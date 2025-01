https://www.commondreams.org/news/elise-stefanik-un



Die US-amerikanische Abgeordnete Elise Stefanik (R-NY) sagt am 21. Januar 2025 in Washington, D.C., vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats zu ihrer Nominierung als Botschafterin bei den Vereinten Nationen aus.

(Foto: Kent Nishimura/Getty Images)

Stefanik unterstützt bei ihrer Anhörung zur Bestätigung rechtsextremen israelischen Vorstoß zur Kontrolle des Westjordanlandes

Die Kandidatin für das Amt der UN-Botschafterin tat auch den von Elon Musk am Tag der Amtseinführung gezeigten Hitlergruß mit einem Achselzucken ab.

Julia Conley

21. Januar 2025

Als die US-Abgeordnete Elise Stefanik am Dienstag vom Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats zu ihrer Nominierung für eine hochrangige diplomatische Position befragt wurde, forderte die Bürgerrechtsgruppe Jewish Voice for Peace Action die Abgeordneten auf, ihre „Erfolge in Bezug auf antisemitische, anti-palästinensische, einwanderungsfeindliche und demokratiefeindliche Rhetorik und Politik“ zu berücksichtigen und ihre Bestätigung zu blockieren.

Stefaniks (R-N.Y.) Bilanz wurde bei der Anhörung bestätigt, als sie zu ihren Ansichten über Palästina, Äußerungen von Antisemitismus in den Vereinigten Staaten und der politischen Agenda rechtsextremer israelischer Politiker befragt wurde. Senator Chris Van Hollen (D-Md.) erinnerte an ein Treffen mit der Kongressabgeordneten, nachdem Präsident Donald Trump sie zur US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen ernannt hatte.

Bei dem Treffen, so Van Hollen, habe Stefanik ihre Unterstützung für die Idee zum Ausdruck gebracht, dass Israel ein biblisches Recht auf die Kontrolle des gesamten Westjordanlandes habe – eine Position, die auch der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich und der ehemalige nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir vertreten, die jedoch der Zwei-Staaten-Lösung zuwiderläuft, die die US-Regierung seit langem unterstützt.

„Ist das heute noch Ihre Meinung?“, fragte Van Hollen, woraufhin Stefanik antwortete: “Ja.“

Van Hollen wies darauf hin, dass Stefaniks Standpunkt auch im Widerspruch zu zahlreichen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und zum internationalen Konsens über den Nahostkonflikt stehe.

„Wenn der Präsident erfolgreich Frieden und Stabilität in den Nahen Osten bringen will, müssen wir uns die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ansehen“, sagte der Senator. „Und es wird sehr schwierig sein, dies zu erreichen, wenn Sie weiterhin die Ansicht vertreten, die Sie gerade geäußert haben, eine Ansicht, die von den Gründern des Staates Israel nicht geteilt wurde.“

Stefanik weigerte sich auch, eine direkte Frage von Van Hollen zu beantworten, ob das palästinensische Volk das Recht auf Selbstbestimmung habe, und sagte nur, dass sie „Menschenrechte für alle“ unterstütze, und forderte die Freilassung israelischer Geiseln durch die Hamas.

Jenin Younes, Prozessanwalt bei der New Civil Liberties Alliance, sagte, Stefanik habe bei der Anhörung zur Bestätigung, die stattfand, während israelische Siedler und Soldaten ihre Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland verstärkten, „religiösen Fanatismus in Reinform“ an den Tag gelegt.

„Dass [Stefanik] nun eine wichtige Rolle in Bezug auf unsere Außenpolitik in der Region spielen wird, ist erschreckend“, sagte Younes.

Die Jewish Voice for Peace (JVP) Action merkte an, dass Stefanik nicht nur „den brutalen Völkermord der israelischen Regierung an den Palästinensern“ unterstützt, sondern auch „die antisemitische Great-Replacement-Theorie verstärkt“ hat, die besagt, dass der Einfluss und die Macht der weißen christlichen Amerikaner von jüdischen Amerikanern und der Einwanderungspolitik absichtlich geschwächt werden.

Trotz ihrer Unterstützung für die widerlegte Verschwörungstheorie machte Stefanik letztes Jahr Schlagzeilen mit ihren Anschuldigungen gegen College-Studenten, Dozenten und Verwaltungsangestellte wegen der pro-palästinensischen Demonstrationen, die auf dem gesamten Campus explodierten, als sich Amerikaner gegen den von den USA unterstützten Angriff Israels auf Gaza aussprachen. Die Kongressabgeordnete bezeichnete die Proteste als Ausdruck von Antisemitismus und drängte auf den Rücktritt von Universitätsleitern, die sich weigerten, Studenten zu disziplinieren, die sich gegen Israel aussprachen.

Die Anhörungen, bei denen Stefanik die Hochschulleiter scharf kritisierte, „waren Teil einer breiter angelegten Kampagne, um Antikriegsaktivismus und Dissens auf dem Campus zum Schweigen zu bringen und gleichzeitig die MAGA-Kulturkampfkampagne gegen [Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion], die kritische Rassentheorie und die Rechte von LGBTQ+ voranzutreiben“, sagte JVP Action.

Ein Austausch zwischen Stefanik und Senator Chris Murphy (D-Conn.) am Dienstag warf auch Fragen zu Stefaniks Ansichten über Antisemitismus auf. Murphy fragte die Kandidatin nach dem Hitlergruß, den der Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk – den der Präsident zum Leiter seines geplanten Ministeriums für Regierungseffizienz ernannt hat – bei einer Veranstaltung am Montagabend zweimal gezeigt hatte.

„Elon Musk hat diese Grüße nicht gemacht“, versicherte Stefanik.

Murphy konterte, indem er mehrere Kommentare von rechtsgerichteten Kommentatoren vorlas, die Musks „Heil Hitler“-Gruß begrüßten.

„Immer wieder haben sich gestern Abend weiße Rassisten und Neonazi-Gruppen in diesem Land um dieses Bild geschart„, sagte Murphy.

JVP Action sagte, Stefanik habe ‚Trumps antidemokratische Agenda zutiefst verinnerlicht‘.

„Ihre Nominierung muss blockiert werden“, sagte die Gruppe.

Übersetzt mit Deepl.com

