreiche palästinensische Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder, getötet.

Mit der Organisation dieser Messe senden die italienischen Behörden eine etwas andere Botschaft an ihre Amtskollegen in Frankreich. Während Frankreich das Establishment in Tel Aviv verärgert hat, indem es israelische Firmen von einer neuen Waffenmesse ausgeschlossen hat, rollt Italien den Händlern des Todes in Israel immer noch den roten Teppich aus.

Es sollte jedoch hinzugefügt werden, dass sich beide Länder der Heuchelei schuldig machen. Sowohl Frankreich als auch Italien kooperieren mit der israelischen Waffenindustrie, obwohl ihre Staats- und Regierungschefs sich offiziell gegen den Verkauf von Waffen an Israel aussprechen.

Deutschland – die mächtigste Regierung der EU – hat sich klarer ausgedrückt. Olaf Scholz, der Kanzler des Landes, bestand darauf, dass die Waffenexporte nach Israel fortgesetzt werden.

Auch die Europäische Kommission ergreift immer wieder Partei für Israel, selbst wenn Josep Borrell, einer ihrer Vizepräsidenten, behauptet, entsetzt zu sein, wenn in Gaza Massaker verübt werden.

Wissenschaftliche Forschung ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Beziehungen der EU zu Israel. Während des Völkermords in Gaza hat die Europäische Kommission Forschungszuschüsse für israelische Firmen und Institutionen bewilligt.

Diese Woche veröffentlichte die Europäische Kommission einen sogenannten „unabhängigen Expertenbericht“ über ihre Forschungstätigkeiten.

Trotz eines kurzen Hinweises auf den „Israel-Hamas-Krieg“ (eine irreführende Wortwahl, da es sich um einen Völkermord handelt) befasst sich der Bericht nicht damit, wie EU-Zuschüsse Israel zugutegekommen sind.

Zu den Empfängern dieser Zuschüsse gehören auch israelische Rüstungsunternehmen. Wann immer ich EU-Vertreter auf diese Tatsache angesprochen habe, haben sie geantwortet, dass die finanzierten Aktivitäten rein ziviler Natur seien.

Der neue Bericht entlarvt solche Beteuerungen – vielleicht unbeabsichtigt – als absurd. Er spielt auf ein Missverständnis in Bezug auf „Dual-Use“-Technologie an – Technologie, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden kann.

„In der aktuellen Debatte über „Dual-Use“-Technologie wird allgemein und fälschlicherweise davon ausgegangen, dass man sie leicht identifizieren und trennen kann“, heißt es in dem Bericht. Darin wird empfohlen, dass die Europäische Kommission bei der Finanzierung von Projekten mit einer potenziellen militärischen Dimension nachlässig sein sollte.

Die Ehrlichkeit in diesem Dokument ist zwar erfrischend, aber die implizite Befürwortung der Waffenentwicklung ist beunruhigend. Sie zeigt, dass die Europäische Union – trotz all ihrer Reden über Ethik und Werte – einer Branche verpflichtet ist, die von Unterdrückung und Völkermord lebt.

