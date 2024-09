https://strategic-culture.su/news/2024/09/27/americans-queueing-to-assassinate-trump-yet-iran-is-blamed/



Amerikaner stehen Schlange, um Trump zu ermorden, doch der Iran wird beschuldigt

Von Finian Cunningham

27. September 2024

© Foto: Public domain

Trotz aller Beweise dafür, dass Trump von Amerikanern bedroht wird, die nichts mit dem Iran zu tun haben, taucht nun eine falsche Flagge einer iranischen Bedrohung auf.

Die Vereinigten Staaten haben keine beeindruckende Geschichte der Wahrheitsfindung, wenn es darum geht, die Schuldigen an Präsidentenmorden zu finden.

Im Gegenteil. Vertuschung und Sündenbock-Denken sind an der Tagesordnung. Denken Sie also daran, wenn Sie diese Woche die gehypten Berichte über den angeblichen Versuch des Iran, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu ermorden, lesen.

1963 wurde Lee Harvey Oswald, ein ehemaliger US-Marine, offiziell für die Ermordung von John F. Kennedy verantwortlich gemacht. Damals wurde auch diskutiert, dass Oswald als Sympathisant für das kommunistische Kuba oder die Sowjetunion arbeitete.

Obwohl die Mainstream-Medien und die akademische Welt in den USA jahrzehntelang an der absurden Darstellung festhielten, Oswald sei der Einzeltäter in Dallas gewesen, gibt es stichhaltige Beweise dafür, dass JFK vom amerikanischen Schattenstaat, der CIA und der Macht der Konzerne ermordet wurde, weil der Präsident sich der Konfrontation mit der Sowjetunion im Kalten Krieg widersetzte.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten hat sich die offizielle Darstellung der Ermordung von JFK trotz der Absurditäten der offiziellen Darstellung nicht geändert. Drei tödliche Kugeln in schneller Folge von einem notorisch schlechten Schützen (Oswald) und die dritte in die Stirn des Präsidenten, angeblich von Oswald, der in einem Hochhaus hunderte Meter weiter hinten saß. Das soll man uns glauben.

Spulen wir vor zum Sommer 2024. Auf den republikanischen Kandidaten Donald Trump wurden zwei Mordanschläge verübt. Beide Anschläge wurden von amerikanischen Staatsbürgern verübt. Am 13. Juli wurde Thomas Matthew Crooks von Agenten des Secret Service erschossen, nachdem er während einer Wahlveranstaltung in Pennsylvania mit seinem Sturmgewehr auf Trump gefeuert hatte. Am 15. September wurde Ryan Routh verhaftet, weil er versucht hatte, Trump auf seinem Golfplatz in Florida zu töten. Die Motive der Schützen sind nicht klar. Aber in beiden Fällen waren amerikanische Staatsbürger als Möchtegern-Attentäter beteiligt.

Darüber hinaus gibt es beunruhigende Fragen über das lasche Verhalten der staatlichen Sicherheitsdienste und größerer Kräfte, die Trump möglicherweise tot sehen wollen. Beim ersten Attentat in Pennsylvania kam es zu eklatanten Versäumnissen, die es dem Schützen ermöglichten, die Sicherheitsabsperrung zu durchbrechen. Im zweiten Fall hatte der Verdächtige aktive Verbindungen zur Rekrutierung von ausländischen Söldnern für das von der NATO unterstützte ukrainische Regime und vermutlich auch zu Netzwerken des US-Geheimdienstes.

Doch diese Woche beschuldigen die US-Geheimdienste den Iran, einen Mordanschlag auf Trump geplant zu haben. Die Geschichte macht seit Wochen in den US-Medien die Runde, nachdem CNN kurz nach dem Attentat in Pennsylvania erstmals darüber berichtet hatte. Die unbegründete Verbindung zum Iran riecht nach einer unverhohlenen Ablenkung von möglicherweise einheimischen Tätern.

Trump schien diese Woche leichtgläubig die Anschuldigungen gegen den Iran zu glauben. Er drohte, den Iran in „Stücke zu sprengen“, wenn er Präsident wäre.

Zuvor hatte Trump jedoch seine demokratischen Rivalen für die Verantwortung verantwortlich gemacht und darauf hingewiesen, dass sie ihn als „Bedrohung für die amerikanische Demokratie“ bezeichnet hätten.

Es gibt keine Beweise von den US-Geheimdiensten, die ihre hochfliegenden Behauptungen gegen den Iran untermauern. Die Anschuldigungen kommen zu einer äußerst angespannten Zeit, in der Israel droht, den Nahen Osten in einen umfassenden Krieg mit dem Libanon und dem Iran zu stürzen. Die jüngsten Anschuldigungen der US-Geheimdienste gegen den Iran dienen dazu, Israel einen Vorwand für seine regionale Aggression zu liefern.

Trumps bedingungslose Reaktion, den Iran zu beschuldigen, ist zweifellos von seinem Wunsch getrieben, sich für den Wahlkampf als hart zu profilieren. Einem Land mit der Vernichtung zu drohen, könnte bei einigen Wählern gut ankommen.

Zweifellos lebt Trump auch seine eigenen Ängste vor iranischer Rache aus. Er ordnete 2020 die Ermordung des obersten Militärbefehlshabers des Iran, Qassem Soleimani, in Bagdad an.

Teheran hat nie offiziell seine Absicht erklärt, Trump aus Rache für Soleimani zu töten. Diese Woche sprach der iranische Präsident Masoud Pezeshkian auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen davon, dass der Iran keinen Krieg wolle und diplomatische Verhandlungen mit den USA anstrebe, um weitere Konflikte im Nahen Osten zu vermeiden. Es wäre daher irrational für Teheran, die Region durch einen Rachefeldzug gegen einen Präsidentschaftskandidaten zu gefährden.

Die Anschuldigungen gegen den Iran, Trump ermorden zu wollen, kommen zu einem verdächtigen Zeitpunkt.

Der US-Präsidentschaftswahlkampf steuert auf ein enges Finish zu, wobei die demokratische Kandidatin Kamala Harris Unterstützung vom Washingtoner Establishment erhält, darunter auch von ehemaligen republikanischen Regierungsbeamten. Harris ist die Favoritin des Deep State, um die Fortsetzung der außenpolitischen Ziele der Konfrontation mit Russland und China sicherzustellen. Trump ist für die Mächtigen zu sehr ein Einzelgänger und unzuverlässig. Es steht viel auf dem Spiel, um sicherzustellen, dass er nicht wieder ins Weiße Haus einzieht, was die Interessen der imperialistischen Planer der USA betrifft. Seine Äußerungen über die Kürzung der Militärhilfe für das ukrainische Regime und seine Forderung nach einer Friedensregelung sind nicht das, was der militärisch-geheimdienstlich-imperialistische Schattenstaat will.

Was wäre, wenn ein dritter Mordversuch an Trump erfolgreich wäre? Es gibt viele Gründe für die Vermutung, dass er aufgrund der hohen Einsätze bei dieser Wahl durch eine von Feinden innerhalb des Machtgefüges der USA sanktionierte „Exekutivmaßnahme“ ausgeschaltet werden könnte. Der Schattenstaat muss die Konfrontation mit Russland und China fortsetzen, um die schwindende globale Macht Amerikas zu stützen. Die Einsätze könnten nicht höher sein.

Trotz aller Beweise dafür, dass Trump von Amerikanern bedroht wird, die nichts mit dem Iran zu tun haben, taucht nun eine falsche Flagge einer iranischen Bedrohung auf.

Man muss sich fragen, ob der Iran als Sündenbock für die Ausschaltung eines amerikanischen Präsidentschaftskandidaten aufgebaut werden soll.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …