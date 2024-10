https://www.trtworld.com/magazine/stepwise-erosion-of-israels-global-legitimacy-post-october-7-18215985



Schrittweise Erosion der globalen Legitimität Israels nach dem 7. Oktober

Von Zeynep Conkar

6. Oktober 2024

Die letzten 365 Tage unerbittlicher Gewalt haben Israel so sehr bloßgestellt, dass es sich nun auf der globalen Bühne isoliert sieht, zusammen mit seinem Hauptunterstützer, den USA.

Der beispiellose Überraschungsangriff am 7. Oktober hat das sorgfältig aufgebaute Image Israels als beispiellose Militärmacht im Nahen Osten schnell zunichte gemacht und die Frage nach der jahrelangen israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete wieder aufgeworfen. / Foto: Reuters

Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, den viele Historiker mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto gegen das nationalsozialistische Deutschland verglichen haben, hat alles verändert, bis auf eine Sache: Israels Vorliebe für Massenschlächtereien.

Im Nachhinein, da der Gaza-Krieg ein Jahr zurückliegt, hat sich auf globaler Ebene ein bedeutender Wandel vollzogen – obwohl Tel Aviv den Segen des von den USA geführten westlichen Blocks hat, hat es die Unterstützung und Solidarität einer großen Anzahl von Ländern verloren, wobei viele globale Führungspersönlichkeiten Israels Vorgehen in Gaza als Lehrbuchfall von Völkermord bezeichnen.

„Israel hat aufgrund der überwältigenden Beweise für seine Gräueltaten, die oft von seinen Soldaten oder Führern freudig anerkannt werden, erhebliche Reputationsverluste erlitten“, so Balakrishnan Rajagopal, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf angemessenen Wohnraum.

Rajagopal erklärt gegenüber TRT World, dass Israel auch seine moralische Legitimität verloren habe, die den Kern seiner globalen Darstellung ausmache. Unter Berufung auf juristische Rückschläge vor dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof sagt er, dass es in der UN-Generalversammlung eine starke Stimmung gegen Israel gebe.

Der beispiellose Überraschungsangriff am 7. Oktober hat das sorgfältig aufgebaute Image Israels als beispiellose Militärmacht im Nahen Osten schnell zunichte gemacht und die Frage der jahrelangen israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete wieder aufgeworfen.

Jetzt, da 365 Tage vergangen sind, ist Israel weiterhin aus dem Gleichgewicht geraten, obwohl es über 41.000 Palästinenser getötet, einen Großteil des Gazastreifens zerstört und den Krieg unter ständiger Verletzung internationaler Gesetze und Normen in den Libanon und nach Syrien getragen hat.

„Der globale Süden treibt diese Stimmung besonders an. Während israelische Politiker diese Rückschläge vielleicht abtun, repräsentieren diese Institutionen die überwältigende Mehrheit der Menschheit und die globale öffentliche Meinung ist eindeutig gegen die extremen politischen Maßnahmen und Handlungen Israels“, sagt Rajagopal, Professor für Recht und Entwicklung am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Zusammenbruch der israelischen Erzählung

Seit der Gründung eines Staates auf palästinensischem Land hat Israel seine Brutalitäten und militärischen Vergehen fast immer als Akt der Selbstverteidigung gerechtfertigt. Und im Mittelpunkt dieser Erzählung steht Hasbara, ein Propagandawerkzeug, das die globale Wahrnehmung manipuliert, um sich der Verantwortung für die Begehung von Massengewalt in Palästina und darüber hinaus zu entziehen.

Von der Darstellung der Palästinenser als Aggressoren bis hin zur Verharmlosung der eigenen Rolle bei Massakern hat Israel verschiedene Methoden der Manipulation erfunden, um die Besetzung palästinensischer Gebiete zu verlängern.

Infolgedessen hat die westliche Führung Tel Aviv wegen der wahllosen Bombardierung ziviler Gebiete nachsichtig behandelt und es dem israelischen Staat ermöglicht, die Schuld für zivile Opfer auf die Hamas zu schieben, indem sie einfach unbegründete Behauptungen akzeptiert – wie die Behauptung, dass die palästinensische Widerstandsgruppe Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ in Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten einsetzt.

In den letzten 12 Monaten des Gaza-Krieges ist es Hasbara jedoch nicht gelungen, die Weltgemeinschaft in dem Maße zu täuschen, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, als die Verbrechen Israels gegen die Palästinenser unbemerkt blieben und die weltweite Empörung untergraben wurde.

Andrea Maria Pelliconi, Assistenzprofessorin für Menschenrechtsgesetze an der Universität Southampton, betont, dass die Unfähigkeit Israels, sich an internationale Standards und Menschenrechte zu halten, zu einem ernsthaften Ansehensverlust geführt hat, insbesondere außerhalb der westlichen Länder.

„Israels Ruf in nicht-westlichen Ländern hat sich dramatisch verschlechtert. Nicht-alliierte Nationen betrachten Israel zunehmend als einen Serienverletzer des Völkerrechts und der Menschenrechte, selbst auf Regierungsebene“, so Pelliconi gegenüber TRT World.

Israels völkermörderische Handlungen, die von den traditionellen Medien im Westen dank der sozialen Medien nicht mehr heruntergespielt werden konnten, haben weltweit ein Bewusstsein für die Geschichte der israelischen Besatzung und Verfolgung der Palästinenser geschaffen.

„Wir erleben eine weltweite Reaktion auf Israels Aktivitäten, und der Westen gerät zunehmend in die Isolation, weil er diese Situation nicht anerkennt und versteht“, sagt Pelliconi.

Israels entmenschlichende Sprache gegenüber Palästinensern, wie sie als ‚weniger menschlich‘ oder ‚menschliche Tiere‘ bezeichnet werden – eine Rhetorik, die israelische Gesetzgeber offen zur Rechtfertigung ihrer Besatzung und Gewalt einsetzten – hat in den letzten 12 Monaten an Wirkung verloren.

Obwohl Israel die palästinensischen Gebiete seit 1967 besetzt hält, gab es noch nie zuvor ein globales Bewusstsein in einem solchen Ausmaß wie in den letzten 12 Monaten, als in mehreren westlichen Hauptstädten und auf der ganzen Welt Solidaritätskundgebungen ausbrachen, die die politischen Grenzen in der Frage der Freiheit der Palästinenser an neue Grenzen stießen.

Ein Paria-Staat

Israels Gewalt im industriellen Maßstab in Gaza und darüber hinaus hat dazu geführt, dass viele Länder das Land als Paria-Staat, als Ausgestoßenen in internationalen Angelegenheiten, bezeichnen.

Pelliconi sagt, dass die wachsende Unzufriedenheit mit Israel während der jüngsten Rede von Premierminister Benjamin Netanjahu auf der 79. UN-Generalversammlung deutlich wurde, als eine große Anzahl von Vertretern aus aller Welt aus Protest den Saal verließ, während der zionistische Führer vom Podium aus sprach.

Der Anblick des sich leeren Saals war ein starker Beweis für die wachsende Isolation Israels auf der Weltbühne sowie für die langsame, aber stetige Anerkennung Palästinas als Staat, der von Tel Aviv aus einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt ist.

„Wir haben Schritte in Richtung der Anerkennung Palästinas als Staat gesehen. Die kürzlich erfolgte Aufnahme in die UN-Generalversammlung, wenn auch ohne Stimmrecht, ist eine historische Premiere. Obwohl die Vollmitgliedschaft durch Vetos des UN-Sicherheitsrats blockiert wurde, ist diese Entwicklung ein großer Erfolg“, sagt Pelliconi.

„Diese Anerkennung Palästinas durch andere Staaten steht in direktem Zusammenhang mit dem Reputationsschaden Israels. Sie hat mehr Länder – insbesondere, aber nicht ausschließlich in der nicht-westlichen Hemisphäre – dazu veranlasst, Palästina als souveräne Einheit mit dem Recht auf Selbstbestimmung über sein Land anzuerkennen“, erklärt sie.

Unterdessen verschärfen sich die politischen Unruhen in Israel. Netanjahu, der bereits eine polarisierende Figur ist und wegen des Blutbads in Gaza mit Haftbefehlen des IStGH konfrontiert ist, ist zu einem Symbol der weit verbreiteten Unzufriedenheit geworden.

Eine große Zahl von Israelis stellt Netanyahus falsche Handhabung der Ereignisse in Frage, die durch die Angriffe vom 7. Oktober geprägt wurden.

„Israel hat es weder geschafft, einen klaren Sieg über seine Feinde zu erringen, noch Bedingungen zu schaffen, die das Leben seiner eigenen Bürger friedlicher machen. Der Konflikt hat das Feuer angefacht, anstatt es zu löschen“, betont der UN-Sonderberichterstatter Rajagopal.

Ende des israelischen Sonderstatus?

Zum ersten Mal haben Institutionen wie der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und der Internationale Gerichtshof (IGH) klare Positionen bezogen und Israel für die Massaker verantwortlich gemacht, die es in den letzten 12 Monaten in Gaza begangen hat. Völkerrechtsexperten haben darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung nicht als rein symbolischer Akt abgetan werden kann, da sie schwerwiegende Folgen für die derzeitige israelische Führung haben könnte.

In dem lang erwarteten Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom Juli wurde festgestellt, dass die Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel eine eindeutige Verletzung des Völkerrechts darstellt, und gleichzeitig das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung bekräftigt, einschließlich des Rechts auf Rückkehr sowie auf Wiedergutmachung und Entschädigung.

„Wenn wir das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs betrachten, werden darin die Verpflichtungen von Drittländern klar umrissen. Es gibt praktische Schritte, die andere Staaten unternehmen können und sollten, um das Völkerrecht einzuhalten. Diese Entwicklungen sind eindeutige Erfolge für Palästina und seine Anerkennung als Staat.“

Pelliconi argumentiert, dass diese Maßnahmen bereits einen gewissen Einfluss haben.

„Deutschland hat beispielsweise den Export schwerer Waffen nach Israel gestoppt, seit Nicaragua Anfang des Jahres ein Gerichtsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hat. Auch wenn dieser Fall möglicherweise mit verfahrenstechnischen Herausforderungen verbunden ist, führt die Inanspruchnahme internationaler Rechtsmechanismen bereits zu positiven Ergebnissen.“

„Dies allein sollte als Erfolg gewertet werden“, sagt sie.

Da Tel Aviv vor dem IGH wegen eines Falles von Völkermord angeklagt ist, werden die Rufe nach der Verhaftung mehrerer israelischer Staats- und Regierungschefs immer lauter.

Anfang September forderte der Ankläger des IStGH, Karim Khan, die Vorverfahrenskammer des Gerichts auf, „mit äußerster Dringlichkeit“ Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant zu erlassen.

Khan gab bekannt, dass das Gericht diese Haftbefehle im Mai wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beantragt hatte.

„Ich habe berechtigten Grund zu der Annahme, dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister Israels, und Yoav Gallant, der Verteidigungsminister Israels, die strafrechtliche Verantwortung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit tragen, die auf dem Gebiet des Staates Palästina mindestens seit dem 8. Oktober 2023 begangen wurden.“

„Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der Besetzung Palästinas war historisch und monumental und markierte einen klaren Sieg für die Gerechtigkeit und einen Triumph für die Rechte der Palästinenser“, betont Rajagopal.

Er weist darauf hin, dass der vom Internationalen Strafgerichtshof für Völkermord eingeleitete Fall, der von Südafrika initiiert wurde, und die vom Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs geforderten Maßnahmen gegen israelische Staats- und Regierungschefs von Bedeutung sind, auch wenn es noch lange dauern kann, bis die endgültigen Ergebnisse vorliegen.

„Wie das Verfahren Nicaraguas gegen Deutschland vor dem IGH zeigt, stehen internationale Gerichte nun an vorderster Front im globalen Kampf um Legitimität – und Israel verliert.“

QUELLE: TRT World

Zeynep Conkar

Zeynep Conkar ist stellvertretende Produzentin bei TRT World.

