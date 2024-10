https://consortiumnews.com/2024/10/25/scott-ritter-the-israeli-intelligence-leaks/?eType=EmailBlastContent&eId=222e7b1a-0ff2-4b95-bd19-07b43ce1f788



Scott Ritter: Die israelischen Geheimdienstlecks

25. Oktober 2024

Wenn der Zweck der Leaks darin bestand, das amerikanische Volk und die US-Regierung auf die Gefahr eines israelischen Angriffs auf den Iran aufmerksam zu machen, dann scheint die Mission bisher gescheitert zu sein.

Iranische Geistliche beobachten im November 2006 eine ballistische Langstreckenrakete des Typs Shahab-3, die von der IRGC während der Militärübung „Great Prophet II“ in der Wüste außerhalb der heiligen Stadt Qom abgefeuert wurde. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Von Scott Ritter

Scott Ritter Extra

Die TDurchsickern von zwei streng geheimen Dokumenten, die bei näherer Betrachtung sensible US-Geheimdienstinformationen über die militärischen Vorbereitungen Israels für einen Angriff auf den Iran zu enthalten scheinen, hat in den Vereinigten Staaten einen Sturm der Kontroversen ausgelöst.

Während die US-Strafverfolgungsbehörden fieberhaft nach der Quelle der undichten Stelle suchen, zeigen sich US-Politiker und die amerikanische Öffentlichkeit insgesamt nur wenig besorgt über die Auswirkungen der darin enthaltenen Informationen – nämlich dass Israel einen massiven Angriff auf den Iran vorbereitet, der einen größeren Konflikt auslösen könnte, der realistischerweise mit dem Einsatz von Atomwaffen enden könnte.

Den durchgesickerten Geheimdienstdokumenten zufolge bereitete Israel etwa 40 luftgestützte ballistische Raketen (ALBM) des Typs ROCKS für einen möglichen Angriff auf den Iran vor, zusammen mit 16 „Golden Horizon“-ALBMs, bei denen es sich offenbar um die in der Öffentlichkeit als „Blue Sparrow“-Rakete bekannte Rakete handelt, eine Adaption einer von Israel entwickelten Zielrakete, die die iranische ballistische Rakete Shahab-3 imitieren soll.

Die Reichweite der ROCKS beträgt nachweislich mehr als 800 Kilometer, während die Reichweite der „Blue Sparrow/Golden Horizon“ etwa 1.900 Kilometer beträgt.

Die täglichen Luftangriffe, die Israel über dem Libanon und Syrien durchführt, bieten die perfekte Tarnung für einen Angriff auf den Iran. Die Israelis greifen täglich syrische Luftverteidigungsanlagen im Süden Syriens an, um ein Verhaltensmuster zu schaffen, und bahnen sich gleichzeitig einen Weg durch den syrischen Luftraum, der von israelischen Flugzeugen genutzt werden kann, um in den westlichen Irak vorzudringen, von wo aus Langstrecken-ALBMs gegen den Iran eingesetzt werden können.

Die führenden israelischen Militärkommandeure Yoav Galant, Herzi Halevi und Tomer Barover am 28. September, als israelische Kampfflugzeuge Beirut angriffen. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Dies scheint die Taktik zu sein, die Israel am 19. April angewandt hat, als ein israelisches Streikpaket, das zwei syrische Luftverteidigungsstellungen im Süden Syriens bombardierte, in den Irak eindrang und drei mutmaßliche ROCKS ALBMs gegen eine iranische S-300-Luftverteidigungsbatterie außerhalb von Isfahan abfeuerte. Die ROCKS ALBM verwendet einen „Blue Sparrow“-Booster, von dem einer nach dem Angriff auf einem Feld südlich von Bagdad gefunden wurde.

Eine Bewertung der vorbereiteten Raketenmischung deutet darauf hin, dass Israel sich auf einen Großangriff gegen eine große militärische Produktionsanlage in der Nähe von Teheran (die Raketenproduktionsanlage Parchin kommt in den Sinn, ebenso wie die Shahid Hemmat Industrial Group) oder – was wahrscheinlicher ist – einen Enthauptungsschlag gegen iranische Führungsziele in und um Teheran vorbereitet. Die ALBM-Angriffe würden durch bewaffnete verdeckte Drohnen unterstützt, die dazu verwendet würden, mobile Ziele in Echtzeit zu verfolgen und bei Bedarf mit Bordwaffen anzugreifen.

Zum Vergleich: Bei dem Angriff der Vereinigten Staaten am Eröffnungstag der Operation „Desert Storm“ gegen die acht irakischen Ziele in der Nähe von Bagdad wurden 35 luftgestützte Marschflugkörper eingesetzt. Die meisten dieser Raketen trafen die Raketenproduktions- und -lagerstätte Taji nördlich von Bagdad. Die von Israel vorbereitete Waffenmischung deutet auf ein Zielpaket ähnlicher Größe hin.

Ein weiteres mögliches Ziel

Es gibt jedoch noch ein weiteres mögliches Ziel.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte in einer dreiminütigen Rede in englischer Sprache an das iranische Volk am 30. September – drei Tage nachdem Israel den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah getötet hatte –: „Es gibt keinen Ort im Nahen Osten, den Israel nicht erreichen kann. Es gibt keinen Ort, an den wir nicht gehen werden, um unser Volk und unser Land zu schützen.“

Netanjahu sagte, die iranische Regierung bringe die Iraner „näher an den Abgrund“ und fügte hinzu, dass der Iran und Israel erst dann Frieden haben würden, wenn der Iran „endlich frei“ sei, was laut Netanjahu „viel früher kommen wird, als die Leute denken“.

Wenn Teheran das Ziel ist, muss Israel die iranischen Luftverteidigungssysteme auf dem Angriffsweg neutralisieren. Wenn Israel sein bisheriges Verhaltensmuster wiederholt, würde ein großes Paket von F-15I, unterstützt von F-16I, die die syrische Luftverteidigung unterdrücken würden, über Syrien in den Westirak eindringen.

Eine F-15E der US-Luftwaffe beim Auftanken über den Bergen Afghanistans im Jahr 2008. (U.S. Air Force, Aaron Allmon, Wikimedia Commons, Public domain)

Die erste Salve von ALBMs – höchstwahrscheinlich ROCKS – würde abgefeuert werden, wobei die beabsichtigten Ziele die Radaranlagen der iranischen Luftverteidigung entlang der Angriffsroute wären. Die letzten abgefeuerten Raketen wären die „Blue Sparrow/Golden Horizon“-Raketen, die ihre Ziele in und um Teheran treffen würden.

Zu diesen Zielen könnten die Wohnsitze hochrangiger iranischer Führungspersonen gehören, darunter der oberste Führer, sowie Gebäude, die mit den Symbolen der Regierung in Verbindung stehen, wie der Wächterrat, das Geheimdienstministerium, das Hauptquartier des IRGC und andere Ziele, die als Unterstützer der Islamischen Republik identifiziert wurden.

Israel würde einem solchen Angriff wahrscheinlich einen Aufruf an das iranische Volk folgen lassen, sich gegen das Regime aufzulehnen. Dieser Aufruf würde in Abstimmung mit Aktionen von Anti-Regime-Einheiten erfolgen, die auf Anweisung Israels, der Vereinigten Staaten und anderer regionaler Akteure handeln. Dazu gehören monarchistische Gruppen, die MEK und verschiedene kurdische, aserbaidschanische, belutschische und arabische Unabhängigkeitsbewegungen.

John Bolton, nationaler Sicherheitsberater der USA in der Trump-Regierung von 2018-19, spricht auf einer MEK-Veranstaltung im Oktober 2017. (VOA Persian, Wikipedia Commons, Public domain)

Israel, die CIA und andere ausländische Geheimdienste, die dem Iran feindlich gesinnt sind, versuchten im September 2023 nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam einen ähnlichen Aufstand gegen die iranische Regierung. Was als lokale Demonstrationen begann, explodierte in einen regelrechten Aufstand, bei dem etwa 550 Demonstranten/Aufständische und fast 70 iranische Sicherheitskräfte ums Leben kamen, bevor er gewaltsam niedergeschlagen wurde.

Israel würde versuchen, diese Art von Aufstand zu wiederholen, aber dieses Mal würde es der iranischen Führung einen tödlichen Schlag versetzen, um dies zu verhindern.

Protest auf dem Keshavarz Boulevard in Teheran im September 2022 nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. (Darafsh, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Die Chancen, dass Israel einen solchen Enthauptungsschlag ausführen kann, sind gering. Ebenso ist es angesichts der jüngsten Unterdrückung von Anti-Regime-Gruppen durch die iranische Regierung unwahrscheinlich, dass sich diejenigen, von denen die israelische Regierung hofft, dass sie gegen das iranische Regime revoltieren, in nennenswerter Weise neu formiert haben.

Außerdem wird Israel mit einem gezielten Schlag gegen die Führungsspitze kaum verhindern können, dass der Iran einen eigenen massiven Vergeltungsschlag gegen Israel startet. Vielleicht glaubt die israelische Führung, dass der Iran seine Entschlossenheit zum Gegenschlag verlieren wird, sobald die obersten Führungsebenen ausgeschaltet sind. Dies ist jedoch ein riskantes Unterfangen, und Israel riskiert, durch einen konzertierten iranischen Vergeltungsschlag existenzielle Schäden zu erleiden.

US-Geheimdiensten zufolge wurden Israels nukleare Abschreckungsmittel in Form seiner Jericho-Raketen nicht für einen Einsatz vorbereitet. Dies wäre jedoch nicht der Fall, wenn der Iran Raketenangriffe gegen Israel starten würde, die dessen Existenz bedrohen. Genau für dieses Szenario wurde die israelische „Jericho-Option“ (d. h. die Fähigkeit zum Einsatz von Atomwaffen) geschaffen.

Tatsache ist, dass ein Enthauptungsschlag Israels gegen den Iran wahrscheinlich scheitern würde. Der iranische Gegenschlag hingegen würde sein Ziel mit großer Wahrscheinlichkeit treffen. Und ein nuklearer Vergeltungsschlag Israels würde dann wahrscheinlich werden.

Die Amerikaner sollten dies bedenken, wenn wir über die Bedeutung der durchgesickerten Geheimdienstdokumente nachdenken. Wenn der Zweck des Durchsickerns darin bestand, das amerikanische Volk und damit auch die amerikanische Regierung auf die Gefahr eines israelischen Angriffs auf den Iran aufmerksam zu machen, so scheint die Mission bisher gescheitert zu sein.

In diesem Fall werden wir ernten, was wir gesät haben.

Wach auf, Amerika.

Es geht um deine Zukunft.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Nachrichtenoffizier des US-Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion Waffenkontrollverträge umsetzte, während der Operation Desert Storm am Persischen Golf diente und im Irak die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen beaufsichtigte. Sein neuestes Buch ist „Disarmament in the Time of Perestroika“, veröffentlicht von Clarity Press.

Dieser Artikel stammt aus dem Substack des Autors, Scott Ritter Extra

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …