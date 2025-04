https://www.caitlinjohnst.one/p/if-october-7-justifies-the-gaza-genocide?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=161881219&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Wenn der 7. Oktober den Völkermord in Gaza rechtfertigt, welche Gewalttaten rechtfertigt dann der Völkermord in Gaza?

Caitlin Johnstone

22. April 2025

Wenn Sie glauben, dass alle Gewalt und Zerstörung in Gaza die Schuld der Hamas ist, dann müssen Sie nach Ihrer eigenen Logik auch akzeptieren, dass die kommende Welle von gewalttätigem Extremismus und Antisemitismus, die aus der Verbrennung Gazas hervorgehen wird, ausschließlich die Schuld Israels sein wird.

Ich habe dies neulich auf Twitter gesagt, woraufhin Israel-Anhänger empört reagierten und Screenshots meines Beitrags teilten, in denen sie vor Empörung schrien, dass jemand so etwas sagen könne, was lustig ist, da ich ihnen nur ihre eigene Argumentation vorhalte.

Ich bin nicht derjenige, der sagt, dass eine Gewalttat jede Gewalt als Reaktion darauf rechtfertigt. Ich bin nicht derjenige, der sagt, dass die Geschichte automatisch mit der jüngsten Aggression neu beginnt und damit jede Vergeltungsgewalt gegen Zivilisten zu einer gerechtfertigten Reaktion auf einen unprovozierten Angriff macht, für den die Rachsüchtigen keine Verantwortung tragen. Das ist nicht meine Position. Das ist ihre.

Ich persönlich finde es schrecklich, wenn die Gegenreaktion auf den Holocaust in Gaza zu Angriffen auf Zivilisten führt. Ich persönlich glaube nicht, dass Gewalt, egal wie schrecklich sie auch sein mag, kollektive Bestrafungsmaßnahmen gegen Zivilisten rechtfertigt, wie sie Israel mit tödlicher Gewalt in Gaza gegen die Zivilbevölkerung einsetzt. Aber wir alle wissen, dass solche Angriffe wahrscheinlich irgendwann stattfinden werden, und es ist nicht meine Argumentation, die besagt, dass die Täter keine Schuld für ihre Taten tragen würden. Das ist die Argumentation der Israel-Apologeten.

Wenn Sie glauben, dass die Hamas für Israels Handlungen in Gaza verantwortlich ist, dann müssen Sie nach Ihrer eigenen Logik zwangsläufig akzeptieren, dass Israel für jede Gegenreaktion auf diese Handlungen verantwortlich ist. Wenn Sie das nicht akzeptieren, geben Sie zu, dass Ihre Position überhaupt nicht von Vernunft geleitet ist und dass Sie einfach glauben, Israel könne auf magische Weise so viel Gemetzel und Leid über Zivilisten bringen, wie es will, ohne jemals natürliche Konsequenzen oder Gegenreaktionen jeglicher Art zu provozieren. Sie leben in einer Fantasiewelt, in der Israel eine Art göttlich verordnetes Exklusivrecht auf Gewalt hat.

In den ersten Monaten des Völkermords in Gaza wiesen Palästina-Unterstützer auf die widersprüchliche Logik hin, dass nichts, was Israel getan hat, den 7. Oktober rechtfertigen kann, aber der 7. Oktober alles rechtfertigt, was Israel tun könnte. Zu keinem Zeitpunkt sind die Apologeten Israels von dieser Argumentation abgewichen. Diese widersprüchliche Position ist nun zur offiziellen Linie des Weißen Hauses geworden, wo alle Fragen der Presse zu den Gräueltaten Israels in Gaza mit der Behauptung der Trump-Sprecher beantwortet werden, dass die alleinige Schuld für diese Gräueltaten bei der Hamas liege.

Nach genau derselben Logik liegt die Schuld für den gewalttätigen Extremismus und Antisemitismus, der aus Israels Aktionen in Gaza hervorgehen wird, ausschließlich bei Israel. Das ist nicht meine Argumentation. Es ist ihre.

In Wirklichkeit war es schon immer kindisch, die historische Aufzeichnung mit dem Zeitpunkt der jüngsten Aggression zu beginnen und so zu tun, als hätte die Hamas ein unschuldiges Israel völlig unprovoziert angegriffen. Das ist eine Erzählung, die von räuberischen Manipulatoren verbreitet und von willensschwachen Menschen geglaubt wird. Israel hat die Bevölkerung von Gaza vor dem 7. Oktober auf schreckliche Weise misshandelt und in den Monaten zuvor regelmäßig Palästinenser in Gaza und im Westjordanland angegriffen und getötet.

Israel-Apologeten schreien „Die Schuld liegt bei der Hamas!“, wenn Menschen die genozidalen Gräueltaten in Gaza verurteilen, um Israel von seiner offensichtlichen Schuld an diesen Verbrechen freizusprechen. Aber das ist ein hauchdünnes Argument, das nicht dem geringsten kritischen Gedanken standhält. Man kann sich nicht mit „Was ist mit …?“ herausreden, um Völkermord moralisch zu rechtfertigen. Das geht nicht.

