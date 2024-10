https://www.aljazeera.com/news/2024/10/20/why-netanyahu-wont-let-israel-stop-fighting-after-killing-hamass-sinwar



Warum Netanjahu Israel nicht aufhören lässt zu kämpfen, nachdem er „Hamas“ Sinwar getötet hat

Von Mat Nashed

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024

Der israelische Premierminister hat jede Gelegenheit genutzt, um die Kämpfe auszuweiten und mögliche Waffenruhen zu verhindern.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht bei einer staatlichen Gedenkfeier für die Opfer der Altalena-Affäre von 1948, einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen der israelischen Armee und der zionistischen paramilitärischen Irgun, am 18. Juni 2024 in <span>Tel Aviv</span> [Shaul Golan/Pool via AFP]

Beirut, Libanon – Israelische Streitkräfte töteten den Hamas-Führer Yahya Sinwar am Mittwoch bei einem Gefecht in Rafah.

Die Nachricht weckte bei westlichen Kommentatoren die Hoffnung, dass die Tötung den Weg für ein Ende des andauernden Krieges im Gazastreifen oder sogar des umfassenderen israelisch-palästinensischen Konflikts ebnen könnte.

Analysten sagten Al Jazeera jedoch, dass Premierminister Benjamin Netanjahu nach anderen Vorwänden suchen würde, um sein Land im Krieg zu halten, um daraus persönlichen Nutzen zu ziehen und den israelischen Expansionstraum von der Vertreibung der Palästinenser und der Aufrechterhaltung einer unbefristeten Besetzung ihres Landes voranzutreiben.

Nethanjahus Ängste

Netanjahu befürchtet seit langem, dass er aufgrund der Möglichkeit, mehrere Jahre hinter Gittern zu verbringen, an Macht verlieren könnte.

Im Jahr 2019 wurde er in drei verschiedenen Fällen angeklagt: Betrug, Bestechung und Vertrauensbruch. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis.

Ein Jahr später wurde Netanjahu für eine fünfte Amtszeit zum Premierminister gewählt. Seine rechtsextreme parlamentarische Koalition schlug schnell Gesetze vor, die die Justiz des Landes untergraben würden, indem sie der Regierung die Ernennung von Richtern, die Einschränkung der Aufsicht des Gerichts und sogar die Außerkraftsetzung des Gerichts ermöglichen würden.

Unterdessen hat der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, einen Haftbefehl gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen der von ihnen im Gazastreifen begangenen Gräueltaten beantragt.

[Netanyahu] wird nach einem anderen Vorwand oder einer anderen Person suchen, die er ständig verfolgen kann. Das wird nur zu noch mehr Unsicherheit führen, was genau das ist, was er will„, sagte Diana Buttu, eine Analystin für den Israel-Palästina-Konflikt.

“Er will die Israelis glauben machen, dass sie sich in einem Belagerungs- oder Kriegszustand befinden … Das ist seine Art, sie zu kontrollieren und an der Macht zu bleiben“, sagte sie gegenüber Al Jazeera.

Anzeige

Dass Netanjahu anscheinend eine Eskalation anstrebt, wurde am Samstag deutlich, nachdem eine Drohne der Hisbollah Berichten zufolge sein Haus in Caesarea angegriffen haben soll.

Netanjahu sagte jedoch, der Angriff sei von „Agenten des Iran“ verübt worden, eine Ablenkung, die einige Analysten als Vorbereitung für eine Ausweitung des Krieges auf den Iran betrachten, weit über den Gazastreifen und die libanesische Gruppe hinaus.

Videodauer 3 Minuten 46 Sekunden 3:46

„In einem permanenten Konflikt gefangen“

Im Oktober letzten Jahres begann Israel seinen Krieg gegen Gaza, bei dem mehr als 42.000 Menschen getötet und fast die gesamte Bevölkerung von 2,3 Millionen entwurzelt wurde. Und der Tod von Sinwar – Israels „Feind Nummer eins“ – wird ihn wahrscheinlich nicht aufhalten.

Ich glaube nicht, dass der Tod von Sinwar Israels Kalkül in Bezug auf Netanyahus Wunsch, mit der Zerstörung und Entvölkerung des Gazastreifens fortzufahren, ändert“, sagte Omar Rahman, Gaststipendiat für Israel-Palästina beim Think Tank Middle East Council on Global Affairs in Doha.

Israels Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Gaza begann als angebliche Reaktion auf einen von der Hamas geführten Angriff auf Südisrael am 7. Oktober 2023, bei dem in Israel 1.139 Menschen getötet und etwa 250 gefangen genommen wurden.

Anzeige

Der Gazastreifen litt bereits seit einer von Israel verhängten Belagerung im Jahr 2007, in deren Folge sich der Lebensstandard so sehr verschlechterte, dass internationale Beobachter und führende Politiker der Welt ihn bald als „das größte Freiluftgefängnis der Welt“ bezeichneten.

Videodauer 1 Minute 50 Sekunden 1:50

Israel hatte 2005 gerade seine physische Besetzung des Gazastreifens beendet – es zog seine Militärpräsenz ab und räumte die illegalen Siedlungen, in die israelische Siedler gezogen waren. Aber dieser Schritt hatte wenig damit zu tun, den Palästinensern Territorium zu überlassen und ihnen schließlich die Eigenstaatlichkeit zu gewähren.

Israels damaliger Premierminister Ariel Sharon war einfach der Meinung, dass die israelischen Siedler im Gazastreifen von viel zu vielen Palästinensern umgeben waren, was sie zu einer Belastung für die Sicherheitskräfte machte. Wir zogen es vor, uns aus Gaza zurückzuziehen und uns auf die Ausweitung der Siedlungen im Westjordanland zu konzentrieren.

Dies war keine Ausnahme, da Israel in der Vergangenheit politische Lösungen blockiert hat, die zu einem vollständig souveränen palästinensischen Staat führen würden, sagte Yezid Sayigh, Experte für Israel-Palästina und den Nahen Osten für den Think Tank Carnegie Middle East Center in Beirut, gegenüber Al Jazeera.

„Israel hat schon viele palästinensische Anführer ermordet und wird dies auch weiterhin tun. Es hat sich nie etwas geändert, weil die aufeinanderfolgenden israelischen Regierungen – selbst unter Labour, nicht nur unter Likud – grundsätzlich nicht bereit waren, Territorium oder echte palästinensische Souveränität abzutreten„, sagte er.

„Das Ergebnis: [Israel] hat sich in einen permanenten Konflikt verstrickt und zieht seit jeher militärische Reaktionen vor, weil sie sich selbst in eine Position bringen, in der es keine politischen Lösungen gibt“, fügte er hinzu.

Netanjahu scheint diesen Trend fortzusetzen.

Am Freitag sagte er, Israel müsse seinen Krieg gegen Gaza fortsetzen, um „die verbliebenen israelischen Gefangenen zu retten“, und gegen den Libanon, gegen den Israel eine weitere Front eröffnet hat, in dem angeblichen Versuch, „die Hisbollah zu zerschlagen und die Sicherheit im Norden Israels wiederherzustellen“.

Seit dem 7. Oktober hat Netanjahu zahlreiche Waffenstillstandsversuche vereitelt, trotz des angeblichen Drucks seines wichtigsten Gönners, der Vereinigten Staaten.

Am 31. Juli befahl Netanjahu seinen Sicherheitskräften sogar, den politischen Chef der Hamas – und Hauptverhandlungsführer für einen Waffenstillstand – Ismael Haniyeh während seines Besuchs im Iran zu ermorden, wo er an der Amtseinführung von Präsident Masoud Pezeshkian teilnahm.

Der israelische Politikkommentator Oren Ziv sagte, die jüngste Tötung von Sinwar ermutige die Rechtsextremen in Israel, die Netanyahus Forderungen nach einem „totalen Sieg“ in Gaza weiterhin unterstützen und sich wie „Drogenabhängige“ verhalten würden.

„Der Tod von Sinwar ist eine Dosis für den Moment, aber er wird die rechte Öffentlichkeit oder die Regierung [auf lange Sicht] nicht zufriedenstellen. Sie wollen mehr Tote und mehr Krieg“, sagte er Al Jazeera.

Keine Lehren gezogen

Im März 2004 ermordete Israel den Gründer und geistlichen Führer der Hamas, Scheich Ahmed Jassin, der querschnittsgelähmt war, und feuerte drei Raketen auf ihn ab, als er nach dem Gebet eine Moschee in der Nähe seines Hauses in Gaza verließ.

Vor seinem Tod hatte Ahmed Yassin einen kalten Frieden mit Israel gefordert, der an die Bedingung geknüpft wäre, dass Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen und dem besetzten Westjordanland abzieht.

Israels Reaktion bestand darin, zu versuchen, die Hamas durch die Ermordung von Ahmed Yassin und anderen palästinensischen Führern zu zerstören.

Dieser Ansatz ging nach hinten los, da die Hamas bei den letzten Parlamentswahlen in Palästina im Januar 2006 eine überwältigende Mehrheit errang, erinnert sich Buttu.

Die Hamas wurde am Ende sogar noch stärker als zu Lebzeiten von Ahmed Jassin„, sagte sie gegenüber Al Jazeera.

„Mit der Zeit … erkennen immer mehr Menschen, dass [Israel] zwar versuchen kann, die Anführer des Widerstands zu töten, aber niemals den Widerstand selbst töten wird“, fügte sie hinzu.

Rahman vom Middle East Council teilt die Ansicht, dass die Hamas den anhaltenden Krieg trotz schwerer Rückschläge weiterhin überleben wird.

Organisatorisch gesehen schwächt [die Tötung von Sinwar] die Hamas aus führungsbezogener und operativer Sicht weiter. Aber die Organisation ist intakt … sie hat Kämpfer, die in Zellen ohne zentrale Führung operieren“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Videodauer 3 Minuten 11 Sekunden 3:11

Unabhängig davon, ob die Hamas überlebt, wird der palästinensische Widerstand in irgendeiner Form weiter bestehen, fügte Rahman hinzu.

Buttu und Rahman betonten, dass der bewaffnete Kampf in dem Leid wurzele, das die Palästinenser durch die fest verwurzelte israelische Besatzung erfahren haben, und sagten, dass die totale Zerstörung des Gazastreifens durch Israel die palästinensischen Beschwerden nur noch verschlimmern würde.

„Die zugrunde liegenden Beschwerden [der Palästinenser] werden nicht angegangen … daher wird der Widerstand gegen die israelische Enteignung weitergehen“, sagte Rahman gegenüber Al Jazeera.

„So einfach ist das. Das ist die einfache Gleichung.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …