Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/world-news/europe/2024-12-21/ty-article/.premium/saudi-refugee-musk-fan-and-anti-muslim-what-we-know-of-german-ramming-attack-suspect/00000193-eac8-d741-a1db-fafe12e00000



Saudischer Flüchtling, Fan von Elon Musk und der antimuslimischen extremen Rechten: Was wir über den Verdächtigen wissen, der den deutschen Weihnachtsmarkt gerammt hat

David Issacharoff

21. Dezember 2024

Der fünfzigjährige Taleb al-Abdulmohsen hat auf einem Magdeburger Weihnachtsmarkt fünf Menschen getötet und Dutzende weitere schwer verletzt. Laut seinen Posts in den sozialen Medien gab er sich als Ex-Muslim zu erkennen, unterstützte die rechtsextreme AfD und äußerte Sympathie für „Groß-Israel“.

Rechtsextreme Demonstranten protestieren am Samstag in Magdeburg, nachdem ein Auto in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt gefahren war. Credit: Christian Mang/Reuters

HAMBURG – Der Mann, der am Freitagabend mit seinem Auto einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerammt und dabei fünf Menschen getötet und rund 200 verletzt hat, ist ein ehemaliger saudischer Staatsbürger, der seit 2006 in Deutschland lebt.

Der 50-jährige Taleb al-Abdulmohsen, Arzt und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, gibt sich in den sozialen Medien als Ex-Muslim zu erkennen, ist ein langjähriger Anti-Islam-Aktivist und hat sich für die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) ausgesprochen. Berichten zufolge sah er Elon Musk und Alex Jones als Vorbilder an.

Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …