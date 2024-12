Sarah Wagenknecht:

Krieg mit Russland?

Es wird kein „Danach“ geben!

Im Pressestatement für die BSW-Gruppe begründe ich, warum die von Union, Grünen und FDP geforderte Lieferung von Taurus-Raketen verantwortungslos ist, warum ein Krieg gegen Russland nicht geführt werden kann, ohne das Risiko einer nuklearen Eskalation in Kauf zu nehmen und warum ich es so wichtig finde, dass in den Koalitionsverträgen in Brandenburg und Thüringen mehr Diplomatie gefordert und die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland abgelehnt wird.