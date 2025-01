Sarah Wagenknecht: Schluss mit der Vasallentreue

Was wird US-Präsident Trump der Welt bringen? Frieden? Neue Kriege? Auf jeden Fall die brutalstmögliche Durchsetzung amerikanischer Interessen – mit Zöllen, notfalls auch mit militärischer Gewalt. Klar ist damit auch: Mit einer Bundesregierung, die wie bisher in Vasallentreue alle Ansagen aus Washington umsetzt, geht unser Land unter. Warum wir jetzt eine Regierung brauchen, die unsere wirtschaftlichen Interessen selbstbewusst vertritt, statt uns wie Frau Baerbock im Ausland zu blamieren, und warum wir auf die AfD, die sich Donald Trump und seinen Milliardärsfreunden regelrecht an den Hals wirft, in dieser Frage nicht zählen können: