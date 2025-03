Sarah Wagenknecht: Massaker in Syrien Bundesregerung hofiert Isalmisten- Regime

Drei Monate nach dem Sturz des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad haben islamistische Kämpfer der HTS-Miliz in den vergangenen Tagen Hunderte, vielleicht sogar Tausende, Zivilisten und Angehörige der Minderheit der Alawiten, darunter viele Frauen und Kinder, brutal ermordet. Der Erzbischof von Homs warnt vor einer radikalen Islamisierung Syriens und dem Bestreben der neuen Machthaber, „die Scharia als Grundlage für die neue Gesetzgebung durchzusetzen“. Syriens Bevölkerung leide nach wie vor unter Gewalt, Armut und der Ungewissheit über die Zukunft des Landes.

Ungeachtet der Berichte über die Massaker an Alawiten hält die Bundesregierung an der Unterstützung der in Damaskus herrschenden HTS-Miliz, einer Abspaltung von Al-Qaida, fest. Diese Doppelmoral des „Wertewestens“, der Syrien unter dem Assad-Regime jahrelang mit brutalen Sanktionen überzogen und einen Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes verhindert hat, ist unerträglich. Bei aller verständlichen Freude über das Ende der Herrschaft Assads sollte nicht vergessen werden, dass die neuen Machthaber keine Demokraten sind, sondern harte Islamisten, wie die schrecklichen Vorgänge in diesen Tagen mehr als deutlich zeigen. Die Bundesregierung sollte alles in ihrer Macht Stehende tun, um weitere Gewalt gegen Andersdenkende und Minderheiten in Syrien zu verhindern.