Sarah Wagenknecht

Was macht Friedrich Merz eigentlich am 80. Jahrestag der Befreiung?

Was macht Friedrich Merz eigentlich am 80. Jahrestag der Befreiung? Ich finde: Merz sollte nach seinen Antrittsbesuchen in Paris und Warschau am 9. Mai auch nach Moskau fliegen! Das wäre ein…