SCOTT RITTER: Ein Abschied von der Wahrheit

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

16. August 2024

Die FBI-Agenten beschlagnahmten nicht nur meine persönliche Elektronik, als sie am 7. August mein Haus durchsuchten, schreibt der Autor. Sie haben auch die Wahrheit gestohlen.

Lockheed U-2C Dragon Lady im Strategic Air Command & Aerospace Museum in Ashland, Nebraska. (Kelly Michals, Flickr, CC BY-NC 2.0)

DieVollstreckung eines Durchsuchungsbefehls in meinem Haus durch das FBI am 7. August war nicht meine erste Begegnung mit Amerikas wichtigster Strafverfolgungsbehörde.

In den 1990er Jahren, als ich als Chefwaffeninspektor für die Sonderkommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) arbeitete – die vom UN-Sicherheitsrat eingesetzt wurde, um den Irak im Rahmen des Waffenstillstands, der den Golfkrieg von 1991 beendete, zu entwaffnen – führte die Nationale Sicherheitsabteilung des FBI eine Untersuchung durch, die auf der Theorie beruhte, dass ich im Auftrag des Staates Israel Spionage betreibe.

Die wichtigste Tatsache, die ihren Fall zusammenhielt, war, dass ich mehrfach nach Israel gereist war, um Rollen von U-2-Filmen für die gemeinsame Bildauswertung durch israelische Fotoauswerter und UNSCOM-Mitarbeiter (mich eingeschlossen) zu übergeben.

Die USA weigerten sich, der UNSCOM ihre eigenen Fotoauswertungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, und ließen die UNSCOM nicht in ihr Fotoauswertungszentrum, um die U-2-Bilder auszuwerten.

Israel verfügte über eine beträchtliche Menge an Informationen, die es weitergeben wollte. Vieles davon konnte nicht weitergegeben werden, ohne Quellen und Methoden preiszugeben. Die gemeinsame Auswertung der Bilder ermöglichte es den Israelis, Informationen zu veröffentlichen, indem sie behaupteten, dass diese durch die Auswertung der Bilder aufgedeckt wurden oder dass die Bilder die Tür für die Weitergabe weiterer Informationen öffneten.

Es war eine der fruchtbarsten geheimdienstlichen Kooperationen, an denen ich beteiligt war, und die CIA hasste sie, weil sie ihr die Kontrolle darüber entzog, was und wo die UNSCOM inspizierte.

Der U-2-Film war das Nebenprodukt des so genannten „Olivenzweigs“, eines Programms zwischen den Vereinigten Staaten und der UNSCOM, bei dem ein U-2-Höhenüberwachungsflugzeug von einem US-Militärpiloten geflogen wurde, der als UN-„Experte im Einsatz“ benannt worden war.

Das klassische schwarze Farbschema der U-2 war integraler Bestandteil des integrierten Wärme- und Schutzschildes des Flugzeugs, so dass die Flugzeugzelle nicht in der traditionellen weißen Farbe der UN-Flugzeuge bei offiziellen Missionen lackiert werden konnte. Das Flugzeug war jedoch mit einem weißen „U.N.“-Schriftzug am Heck gekennzeichnet.

Die U-2 würde den Irak nur mit Genehmigung der UNSCOM überfliegen und nur die von der UNSCOM als interessant eingestuften Gebiete im Irak abbilden.

Gemäß dem offiziellen Protokoll, auf das sich die USA und die UNSCOM geeinigt haben, würden die USA der UNSCOM qualitativ hochwertige Abzüge, jedoch keine Negative, der von der UNSCOM zu erfassenden Ziele zur Verfügung stellen. Diese Abzüge würden von der UNSCOM unter Anwendung ihrer eigenen Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden.

UNSCOM-Inspektionsteam, das sich im Rahmen eines UN-Waffenstillstandsabkommens, das die Beseitigung der irakischen Massenvernichtungswaffen vorschreibt, im Irak aufhält, kehrt am 22. Oktober 1991 aus einem zerstörten Lagerhaus in der Lagerstätte Muhammadiyat zurück. (UN-Foto/H. Arvidsson)

1995 nahm ich an einem Treffen zwischen der UNSCOM und der CIA teil, bei dem vereinbart wurde, dass die CIA mir Rollen mit entwickeltem U-2-Film zur Verfügung stellen würde, die ich dann nach Israel transportieren sollte, um dort gemeinsam mit israelischen Fotointerpreten eine Bildanalyse durchzuführen.

Während der ersten Mission wollten die Israelis Abzüge von den interessanten Zielen machen, die durch unsere gemeinsame Arbeit aufgedeckt worden waren. Dazu mussten die Israelis jedoch die Filmrolle in ein Negativ umwandeln.

Das Protokoll, das meine Arbeit in Israel regelte, erlaubte es mir als Experte im Einsatz, in Absprache mit der unterstützenden Regierung (d. h. Israel) Verfahren zur Handhabung von Bildmaterial einzuführen, die über die im ursprünglichen Protokoll aufgeführten hinausgingen. So vereinbarten die Israelis und ich, dass sie eine Negativkopie der Filmrolle anfertigen und diese für Abzüge der für die UNSCOM interessanten Orte verwenden würden.

Die C.I.A. behauptete, Israel könne die U-2-Bilder für die Planung von Luftangriffen auf den Irak verwenden. Doch als die Bilder Israel erreichten, waren sie bereits mehr als einen Monat alt. Außerdem verfügte Israel, wie mir gezeigt wurde, über eigene hochauflösende Satelliten, die sensible Ziele im Irak in Echtzeit erfassen konnten. Die Möglichkeit, ein U-2-Bild auszudrucken, bedeutete, dass Israel die streng geheimen Satellitenbilder nicht weitergeben musste.

Bei meiner Abreise aus Israel sollte ich die Originalfilmrolle, die Negativkopie und Kopien der von den Israelis angefertigten Abzüge mitnehmen. Ich ermächtigte die Israelis, eine Kopie der Abzüge für ihre eigenen Unterlagen aufzubewahren, für den Fall, dass weitere Konsultationen zu den Bildern erforderlich würden.

Nach meiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten reiste ich nach Washington, D.C., wo ich ein Treffen mit dem Special Commission Support Office (SCSO) des Außenministeriums arrangierte. Dort versuchte ich, nicht nur die Originalfilmrolle, sondern auch die Negativkopie zurückzugeben.

Das SCSO teilte mir mit, dass sie den Originalfilm entgegennehmen könnten, dass sie aber die Negativkopie nicht in Verwahrung nehmen dürften. Ich kehrte mit den Negativkopien zur UNSCOM zurück.

Problem der Lagerung

Eines der Probleme, mit denen ich damals konfrontiert war, bestand darin, dass meine Beziehungen zu Israel auf einige wenige Personen innerhalb der UNSCOM beschränkt waren. Die UNSCOM unterhielt einen Safe, in dem wir die von der UNSCOM zur Verfügung gestellten hochwertigen U-2-Abzüge aufbewahrten.

Die Anzahl der Personen, die Zugang zu diesem Tresor hatten, darunter UNSCOM-Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern (einschließlich Russland), war jedoch beträchtlich, so dass es mir unmöglich war, die Rolle mit den Negativkopien in diesem Tresor aufzubewahren, da ihr Vorhandensein die israelische Zusammenarbeit potenziell gefährden würde. Das Gleiche galt für die von Israel hergestellten U-2-Abzüge.

Die Lösung war einfach – ich nahm die Negativrolle und die israelischen Abzüge mit nach Hause, wo ich sie in einem Aktenschrank in meinem Keller aufbewahrte.

Ursprünglich wurde ich zur UNSCOM geholt, um beim Aufbau einer UN-Nachrichtendiensteinheit zu helfen, die in der Lage war, nachrichtendienstliche Informationen zu erhalten und zu bewerten, die von unterstützenden Nationen zur Unterstützung unserer Inspektionsarbeit bereitgestellt wurden. Viele Länder lieferten solche Informationen.

Das Problem bestand darin, dass die UNSCOM Kopien dieser Informationen aufbewahren musste, um sie auf lange Sicht angemessen bewerten zu können. Die zur Verfügung gestellten Dokumente enthielten entweder keine Klassifizierungskennzeichnung oder, falls doch, den Zusatz „release to UNSCOM“.

In den meisten Fällen würden diese Dokumente im gemeinsamen UNSCOM-Safe aufbewahrt werden. Als jedoch die irakischen Bemühungen, verbotene Materialien und Aktivitäten zu verbergen, immer intensiver wurden und der Irak und seine Unterstützer unter den sympathisierenden Nationen (man denke nur an Frankreich) die UNSCOM infiltrierten, mussten nachrichtendienstliche Informationen über Missionen, die als unangekündigte Überraschungsinspektionen geplant waren, getrennt aufbewahrt werden.

Ich hatte versucht, die US-Regierung dazu zu bewegen, einen Unterschlupf außerhalb des UN-Hauptquartiers einzurichten, in dem diese Materialien gelagert werden konnten und zu dem das UNSCOM-Personal Zugang hatte, aber die CIA scheute die Kosten.

Um den Inhalt der sensiblen Planungsunterlagen für diese unangekündigten Inspektionen zu schützen, nahm ich diese Dokumente mit nach Hause und lagerte sie in einem Aktenschrank in meinem Keller.

FBI-Untersuchung

Luftaufnahme des FBI-Hauptquartiers in Washington, D.C., 2011. (Adam Fagen, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Im Jahr 1997 wurde das FBI darüber informiert, dass ich U-2-Bilder nach Israel brachte. Diese Bilder waren mit dem Vermerk „Secret Release UNSCOM“ versehen, aber aus der Sicht des F.B.I. war alles, worauf es ankam, „Secret“.

Sie begannen eine Untersuchung.

Zu der Zeit, als die Ermittlungen begannen, hatte ich ein verdecktes Programm zum Abhören der Kommunikation im Irak eingerichtet, das ich in enger Zusammenarbeit mit der CIA (die die Ausrüstung zur Verfügung stellte), dem britischen GCHQ (das das Personal bereitstellte) und der israelischen Einheit 8200, die für das Entschlüsseln und die Transkription zuständig war, leitete.

Viele der von den Israelis erstellten Berichte waren entweder als „geheim“ oder „streng geheim“ gekennzeichnet.

Die Art dieser Operation war so beschaffen, dass sie nur einer sehr kleinen, ausgewählten Anzahl von UNSCOM-Mitarbeitern bekannt war, was bedeutete, dass – Sie ahnen es – die zur Unterstützung dieses Projekts erstellten und aus diesem Projekt stammenden Dokumente in einem Aktenschrank in meinem Keller aufbewahrt wurden.

Die Art dieser Arbeit erforderte, dass ich in engem Kontakt sowohl mit dem britischen MI-6-Vertreter in New York als auch mit bestimmten israelischen Mitarbeitern der israelischen Mission bei den Vereinten Nationen stand.

Es gab viele Tage, an denen ich buchstäblich zwischen der israelischen und der britischen Mission hin- und herpendelte, um dringende operative Angelegenheiten zu koordinieren und oft einen Zwischenstopp in der US-Mission einzulegen, um mich mit dem dortigen CIA-Verbindungsmann abzustimmen.

Im Juni 1998, in einer besonders hektischen Zeit, befand ich mich auf dem Weg von der britischen Mission zur US-Mission, als mich der CIA-Verbindungsmann in den Straßen von New York City traf.

„Ich möchte Sie nicht in der Mission treffen“, sagte der CIA-Verbindungsmann. „Das FBI hat ein Auge auf Sie geworfen und bereitet sich darauf vor, Sie zum Verhör vorzuladen. Sie könnten Sie heute Abend auf dem Heimweg von der Straße aufgreifen.“

Das war natürlich sehr beunruhigend.

„Weshalb?“ fragte ich.

„Spionage für Israel. Das FBI glaubt, dass Sie geheime Informationen an die Israelis weitergeben.“

„Was zum Beispiel?“

„Den U-2-Film.“

„Aber Sie geben ihn mir, damit ich ihn nach Israel bringen kann. Das macht keinen Sinn.“

Der Verbindungsmann stimmte zu. „Es ist, was es ist. Wo wollen Sie jetzt hin?“

„Die israelische Mission.“

Der CIA-Verbindungsmann scannte das Gebäude um unseren Treffpunkt herum. „Großartig. Jetzt hat mich das FBI auf Film, wie ich mit Ihnen rede. Viel Glück!“

Später, im August, als ich aus Protest gegen die Einmischung der USA meinen Austritt aus der UNSCOM vorbereitete, lud mich der CIA-Verbindungsoffizier in seinen Arbeitsraum ein, wo er mir ein geheimes Schreiben des General Counsel der CIA an das FBI zeigte.

Der Inhalt des Schreibens lautete, dass die UNSCOM eine internationale Organisation sei, die hauptsächlich mit ausländischen Staatsangehörigen besetzt sei, und dass es den USA untersagt sei, ihr geheime Informationen zur Verfügung zu stellen. Daher würden alle Dokumente und Materialien, die von der US-Regierung an die UNSCOM weitergegeben würden, automatisch zu dem Zeitpunkt freigegeben, zu dem sie bei der UNSCOM eingehen.

„Damit ist das Problem gelöst“, sagte der CIA-Verbindungsmann. „Wenn das FBI Ihnen Schwierigkeiten macht, verweisen Sie einfach auf dieses Schreiben.

„Kann ich eine Kopie haben?“ fragte ich.

„Er ist als geheim eingestuft“, sagte er. „Ich kann ihn Ihnen nicht zur Aufbewahrung geben.“

Na so was.

Das FBI hat mich nicht von der Straße gefegt, aber dank CBS News erfuhr ich, dass das FBI auch nach meinem Rücktritt von der UNSCOM weiter gegen mich wegen Spionage ermittelte. Die Ermittlungen wurden von David N. Kelley, dem Leiter der Abteilung für organisierte Kriminalität und Terrorismus des südlichen Bezirks von New York, geleitet. Mary Jo White, die US-Staatsanwältin für den südlichen Bezirk, leitete die gesamte Untersuchung.

Die Ermittlungen dauerten mehr als zwei Jahre. Nachdem ich mich schließlich im Rahmen der so genannten „Queen for the Day“-Vereinbarung zu einer Befragung bereit erklärt hatte, führten drei FBI-Agenten die Befragung durch, woraufhin mich der südliche Bezirk darüber informierte, dass die Angelegenheit eingestellt worden war.

Die Belege

Ich behielt jedoch das Archiv. Als sich im Sommer 1998 herausstellte, dass die USA die Arbeit der UNSCOM untergruben, begann ich mit dem Kopieren wichtiger Akten, die diese Einmischung dokumentieren sollten.

Die meisten dieser Dokumente befassten sich mit Inspektionen und deren Planung, einschließlich der Briefings, die ich für die Unterschrift des UNSCOM-Vorsitzenden vorbereitet hatte und in denen die Ziele jeder Mission dargelegt wurden.

Diese Dokumente dienten mir als Quelle für verschiedene Artikel und Bücher, in denen ich das Verhalten der US-Regierung in Bezug auf den Irak und die UNSCOM-Inspektionen dokumentierte. Im heutigen Sprachgebrauch würde man diese Dokumente als „Quittungen“ bezeichnen.

Ich hatte die „Belege“, die die Lügen der USA bezüglich ihrer Behauptung, der Irak besitze verbotene Massenvernichtungswaffen, dokumentierten.

Ich übergab Kopien vieler dieser Dokumente an Barton Gellman, den Reporter der Washington Post, der eine ausführliche Artikelserie schrieb, in der ich meine Behauptung darlegte, dass die USA die UNSCOM benutzten, um den Irak auszuspionieren. Zunächst vertrat die US-Regierung den Standpunkt, ich würde lügen.

Als Gellman sie darüber informierte, dass er die Belege hatte, änderte die US-Regierung ihre Haltung und sagte einfach, dass mir „der Kontext“ fehle, um die US-Politik hinter den von mir dokumentierten Aktionen vollständig zu verstehen.

Das war sehr interessant, da ich mit der US-Regierung Seite an Seite an der Umsetzung dieser Maßnahmen gearbeitet hatte, die fast alle von mir konzipiert und verabschiedet wurden, nachdem ich die US-Führung über die Notwendigkeit ihrer Umsetzung informiert hatte.

Ich hatte die Quittung dafür.

An den Kongress verteilter Artikel

Senator Biden spricht vor der Presse in der Grünen Zone in Bagdad nach einem Treffen mit dem irakischen Interimspremierminister Lyad Allawi (rechts) und den anderen US-Senatoren Lindsey Graham und Tom Daschle (von links) am 19. Juni 2004. (Büro des US-Verteidigungsministers, Wikimedia Commons, Public domain)

Ich habe diese Dokumente verwendet, um einen Artikel zu verfassen, der in der Juni-Ausgabe 2000 von Arms Control Today veröffentlicht und anschließend an alle Mitglieder des Kongresses verteilt wurde. Wie ich bereits in einem in TruthDig veröffentlichten Artikel schrieb, schickte der damalige Senator Joe Biden ein hochrangiges Mitglied des Minderheitenstabs des Ausschusses für auswärtige Beziehungen zu einem Treffen mit mir.

„Dieses Treffen“, schrieb ich, “war eine einzige Enttäuschung. Der Mitarbeiter begann damit, mich einen Verräter zu nennen, weil ich mich zum Irak geäußert hatte, und nahm Anstoß daran, als ich meine Behauptungen mit Dokumenten untermauerte. Sie dürfen diese Unterlagen nicht haben“, sagte er. Sie sind geheim, und Sie sind ein Verräter, weil Sie die darin enthaltenen Informationen veröffentlicht haben.

„Nachdem ich den Mitarbeiter daran erinnert hatte, dass er sich auf einer sehr gefährlichen Linie bewegte, als er einen ehemaligen Offizier der Marines als Verräter bezeichnete, wies ich darauf hin, dass die von mir angeführten Informationen aus meiner Zeit als Inspektor stammten und in keiner Weise geheim waren.

Keine Quellen oder Methoden des US-Geheimdienstes wurden durch meine Bemühungen gefährdet. Die US-Politiker mögen zwar durch meine Enthüllungen in Verlegenheit gebracht worden sein, aber nur, weil die Wahrheit nicht mit der von ihnen verfolgten Politik übereinstimmte.

Ich erinnerte den Mitarbeiter an Bidens erklärten Wunsch, in Zukunft auf mein „Wissen und meine Sachkenntnis zurückzugreifen“ [Anmerkung: Dieser Wunsch wurde in einem persönlichen Brief geäußert, den Biden im September 1998 an mich schrieb, nachdem er während meiner Zeugenaussage vor dem US-Senat mit mir aneinandergeraten war] und wies darauf hin, dass dieses Treffen in diesem Sinne stattfinden solle.

„Senator Biden wird sich nicht mit Ihnen treffen“, erklärte der Mitarbeiter. „Sie sind zu umstritten.“

Ich schob den Artikel von Arms Control Today über den Tisch. „Wie können Fakten kontrovers sein?“ fragte ich. „Nennen Sie einen Punkt in diesem Artikel, den Sie für falsch oder irreführend halten.“

Der Mitarbeiter stimmte zu, dass der Artikel auf Fakten beruhte, auch wenn er mit der Schlussfolgerung nicht einverstanden war. „Aber hier geht es nicht um Fakten. Hier geht es um Politik, und Senator Biden wird sich nicht gegen die Politik der Clinton-Regierung stellen, selbst wenn diese Politik scheitert.“

Ich könnte mir keine vernichtendere Anklage gegen einen Amtsträger vorstellen.

Zwischen meinem Rücktritt von der UNSCOM im Jahr 1998 und der US-geführten Invasion des Irak im Jahr 2003 habe ich Dutzende von Artikeln und Meinungsbeiträgen geschrieben, die in angesehenen Zeitungen und Zeitschriften in den USA und auf der ganzen Welt veröffentlicht wurden.

In all diesen Artikeln ging es um die Frage, ob der Irak von Saddam Hussein weiterhin über Massenvernichtungswaffen verfügte.

In jedem Artikel und jedem Aufsatz, den ich schrieb, entlarvte ich die Lügen, mit denen die Bush-Regierung hausieren ging und die behaupteten, der Irak sei eine kriegswürdige Bedrohung, weil er weiterhin nach verbotenen Waffen strebe und diese besitze.

Jeder Artikel war unanfechtbar in Bezug auf seine faktische Aussage.

Denn ich hatte die Belege.

Scott Ritter auf C-Span, August 2002. (C-Span Bildschirmfoto)

Eines der Dokumente in meinem Besitz war der UNSCOM-Bericht über die Befragung des Schwiegersohns von Saddam Hussein im August 1995, nachdem er aus dem Irak übergelaufen war. Darin erklärte Hussein Kamal, dass der Irak auf seinen Befehl hin im Sommer 1991 alle Massenvernichtungswaffen vernichtet habe.

Im August 2002 erklärte der damalige Vizepräsident Dick Cheney vor US-Veteranen, der Schwiegersohn von Saddam Hussein habe den USA erzählt, der Irak habe seine Massenvernichtungswaffen vor der UNO versteckt.

„Aber wir wissen jetzt, dass Saddam seine Bemühungen um den Erwerb von Atomwaffen wieder aufgenommen hat“, sagte Cheney. „Neben anderen Quellen haben wir dies aus erster Hand von Überläufern erfahren – einschließlich Saddams eigenem Schwiegersohn, der anschließend auf Saddams Anweisung hin ermordet wurde. Viele von uns sind davon überzeugt, dass Saddam Hussein in naher Zukunft in den Besitz von Atomwaffen gelangen wird.“

Ich brachte das UNSCOM-Dokument zur Nachbesprechung zu CNN, wo man sich bereit erklärte, ein Interview zu führen, in dem der Inhalt erörtert wurde, um die falsche Aussage des Vizepräsidenten zu widerlegen. Aber CNN war zu dieser Zeit ein echtes Werkzeug der US-Regierung.

Nachdem das Interview im Kasten war, informierte CNN das Weiße Haus von Bush darüber, dass es die Geschichte senden würde. Die Bush-Regierung überzeugte CNN, die Geschichte im Interesse der nationalen Sicherheit zu streichen.

Aber ich hatte die Quittungen.

28. Januar 2003: Präsident George W. Bush bei seiner Rede zur Lage der Nation mit Cheney (links) und dem Sprecher des Repräsentantenhauses Dennis Hastert (rechts). (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Anfang März 2003, am Vorabend der von den USA angeführten Invasion im Irak, unternahm ich einen letzten Versuch, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich wandte mich an John Barry, einen Reporter von Newsweek, und informierte ihn über die Existenz des Dokuments. Nachdem er es geprüft und sich von seiner Echtheit überzeugt hatte, schrieb Barry einen Artikel, der am 3. März 2003 veröffentlicht wurde – zu spät, um den Krieg noch zu verhindern.

Aber zumindest hatte ich Dick Cheneys Behauptungen öffentlich widerlegt.

Denn ich hatte die Belege.

Ich schrieb ein Buch, das 2005 veröffentlicht wurde: Iraq Confidential: The Untold Story of the Intelligence Conspiracy to Undermine the U.N. and Overthrow Saddam Hussein. In diesem Buch wird die Geschichte meiner Arbeit in der UNSCOM bei der Entwaffnung des Irak beschrieben. Das Buch ist aus sachlicher Sicht unanfechtbar, weil ich beim Schreiben auf ein Archiv von Dokumenten zurückgreifen konnte.

Meine Belege.

Ich bin gerade dabei, ein Buch mit dem vorläufigen Titel The Scud Hunters fertigzustellen, in dem meine Erfahrungen während des Golfkriegs und als Inspektor bei der Beseitigung der irakischen Scud-Raketenstreitkräfte beschrieben werden.

Das Buch wird, falls und wenn es veröffentlicht wird, faktisch unanfechtbar sein.

Denn ich habe die Belege.

Als das FBI mein Haus nach persönlicher Elektronik durchsuchte, stieß es in meinem Keller auf meinen Aktenschrank und dessen Inhalt.

Mein Archiv.

Das Archiv, das es mir ermöglichte, die Lügen der US-Regierung und ihrer Behörden über irakische Massenvernichtungswaffen unwidersprochen zu entlarven.

Der leitende FBI-Agent kam mit der schlechten Nachricht zu mir. „Wir haben einen Haufen geheimer Dokumente in Ihrem Keller gefunden“, sagte er.

„Die sind nicht geheim“, antwortete ich. Ich erklärte ihm die Geschichte der Dokumente und verwies ihn auf das Schreiben des Generalrats der CIA über geheime Dokumente und die UNSCOM.

Der Agent ging, um dann zurückzukehren. „Der stellvertretende US-Staatsanwalt sagt, dass wir diese Dokumente nicht in Ihrem Besitz belassen können, bis diese Angelegenheit weiter untersucht wird.“

„Sie sind nicht geheim“, sagte ich. „Sie haben kein Recht, sie mitzunehmen.“

„Nun, wir werden sie mitnehmen. Wenn das, was Sie sagen, stimmt, werden wir sie Ihnen zurückgeben.“

Das FBI ging mit etwa zwei Dutzend Kisten weg, die mein gesamtes UNSCOM-Archiv enthielten.

Meine Belege.

Die einzige unabhängige Aufzeichnung

Richter Hugo Black im Jahr 1937. (Harris & Ewing, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Die einzige Aufzeichnung der Wahrheit über die Arbeit der UNSCOM im Irak zur Entwaffnung des Irak, die nicht von der US-Regierung kontrolliert wird, die weiterhin Lügen über die Gründe für die Invasion des Irak verbreitet.

Einfach ausgedrückt, das FBI hat die buchstäbliche Wahrheit ergriffen.

In der mir vorgelegten Quittung hat das FBI einfach „Dokumente“ notiert.

Es gibt keine Möglichkeit, dass das FBI in der Lage sein wird, diese Dokumente zu verstehen. Ich sah, wie einer der leitenden FBI-Agenten mit mehreren Vu-Graph-Folien herumlief, die ich zur Unterstützung eines Briefings angefertigt hatte, das ich für ein Treffen im Situation Room des Weißen Hauses mit dem Abgeordnetenausschuss vorbereitet hatte, bei dem ich ein Inspektionskonzept für Operationen an sensiblen Orten in der Innenstadt von Bagdad erläutern sollte.

Das Weiße Haus hatte mich gebeten, eine Power-Point-Präsentation vorzubereiten, aber das konnte ich bei der UNSCOM nicht tun. Stattdessen ging ich mit einer Reihe von Karten, Fotos und Diagrammen zum örtlichen Kinko’s, wo ich eine Reihe von Vu-Graphs zusammenstellte.

„Der Kinko’s brief!“, sagte ich, als sie vorbeikam.

Ihr Blick verdeutlichte, dass sie keine Ahnung hatte, wovon ich sprach.

Und genau da liegt der Haken.

Ich bin zwar zuversichtlich, dass ich wegen des Archivs keinen Ärger bekommen werde (wie könnte ich auch, es ist ja nicht als geheim eingestuft), aber ich habe auch kein Vertrauen, dass das FBI die Dokumente zurückgeben wird.

Die US-Regierung kann einfach nicht zulassen, dass ein Archiv wie dieses „in freier Wildbahn“ existiert.

Sie werden irgendeine Ausrede finden.

Dieses Archiv ist nicht nur meine persönliche Sammlung von Dokumenten.

Es ist ein Archiv der Wahrheit.

Unbestreitbare Tatsachen.

Eine weltweit einzigartige Wissens- und Informationsquelle, die einem sehr nützlichen Zweck gedient hat – die Lügen der Regierung zu entlarven.

Ich bin Journalist – mein Lebenslauf spiegelt diese Realität deutlich wider.

Und als solcher bin ich Teil dessen, was die Gründerväter „eine freie Presse“ nannten.

In seiner zustimmenden Meinung zu der bahnbrechenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 1971, The New York Times v. The United States, bemerkte Richter Hugo Black Folgendes:

„Die Presse sollte den Regierten dienen, nicht den Regierenden. Die Befugnis der Regierung, die Presse zu zensieren, wurde abgeschafft, damit die Presse für immer frei bleibt, die Regierung zu zensieren. Die Presse wurde geschützt, damit sie die Geheimnisse der Regierung aufdecken und das Volk informieren konnte. Nur eine freie und ungehinderte Presse kann den Betrug der Regierung wirksam aufdecken. Und zu den wichtigsten Aufgaben einer freien Presse gehört es, die Regierung daran zu hindern, das Volk zu täuschen und es in ferne Länder zu schicken, um dort an fremdem Fieber und fremden Schüssen und Granaten zu sterben.“

Mein UNSCOM-Archiv erfüllte buchstäblich seine Pflicht, mir dabei zu helfen, „die Geheimnisse der Regierung aufzudecken und das Volk zu informieren“, um die Regierung daran zu hindern, „das Volk zu täuschen und es in ferne Länder zu schicken, damit es an fremdem Fieber und fremden Schüssen und Granaten stirbt.“

Mit der Beschlagnahme dieses Archivs hat das FBI buchstäblich einen Akt der Zensur vorgenommen.

Bei der Beschlagnahme meines Archivs berief sich das FBI auf den Begriff der „nationalen Sicherheit“. Aber, wie Richter Black bemerkte,

„Das Wort ‚Sicherheit‘ ist eine breite, vage Allgemeinheit, deren Konturen nicht herangezogen werden sollten, um das im Ersten Verfassungszusatz verankerte Grundrecht außer Kraft zu setzen. Die Wahrung von militärischen und diplomatischen Geheimnissen auf Kosten einer informierten repräsentativen Regierung bietet keine wirkliche Sicherheit.

Zweifellos hat mein UNSCOM-Archiv mehr als jede andere Quelle dokumentierter Informationen dazu beigetragen, das amerikanische Volk über die Lügen seiner Regierung in Bezug auf die irakischen Massenvernichtungswaffen aufzuklären.

Und jetzt ist es weg.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Entwaffnung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

