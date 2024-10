https://www.caitlinjohnst.one/p/my-enemy-is-not-iran-my-enemy-is



Mein Feind ist nicht der Iran. Mein Feind ist das westliche Imperium.

Von Caitlin Johnstone

6. Oktober 2024

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Der Iran ist nicht mein Feind. Die Hisbollah, die Hamas und die Huthis sind nicht meine Feinde. Meine Feinde sind die westlichen Imperialisten und ihre israelischen Komplizen, die dem Nahen Osten einen Albtraum bescheren und daran arbeiten, einen neuen massiven Krieg von unvorstellbarem Schrecken zu beginnen.

❖

Die Hisbollah besteht aus einfachen libanesischen Menschen. Es wird so getan, als würde man den Libanon von der Hisbollah „befreien“, als wären sie eine Art invasiver, außerirdischer Präsenz, dabei handelt es sich um eine vollständig einheimische Kampftruppe, die sich aus den Ungerechtigkeiten und Misshandlungen, die Israel und der Westen verübt haben, organisch entwickelt hat.

Die imperialistische Meinungsmache macht das immer so. Das Imperium versucht, die Menschen, die es töten will, durch Erzählungen vom Rest der Bevölkerung des Landes, das es ins Visier nimmt, zu entkoppeln, um die Gewalt zu legitimieren, die es dem Land zufügen will. Sie wollen eine bestimmte Regierung oder ein Element innerhalb einer Nation ausschalten, das ihren Interessen zuwiderläuft, also fangen sie an, von „Terroristen“, „bösen Diktatoren“ oder „Regimes“ zu faseln, um den Eindruck zu erwecken, dass sie nicht einfach ein Land angreifen und Menschen ermorden, die ihnen nicht gehorchen.

Wenn sie eine Nation von den Menschen in dieser Nation trennen können, die sie in den Augen der Öffentlichkeit töten wollen, dann können sie diese Tötung als heldenhaften Akt der Befreiung von einer Macht darstellen, die dort nicht hingehört. Wenn sie Sie dazu bringen können, das zu glauben, dann können sie Sie dazu bringen, zu glauben, dass sie Menschen zum Wohle der Nation töten, die sie angreifen, und nicht zu ihrem eigenen Vorteil.

Es geht aber buchstäblich immer nur und ausschließlich um ihren eigenen Vorteil. Es ist buchstäblich immer eine Lüge.

❖

Al Jazeera hat einen wichtigen neuen investigativen Beitrag in Spielfilmlänge mit dem Titel „Investigating war crimes in Gaza“ (Untersuchung von Kriegsverbrechen in Gaza) herausgebracht, den ich sehr empfehlen kann. Einige der stärksten Beweise für den Sadismus und die Grausamkeit Israels sind Aufnahmen, die von israelischen Soldaten selbst gemacht wurden, von denen viele in dieser Dokumentation von Al Jazeera identifiziert und namentlich genannt werden.

Als Vergeltungsmaßnahme wird Israel Al Jazeera wahrscheinlich noch aggressiver ins Visier nehmen.

❖

Ich habe einen Satz der libanesischen Schriftstellerin Lina Mounzer gelesen: „Wenn man einen Araber fragt, was die schmerzhafteste Erkenntnis des letzten Jahres war, lautet die Antwort: dass wir das Ausmaß unserer Entmenschlichung in einem solchen Ausmaß entdeckt haben, dass es unmöglich ist, in der Welt auf die gleiche Weise zu funktionieren.“

Darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Die Botschaft, dass Araber vom Westen nicht als vollwertige Menschen angesehen werden, ist so stark und unbestreitbar vermittelt worden, dass es unmöglich ist, sie nicht zu sehen. Das sind nicht nur Fremde in anderen Ländern, die das erfahren; es sind unsere Nachbarn, Kollegen, Freunde und Bekannten in unserer Gemeinschaft. Und sie müssen jeden Tag mit weißen Westlern interagieren und sehen dabei Berge von Beweisen dafür, dass ihr Leben hier nicht als gleichwertig mit dem Leben im Westen oder dem Leben jüdischer Israelis angesehen wird.

Sie sehen, wie wir Israel unterstützen oder so tun, als wäre nichts falsch, oder wie wir Amerikaner, denen das Leben der Araber am Herzen liegt, als „Single-Issue-Wähler“ bezeichnen, oder wie wir uns die Lungen aus dem Leib schreien, weil jemand bei einer Demonstration eine Hisbollah-Flagge schwenkt, während wir den Massakern Israels im Libanon kaum Beachtung schenken, oder wie wir uns darauf vorbereiten, den ersten Jahrestag des 7. Oktobers feierlich zu begehen, nachdem wir ein Jahr lang die weitaus schlimmere Zerstörung ignoriert haben, die Israel im Gazastreifen angerichtet hat.

Wie niederschmetternd wäre das? Wie sehr würde einen das von einem Moment auf den anderen verrückt machen? Wie unangenehm wäre es, mit Menschen in unserer Gesellschaft zu interagieren, nachdem man ihnen Tag für Tag im letzten Jahr mit seiner eigenen Entmenschlichung ins Gesicht geschlagen wurde?

Es ist zum Kotzen, Mann. Es ist wirklich widerlich. Das ist eine zutiefst kranke Gesellschaft.

❖

Der anti-arabische Rassismus hat im vergangenen Jahr zur Ermordung von weit über hunderttausend Menschen geführt, während der Antisemitismus zu einigen verletzten Gefühlen geführt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Gesellschaft wieder Juden für Vernichtungslager zusammentreibt, liegt bei 0,0 Prozent, aber es ist eine 100-prozentige Realität, dass Araber derzeit zu Tausenden in Gaza und im Libanon abgeschlachtet werden, weil sie vom Westen oder seinen israelischen Verbündeten nicht als vollwertige Menschen angesehen werden.

Israel-Anhänger stützen sich stark darauf, Antisemitismus als diese massive, unmittelbare Bedrohung in unserer Gesellschaft darzustellen, aber das Einzige, was sie dafür vorbringen können, ist entweder (A) die Pro-Palästina-Bewegung oder (B) der Angriff der Hamas im letzten Jahr. Beides ist kein Antisemitismus. Der Angriff der Hamas war ein verzweifelter Versuch eines kolonisierten Volkes, sich gegen seine Kolonisatoren zu wehren, nicht weil sie Juden sind, sondern weil sie Kolonisatoren sind; es ist nicht die Schuld der Palästinenser, dass ihre Unterdrücker zufällig Juden sind. Die Pro-Palästina-Bewegung besteht aus Widerstand gegen Völkermord und Unterstützung für Menschenrechte.

Darüber hinaus können alle Menschen auf die gelegentliche Hassrede und die Tatsache, dass ab und zu ein Verrückter eine Synagoge in die Luft jagt, verweisen, um zu zeigen, dass Antisemitismus eine große Bedrohung darstellt. Diese Dinge sind ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem Massaker, das wir im Nahen Osten erleben und das durch anti-arabischen Rassismus ermöglicht wird. Diese Dinge sind nicht gleichwertig. Sie sind nicht einmal annähernd gleichwertig.

Die einzige Möglichkeit, Antisemitismus als ein größeres Problem als anti-arabischen Rassismus oder sogar als ein gleichwertiges oder nahezu gleichwertiges Problem zu empfinden, besteht darin, selbst Rassist zu sein. Man muss das Leben von Arabern als so viel, viel weniger wert ansehen als das Leben von Juden, um die relativ geringfügigen Bedenken des Antisemitismus auch nur annähernd mit den täglichen Massakern und Gräueltaten in Gaza und im Libanon vergleichbar erscheinen zu lassen.

❖

Die Demokraten schrien während der Trump-Regierung über die Bedrohung durch Nazis und Faschismus und argumentierten dann während der Biden-Regierung, dass es in Ordnung und gut sei, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen und Nazis in der Ukraine zu bewaffnen.

❖

Die Rechtfertigung Israels ist insofern einzigartig, als dass viele Menschen nur so tun, als würden sie Dinge glauben, von denen sie genau wissen, dass sie falsch sind. Sie wissen, dass die israelische Armee (IDF) mit Luftangriffen, Scharfschützen und Belagerungskriegen gezielt Zivilisten ins Visier nimmt, aber sie tun so, als glaubten sie, dass sie nur die Hamas und die Hisbollah ins Visier nehmen. Sie wissen, dass Israel ein zutiefst rassistisches und missbräuchliches Land ist, aber sie tun so, als glaubten sie, dass die Bezeichnung „Apartheidstaat“ antisemitische Verleumdung sei. Sie wussten, dass es keine verbrannten oder geköpften Babys gab, aber sie taten so, als glaubten sie daran, um die Gräueltaten zu rechtfertigen, die Israel ihrer Meinung nach begehen sollte. Sie wussten, dass Jeremy Corbyn kein Antisemit ist, aber sie gaben vor, daran zu glauben, um einen propalästinensischen Linken von der Macht fernzuhalten.

Natürlich werden sie Sie als Lügner und Antisemiten bezeichnen, wenn Sie sagen, dass sie das tun, aber sie wissen, dass es wahr ist, und sie wissen, dass Sie wissen, dass es wahr ist. Aber sie geben trotzdem weiterhin vor, an diesen falschen Unsinn zu glauben.

Israel-Anhänger zeigen eine bemerkenswerte Einigkeit darin, diese Lüge aufrechtzuerhalten, von den einflussreichsten Experten und Politikern bis hin zu gewöhnlichen Bürgern. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, wie Eltern sich zusammentun, um so zu tun, als würden sie an den Weihnachtsmann glauben, nur dass sie es nicht tun, um eine magische Fantasie für ihre Kinder am Leben zu erhalten, sondern für ethnische Säuberungen und Angriffskriege.

_______________

