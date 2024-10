Wenn das keine „Chuzpe“ ist! Der Mann der gnadenlos gezielte Morde und gezielte Attentate auf Wohnhäuser durchführt, warnt die Hisbollah vor „Attentat“. Evelyn Hecht-Galinski



https://thecradle.co/articles/grave-mistake-netanyahu-warns-hezbollah-over-assassination-attempt



„Schwerwiegender Fehler“: Netanjahu warnt Hisbollah vor „Attentat“

Eine Drohne der Hisbollah hat am Wochenende das Privathaus des israelischen Premierministers in der Küstenstadt Caesaria getroffen

News Desk

20. Oktober 2024

(Bildnachweis: Ronen Zvulun/Reuters)

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu warnte am 19. Oktober, dass der Drohnenangriff auf sein Haus in Caesarea ein „schwerwiegender Fehler“ sei.

„Der Versuch des iranischen Handlangers Hisbollah, mich und meine Frau heute zu ermorden, war ein schwerer Fehler. Dies wird mich oder den Staat Israel nicht davon abhalten, unseren gerechten Krieg gegen unsere Feinde fortzusetzen, um unsere Zukunft zu sichern“, sagte Netanjahu.

Der Premierminister gelobte außerdem, alle Ziele des Krieges zu erreichen, und versprach, „unsere Bürger, die an unserer Nordgrenze leben, sicher in ihre Häuser zurückzubringen“.

Seine Äußerungen erfolgten nur wenige Stunden, nachdem eine Hisbollah-Drohne das Privathaus des Premierministers in der Küstenstadt Caesarea, mindestens 60 Kilometer nördlich von Tel Aviv, getroffen hatte. Die Luftabwehr konnte den Angriff nicht abwehren.

Die saudische Nachrichtenagentur Al-Hadath berichtete als erste über den Drohnenangriff. Der Premierminister und seine Frau waren zum Zeitpunkt des Angriffs nicht anwesend und es wurden keine Verletzungen gemeldet.

Augenzeugen und eine Reihe von Nachrichtenagenturen, darunter Axios und The Guardian, bestätigten, dass Netanyahus Residenz von der Drohne getroffen wurde.

„Dies ist das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass ein direkt mit Netanjahu verbundenes Ziel getroffen wurde“, berichtete Axios am Samstag.

Eine diplomatische Quelle teilte der Jerusalem Post mit, dass Israel Vergeltungsmaßnahmen plane, und fügte hinzu, dass „letztendlich der Iran dafür verantwortlich ist“.

Andere israelische Beamte zeigten mit dem Finger auf den Iran. Der israelische Kultur- und Sportminister Miki Zohar warf Teheran vor, „eine rote Linie überschritten zu haben“ und dass „das Ende des brutalen iranischen Regimes näher denn je“ sei.

Die iranische UN-Mission stellte klar, dass Teheran bereits Anfang des Monats mit seinen ballistischen Raketenangriffen auf Israel reagiert habe und dass die Drohnenoperation von der Hisbollah durchgeführt worden sei.

Der libanesische Widerstand hat sich noch nicht zu dem Angriff auf das Haus des Premierministers in Caesarea bekannt. Der Drohnenangriff fiel mit massiven Raketenangriffen der Hisbollah auf Haifa und die umliegenden Gebiete zusammen.

Der Operationsraum der Hisbollah verwies am 18. Oktober auf eine „neue und eskalierende Phase in der Konfrontation mit dem israelischen Feind, die sich in den Ereignissen der kommenden Tage zeigen wird“.

Die Eskalation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel seine brutalen und aufeinanderfolgenden Angriffe auf den südlichen Vorort von Beirut erneuert und gleichzeitig seine massiven, wahllosen Angriffe im gesamten Libanon fortsetzt, bei denen seit letztem Monat über 2.000 Menschen getötet und über eine Million vertrieben wurden.

Sie kommt auch zu einem Zeitpunkt, an dem die Hisbollah den israelischen Streitkräften, die derzeit Bodenoperationen im Südlibanon durchführen, weiterhin Verluste zufügt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …