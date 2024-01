Screams without proof: questions for NYT about shoddy ‚Hamas mass rape‘ report – The Grayzone After dismantling a New York Times front page feature alleging „a broader pattern of gender-based violence on Oct. 7“ by Hamas, The Grayzone is demanding answers of the paper for its journalistic malpractice. The Grayzone has identified serious issues with the credibility of key sources quoted in the New York Times‘ December 28 story, „Screams Without Words: How Hamas Weaponized Sexual Violence on October 7.“

Schreie ohne Beweise: Fragen an die NYT zum schlampigen Bericht über die Massenvergewaltigung durch die Hamas

Von Max Blumenthal und Aaron Maté

10. Januar 2024

Nach der Demontage eines Artikels auf der Titelseite der New York Times, in dem ein breiteres Muster geschlechtsspezifischer Gewalt am 7. Oktober“ durch die Hamas behauptet wurde, fordert The Grayzone Antworten von der Zeitung für ihr journalistisches Fehlverhalten.

Der folgende Text wurde den Redakteuren der New York Times und dem Hauptautor Jeffrey Gettleman vorgelegt.

The Grayzone hat schwerwiegende Probleme mit der Glaubwürdigkeit wichtiger Quellen festgestellt, die in der New York Times vom 28. Dezember unter dem Titel „Screams Without Words: How Hamas Weaponized Sexual Violence on October 7“. Der von Jeffrey Gettleman, Anat Schwartz und Adam Sella verfasste Artikel behauptet, er beweise „ein breiteres Muster geschlechtsspezifischer Gewalt am 7. Oktober“, als selbst israelische Behörden bereit waren zu behaupten. Der Bericht der Times ist jedoch durch Sensationslust, wilde Logiksprünge und das Fehlen konkreter Beweise zur Untermauerung seiner pauschalen Schlussfolgerung gekennzeichnet.

Die Times ist unter Beschuss von Familienmitgliedern von Gal Abdush geraten, dem so genannten „Mädchen im schwarzen Kleid“, das als Beweisstück A in dem Versuch von Gettleman und Co. auftaucht, ein Vergewaltigungsmuster durch die Hamas am 7. Oktober nachzuweisen. Die Schwester und der Schwager von Abdush haben nicht nur bestritten, dass sie vergewaltigt wurde, sondern die erstere hat die Times beschuldigt, ihre Familie durch Irreführung über ihren redaktionellen Standpunkt zur Teilnahme zu bewegen. Obwohl die Kommentare der Familie in den sozialen Medien einen großen Aufruhr ausgelöst haben, hat sich die Times noch nicht zu dem schweren Verstoß gegen die journalistische Integrität geäußert, der ihren Mitarbeitern vorgeworfen wird.

Auch die israelische Polizei hat seit der Veröffentlichung des Times-Artikels eine Erklärung abgegeben, in der sie behauptet, dass sie selbst nicht in der Lage ist, Augenzeugen der Vergewaltigung vom 7. Oktober ausfindig zu machen oder die von Medien wie der Times veröffentlichten Aussagen mit irgendetwas in Verbindung zu bringen, das auch nur annähernd einem Beweis entspricht.

Wir fordern die New York Times auf, sich öffentlich zu den Äußerungen der Familie Abdush zu äußern, in denen sie die Reporter der Times beschuldigt, sie in die Irre zu führen und über die Umstände ihres Todes zu lügen. Die Times muss sich auch mit der Erklärung der israelischen Polizei befassen, die nach der Veröffentlichung des Artikels herausgegeben wurde, und erklären, warum Gettleman und seine Mitautoren sie offenbar ausgelassen haben.

Außerdem verlangen wir eine Antwort auf unsere gründlich recherchierte Entlarvung der Aussagen von Schlüsselzeugen, die in der Geschichte zitiert werden, sowie auf die dokumentierte Aufzeichnung diskreditierter Behauptungen und ethisch zweifelhafter Aktivitäten eben dieser Zeugen.

Wir haben Ihnen mehrere Fragen zur Prüfung vorgelegt. Sollten Sie nicht in der Lage sein, die von uns aufgeworfenen Fragen zur Glaubwürdigkeit Ihres Artikels zufriedenstellend zu beantworten, muss er unserer Meinung nach vollständig zurückgezogen werden.

Familie des „Mädchens im schwarzen Kleid“ beschuldigt NYT, Vergewaltigungsvorwurf „erfunden“ zu haben

Sie schreiben: „Basierend auf dem Videobeweis – der von der New York Times verifiziert wurde – sagten israelische Polizeibeamte, sie glaubten, dass [Gal] Abdush vergewaltigt wurde, und sie ist zu einem Symbol für die Schrecken geworden, die israelischen Frauen und Mädchen während der Angriffe am 7. Oktober widerfahren sind.“

Die Schwester von Gal Abdush, Miral Alter, erklärte jedoch in einem Instagram-Kommentar vom 2. Januar, dass „sie nicht vergewaltigt wurde… Es gab keinen Beweis für eine Vergewaltigung, es war nur ein Video.“ Sie wies auch darauf hin, dass die Zeitspanne zwischen Gals letzter Nachricht an die Familie und dem Zeitpunkt ihres angeblichen Mordes eine Vergewaltigung unmöglich mache: „Wie kann es sein, dass sie innerhalb von 4 Minuten vergewaltigt und verbrannt wurden?“

Alter schlussfolgerte: „Die New York Times, die zu uns kam, gab an, dass sie eine Geschichte in Erinnerung an Gal und Nagy [ihren Ehemann] machen wollte, und deshalb haben wir zugestimmt. Hätten wir gewusst, dass es sich um eine Schlagzeile wie Vergewaltigungsschlachtung handelt, hätten wir niemals zugestimmt. Niemals.“

Stimmt Alter’s Aussage, die Sie beschuldigt, ihre Familie in die Irre geführt zu haben? Und warum haben Sie ihre Kommentare ignoriert, in denen sie unverblümt erklärte, ihre Schwester sei nicht vergewaltigt worden? Haben Sie und Alter jemals Ihre Theorie diskutiert, dass Abdush Opfer eines sexuellen Übergriffs war?

Der Schwager von Gal Abdush hat sich ebenfalls gegen die Behauptungen in Ihrem Artikel ausgesprochen. In einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 13 vom 4. Januar bestritt Nissim Abdush, dass Gal vergewaltigt worden sei, und betonte, dass dies unmöglich gewesen wäre, da ihr Ehemann zu diesem Zeitpunkt bei ihr gewesen sei. „Die Medien haben das erfunden“, erklärte er. Nissim Abdush beschuldigte auch die internationale Presse – und damit meinte er vermutlich Sie -, auf Sensationsmeldungen zurückzugreifen, anstatt einen auf Fakten basierenden Journalismus zu betreiben. Schließlich beklagte er, dass die falschen Behauptungen über die Vergewaltigung seiner Schwägerin der psychischen Gesundheit ihrer verwaisten Kinder schaden.

Noch einmal: Warum haben Sie es versäumt, die Aussagen eines Familienmitglieds von Gal Abdush aufzunehmen, die den zentralen Behauptungen in Ihrem Artikel ausdrücklich widersprechen?

Eti Bracha, die Mutter von Gal Abdush, sagte gegenüber dem israelischen Sender YNet, dass sie erst von der Vergewaltigung ihrer Tochter erfuhr, als sie von Ihnen kontaktiert wurde. „Wir wussten zunächst nichts von der Vergewaltigung, wir erfuhren es erst, als der Reporter der New York Times uns kontaktierte. Sie sagten, sie hätten die Beweise ins Kreuzverhör genommen und behauptet, Gal sei sexuell missbraucht worden. Bis heute wissen wir nicht, was genau passiert ist“, fügte die Mutter hinzu.

Ist es normales journalistisches Protokoll, die Sichtweise einer Familie auf die Ermordung eines geliebten Menschen zu beeinflussen, wenn das Verbrechen ungelöst bleibt? Wie kam die New York Times an Beweise, die die Familie Bracha-Abdush noch nicht gesehen hatte? Und welche Beweise gab es außer dem in Ihrem Artikel erwähnten Video?

Es gibt noch mehr Probleme mit Ihrer Berichterstattung über die Ermordung von Gal Abdush. Sie behaupten, dass ein Video von Abdush, das am 8. Oktober von einer Person namens Eden Wessely gefilmt wurde, „ins Netz ging und Tausende von Menschen darauf reagierten, die verzweifelt wissen wollten, ob die Frau in dem schwarzen Kleid ihr vermisster Freund, ihre Schwester oder ihre Tochter sei“.

Wie die unabhängige Website Mondoweiss jedoch feststellte, haben Sie „keinen Link zu dem Video gesetzt, sondern ein entferntes, unscharfes Bild daraus veröffentlicht, das nichts verrät“. Mondoweiss fragt sich, wie Sie „die Existenz dieser Antworten bestätigt haben, da Wesselys Instagram-Konto gesperrt wurde und sie Mitte Dezember ein neues Konto erstellt hat.“

Wie Mondoweiss weiter feststellte, „gibt es derzeit keine Spur von dem Video im Internet, obwohl die [NY Times] behauptet, es sei ‚viral gegangen‘. Außerdem hat die israelische Presse, obwohl sie über Hunderte von Geschichten über die Opfer vom 7. Oktober berichtet hat, die ‚Frau im schwarzen Kleid‘ vor der Geschichte vom 28. Dezember nicht ein einziges Mal erwähnt.“

Wo ist also das Video, von dem Sie behauptet haben, es sei „viral gegangen“? Wenn es so deutliche Beweise für sexuelle Gewalt enthält, warum wurde es dann nicht in Ihrem Artikel erwähnt? Und wie haben Sie die Tausenden von Reaktionen auf das Video von Menschen bestätigt, die angeblich Informationen über „die Frau in dem schwarzen Kleid“ forderten?

Die israelische Polizei „hat es versäumt, die Taten mit den Opfern in Verbindung zu bringen“

Haaretz berichtete am 4. Januar: „Die Polizei hat Schwierigkeiten, die Opfer sexueller Übergriffe der Hamas-Angriffe oder Personen, die Zeugen solcher Übergriffe waren, ausfindig zu machen, und beschloss, an die Öffentlichkeit zu appellieren, um diejenigen, die Informationen zu diesem Thema haben, zu ermutigen, sich zu melden und auszusagen. Selbst in den wenigen Fällen, in denen die Organisation Zeugenaussagen zu den am 7. Oktober begangenen Sexualdelikten sammelte, gelang es ihr nicht, die Taten mit den Opfern in Verbindung zu bringen, die durch sie geschädigt wurden“.

Warum tut sich die israelische Polizei so schwer, Zeugen für sexuelle Übergriffe zu finden, die Ihre Zeitung am 7. Oktober selbstbewusst als so weit verbreitet bezeichnete, dass sie „ein Muster“ zeigten?

Der von der Times zitierte „Schlüsselzeuge“ der israelischen Polizei machte unmögliche Behauptungen; Beweise sind schwer zu finden

Sie beschreiben einen 24-jährigen Buchhalter, der als „Sapir“ identifiziert wurde, als „einen der Schlüsselzeugen der israelischen Polizei“.

Doch eine von Sapirs Hauptbehauptungen untergräbt den Rest ihrer Zeugenaussage. Der Times zufolge „sah sie, wie drei andere Frauen vergewaltigt wurden und Terroristen die abgetrennten Köpfe von drei weiteren Frauen trugen“.

Warum haben Sie diese Behauptung von Sapir aufgenommen, wenn es doch keine Aufzeichnungen über enthauptete Frauen am 7. Oktober gibt? Untergräbt eine solche Behauptung nicht ihre Glaubwürdigkeit und lässt Zweifel am Rest ihrer Aussage aufkommen? Und warum haben Sie nicht zumindest erwähnt, dass es keine forensischen Beweise gibt, die Sapirs Behauptung stützen?

Laut Haaretz waren die Ermittler nicht in der Lage, die Frauen zu identifizieren, die nach den Aussagen von [Sapir] und anderen Augenzeugen vergewaltigt und ermordet wurden. Der israelische Polizeikommissar Adi Edry sagte der Zeitung: „Ich habe Indizienbeweise, aber letztlich ist es meine Pflicht, Beweise zu finden, die ihre Aussage stützen, und die Identität der Opfer zu ermitteln. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich diese spezifischen Leichen noch nicht.“

Warum hat die New York Times es versäumt, Edry und andere Ermittler zu Sapirs Aussage zu befragen und Beweise zu verlangen, die die reißerischen Behauptungen der angeblichen Zeugin über Gruppenvergewaltigungen, Verstümmelungen und Massenenthauptungen belegen? Was sagen Edrys Aussagen gegenüber Haaretz über die Zuverlässigkeit von Sapir aus?

Sie haben es auch versäumt, eine eklatante Diskrepanz zwischen Sapirs Behauptungen Ihnen gegenüber und in früheren Berichten festzustellen. Sapir ist die einzige bekannte weibliche Zeugin, die behauptet, am 7. Oktober sexuelle Gewalt gesehen zu haben. Ihre Geschichte – und die eines anderen männlichen „Zeugen“, Yura, der bei ihr war – hat sich radikal geändert.

Am 8. November berichtete Haaretz, dass eine weibliche Zeugin – mit ziemlicher Sicherheit Sapir – behauptete, sie habe gesehen, wie Männer in Uniformen eine Frau beugten, ihr in den Kopf schossen und ihren Körper verstümmelten.

Ihr Freund, der sich mit ihr versteckt hatte – mit ziemlicher Sicherheit Yura – behauptet dann, er habe die Vergewaltigung nicht gesehen“, aber Sapir habe ihm damals erzählt, was sie gesehen hat“.

Jetzt, am 28. Dezember, erzählen Sapir und Yura der NYT eine völlig neue Geschichte:

Laut Sapir gibt es jetzt nicht mehr ein weibliches Opfer, sondern zwei Frauen. Und jetzt wurde niemand erschossen. Die erste Frau wurde nach vorne gebeugt und mehrfach in den Rücken gestochen, als sie zurückschreckte. Die zweite Frau wurde vergewaltigt, ihr wurde die Brust abgeschnitten, und die Terroristen haben angeblich mit der Brust gespielt. Dann sah sie drei abgetrennte Köpfe.

Und während Yura die Vergewaltigung zuvor nicht miterlebt hatte, sagt er nun – laut NYT -, er habe „gesehen, wie eine Frau vergewaltigt und getötet wurde.“

Zu diesem Zeitpunkt gibt es also laut diesen „Zeugen“ nicht ein, sondern zwei weibliche Vergewaltigungsopfer. Und es handelt sich nicht mehr nur um eine Schießerei, sondern um eine Brustverstümmelung, Messerstecherei und drei abgetrennte Köpfe. Darüber hinaus erinnert sich der männliche „Zeuge“ nun plötzlich daran, eine Vergewaltigung gesehen zu haben, nachdem er beim ersten Mal, als er die Geschichte erzählte, keine gesehen hatte.

Warum haben Sie diese eklatanten Diskrepanzen bei Ihren eigenen „Zeugen“ ignoriert? Wenn es sich um andere Zeugen handelt, warum haben Sie es versäumt, sie zu befragen oder ihre Existenz überhaupt zu erwähnen?

Aussage eines angeblichen Rettungssanitäters durch offizielle Unterlagen entkräftet, frühere Lügen gegenüber den Medien

Sie schreiben: „Ein Sanitäter einer israelischen Kommandoeinheit sagte, er habe die Leichen von zwei Teenagern in einem Zimmer in Be’eri gefunden. Die eine lag auf der Seite, sagte er, mit zerrissenen Boxershorts und blauen Flecken an der Leiste. Die andere lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, die Pyjamahose bis zu den Knien gezogen, der Hintern entblößt, der Rücken mit Sperma verschmiert.“

Sie berichten, dass der Sanitäter bequemerweise „in Bewegung blieb und die Szene nicht dokumentierte“. Nachbarn der beiden getöteten Mädchen – Schwestern, 13 und 16 Jahre alt – sagten jedoch, ihre Leichen seien allein und getrennt vom Rest ihrer Familie gefunden worden.“

Dieser Sanitäter scheint dieselbe Quelle zu sein, auf die sich CNN in seinem eigenen Sonderbericht stützt, in dem die Hamas am 7. Oktober einer systematischen und vorsätzlichen Vergewaltigungskampagne beschuldigt wird. Es handelt sich um einen angeblichen Sanitäter der Spezialtaktik-Rettungseinheit 669 der israelischen Luftwaffe, der nur als „G“ bezeichnet wird. Und wie Ihre anderen Quellen hat er sich als unzuverlässiger, wenn nicht gar zutiefst unehrlicher Zeuge erwiesen.

Die größte Übereinstimmung mit den von „G“ beschriebenen Mädchen sind Yahel und Noiya Sharabi, die 13 bzw. 16 Jahre alt waren. Der Times of Israel zufolge wurden die Leichen der Mädchen jedoch „in einer Umarmung“ mit ihrer Mutter gefunden und nicht „allein, getrennt vom Rest der Familie“, wie die von Ihnen zitierten anonymen Nachbarn behaupten.

Israelische Medien berichteten außerdem: „Lianne und Yahel [Sharabi] konnten nur durch DNA-Proben identifiziert werden. Noiya wurde erst vor zwei Tagen anhand ihrer Zähne identifiziert“.

Wie war der Sanitäter „G“ in der Lage, Sperma an einem der Mädchen und blaue Flecken an dem anderen zu entdecken und ihre Bekleidungszustände zu sehen, wenn ihre Körper in der Tat bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren?

Warum haben Sie die Aussage des anonymen, angeblichen Sanitäters nicht mit den Beweisen vom Tatort abgeglichen?

„G“ wurde zuvor von dem rechtsgerichteten indischen Fernsehsender Republic TV interviewt. In diesem Auftritt beschrieb er in einem unverkennbaren Brooklyn-Akzent, wie sein „Teamkollege“ ein „Baby, vielleicht nicht einmal älter als ein Jahr, mit mehreren Einstichen am ganzen Körper und in den Müll geworfen“ fand.

Dies war eine eindeutige Lüge, da nur ein einziges Baby unter den Toten vom 7. Oktober zu finden war: Mila Cohen, die versehentlich erschossen und nicht erstochen wurde und die auch nicht in einer Mülltonne gefunden wurde.

Warum haben Sie die dokumentierten Fälschungen von „G“ nicht zum Anlass genommen, seine Aussage in Frage zu stellen? Haben Sie „G“ überprüft, um sicherzustellen, dass er tatsächlich im Kibbutz Be’eri vor Ort war, als er sagte, er sei dort gewesen? Woher wissen Sie, dass er ein Sanitäter einer israelischen Spezialeinheit war und nicht ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter?

Der wichtigste „Augenzeuge“ der Times änderte seine Geschichte mehrfach und erwähnte in seiner ersten Aussage keine Vergewaltigung

Ähnliche Fragen der Glaubwürdigkeit stellen sich, wenn man die Zeugenaussage eines israelischen Spezialeinheiten-Veteranen und Söldners namens Raz Cohen betrachtet.

Seit seinem ersten Interview am 9. Oktober hat Cohen seine Aussage mehrmals geändert.

Cohen sagte der NYT, dass er persönlich Zeuge war, wie ein weißer Lieferwagen voller Hamas-Kämpfer eine Meile vom Nova-Musikfestival entfernt anhielt, sich über einer Frau versammelte und sie gruppenweise vergewaltigte: „Ich sah die Männer in einem Halbkreis um sie herum stehen. Einer dringt in sie ein. Sie schreit. Ich erinnere mich noch an ihre Stimme, Schreie ohne Worte.“ Er sagte, sie hätten die Frau dann mit Messern abgeschlachtet.

Als Cohen am 9. Oktober zu dem Angriff auf das Musikfestival befragt wurde, erwähnte er jedoch keinen sexuellen Übergriff durch Hamas-Kämpfer. Siehe hier und hier.

Einen Tag später begann Cohen, vage Andeutungen über sexuelle Übergriffe in seine Aussage einzubringen, gab aber nicht an, dass er Zeuge eines solchen Vorgangs war: „Die Terroristen nahmen Frauen gefangen und verletzten sie auf jede erdenkliche Weise, und als sie mit ihnen fertig waren, schlachteten sie sie vor den Augen ihrer Freunde ab“, sagte Cohen einer israelischen Publikation.

Am 10. Oktober wurde Cohen auch von der kanadischen CBC interviewt, aber er wurde nicht als Zeuge einer Vergewaltigung zitiert. Am selben Tag gab Cohen dem Fernsehsender PBS neue reißerische Details preis und behauptete, „die Terroristen“ hätten nicht nur Frauen geschlachtet, nachdem sie sie am 7. Oktober vergewaltigt hatten, sondern sich auch an Nekrophilie beteiligt: „Die Terroristen, Leute aus Gaza, vergewaltigten Mädchen. Und nachdem sie sie vergewaltigt hatten, töteten sie sie, ermordeten sie mit Messern, oder das Gegenteil, töteten sie – und nachdem sie vergewaltigt hatten, taten sie – das.“

Die Aussage, die er am 11. Oktober gegenüber der Australian Broadcasting Corporation machte, wich davon leicht ab und blieb vage: „Wir sehen von dort eine Menge Menschen und Mädchen, die schreien und mit Messern ermordet werden. Und die Mädchen werden von den Terroristen vergewaltigt“, erklärte er abrupt und ohne erkennbare Emotion.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte kein israelisches Medium berichtet, dass es am 7. Oktober zu Vergewaltigungen gekommen war.

Cohen verschwand schnell aus dem Blickfeld der Medien. Man hörte nichts mehr von ihm, bis Sie ihn befragten. Die neuartige Aussage, die er Ihnen gegenüber machte, wirft ernste Fragen zu seiner Glaubwürdigkeit und zu den redaktionellen Standards Ihrer Zeitung auf.

Wie und warum hat sich Cohens Geschichte im Laufe der Zeit so dramatisch verändert und lieferte in einem Moment politischer Dringlichkeit für die Armee, in der er diente, brisante neue Details? War es plausibel, dass eine Gruppe abgebrühter Hamas-Kommandos ihren Überraschungsangriff, bei dem es darum ging, so viele Gefangene wie möglich zu machen, plötzlich unterbrach, sich in einen Kreis stellte und eine Frau nach der anderen gruppenvergewaltigte, während die israelischen Streitkräfte zum Angriff übergingen? Warum benutzten die Hamas-Kämpfer Messer, um ihre Opfer zu töten, wie Cohen behauptete, obwohl sie Gewehre und Granaten trugen? Warum hat er seine frühere Behauptung der Nekrophilie fallen gelassen, als er mit der Times sprach? Und warum erwähnte er gegenüber ABC am 11. Oktober, dass er gesehen habe, wie „viele Menschen und Mädchen“ vergewaltigt wurden, änderte aber seine Aussage, als er von der Times befragt wurde, und bezog sich speziell auf ein einziges weibliches Opfer?

Am wichtigsten ist vielleicht die Frage, warum Cohens Freund Shoam Gueta, der am 7. Oktober bei ihm Zuflucht suchte, bei der Befragung durch die Times nicht als Zeuge einer Gruppenvergewaltigung auftrat.

Es stellt sich auch die Frage nach Cohens seltsamem Verhalten während des 7. Oktobers und in der Folgezeit. Würde jemand, der behauptet, Zeuge einer schrecklichen Gruppenvergewaltigung und eines Massenmordes gewesen zu sein, Selfies von sich machen, auf denen er lächelt und die für Hawaii typische „Shaka“-Geste macht? Und wenn diese Quelle in einer Modenschau zum Thema 7. Oktober auftreten würde, um durch ihre Erfahrungen auf dem Nova-Musikfestival Berühmtheit und potenziellen Profit zu erlangen, würde das nicht auch Fragen über ihre Glaubwürdigkeit aufwerfen? Denn das ist genau das, was Raz Cohen getan hat.

Die „Retter“-Quelle der Times hat nachweislich gelogen und beschönigt; sie arbeitet für eine Gruppe mit einer dokumentierten Geschichte von sexuellem Missbrauch und Korruption

Sie berichten an prominenter Stelle über die Aussage von Yossi Landau, dem südlichen Kommandanten der ZAKA-Organisation. Für kritische Hintergrundinformationen über Landau und seine Organisation verweisen wir Sie auf Max Blumenthals Untersuchung vom 6. Dezember für The Grayzone, „Scandal-stained Israeli ‚rescue‘ group fuels October 7 fabrications“.

Wussten Sie, wie The Grayzone dokumentierte, dass Landaus frühere Behauptungen, er habe am 7. Oktober enthauptete Babys und einen aus dem Bauch einer toten Frau geschnittenen Fötus gesehen, nicht nur von der israelischen Zeitung Haaretz, sondern auch vom Weißen Haus Biden diskreditiert wurden, das die Behauptung des Präsidenten, er habe Fotos von enthaupteten Babys gesehen, zurückzog? Tatsächlich ist unter den am 7. Oktober Getöteten nur ein einziges Baby verzeichnet, so dass jede Behauptung, mehrere tote Babys gesehen zu haben, von vornherein zurückgewiesen werden muss.

Wussten Sie, dass Yossi Landau in Ermangelung eines fotografischen Beweises für seine zweifelhafte Aussage gesagt hat, dass diejenigen, die seine Behauptungen in Frage stellen, „getötet werden sollten“?

Warum haben Sie nicht erwähnt, dass ZAKA keine koronare Legitimation besitzt und daher nicht qualifiziert ist, forensische Beweise zu liefern? Und warum wurden die Leser der Times nicht über die aktiven Beziehungen von ZAKA zum israelischen Militär informiert?

Wussten Sie, dass der Gründer und langjährige Leiter von ZAKA im Jahr 2021 einen Selbstmordversuch unternahm, nachdem er mehrfach wegen Vergewaltigung von Jugendlichen beiderlei Geschlechts angeklagt worden war, und dass israelische Medien Berichte veröffentlichten, die Korruption und Spendendiebstahl durch die ZAKA-Führung dokumentierten?

Zusammen mit Landaus bekannten Lügen über die Gräueltaten des 7. Oktobers hätte die Bilanz der Organisation in Bezug auf Korruption und Vergehen auf höchster Ebene bei jedem professionellen Journalisten die Alarmglocken läuten lassen müssen.

Der Bericht der NY Times ist gespickt mit Anspielungen, die nichts beweisen

Die Times behauptet, dass Frauen am 7. Oktober „in die Vagina geschossen“ wurden. Geschah dies während eines Kampfeinsatzes, da viele Frauen zu dieser Zeit als aktive Soldaten der Gaza-Division auf der Basis dienten? Wurden sie auch in andere Körperteile geschossen? Wie beweist dies Ihre selbstbewusst vorgetragene Behauptung, dass am 7. Oktober systematisch Vergewaltigungen stattfanden?

Sie schreiben auch von einer „Frauenleiche, die Rettungskräfte in den Trümmern eines belagerten Kibbuz entdeckten, mit Dutzenden von Nägeln, die in ihre Oberschenkel und Leisten getrieben waren“. Inwiefern stützt dies Ihre Schlussfolgerung, dass es am 7. Oktober ein „Muster geschlechtsspezifischer Gewalt“ gab? Hat ein Hamas-Kämpfer akribisch Nägel in den Beckenbereich einer Frau getrieben, bevor er ein ganzes Haus auf sie stürzte? Oder waren die Nägel tatsächlich Teil von Möbeln, Trockenbauwänden oder anderen Teilen der Hausstruktur, die auf das weibliche Opfer einstürzten? Letzteres erscheint weitaus plausibler, da derartige Verletzungen im Gazastreifen, wo Tausende von Zivilisten vom israelischen Militär in ihren Häusern mit schwerer Munition getötet wurden, inzwischen häufig vorkommen – auch wenn die Times darüber nicht berichtet.

Und schließlich: Wer oder was war dafür verantwortlich, dass Teile eines Kibbuz in Schutt und Asche gelegt wurden? Hatten Hamas-Kämpfer, die nur mit automatischen Gewehren und Panzerfäusten bewaffnet waren, die Fähigkeit, ganze Häuser zu zerstören? Oder war das in Ihrem Artikel beschriebene weibliche israelische Opfer in Wirklichkeit ein Opfer des Beschusses durch eine israelische Panzergranate oder Hellfire-Rakete?

Die Öffentlichkeit weiß inzwischen, dass am 7. Oktober viele israelische Nichtkombattanten durch das Militär ihres Landes getötet wurden. Sie weiß dies vor allem dank der Arbeit von The Grayzone und anderen unabhängigen Medien. Anfangs wurden wir für unsere Arbeit angegriffen, aber jetzt verlangen auch die israelischen Medien Antworten. Große alte Medienorganisationen wie die Ihre ignorieren weiterhin ernsthafte politische Skandale wie diese, während sie faktenwidrige, beschämend unethische journalistische Bemühungen verfolgen, die darauf abzielen, die PR-Ziele der israelischen Regierung zu legitimieren.

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete The Grayzone im Jahr 2015, um ein journalistisches Licht auf Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen zu werfen.

Aaron Maté ist ein Journalist und Produzent. Er moderiert Pushback mit Aaron Maté auf The Grayzone. 2019 wurde Maté für seine Berichterstattung über Russiagate im Magazin The Nation mit dem Izzy Award (benannt nach I.F. Stone) für herausragende Leistungen in unabhängigen Medien ausgezeichnet. Zuvor war er als Moderator/Produzent für The Real News und Democracy Now! tätig.

