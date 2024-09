https://consortiumnews.com/2024/09/27/scott-ritter-life-preempted/?eType=EmailBlastContent&eId=71fc92cb-91b6-4e7e-8594-452571ae754e



Scott Ritter: Leben, verhindert?

Von Scott Ritter

SCOTT RITTER EXTRA

27. September 2024

Politische Entscheidungsträger in den USA und Europa unternehmen in der Ukraine zunehmend dreiste Eskalationsakte, um Russland an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General CQ Brown, richten am 9. September auf der Ramstein Air Base in Deutschland das 24. Treffen der Ukraine Defense Contact Group aus. (DoD/Chad J. McNeeley)

Wenn Sie jetzt nicht an das Ende der Welt denken, sind Sie entweder hirntot oder in einer entlegenen Ecke der Welt gefangen, völlig abgeschnitten vom Zugang zu Nachrichten.

Anfang dieses Monats waren wir einem Atomkonflikt zwischen den USA und Russland näher als jemals zuvor seit der Kubakrise von 1962.

[Siehe: SCOTT RITTER: 72 Minuten]

Heute sind wir noch näher dran.

Die meisten Szenarien, die in den westlichen Mainstream-Medien diskutiert werden und einen nuklearen Konflikt zwischen Russland und den Vereinigten Staaten beinhalten, gehen davon aus, dass Russland den Austausch durch den Einsatz von Atomwaffen gegen die Ukraine als Reaktion auf die sich verschlechternden militärischen, wirtschaftlichen und/oder politischen Bedingungen einleitet, die durch die erfolgreiche Nutzung der Ukraine als Stellvertreter durch die USA und die NATO zur strategischen Niederlage Russlands verursacht wurden.

Verstehen Sie, das ist es, was sowohl die Ukraine als auch die Biden-Regierung meinen, wenn sie davon sprechen, dass die Ukraine „den Krieg gewinnt“.

Dies ist eine Fortsetzung des politischen Ziels, das Verteidigungsminister Lloyd Austin im April 2022 darlegte: „Russland so weit zu schwächen, dass es nicht mehr in der Lage ist, die Art von Dingen zu tun, die es bei der Invasion der Ukraine getan hat“, was bedeutet, dass Russland „nicht in der Lage sein sollte, die in der Ukraine verlorenen Streitkräfte und Ausrüstungen sehr schnell zu reproduzieren“.

Diese Politik ist gescheitert; Russland hat vier neue Gebiete – Cherson, Saporischschja, Donezk und Lugansk – in die Russische Föderation aufgenommen, und die russische Rüstungsindustrie hat nicht nur die im Ukraine-Konflikt erlittenen Verluste ausgeglichen, sondern rüstet und stattet derzeit weitere 600.000 Soldaten aus, die seit Februar 2022 zum russischen Militär hinzugestoßen sind.

Es sind die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten, die sich in einer schwierigen Lage befinden, da Europa aufgrund der extremen Rückschläge, die durch die Sanktionierung russischer Energie entstanden sind, mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert ist und die Vereinigten Staaten hilflos zusehen müssen, wie Russland zusammen mit China das einst passive BRICS-Wirtschaftsforum in einen geopolitischen Moloch verwandelt, der in der Lage ist, die von den USA geführte G7 als einflussreichste Nichtregierungsorganisation der Welt herauszufordern und zu übertreffen.

Scott wird diesen Artikel besprechen und Fragen des Publikums in Episode 198 von „Ask the Inspector“ beantworten. Rufen Sie uns während der Sendung unter 520.525.8359 an oder klicken Sie hier, um Ihre Frage im Voraus einzureichen.

Illusionäre rote Linien

Als Folge dieses abgrundtiefen Versagens unternehmen politische Entscheidungsträger in den USA und Europa zunehmend dreiste Eskalationsakte, die Russland an den Rand des Zusammenbruchs bringen sollen, und zwar in der Annahme, dass alle von Russland festgelegten „roten Linien“ in Bezug auf eine Eskalation illusorisch sind – Russland, so glauben sie, blufft.

Und wenn Russland nicht blufft?

Dann zeichnet das vom Westen geschaffene Szenario ein apokalyptisches Bild, in dem ein schwaches, besiegtes Russland in einem letzten, verzweifelten Racheakt Atomwaffen gegen die Ukraine einsetzt.

Diesem Szenario zufolge, das die USA und die NATO nicht nur in Kriegsspielen durchgespielt, sondern auch für die Umsetzung vorbereitet haben, als diese Instanzen annahmen, dass Russland sich auf den Einsatz von Atomwaffen Ende 2022/Anfang 2023 vorbereite, würden die USA und die NATO eine verheerende Reaktion gegen russische Ziele tief im Inneren Russlands starten, um die russischen Kommando- und Kontroll-, Logistik- und Kampffähigkeiten zu schwächen.

Dies würde mit konventionellen Waffen geschehen.

Sollte Russland sich für einen Vergeltungsschlag gegen NATO-Ziele entscheiden, müssten die USA eine Entscheidung treffen: Entweder die Eskalationsleiter weiter hinaufklettern und Schlag auf Schlag mit Russland kontern, bis eine Seite erschöpft ist, oder präventiv Atomwaffen einsetzen, um zu deeskalieren – einen begrenzten Atomschlag mit schwach radioaktiven Atomwaffen starten, in der Hoffnung, dass Russland aus Angst vor dem, was als Nächstes kommen würde – einem allgemeinen Atomkrieg – einen Rückzieher macht.

Das Pentagon hat ein solches Szenario in die Reihe der nuklearen Präventivoptionen aufgenommen, die dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen. Tatsächlich führte das US-Strategische Kommando Anfang 2020 eine Übung durch, bei der der Verteidigungsminister die Startanweisungen für ein U-Boot der Ohio-Klasse der USA erteilte, um eine Trident-Rakete mit W-76-2-Atomsprengköpfen mit geringer Sprengkraft auf ein russisches Ziel abzufeuern. Das Szenario beinhaltete eine russische Aggression gegen das Baltikum, bei der Russland eine taktische Atomwaffe einsetzte, um ein NATO-Ziel anzugreifen.

Der Wahnsinn dieses Szenarios besteht darin, dass es die veröffentlichte russische Nukleardoktrin ignoriert, die besagt, dass Russland im Falle eines nuklearen Angriffs auf russischem Boden mit der vollen Kraft seines strategischen Nukleararsenals reagieren wird.

Wieder einmal glauben die US-amerikanischen Nuklearkriegsplaner, dass Russland blufft.

Eine weitere Wendung

U-Boot-Start einer Lockheed Trident-Rakete. (DoD, Wikimedia Commons, Public domain)

Diese Diskussion hat noch eine weitere Wendung.

Die USA mögen zwar der Ansicht sein, dass Russland nach dem Einsatz von Atomsprengköpfen mit geringer Sprengkraft durch die USA keinen allgemeinen Atomkrieg anstreben würde, doch das Problem besteht darin, dass die W-76-2-Sprengköpfe mit ballistischen Raketen von Trident-U-Booten eingesetzt werden.

Während das Szenario vom Februar 2020 vorsah, dass Russland zuerst Atomwaffen einsetzt (was zu diesem Zeitpunkt eine grobe Abweichung von der veröffentlichten russischen Nukleardoktrin und den deklaratorischen politischen Erklärungen des russischen Präsidenten darstellte), ist es eine Tatsache, dass die USA nicht unbedingt darauf warten werden, dass Russland an der Nuklearfront den ersten Schritt macht.

Die Vereinigten Staaten verfolgen seit langem eine Nuklearstrategie, die nicht nur das Potenzial eines nuklearen Erstschlags beinhaltet, sondern durch deklaratorische politische Erklärungen Amerikas potenzielle nukleare Gegner aktiv dazu ermutigt, eine solche Aktion für tatsächlich möglich zu halten.

David J. Trachtenberg, der stellvertretende Staatssekretär für Verteidigungspolitik während der Trump-Administration, sagte 2019 in einer Rede an der Brookings Institution, dass ein wichtiger Aspekt der nuklearen Haltung der USA darin bestehe, „Gegner wie Russland und China im Unklaren darüber zu lassen, ob die USA jemals ihre Atomwaffen einsetzen würden“.

Aber die USA nehmen das Rätselraten aus der Gleichung heraus. Theodore Postol weist in einem kürzlich erschienenen Artikel in Responsible Statecraft darauf hin, dass eine neue Zündvorrichtung, die beim W-76-Atomsprengkopf (nicht der W-76-2 mit geringer Sprengkraft, sondern die 100-Kilotonnen-Version) zum Einsatz kommt, die 890 W-76-Sprengköpfe, die auf den Trident-Raketen an Bord der ballistischen Raketen-U-Boote der Ohio-Klasse geladen sind, in Waffen verwandelt hat, die in der Lage sind, gehärtete russische und chinesische Raketensilos mit einem einzigen Sprengkopf zu zerstören.

Screenshot eines Videos der National Nuclear Security Administration aus dem Jahr 2019, das das Gehäuse eines thermonuklearen Sprengkopfs W-76-1 zeigt. (National Nuclear Security Administration, Wikimedia Commons, Public domain)

Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten, wenn sie von einer Position in Küstennähe Russlands oder Chinas aus mit einem reduzierten Flugbahnprofil feuern, in der Lage sind, einen nuklearen Erstschlag zu starten, der gute Chancen hat, die gesamte bodengestützte Komponente sowohl der chinesischen als auch der russischen strategischen nuklearen Abschreckung auszuschalten.

Infolgedessen war Russland gezwungen, eine „Launch-on-Detect“-Nuklearstrategie zu verfolgen, bei der es sein gesamtes silobasiertes Arsenal einsetzen würde, sobald es einen potenziellen Erstschlag der Vereinigten Staaten feststellt.

Kehren wir für einen Moment zum szenariogesteuerten Einsatz der W-76-2-Kernwaffe mit geringer Sprengkraft als Teil der „Eskalieren, um zu deeskalieren“-Strategie zurück, die den gesamten Grund für die Existenz der W-76-2-Waffe untermauert.

Wenn die Vereinigten Staaten die Trident-Rakete mit dem Sprengkopf mit geringer Sprengkraft abschießen, wie sollen die Russen diesen Akt interpretieren?

Tatsache ist, dass die Russen, falls die USA jemals einen W-76-2-Sprengkopf mit einer Trident-Rakete abfeuern sollten, dies als Beginn eines nuklearen Erstschlags werten und als Reaktion darauf den Abschuss ihres eigenen nuklearen Arsenals anordnen würden.

Und das alles nur, weil die Vereinigten Staaten eine Politik der „Unklarheit über den Erstschlag“ verfolgen, die darauf abzielt, die Russen und Chinesen über die nuklearen Absichten der Amerikaner im Unklaren zu lassen.

Zeremonie zur Amtsübergabe im November 2019 auf der Offutt Air Force Base in Nebraska für das U.S. Strategic Command, zu dessen Aufgaben die strategische Abschreckung und nukleare Operationen gehören, einschließlich NC3 – Kommando, Kontrolle und Kommunikation. (DOD/Dominique A. Pineiro)

Und als Sahnehäubchen auf diesem nuklearen Kuchen scheint die Reaktion Russlands darin zu bestehen, seine nukleare Haltung zu ändern und eine ähnliche Haltung der nuklearen Präemption einzunehmen, was bedeutet, dass Russland nicht darauf wartet, dass die USA tatsächlich eine oder mehrere nuklear bewaffnete Raketen gegen ein russisches Ziel abschießen, sondern nun versucht, einem solchen Angriff zuvorzukommen, indem es einen eigenen nuklearen Präventivschlag startet, der darauf abzielt, die landgestützte nukleare Abschreckungsmacht der USA zu eliminieren.

In einer vernünftigen Welt würden beide Seiten die Gefahren einer solchen aggressiven Haltung erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen.

Aber wir leben nicht mehr in einer vernünftigen Welt.

Angesichts der Tatsache, dass das der US-Politik gegenüber Russland zugrunde liegende Prinzip die unangebrachte Annahme ist, dass Russland blufft, wird jede aggressive Haltung, die wir möglicherweise einnehmen, um die Unklarheit zu fördern und auszunutzen, die sich aus dem Erstschlagpotenzial der bestehenden US-Nuklearstrategie ergibt, höchstwahrscheinlich nur die russische Paranoia über einen möglichen nuklearen Präventivschlag der USA schüren und Russland dazu veranlassen, einen Präventivschlag durchzuführen.

Russland blufft nicht.

Und unsere Weigerung, dies anzuerkennen, hat uns auf einen Weg gebracht, auf dem wir mehr als bereit zu sein scheinen, das Leben selbst zu verhindern.

Wir müssen die nukleare Präemption verhindern, indem wir eine Politik der strikten No-First-Use-Prinzipien verfolgen.

Indem wir Abschreckung der Kriegsführung vorziehen.

Indem wir den Atomkrieg herunterspielen.

Indem wir Atomwaffen durch überprüfbare Rüstungskontrollverträge kontrollieren.

Und indem wir Atomwaffen abschaffen.

Es ist wirklich eine existenzielle Entscheidung – Atomwaffen oder Leben.

Denn sie sind nicht miteinander vereinbar.

Der Autor wird morgen, Samstag, den 28. September, in Kingston, New York, auf der Peace & Freedom Rally über die Gefahr eines Atomkriegs und die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Vermeidung einer Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sprechen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Nachrichtenoffizier des US-Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion Waffenkontrollverträge umsetzte, während der Operation Desert Storm am Persischen Golf diente und im Irak die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen überwachte. Sein neuestes Buch ist „Disarmament in the Time of Perestroika“, das bei Clarity Press erschienen ist.

Dieser Artikel stammt aus dem Substack des Autors, SCOTT RITTER EXTRA.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News.

Bitte spenden Sie heute für CNs Fall Fund Drive

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …