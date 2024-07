https://consortiumnews.com/2024/07/07/scott-ritter-my-lifes-work-melting-before-my-eyes/?eType=EmailBlastContent&eId=ba28219a-f95e-497d-8efc-d2d7bdbc4d88

SCOTT RITTER: „Mein Lebenswerk schmilzt vor meinen Augen“

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

7. Juli 2024

Wie im Juni 1982 müssen die Menschen in den Vereinigten Staaten ein kollektives Signal aussenden, dass sie eine Politik, die zu einem Atomkrieg führt, nicht tolerieren werden.

18. Oktober 1988: Roland LaJoie, Direktor der U.S. On-Site Inspection Agency, führt eine Delegation sowjetischer Inspektoren an, die zum Luftwaffenstützpunkt Davis-Monthan in Arizona gekommen waren, um die Zerstörung bodengestützter Marschflugkörperwaffensysteme im Rahmen der ersten Reduzierungsrunde zu überwachen, die durch den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen vorgeschrieben ist. (U.S. National Archives, Public domain)

Am 1. Juli veranstaltete die russische Delegation bei den Wiener Verhandlungen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle einen Runden Tisch zum Thema „Die Transformation der Weltordnung im Kontext der Ukraine-Krise“. Dieser Artikel ist aus dem Vortrag des Autors dort entstanden.

Alsich am 1. Juli an dem von Russland ausgerichteten Forum in Wien über die laufende Transformation der Weltordnung teilnahm, beeindruckten mich die Worte von Botschafter Alexander Lukaschewitsch, dem ständigen Vertreter der Russischen Föderation bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Der Botschafter erzählte eine sehr persönliche Geschichte, als er im November 1999 als junger Diplomat in der Delegation, die er heute leitet, am Istanbuler Gipfel teilnahm. Trotz der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten/NATO und der Russischen Föderation wegen der damaligen Bombardierung Serbiens durch die NATO verabschiedeten die OSZE-Führer im Rahmen eines Dialogs drei grundlegende Dokumente, die in den nächsten zwei Jahrzehnten den Rahmen für die europäische Sicherheit bilden sollten.

Dabei handelt es sich um die Europäische Sicherheitscharta, das Übereinkommen über die Anpassung des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa und die Gipfelerklärung von Istanbul.

In der Europäischen Sicherheitscharta wurde das Engagement für ein freies, demokratisches und integriertes Europa bekräftigt, das durch die geografischen und politischen Grenzen der von der OSZE erfassten Gebiete definiert ist, die in Frieden zusammenleben und in denen die Menschen und Gemeinschaften Freiheit, Wohlstand und Sicherheit genießen.

Das Abkommen über die Anpassung des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) diente dazu, den bestehenden KSE-Vertrag zu modifizieren, um den Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer Pakts, die Wiedervereinigung Deutschlands und die Erweiterung der NATO zu berücksichtigen, alles mit dem Ziel, allen Vertragsparteien eine gerechte Sicherheit und Stabilität zu ermöglichen.

Schließlich wurde in der Gipfelerklärung von Istanbul die gemeinsame Vision für die europäische Sicherheit und Zusammenarbeit skizziert, wobei die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der OSZE und anderen internationalen Organisationen, die Verstärkung der friedenserhaltenden Maßnahmen der OSZE und die Ausweitung der von der OSZE unterstützten polizeilichen Aktivitäten zur Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit betont wurden.

Botschafter Lukaschewitsch beklagte, dass der Konflikt in der Ukraine, der mit dem Putsch auf dem Maidan 2014 begann, bei dem der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch durch von den USA und der EU unterstützte ukrainische Nationalisten gestürzt wurde, alle drei krönenden Errungenschaften des Istanbuler Gipfels untergraben und zerstört hat.

INF

Behelmte Demonstranten stellen sich der Polizei in der Dynamivska-Straße während des Maidan-Aufstands in Kiew, 20. Januar 2014. (Mstyslav Chernov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Die OSZE, die auf Geheiß der NATO arbeitet, nutzte die Minsker Vereinbarungen, um die Expansion der NATO voranzutreiben, anstatt Frieden in der Ukraine zu schaffen. Heute befindet sich die NATO in einem Krieg mit Russland und nutzt die Ukraine als ihren Stellvertreter. Kurz gesagt, der Friedens- und Sicherheitsprozess, für dessen Schaffung und Umsetzung Lukaschewitsch 1999 nach eigenen Angaben so hart gearbeitet hatte, „schmolz vor meinen Augen dahin“.

Ich war an einem Prozess beteiligt, der für die europäische Sicherheit von grundlegender Bedeutung ist – die Umsetzung des INF-Vertrags (Intermediate Nuclear Forces). Der INF-Vertrag wurde von Präsident Ronald Reagan und dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, am 8. Dezember 1987 unterzeichnet.

Im Februar 1988 war ich einer der ersten Militäroffiziere, die der neu geschaffenen On-Site Inspection Agency (OSIA) zugeteilt wurden, die vom US-Verteidigungsministerium zur Umsetzung des INF-Vertrags eingerichtet wurde.

Im Juni 1988 wurde ich als Teil einer Gruppe von Inspektoren in die Sowjetunion entsandt, um eine mehrere Millionen Dollar teure Überwachungsanlage vor den Toren einer sowjetischen Raketenfabrik in der Stadt Votkinsk, etwa 750 Meilen östlich von Moskau in den Ausläufern des Uralgebirges, zu installieren.

In den folgenden zwei Jahren arbeitete ich zusammen mit meinen amerikanischen Inspektorkollegen Seite an Seite mit unseren neu gewonnenen sowjetischen Kollegen an der Umsetzung eines Vertrages, der ohne unser gemeinsames Engagement, die Welt durch Abrüstung sicherer zu machen, höchstwahrscheinlich am tief sitzenden Widerstand sowohl in den USA als auch in der Sowjetunion gescheitert wäre (über meine Erfahrungen können Sie in meinem Buch Abrüstung in der Zeit der Perestroika lesen).

Platz eins

Gorbatschow und Reagan bei der Unterzeichnung des INF-Vertrags im Weißen Haus im Jahr 1987. (White House Photographic Office – National Archives and Records Administration, Wikimedia Commons, Public domain)

Am 28. Juni letzten Jahres, nur drei Tage vor dem russischen Rundtischgespräch in Wien, kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, dass Russland die Produktion von Kurz- und Mittelstreckenraketen wieder aufnehmen werde – genau die Waffen, für deren Abschaffung ich und meine amerikanischen und sowjetischen Inspektorenkollegen so hart gearbeitet hatten. Putin sagte, er wolle deren möglichen Einsatz in Europa und anderswo abwägen, um ähnliche Stationierungen von Mittelstreckenraketen durch die Vereinigten Staaten in Europa und im Pazifik auszugleichen.

Putin bezog sich dabei auf die Stationierung von Mk 70 Container-Raketenwerfern durch die USA, die sowohl die SM-6 „Typhon“-Doppelfähigkeitsrakete als auch den bodengestützten Marschflugkörper Tomahawk abfeuern können. Die SM-6 hat eine Reichweite von weniger als 310 Meilen und entspricht damit den Bestimmungen des INF-Vertrags, die Tomahawk hat eine Reichweite von 1.800 Meilen und ist damit ein INF-fähiges System.

Die Vereinigten Staaten sind 2019, während der Präsidentschaft von Donald Trump, aus dem INF-Vertrag ausgetreten. Russland gab jedoch zu verstehen, dass es weder INF-fähige Raketen herstellen noch stationieren werde (obwohl die USA genau dies zur Begründung ihres Ausstiegs aus dem bahnbrechenden Rüstungskontrollabkommen vorwarfen), solange die USA diese nicht in Europa einführen.

U.S. Army Typhon-Mittelstreckenraketen-System. (US Army, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Im September 2023 entsandten die USA im Rahmen von NATO-Militärübungen zwei Mk 70-Trägerraketen auf dänischen Boden. Im Mai 2024 setzten die USA ebenfalls eine Mk 70-Rakete auf den Philippinen ein. Diese Aktionen lösten Putins Reaktion aus.

Kurzum, wir sind in Sachen Rüstungskontrolle und nukleare Abrüstung buchstäblich wieder am Anfang angelangt – in einer Zeit, in der die Politik des Kalten Krieges die USA und Russland beinahe an den Rand des nuklearen Abgrunds gebracht hätte.

An diesem Punkt stehen wir heute.

Wie Botschafter Lukaschewitsch sehe ich buchstäblich zu, wie mein Lebenswerk vor meinen Augen zerfließt.

Der Unterschied zwischen heute und damals ist krass. Vor vier Jahrzehnten hatten wir eine engagierte Öffentlichkeit und Diplomaten, die miteinander sprachen.

Am 24. Juni jährte sich zum 42. Mal der Marsch von einer Million Menschen im Central Park gegen den Atomkrieg und für die atomare Abrüstung.

Der politische Druck, der durch dieses Ereignis entstand, hallte bis in die Hallen der Macht.

Spaziergang in den Wäldern

Nitze, links, bei seinem Besuch in Den Haag im Januar 1985, als er als Berater für Rüstungskontrolle in den USA tätig war. (Rob Croes/Anefo, CC0, Wikimedia Commons)

Am 16. Juli jährt sich zum 42. Mal der berühmte „Walk in the Woods“ von Paul Nitze und Yuli Kvitsinsky, den US-amerikanischen bzw. sowjetischen Verhandlungsführern für die seinerzeit festgefahrenen INF-Gespräche.

Angesichts der hartnäckigen Unnachgiebigkeit der amerikanischen Hardliner machten die beiden Männer einen Waldspaziergang in der Nähe von Genf, Schweiz, wo sie mögliche Wege aus der Sackgasse aufzeigten, in der sich die Verhandlungen befanden.

Die Ideen von Nitze und Kvitsinsky wurden nie verwirklicht – weder die USA noch die Sowjetunion waren bereit, so drastische Maßnahmen zu ergreifen.

Aber ihr mutiger diplomatischer Vorstoß zu einer Zeit, als keine der beiden Seiten mit der anderen redete, löste den Rost, der auf beiden Seiten eingefroren war, schmierte die Maschinerie der Diplomatie und setzte die Prozesse in Gang, die etwa fünfeinhalb Jahre später zur Unterzeichnung des INF-Vertrags durch Reagan und Gorbatschow führten.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem „Waldspaziergang“ von Nitze und Kvitsinsky war, dass der Erfolg einer sinnvollen Rüstungskontrolle nicht sofort eintritt. Der Prozess der Rüstungskontrolle muss auf lange Sicht angelegt sein.

Es war auch klar, dass die Angst die Überlegungen zu positiven Ergebnissen beflügelte, die schließlich zu einer gerechten Lösung in Form des INF-Vertrags führten.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass es in den Reihen des russischen und des amerikanischen diplomatischen Corps heute zwei Männer mit der Vision und dem Mut von Paul Nitze und Yuli Kvitsinsky gibt, die, wenn sie die Gelegenheit erhalten, den Zauber des „Spaziergangs im Wald“ wiederherstellen können. Dieser Zauber hat dazu beigetragen, die Voraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen, die die USA und die Sowjetunion vor mehr als vier Jahrzehnten vor dem nuklearen Abgrund bewahrt haben.

Doch zunächst müssen zwei Hürden überwunden werden. Es ist schwer vorstellbar, dass ein amerikanischer und ein russischer Diplomat heute miteinander sprechen, wenn, wie Professor Sergey Markedonev, ein weiterer Teilnehmer des Runden Tisches in Wien, betonte, die offizielle US-Politik sogar das Händeschütteln mit russischen Diplomaten ausschließt.

Es liegt am amerikanischen Volk

Um diese Brücke zu überqueren, braucht die US-Regierung ein Signal des amerikanischen Volkes, dass ein solches Verhalten nicht akzeptabel ist.

Wir brauchen eine moderne Version der Millionenkundgebung im Central Park vom Juni 1982, die sich für nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle und gegen einen Atomkrieg einsetzte.

Im November stehen in Amerika Wahlen an, bei denen es um unser kollektives existenzielles Überleben als Volk und Nation geht.

Es gibt keine existenziellere Frage als die des Atomkriegs.

Wie im Juni 1982 müssen wir, das Volk der Vereinigten Staaten, ein kollektives Signal an alle senden, die versuchen, uns im höchsten Amt des Landes zu vertreten, dass wir eine Politik, die zu einem Atomkrieg führt, nicht tolerieren werden.

Dass wir auf einer Politik bestehen, die nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle fördert.

Dass wir verlangen, dass unsere Diplomaten Gespräche mit ihren russischen Amtskollegen aufnehmen.

Ich bin es leid, mein Lebenswerk vor meinen Augen zerschmelzen zu sehen.

Es ist an der Zeit, die Grundlagen unseres kollektiven Überlebens neu zu errichten.

Wir müssen die Abrüstung, die uns einst vor dem nuklearen Armageddon bewahrt hat, zum Mainstream machen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Übersetzt mit deepl.com

