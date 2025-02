Sarah Wagenknecht: Alle Termine der Wahlkampftour im Überblick:

Am Montagabend startete die BSW-Wahlkampftour auf dem Marienplatz in München. Tausende Besucher sorgten für einen kraftvollen Auftakt! Die Reden von Sahra Wagenknecht, Klaus Ernst und Michael Lüders machten deutlich: Für Frieden statt Aufrüstung, für soziale Gerechtigkeit, für wirtschaftliche Vernunft und Freiheit braucht es das BSW im nächsten Bundestag! Vielen Dank an alle, die in München dabei waren. Alle Termine der Wahlkampftour im Überblick: 3. Februar: München

4. Februar: Stuttgart

6. Februar: Wuppertal

10. Februar: Dresden

11. Februar: Erfurt

12. Februar: Kassel

17. Februar: Bielefeld

19. Februar: Hannover

20. Februar: Berlin Alle genauen Infos zu Zeiten und Orten gibt es auch hier.

Wer Frieden will, kann nicht auf Donald Trump bauen, der jetzt offenbar weiter Waffen in die Ukraine liefern will, wenn diese dafür mit seltenen Erden bezahlt. Wer Frieden will, kann auch nicht auf Olaf Scholz bauen, der Waffen lieber verschenkt. Und er kann erst recht nicht auf Friedrich Merz bauen, der Taurus-Raketen für Angriffe gegen Russland liefern will. Denn damit käme der Krieg wahrscheinlich zu uns! Warum es das BSW als einzig konsequente Friedenskraft im nächsten Bundestag dringend braucht.

·

Die Bundesregierung hat zu Jahresbeginn die Sozialversicherungsbeiträge und den CO2-Preis erheblich erhöht. Die Teuerung vor allem bei Lebensmitteln ist weiterhin sehr hoch, und geringe Entlastungen im Steuertarif gleichen die Mehrbelastungen nicht aus. Die neuesten Armutszahlen sprechen Bände: Im vergangenen Jahr sind 300.000 Rentner neu in Altersarmut gerutscht. Die Mehrheit der Arbeitnehmer, Familien und Rentner hat in den vergangenen drei Jahren Wohlstand und Kaufkraft verloren.



Das #BSW fordert deswegen ein Entlastungsprogramm, das Abgaben, Steuern und Preise senkt. Unser 5-Punkte-Plan entlastet im Schnitt die Bürger um rund 100 Euro im Monat. 100 Euro mehr im Portemonnaie wären auch ein Konjunkturprogramm für Deutschland! Wir kommen nicht aus der Rezession heraus, wenn die Mehrheit der Bevölkerung immer weniger in der Tasche hat!





Alle Infos dazu auf unserer Webseite. Link in den Kommentaren!

