https://www.palestinechronicle.com/write-on-my-grave-al-qassam-releases-message-from-israeli-soldier-captive-in-gaza/



„Schreib auf mein Grab“ – Al-Qassam veröffentlicht Botschaft einer in Gaza gefangen gehaltenen israelischen Soldatin

4. Januar 2025

Die Al-Qassam-Brigaden veröffentlichten ein Video mit der 19-jährigen israelischen Gefangenen Liri Albag. (Foto: Videomitschnitt)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Die Al-Qassam-Brigaden veröffentlichten ein Video mit der israelischen Gefangenen Liri Albag, die die israelische Regierung kritisierte, ihr Leiden in Gaza zum Ausdruck brachte und ihre Freilassung forderte, während sie die anhaltenden Bombardierungen und Militäroperationen verurteilte.

Die Al-Qassam Brigaden, der militärische Arm der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, haben am heutigen Samstag eine neue Aufnahme veröffentlicht, in der eine in Gaza gefangen gehaltene israelische Soldatin zu sehen ist. In dem Video schildert sie ihr Leid und kritisiert die israelische Regierung scharf, indem sie sie beschuldigt, sich nicht für die Freilassung von Gefangenen einzusetzen. Sie beschreibt auch die harten Bedingungen, unter denen sie lebt.

Die 19-jährige Gefangene Liri Albag sagte: „Ich bin seit über 450 Tagen eine Gefangene in Gaza … Mein ganzes Leben liegt noch vor mir, aber hier hat es aufgehört.“

Sie fuhr fort:

„Heute beginnt ein neues Jahr und die ganze Welt feiert. Aber für uns ist es der Beginn eines dunklen Jahres voller Einsamkeit … Wir haben für unsere Regierung oder unsere Armee keine Priorität, und selbst die Welt beginnt, uns zu vergessen und kümmert sich nicht mehr um unser Leid.“

In einer emotionalen Nachricht an ihre Familie sagte Albag: „Mama, Papa, Roni, Shai, Guy, Nir … Ich liebe euch sehr und vermisse euch so sehr.“

Albag sprach auch über einen Kameraden, der bei den jüngsten Militäroperationen schwer verletzt wurde, und sagte: “Wir leben in einem schrecklichen Albtraum. Unser Überleben hängt davon ab, dass sich die Armee zurückzieht und uns nicht erreicht.“

Sie richtete eine Frage an die Regierung ihres Landes: „Wenn Ihre Liebsten in Gefangenschaft wären, würde der Krieg dann noch andauern? Wollen Sie uns töten?“

Das Video zeigte Albag, wie sie ihr Gesicht in den Händen hielt, weinte und dem ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant eine direkte Botschaft überbrachte: „Sie kennen meinen Vater. Schauen Sie ihm in die Augen und sagen Sie ihm, dass er und meine Mutter ihre Tochter nie wieder in die Arme schließen werden … Sie werden nicht den Mut haben, das zu tun.“

„Sie spielen mit unserem Schicksal“

Mit zornigem Ton fügte sie hinzu:

„Nachdem ich meinen Tod mit eigenen Augen gesehen habe und mitansehen musste, was mit meiner Freundin passiert ist, wurde mir klar, dass unser Leben für Sie nicht wichtig ist. Ich habe verstanden, dass wir nur Schachfiguren in Ihren Händen sind und Sie mit unserem Schicksal spielen. Sie werden uns mit Sicherheit nicht durch Militäroperationen lebend herausholen können … Das wird nicht gelingen, und das wissen Sie.“

Albag drückte ihre Frustration über die anhaltende Bombardierung des Gazastreifens aus und sagte:

„Es ist Wahnsinn zu glauben, dass dieser Ansatz irgendetwas bewirken wird. Wir leben jeden Tag unter ständigen, wahnsinnigen Bombardierungen. Wissen Sie, wie es ist, an einem Ort zu leben, der bombardiert wird und es keine Schutzräume gibt?“

Im letzten Teil ihrer Botschaft sagte die gefangene Soldatin:

„Wenn mir etwas zustößt, denkt an mich und behaltet meinen Namen im Gedächtnis … Schreibt auf mein Grab: All dies ist der Regierung und der Armee zu verdanken. Sie sind die Schuldigen, sie sind diejenigen, die uns getötet haben, und mein Blut klebt an ihren Händen.“ Abschließend bat sie ihre Familie eindringlich: “Familie, tut alles, was nötig ist.“

Die Aufnahme zeigte Albags sich verschlechternden psychischen Zustand und machte deutlich, dass die derzeitige Situation eine echte Bedrohung für ihr Leben und das Leben anderer Gefangener darstellt.

Vor etwa einem Monat veröffentlichten die Al-Qassam-Brigaden eine Aufnahme des in israelischer Gefangenschaft befindlichen Metan Tsanjawker, der den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu scharf kritisierte und ihn für die anhaltende Inhaftierung von Gefangenen in Gaza verantwortlich machte, während er auch über seine eigenen Haftbedingungen sprach.

Zuvor hatte die Hamas den Tod von 33 israelischen Gefangenen bekannt gegeben, die sie festgehalten hatte und von denen die meisten seit Beginn der Offensive im Oktober 2023 bei israelischen Luftangriffen auf verschiedene Teile des Gazastreifens getötet wurden.

In der ersten Septemberwoche 2024 veröffentlichte Al-Qassam auch Audioaufnahmen von sechs israelischen Gefangenen, deren Leichen Anfang September von der israelischen Armee in einem Tunnel in Rafah im Süden des Gazastreifens geborgen wurden. Unter ihnen befand sich auch Hirsch Goldberg, der die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß.

All diese Aufnahmen haben die israelische Regierung unter Netanjahu und ihren Sicherheits- und Militärapparat für die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 zur Rechenschaft gezogen und zu einem raschen Abkommen über einen Gefangenenaustausch sowie zu anhaltenden Demonstrationen der Bevölkerung für die Rückkehr der Gefangenen an Leben aufgerufen.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …