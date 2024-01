Video shows ‚assassination‘ of 3 young Palestinian men, Israeli jeep running over a body Israeli forces raided Tulkarem in the occupied West Bank, where they killed three young Palestinian men, shooting at their incapacitated bodies before running over them.

Eine palästinensische Mutter trägt den Leichnam ihres Sohnes auf den Schultern während einer Beerdigung in Tulkarem im besetzten Westjordanland. Drei junge palästinensische Männer wurden von israelischen Streitkräften bei einer Razzia in der Stadt Iktaba „ermordet“. (Foto: Shatha Hanaysha)

Bei einer Razzia in Tulkarem im besetzten Westjordanland töteten israelische Streitkräfte drei junge Palästinenser, indem sie auf ihre bewegungsunfähigen Körper schossen, bevor sie sie überfuhren.



Video zeigt „Ermordung“ von 3 jungen Palästinensern, israelischer Jeep überfährt eine Leiche

Von Shatha Hanaysha und Leila Warah

9. Januar 2024

Eine palästinensische Mutter trägt den Leichnam ihres Sohnes auf ihren Schultern während einer Beerdigung in Tulkarem im besetzten Westjordanland

Am Montag stürmten israelische Streitkräfte gegen 20.30 Uhr, während die Menschen noch die Straßen füllten, eine palästinensische Stadt am Rande von Tulkarem im Nordwesten des besetzten Westjordanlandes und begannen, das Wohngebiet mit schweren Geschützen zu beschießen.

Während des Einmarsches in Iktaba feuerten die israelischen Streitkräfte nach Angaben von Anwohnern wahllos und „schossen auf jeden, der auf der Straße zu fliehen versuchte“.

Israelische Spezialeinheiten umstellten das Haus der Familie al-Kholi und töteten dort drei Palästinenser Anfang 20 direkt vor dem Haus. Die drei wurden als Yousef Ali Al-Kholi, 22, Ahed Mousa, 23, und Tareq Shahin, 24, identifiziert. Augenzeugenberichten und Videoaufnahmen zufolge erschossen die israelischen Streitkräfte al-Kholi in seiner Einfahrt, bevor sie seine Leiche mit einem Militärfahrzeug überfuhren.

Während der Razzia wurde ein vierter Palästinenser angeschossen und verletzt und von den israelischen Streitkräften festgenommen.

Anwohner bezeichneten die Razzia und die Tötung der drei jungen Männer als „Attentat“.

Al-Kholis 12-jähriger Cousin Ahmad, der Zeuge des Angriffs war, erzählte Mondoweiss, dass er und seine Cousins versuchten, aus dem Gebiet zu fliehen, als sie den schweren Beschuss hörten, aber keinen sicheren Fluchtweg zwischen der großen Zahl von Soldaten finden konnten.

„[Die Armee] umzingelte das ganze Haus; sie waren überall. Es waren unzählige Soldaten, und es gab auch drei oder vier Militärjeeps“, sagte Ahmad.

„Wir versteckten uns hinter dem Auto und sahen zu, wie mein Cousin starb – er schrie, und ich rannte weg, als er zu schreien begann. Sie schossen auf ihn“, erzählte der Junge von den letzten Momenten im Leben seines geliebten älteren Cousins.

Yousefs Vater, der sich während des Überfalls im Haus befand, sagte, er sei schockiert über den Überfall auf sein Haus.

„Die Schüsse waren verrückt. Auf jeden, der sich außerhalb des Hauses befand, wurde geschossen“, sagte er, „wir wollten ihnen erste Hilfe leisten, aber wir konnten nicht durch die Tür gehen.“

Ahmad, der ein mit Yousefs Blut getränktes Stirnband mit der Aufschrift „Tulkarem urgent response“ trägt, sagte gegenüber Mondoweiss, das Stirnband sei ein Geschenk von Yousef.

Ahmed al-Kholi trägt das blutbefleckte Stirnband seines Cousins Yousef, 22, der von israelischen Streitkräften getötet wurde

Ahmed al-Kholi trägt das blutbefleckte Stirnband seines Cousins Yousef, 22, der am Montag, den 9. Januar 2024, bei einer Razzia in der Stadt Iktaba in der Region Tulkarem von israelischen Streitkräften getötet wurde. (Foto: Shatha Hanaysha)

Sobald die Luft rein war, brachte der Teenager das Stirnband nach draußen, um es mit dem Blut seines getöteten Cousins zu tränken.

Auf die Frage, warum, antwortete er: „Weil er mein Cousin ist, und ich ihn liebe“.

„Ich liebe ihn so sehr wie das Meer – eigentlich sogar noch mehr.

Absichtlich“ erschossen

In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie das Militär wahllos auf eine Gruppe junger Männer schießt, die offenbar versuchen, aus dem Gebiet zu fliehen, und dabei drei von ihnen tötet und mindestens einen mit ihrem Militärfahrzeug überfährt.

Zu Beginn des Videos ist zu sehen, wie eine Gruppe von sechs jungen palästinensischen Männern aus dem Haus der Familie al-Kholi rennt, gerade als die israelische Razzia beginnt. Man kann sehen, wie mindestens ein Gewehr von einem jungen Mann zum anderen geworfen wird.

Als die Gruppe um die Ecke der Einfahrt kommt, kehrt sie schnell um, nachdem sie auf israelische Streitkräfte gestoßen ist, die auf dem Video nicht zu sehen sind. Fast augenblicklich begannen die israelischen Streitkräfte, auf die jungen Männer zu schießen, so dass drei von ihnen zu Boden fielen, darunter auch der junge Mann, der das Gewehr in der Hand hielt. Auf den Videoaufnahmen ist nicht zu sehen, dass er sich auf eine bewaffnete Konfrontation mit den Soldaten einließ, als er erschossen wurde.

Einige Sekunden später ist zu sehen, wie ein israelischer Soldat ins Bild kommt und weitere Schüsse auf den jungen Mann abgibt, der noch am Leben zu sein scheint, aber außer Gefecht gesetzt ist und auf dem Boden liegt.

In den letzten Sekunden des Videos, das von Quds News Network veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie ein israelischer Militärjeep über den bewegungsunfähigen Körper von Yousef Al-Kholi fährt.

„Die Soldaten hätten sie einfach umzingeln und festnehmen können, aber stattdessen haben sie beschlossen, sie alle zu ermorden. Sie haben sie absichtlich getötet. Sie waren noch am Leben, aber sie haben weiter auf sie geschossen“, sagte Al-Kholis Tante Rana und beschrieb damit, was Menschenrechtsgruppen als „außergerichtliche Tötungen“ durch israelische Streitkräfte an Palästinensern dokumentiert haben.

„Das ist kein abnormales Verhalten für die israelische Besatzung; sie töten immer“, fügte sie hinzu.

Junge Burschen stehen um die Gedenkstätte für getötete Palästinenser in Tulkarem. Blumen liegen auf dem blutgetränkten Bürgersteig, auf dem drei junge Palästinenser von israelischen Streitkräften ermordet wurden.

Ahmed al-Kholi und ein anderer Junge stehen an der Stelle, an der sein Cousin ermordet wurde, umgeben von Blumen. (Foto: Shatha Hanaysha)

Nach Angaben von Wafa News versperrte das Militär den Krankenwagen mit vorgehaltener Waffe den Zugang zu den Jugendlichen. Erst als sich die Armee etwa eine Stunde später zurückzog, wurde dem medizinischen Personal der Zugang zu dem Gebiet gestattet.

Die palästinensische Nachrichtenagentur berichtete, dass auch ein vierter Jugendlicher während der Militäroffensive von den Besatzungssoldaten angeschossen und verletzt und trotz seiner Verletzungen festgenommen wurde.

Nachdem sich das israelische Militär gegen 21.30 Uhr zurückgezogen hatte, kehrte es mit einem Bulldozer zurück, um das Flüchtlingslager Tulkarem zu stürmen, und richtete dort bis 7.00 Uhr morgens Verwüstungen an.

Das Militär zerstörte die zivile Infrastruktur, einschließlich Straßen, setzte Scharfschützen auf den Dächern der hohen Gebäude ein und beschoss ein palästinensisches Haus.

Nach Angaben des Roten Halbmonds wurden neun Menschen durch Schrapnelle verletzt, die von der Rakete stammen.

Israel geht hart gegen den Widerstand vor

Das israelische Militär hat in den letzten zwei Jahren seine militärischen Razzien und sein Vorgehen gegen den palästinensischen Widerstand intensiviert. Seit dem 7. Oktober 2023 haben sich die Militärangriffe im gesamten besetzten Westjordanland verstärkt, da die Armee Massenverhaftungen durchführt, die oft tödlich enden.

Seitdem wurden mindestens 340 Palästinenser im besetzten Westjordanland durch israelisches Feuer getötet.

Ein palästinensischer Kämpfer, Mitglied der Al-Aqsa-Brücken in Tulkarem, bezeichnete die Besatzung als „wahnhaft mit den Attentaten; sie ermorden Unschuldige“ und bezog sich dabei auf die Razzia vom Montag.

Der bewaffnete Widerstand in Tulkarem ist trotz der israelischen Militärrazzien, die darauf abzielen, den Widerstand an Orten wie dem Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem zu unterdrücken, wo palästinensische Jugendliche jeden Tag zu den Waffen greifen, um sich der israelischen Besatzung zu widersetzen, weiter gewachsen.

Im Vergleich zum schwer bewaffneten und finanzstarken israelischen Militär verfügen die palästinensischen Widerstandsgruppen, die sich hauptsächlich aus Männern um die 20 zusammensetzen, nur über begrenzte Kapazitäten, die sich hauptsächlich auf die Verteidigung bei israelischen Militärangriffen und den Angriff auf israelische Besatzungsstrukturen wie militärische Kontrollpunkte und illegale Siedlungen konzentrieren.

„Die Besatzung versucht immer und immer wieder, unserem Kampf, der tief im palästinensischen Volk verwurzelt ist, ein Ende zu setzen, und es ist schwierig, ihn zu beenden“, so der Kämpfer, der zu seiner Sicherheit lieber anonym bleiben möchte.

Der Vater von Yousef al-Kholi äußerte sich gegenüber Mondoweiss ähnlich: „Die Besatzung muss aufhören und unser Land verlassen. Wir wollen der Besatzung sagen, dass es genug ist. Genug des Tötens. Genug Blut. Genug davon, unsere Rechte und internationale Gesetze zu verletzen.“

