Schmelztiegel globaler Interessen – Was passiert gerade im Nahen und Mittleren Osten?

Ein Überblick über die Wechselwirkungen zwischen den USA, Iran, Israel, Saudi-Arabien, Russland, China und anderen Akteuren in den letzten vier Wochen in der zunehmend volatilen Groß-Region.

Der nahöstliche Schmelztiegel geopolitischer Rivalitäten, kriegerischer Auseinandersetzungen und wechselnder Bündnisse hat in den vergangenen vier Wochen, vom 23. März bis 20. April 2025, eine weitere Flut an teils haarsträubenden, aber auch hoffnungsvollen Entwicklungen erlebt. Das Zusammenspiel der Mächte – insbesondere der USA, Iran, Israel, Saudi-Arabien, Russland und China – hat sich intensiviert, geprägt von Nuklearverhandlungen, militärischem Säbelrasseln und diplomatischen Manövern in einer Region, die am Rande einer unkontrollierbaren Eskalation steht. Vor dem Hintergrund der

fragilen Übergangsphase in dem vom Al-Qaida-Terrorableger Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)kontrollierten Syrien, was jetzt vom Westen finanziell massiv unterstützt wird

des unerbittlichen Konflikts im Jemen, der durch die US-Bombardierung der dortigen Zivilgesellschaft noch verschärft wird und in Anbetracht

der anhaltenden Bemühungen der rechtsradikalen zionistischen Apartheid-Regierung, den Genozid in Gaza mit der Aushungerung der dort noch überlebenden palästinensischen Familien zu vollenden,

verschiebt sich das geopolitische Machtgefüge zwischen den ebenfalls dort involvierten Super- und Großmächten wie USA, China und Russland, wobei Saudi-Arabien und Iran aktuell als zentrale Akteure besonders hervortreten.

Beginnen wir mit einem genaueren Blick auf die Nuklearverhandlungen und die US-iranische Konfrontation, die im Zentrum der jüngsten Entwicklungen stehen. Dabei geht es seitens der USA nicht nur darum, dem Iran die Entwicklung von Atomwaffen zu verbieten, die Iran weder besitzt noch deren Besitz anstrebt, was sogar öffentlich verbreitete US-Geheimdienstanalysen verkünden. Nein, unter Verkennung der um sie herum zerbröckelnden Säulen ihrer Macht, fühlen sich die US-Eliten in Washington nach wie vor als die Herren des Universums. Das wird besonders gefährlich, wenn Washington in seinem Dünkel auch noch so handelt, als wäre es allmächtig, z. B. wenn Trump der Jahrtausende alten Kultur-Nation Iran die Entwicklung jedweder zivilen Nukleartechnik für medizinische und andere friedliche Zwecke verbieten will.

Zugleich unterlegt Präsident Trump persönlich dieses Verbot mit brutalsten Kriegsdrohungen. Über die zwei- bis dreihundert Nuklearwaffen samt Trägersystemen, die der Völkermord betreibende, zionistische Aggressor Staat Israel besitzt, herrscht in Washington und dem gesamten kollektiven Kriegstreiber-Westen eisernes Schweigen.

Am 12. April 2025 zeichnete sich in Maskat, die Hauptstadt des Oman, ein Hoffnungsschimmer ab, dass die wachsenden Spannungen zwischen Iran und den USA nicht außer Kontrolle geraten würden. An diesem Tag wurden indirekte Gespräche zwischen den beiden Antagonisten wieder aufgenommen, bei denen der iranische Außenminister Abbas Araghchi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff über einen Vermittler, also nicht in Augen zu Augen-Gesprächen, über die Wiederbelebung des von Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig zerrissenen internationalen UNO-Nuklearabkommens redeten. Eine zweite Verhandlungsrunde folgte vom 19. bis 20. April in Rom, wobei die USA darauf drängten, neben dem Verbot der Urananreicherung Iran auch noch die Aufgabe seines Raketenprogramms und ein Ende der Unterstützung für Gruppen wie die Hisbollah und die Huthi aufzuzwingen.

Iran dagegen bestand auf seiner Souveränität und fordert im Gegenzug, dass sich die USA an das ursprüngliche Abkommen hielten und die einseitigen, völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen die iranische Wirtschaft aufheben! Zugleich sorgte die Warnung eines iranischen Regierungsberaters in Washington für Aufregung. Der hatte gesagt, falls US/Israel die zivile iranische Infrastruktur angreifen würden, dann bliebe Teheran nichts anderes übrig, als doch noch Atomwaffen zu entwickeln, was die hohen Einsätze verdeutlicht, mit denen in Oman verhandelt wurde.

Im Gegenzug untermauerten die USA ihre Bereitschaft zu weiteren Gesprächen mit Iran mit dem Aufbau einer massiven militärischen Drohkulisse. Sie verlegen schwere B-2-Tarnkappen-Bomber nach Diego Garcia, ein US-Stützpunkt im Indischen Ozean, wobei Iran in Bomber-Reichweite liegt und der umgekehrt in Reichweite iranischer Hyperschall-Raketen liegt. Zugleich sind die Flugzeugträger USS Carl Vinson und USS Harry S. Truman bereits in der Region. Verteidigungsminister Pete Hegseth hat zusätzlich mit dem Säbel gerasselt und entschlossenes Handeln gegen Bedrohungen durch den Iran oder seine Verbündeten angekündigt.

Der Iran zeigt sich unbeeindruckt von dem Washingtoner Kriegstanz und präsentiert stattdessen seine unterirdischen „Raketenstädte“ und verstärkt zugleich seine Luftabwehr, wobei die US-Stützpunkte in der Region und die Energieinfrastruktur US-amerikanischer Verbündeter als Erstes unter Raketen-Feuer genommen würden. Noch vor wenigen Tagen schien die Gefahr eines Konflikts, der schon durch eine kleine Provokation entgleisen könnte, allgegenwärtig. Allerdings scheinen die letzten Tage gezeigt zu haben, dass alle Seiten, mit Ausnahme von Israel, ihre Schritte sorgfältig abgewägt haben, um einen umfassenden Krieg zu vermeiden.

Israel – Iran: Eine tickende Zeitbombe

Israels Schattenkrieg mit dem Iran eskaliert weiter, wobei die Zionisten die geschwächte Position Irans durch die Dezimierung von dessen regionalen Verbündeten (Hisbollah im Libanon und der Sieg des Al-Qaida-Ablegers Hay’at Tahrir al-Sham in Syrien) für sich ausnützen wollten. Glaubhafte Berichte, z. B. in der New York Times, deuten darauf hin, dass Israel Angriffe in der Woche vor Ostern auf Irans Atomanlagen geplant hatte, diese aber von Präsident Trump persönlich verhindert wurden. Trump hatte bereits im Oktober 2024, also schon vor der Wahl, entsprechende israelische Angriffspläne zurückgewiesen. Der Iran hat gewarnt, dass jeder Angriff einen regionalen Flächenbrand auslösen könnte, was auch in den USA Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen eines größeren Kriegs in der Region schürt.

Derweil gehen Israels militärische Operationen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza und auch vermehrt im Westjordanland zwecks ethnischer Vertreibung der Bewohner weiter. Im Libanon hat die Hisbollah erhebliche Verluste erlitten, während israelische Luftangriffe in Syrien, etwa auf den Luftwaffenstützpunkt Tiyas, Warnungen an den Iran senden und auch die wachsende Präsenz der Türkei in Syrien abschrecken sollen. Die USA unterstützen Israels Aktionen, fordern jedoch Zurückhaltung, um eine Spirale der Vergeltung zu verhindern. Überdies hat es in den letzten Tagen Berichte vom Abzug von 600 US-Truppen aus Syrien gegeben, wobei laut Pentagon weiterhin noch 1400 Soldaten auf sieben US-Basen in Syrien verbleiben.

Saudi-Arabiens diplomatischer Tanz mit dem Iran

Saudi-Arabien nutzt die Gelegenheit, um seinen regionalen Einfluss zu stärken, und balanciert geschickt zwischen Rivalität und Annäherung an den Iran. Am 17. April 2025 traf Verteidigungsminister Khalid bin Salman mit iranischen Führern, einschließlich des Obersten Führers Chamenei, in Teheran zusammen. Als Mitglied des Saudischen Königshauses bekräftigte Khalid bin Salma bei den Gesprächen, dass Riad weder US-amerikanische noch israelische Angriffe auf den Iran noch eine Bodenoffensive gegen die Huthi im Jemen unterstützen werde. Dies kann als indirekte Reaktion auf Irans Ansage vom Oktober 2024 gesehen werden. Damals hatte Teheran jedem Land der Region, das Israel unterstützt und sein Territorium für US/israelische Angriffe gegen Iran zur Verfügung stellt, gedroht, dessen Ölanlagen und andere Infrastruktur zu zerstören.

Irans Bündnis mit Russland und China

Angesichts seiner Isolation durch den kollektiven Westen stützt sich der Iran stark auf Russland und China. Im April 2025 besuchte Außenminister Araghchi Moskau, um Strategien vor den US-Nuklearverhandlungen abzustimmen, während Chinas Präsident Xi Jinping auf dem BRICS-Gipfel seine Unterstützung für den Iran bekräftigte und eine gemeinsame antiimperialistische Haltung betonte. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich auf Irans Verbündete, wobei das chinesische Unternehmen Chang Guang Satellite Technology Co. den Huthi trotz US-Protesten gemeinsam mit Russland und dem Iran nachrichtendienstliche Unterstützung bietet.

Russland wiederum steht nach dem Sturz Assads vor der Entscheidung, sich aus Syrien zurückzuziehen und seine Luft- und Marinebasen dort aufzugeben oder unter prekären Bedingungen vor Ort zu bleiben und einen Rest von Einfluss in Syrien zu wahren. Ironischerweise war es die neue von dem Al-Qaida-Ableger geführte Übergangsregierung in Syrien, die die Russen gebeten hat, auf den Basen zu bleiben und über neue Basenrechte zu verhandeln. Das kann als Versuch gesehen werden, sich gegen größere Angriffe vonseiten Israels abzusichern.

Zugleich festigt die Übergangsregierung in Damaskus weiter ihre Macht. Sie schließt Abkommen mit Drusen-Milizen und den kurdischen „Demokratischen Kräften Syriens“, um Kämpfer zu integrieren und machtpolitisch zu marginalisieren. Derweil stellen Saudi-Arabien und andere arabische Staaten Gelder bereit, um den Übergang in Syrien unter sunnitischem Vorzeichen zu stabilisieren und Irans schiitischen Einfluss im Land entgegenzuwirken. Saudi-Arabien scheint auch keine Vorbehalte gegen die weitere Präsenz der Russen auf syrischen Basen zu haben. Wahrscheinlich sieht man in den Russen auf den Basen einen Stolperstein gegen potenzielle, territoriale Übergriffe der Türkei, aber auch Israels auf die strategisch lukrative syrische Küstenregion.

Im Jemen haben die USA, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VEA) ihre Luftangriffe gegen die Huthi verstärkt, wobei das US-Zentralkommando (CENTCOM) in Deutschland am 14. April dieses Jahres 27 Angriffe startete. Gespräche über eine von den VAE unterstützte Bodenoffensive jemenitischer Streitkräfte gewinnen an Fahrt, doch Saudi-Arabien agiert vorsichtig, um Vergeltung durch die Huthi auf saudische Ölanlagen zu vermeiden. All dies sind nur die sichtbaren Spitzen komplexer Netzwerke regionaler Allianzen, die sich von heute auf morgen auch wieder verändern können.

Der Nahe Osten bleibt ein Pulverfass, mit Israels Drohgebärden gegen den Iran und Saudi-Arabiens geschicktem Manövrieren, um seinen Einfluss auszubauen. Der Sturz Assads, die Schwächung von Irans Verbündeten und die anhaltenden Konflikte im Jemen und Gaza haben die Macht zugunsten von Riad und Jerusalem verschoben, doch die Unterstützung des Iran durch Russland und China sorgt für ein Gegengewicht.

Von entscheidender Bedeutung werden in den nächsten Wochen die US-Iran-Nuklearverhandlungen sein, und dank russischer Vermittlung gibt es wegen jüngster Entwicklungen Grund für einen baldigen Erfolg der diplomatischen Bemühungen. Darüber mehr im zweiten Teil. Es gibt Hoffnung auf Deeskalation, doch das Risiko von Fehlkalkulationen bleibt bestehen, weshalb ein größeres Feuer nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Al-Qaida-nahe Terrorbewegung, die in der syrischen Übergangsregierung eine zentrale Rolle spielt, ist Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). HTS, ursprünglich als Nusra-Front bekannt, war ein direkter Ableger von Al-Qaida in Syrien. Unter der Führung von Ahmed al-Scharaa (auch bekannt als Abu Muhammad al-Dschaulani) hat sich HTS 2016 offiziell von Al-Qaida losgesagt und sich in Jabhat Fatah al-Sham umbenannt, bevor sie 2017 als HTS neuformiert wurde. Trotz dieser Distanzierung wird HTS von den Vereinten Nationen, der EU und den USA weiterhin als Terrororganisation eingestuft, aufgrund ihrer historischen Verbindungen zu Al-Qaida und ihrer extremistischen Wurzeln.

In der syrischen Übergangsregierung, die nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 gebildet wurde, ist HTS die führende Kraft. Ahmed al-Scharaa hat die Macht übernommen, und wichtige Ämter wurden mit HTS-Mitgliedern besetzt, wie etwa Murhaf Abu Kasra, der ehemalige Militärchef der HTS und zuvor der Nusra-Front, als neuer Verteidigungsminister.

Mehr zum Thema – Krieg zwischen USA und Iran bedroht auch Russland