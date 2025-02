https://consortiumnews.com/2025/02/17/scott-ritter-trumps-munich-strategy/?eType=EmailBlastContent&eId=77403259-328b-4038-90f6-d4c5ef225a36



SCOTT RITTER: Trumps München-Strategie

17. Februar 2025

Auf der Sicherheitskonferenz in Deutschland haben wir gerade gesehen, wie Trump eine klassische Adaption von John Boyds OODA-Loop gemacht hat, um seine NATO- und EU-Feinde zu vernichten.

Außerhalb der Münchner Sicherheitskonferenz 2025, Bayerischer Hof, 14. Februar. (Mit freundlicher Genehmigung von MSC/Daniel Kopatsch)

„Der Mann hat meinen Horizont erweitert. Er ist ein Dichter-Krieger im klassischen Sinne. Ich meine, manchmal, äh, nun, Sie werden ihn begrüßen, oder? Und er wird einfach an Ihnen vorbeigehen und Sie nicht einmal bemerken. Und plötzlich packt er Sie, wirft Sie in eine Ecke und sagt: ‚Wissen Sie, dass ‘wenn“ das zentrale Wort im Leben ist?

Wenn du einen kühlen Kopf bewahrst, wenn alle um dich herum den Verstand verlieren und dir die Schuld geben, wenn du dir selbst vertrauen kannst, wenn alle Menschen an dir zweifeln – ich meine, ich bin kein, ich kann nicht – ich bin ein kleiner Mann, ich bin ein kleiner Mann, er ist, er ist ein großer Mann. Ich hätte ein Paar zerlumpter Klauen sein sollen, die über den Boden stiller Meere huschen …“

– Ungenannter Fotojournalist, Apocalypse Now

Von Scott Ritter

Sonderbeitrag für Consortium News

In letzter Zeit wurde ich gebeten, zu versuchen, Donald Trump und die ersten drei Wochen seiner Präsidentschaft zu verstehen.

Und insbesondere, das Drama zu kommentieren, das sich in den letzten Tagen in München abgespielt hat.

Während ich mich durch die mentale Gymnastik des Versuchs, das Unerklärliche zu erklären, quäle, erinnert mich mein Gehirn an den Filmklassiker Apocalypse Now von Francis Ford Coppola und die Figur des „namenlosen Fotojournalisten“, der von Dennis Hopper auf manische Weise gespielt wird.

In einer Welt, die übersät ist mit frisch getöteten Dorfbewohnern und im Hintergrund posieren kriegerisch geschminkte Mörder in Soldatenuniformen, versucht Hoppers Figur, dem ungläubigen Captain Willard (großartig gespielt von Martin Sheen) zu erklären, dass der Wahnsinn, den er um sich herum sieht, ein Portal zu einer höheren Ebene des Denkens darstellt.

Achten Sie einfach nicht auf die Wahrheit, die Ihre Augen an Ihr Gehirn senden.

„Die Köpfe“, sagt der namenlose Fotojournalist zu Willard. „Sie sehen die Köpfe. Manchmal geht er zu weit. Er ist der erste, der das zugibt.“

Der namenlose Fotojournalist ist von der Figur des Harlekin in Joseph Conrads klassischem Roman Heart of Darkness abgeleitet, aus dem Coppola die verdrehte Erzählung von Apocalypse Now schuf.

Der Harlekin ist ein russischer Seemann, der in den Monaten vor der Ankunft von Marlows Dampfschiff Kurts einziger europäischer Begleiter war. Was Marlow als Beweis für den Wahnsinn ansieht, erklärt der Harlekin als Teil von Kurts großem Plan, der für jeden unverständlich ist, der nicht selbst den Verstand in der losgelösten Realität von Kurts Universum verloren hat.

Wenn ich gebeten werde, Trump zu erklären, fühle ich mich, als wäre ich in die Rolle des Harlekins versetzt worden, der gebeten wird, das Geschwafel des namenlosen Fotojournalisten einer Welt ungläubiger und unwissender Marlow und Willards zu interpretieren.

Der Versuch zu erklären, was in den letzten Tagen in München passiert ist, ist wie der Versuch, einen LSD-Trip in den Kaninchenbau mit Alice zu erklären.

Das kann man nicht.

Vor allem nicht für diejenigen, die nicht die Zeche bezahlt haben und sich Ihnen auf dieser Reise auf dem fliegenden Teppich nicht anschließen.

„Trump verstehen“ ist eine vergebliche Übung für diejenigen, die die Welt immer noch durch ein Prisma dessen sehen, was als Normalität gilt.

Trumps Autokolonne bei der Ankunft zum Daytona 500 auf dem Daytona International Speedway in Florida am Sonntag. (White House Photo, Daniel Torok)

Wer glaubt an Normen, die durch etablierte Praxis definiert werden?

An Trump ist nichts normal.

Und er bricht mit der etablierten Praxis in einem Tempo, das jegliches Verständnis übersteigt.

Es gibt keinen Platz mehr für etablierte Praktiken.

Es ist eine Revolution, Baby.

Und wenn man das nicht versteht, ergibt nichts mehr einen Sinn.

Ich reite schon seit einiger Zeit auf dem Trump-Zauberteppich und bin überzeugt, dass die Alternative zu dieser Reise in das Herz der Finsternis Amerikas nichts anderes als ein nukleares Armageddon wäre.

Ich habe das LSD nicht genommen.

Ich bin das Äquivalent zu Marlow und Willard, nur dass ich die Langlebigkeit eines Harlekins oder des namenlosen Fotojournalisten habe, wenn es darum geht, Muster im Chaos zu erkennen.

Ich nehme seit 2015 an der Trump-Reise teil.

Und hier ist meine Meinung.

Münchner Sicherheitskonferenz 2025

US-Vizepräsident J. D. Vance spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar. (Mit freundlicher Genehmigung MSC/Lennart Preiss)

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist eine jährliche Konferenz zur internationalen Sicherheitspolitik, die seit 1963 in München stattfindet.

Ihr Motto lautet „Frieden durch Dialog“.

Die MSC zieht zwar ein globales Publikum an, richtet sich jedoch fast ausschließlich an das transatlantische Publikum, die Gefolgsleute der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) und der Europäischen Union (EU).

Die Rolle der Vereinigten Staaten bestand darin, als überheblicher Mentor zu fungieren, der aus den vorderen Reihen des Publikums zustimmend nickt und hochrangige Beamte entsendet, die vom Podium der Macht aus zu ihren europäischen Untergebenen sprechen.

Die MSC ist eine Art Vorsprechen, bei dem die politischen und sicherheitspolitischen Eliten Europas darum kämpfen, die Bühne mit einem Mitglied des amerikanischen Establishments zu teilen, das ihnen auf die Schulter klopft, ihnen ein Leckerli zusteckt und ihnen sagt, wie gut sie ihre Arbeit machen.

In der Zeit nach dem Kalten Krieg ließ sich Europa einheitlich von dieser Herr-Diener-Dynamik beeinflussen.

Die MSC entstand aus der pragmatischen Vorsicht ihres Gründers Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin, der 1944 an der Verschwörung von Graf Claus Schenk von Stauffenberg zur Ermordung Adolf Hitlers beteiligt war. Von Kleist stellte sich die MSC als ein Forum zur Förderung des Friedens in Europa vor, das den Dialog als Mechanismus zur Verhinderung eines künftigen europäischen Krieges nutzen sollte.

Von Kleists Vision scheiterte jedoch angesichts des Bestrebens Amerikas nach dem Kalten Krieg, seine Rolle als einzige verbliebene Supermacht der Welt aufrechtzuerhalten, indem transatlantische und europäische Institutionen wie die NATO und die EU als Vermittler für die fortgesetzte Hegemonie der USA durch die ununterbrochene Umsetzung der „regelbasierten internationalen Ordnung“ genutzt wurden.

Die Heuchelei des Westens – der NATO, der EU und ihres Oberherrn, der USA – wurde 2007 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin während seiner brillanten Präsentation auf der MSC meisterhaft aufgedeckt.

Putin spricht 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Aber die Eliten, die sich auf der MSC versammeln, sind nicht dort, um belehrt zu werden oder zu lernen, sondern um die strategischen Ziele der USA zu verkünden, indem sie sie als europäische Initiativen tarnen, die aus europäischen Werten geboren wurden.

Nur gibt es, wie jeder, der sich mit der Dynamik des MSC auskennt, weiß, keine echten europäischen Werte mehr. Das einst lobenswerte Ziel, eine Wiederholung des Zweiten Weltkriegs auf europäischem Boden zu verhindern, wurde durch eine gedankenlose, sklavische Echokammer amerikanischer imperialistischer Kriegstreiberei ersetzt.

Serbien. Libyen. Afghanistan.

Ukraine.

Das MSC ist zu nichts anderem als einem Abnick-Mechanismus für die amerikanische Außen- und nationale Sicherheitspolitik geworden.

Die europäischen Werte sind heute nichts weiter als eine künstliche Fassade, vergleichbar mit einem Löffel Zucker, der den Europäern dabei helfen soll, die bittere Realität ihrer kollektiven Unterwürfigkeit zu schlucken.

Jeder, der sich mit Amerika befasst, hätte jedoch die wachsende Unzufriedenheit der amerikanischen Bevölkerung mit den endlosen Kriegen bemerkt, die vom sogenannten militärisch-industriellen Kongresskomplex (MICC) gefördert und verbreitet werden, vor dem Präsident Dwight D. Eisenhower in seiner Abschiedsrede im Januar 1961 gewarnt hatte.

Das amerikanische Establishment ließ sich von den räuberischen Praktiken des MICC verzehren.

Die amerikanische Bevölkerung nicht.

Und ab 2016 begann das amerikanische Volk, dem Establishment zu verstehen zu geben, dass es diese räuberische Politik, die jeden Aspekt des amerikanischen Lebens infizierte, nicht mehr hinnehmen würde.

Die Trump-Revolution begann 2015, als er die Rolltreppe seines Trump Tower hinunterkam, um seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten anzukündigen.

Und seitdem hat sie nicht mehr aufgehört.

Trump zerstörte das korrupte Gebäude der klassischen republikanischen Politik, indem er die Vorwahlen der Republikaner im Jahr 2016 für sich entschied.

Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Phoenix, Oktober 2016. (Flickr Gage Skidmore)

Sein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2016 versetzte das Establishment in einen Schockzustand, das die nächsten vier Jahre damit verbrachte, die Trump-Revolution von innen und außen zu untergraben.

Und in den nächsten vier Jahren, unter der Schirmherrschaft seines Aushängeschilds Joe Biden, setzte das Establishment jedes Mittel aus dem Repertoire schmutziger Tricks ein (einschließlich politisch motivierter Strafverfolgungen an mehreren Fronten und möglicherweise auch Mord), um eine Wiederauferstehung Trumps zu verhindern.

Aber die Revolution war real, etwas, das das Establishment nicht wahrhaben wollte, und Trump gewann – entgegen aller Wahrscheinlichkeit – eine zweite Amtszeit als mächtigster Mann der Welt.

Nur hatte er dieses Mal seine Lektion gelernt.

Er konnte nur den Menschen vertrauen, die aus seinem persönlichen Umfeld stammten, und nicht den früheren Dienern des Schattenstaats.

Die Institutionen der Macht, die tief in den Körper der massiven, nicht gewählten Bürokratie eingegossen waren, die Amerika regierte, unabhängig davon, wer an der Spitze der Exekutive stand, waren der Feind.

Und als Präsident hatte er praktisch unbegrenzte Macht, um die vom amerikanischen Volk geforderten Veränderungen umzusetzen.

Der OODA-Loop

Trump scheint Aspekte von John Boyds OODA-Loop in sein strategisches Denken integriert zu haben.

Boyd war ein Kampfpilot der Luftwaffe, der glaubte, dass man jedes Mal gewinnen würde, wenn man die Kontrolle über einen Luftkampf – einen Luftkampf – übernimmt, indem man den Gegner dazu bringt, auf einen zu reagieren.

Boyd nannte dies „in den Entscheidungszyklus des Feindes einsteigen“, den er in einen vierphasigen Zyklus aufteilte, den er OODA-Schleife nannte (Observe, Orient, Decide, Act – Beobachten, Orientieren, Entscheiden, Handeln).

Wenn man die OODA-Schleife schneller als der Feind umsetzen konnte, war man „in seinem“ Entscheidungszyklus.

Und sie würden sterben.

Der entscheidende Aspekt des OODA-Zyklus ist der „Zyklus“ – dies war keine einmalige Übung, sondern eine Reihe miteinander verbundener Aktionen, die sich gegenseitig beeinflussten.

Sie führten eine Aktion aus und beobachteten dann die Reaktion des Feindes. Sie orientieren sich an der Reaktion und entscheiden, welche Option am besten ist, bevor Sie handeln.

Der Feind reagiert nun.

Und der Zyklus wiederholt sich.

Bis der Feind stirbt.

Das Ziel besteht darin, nicht nachzulassen, sobald man in den Kampf verwickelt ist, und den Feind so lange auf seine Handlungen reagieren zu lassen, bis man ihn dort hat, wo man ihn haben will.

In München sehen wir die klassische Adaption des OODA-Zyklus durch Trump, um seine NATO- und EU-Feinde zu vernichten.

An diesem Punkt könnten einige fragen: „Moment mal. Wie sind die NATO und die EU zum Feind von Donald Trump geworden?“

Die Antwort ist ganz klar: Weil sie eine Erweiterung der Eliten des Establishments sind, denen Trump im heutigen Amerika den Krieg erklärt hat.

Es sind die europäischen Eliten, die sich während seiner ersten Amtszeit gegen Trump verschworen haben, die sich nach dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama sehnten, während sie die Umsetzung der von Trump geforderten Reformen hinauszögerten, in der Hoffnung, dass der amerikanische Wahlzyklus Trump von der amerikanischen politischen Bühne fegen würde.

Dies sind die Menschen und Institutionen, die die amerikanische Kriegstreiberei verdoppelt haben und sich in eine Ukraine-Falle locken ließen, die darauf abzielte, Russland zum ausschließlichen Nutzen Amerikas zu zerstören und dabei Europa zu zerstören.

Die Europäer, die stets willfährigen Untertanen, waren zu sehr von ihrer Dienstbereitschaft geblendet, um zu erkennen, dass sie ebenso die Opferlämmer waren wie die Ukraine.

Und als es so aussah, als würde Trump als Sieger hervorgehen, waren es die Europäer – in der NATO und der EU –, die sich mit der Biden-Regierung verschworen, um die Politik „Trump-sicher“ zu machen, in der Hoffnung, dass sie erneut einfach vier Jahre Trumpismus aussitzen könnten, während das US-Establishment Trump von innen heraus eindämmte und untergrub.

Aber Trump hatte seine Lektion gelernt.

Die Revolution begann am ersten Tag mit der Zerstörung des Establishments, auf das Europa zählte, um Trump einzudämmen.

Das Justizministerium, das während Trumps erster Amtszeit so effektiv als Waffe eingesetzt und in den vergangenen vier Jahren dazu benutzt wurde, Trump zu zerstören, wurde kastriert.

Die Geheimdienste, mit denen der hochrangige demokratische Senator Chuck Schumer einst prahlte, hätten „sechs Möglichkeiten, Trump zu zerstören“, wurden Tulsi Gabbard übergeben, die sie unter Kontrolle bringen wird.

Das Establishment der amerikanischen Außenpolitik hat sich als gigantisches Geldwäschesystem entpuppt, das sich mehr auf Regimewechsel als auf Auslandshilfe konzentriert.

Und der US-Kongress ist in all das verwickelt.

Trump hat das Establishment enthauptet, auf das Europa sich verlassen hatte, um ihn in Schach zu halten.

So läuft das bei Revolutionen.

Und dann wandte Trump seine Aufmerksamkeit Europa zu.

Man sollte bedenken, dass in der Welt von Donald Trump die Europäer – insbesondere ihre Zwillingsinstitutionen NATO und EU – keine Verbündeten, sondern Feinde sind.

Trumps neuer Verteidigungsminister Pete Hegseth reiste zur NATO und machte Europa darauf aufmerksam, dass es nicht wie gewohnt weitergehen würde und dass die Wahrnehmung Europas in Bezug auf wichtige Themen wie den Krieg in der Ukraine in Wirklichkeit eine Fehlwahrnehmung sei.

Hegseth, Mitte, bei seiner Ankunft am NATO-Hauptquartier in Brüssel am 12. Februar. (DoD, Alexander C. Kubitza)

Keine NATO für die Ukraine.

Keine Rückkehr zu den Grenzen von 1991 mit Russland.

Keine amerikanischen Truppen in der Ukraine.

Keine NATO-Deckung für europäische „Friedenstruppen“, die in der Ukraine eingesetzt werden könnten.

Und Europa würde für alles, was vor sich ging, bezahlen.

Auftritt des OODA-Loops.

Hegseth war die auslösende Aktion.

Europa reagierte hastig.

Auftritt Vizepräsident J.D. Vance.

Vance spricht am 14. Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz. (Mit freundlicher Genehmigung von MSC/Marc Conzelmann/)

Seine Rede auf der MSC war nicht als rhetorisches Meisterwerk konzipiert, das wegen seiner Eloquenz und intellektuellen Konzepte in die Geschichte eingehen würde.

Es war ein Scheißhaufen in der europäischen Bowle, ein absichtlich provokativer Schlag ins Gesicht politischer Normen, der darauf abzielte, Chaos in das Ordnungsbewusstsein zu bringen, von dem Europa lebt.

Während Europa noch versuchte, auf die Provokation von Hegseth zu reagieren, musste es sich nun auf den Frontalangriff auf seine Empfindsamkeit einstellen, den J.D. Vance entfesselt hatte.

Der OODA-Loop war im vollen Einsatz.

Was auch immer die Europäer dachten, was die MSC sein würde – vielleicht das Forum für eine energische Erwiderung auf die Beleidigungen von Pete Hegseth – zerbrach, als sie sich bemühten, auf die neuen Beleidigungen von J.D. Vance zu reagieren, der die Rolle Europas als Partner der Vereinigten Staaten offen in Frage stellte.

Für die in München versammelten europäischen Eliten, die ihr gesamtes Erwachsenenleben damit verbracht hatten, ihre Rolle – individuell und kollektiv – als willfährige Diener Amerikas zu perfektionieren, war es zu viel, plötzlich gesagt zu bekommen, dass sie böse Mädchen und Jungen seien, mit denen sich Amerika nicht mehr identifiziere.

München mag durch J.D. Vances unorthodoxe – ja revolutionäre – Präsentation in Erinnerung bleiben.

Aber die Erfahrung von München lässt sich am besten durch den Anblick und den Ton von Christopher Heusgen, dem Vorsitzenden des MSC, zusammenfassen, der in Tränen ausbrach, als er die MSC schloss, überwältigt von der Realität, dass Europa nie mehr als ein Werkzeug amerikanischer Macht war, und jetzt gibt es einen anderen amerikanischen Meister, der entschieden hat, dass Europa als Werkzeug nicht mehr nützlich ist.

Nach München bemüht sich Europa, auf die neue Realität zu reagieren, die sich während der MSC manifestiert hat.

Aktion-Reaktion.

Der OODA-Loop.

Während der französische Präsident Emmanuel Macron seine europäischen Verbündeten um sich schart, um eine kohärente Antwort auf Trumps ukrainischen Glaubensabfall zu formulieren, entsandte Trump ein hochrangiges Verhandlungsteam unter der Leitung von Außenminister Marco Rubio nach Saudi-Arabien, wo sie mit einem ähnlich hochrangigen Team aus Russland unter der Leitung von Außenminister Sergej Lawrow zusammentreffen werden, um über ein Ende des Ukraine-Konflikts und eine Wiederbelebung der -russischen Beziehungen, die das Ende der Relevanz von NATO und EU bedeuten werden.

Weder die EU noch die Ukraine wurden an den Verhandlungstisch eingeladen.

Spiel. Satz. Sieg.

Wie erkläre ich München?

Es ist die revolutionäre Anwendung von Boyds OODA-Loop, eine meisterhafte Fallstudie in disruptiver Politik, die in einer Atmosphäre des Chaos durchgeführt wird, die durch die Ausweidung tief verwurzelter politischer Einrichtungen entstanden ist, auf die sich die Welt für Stabilität verlassen hat.

Es ist eine LSD-Reise in den Kaninchenbau, auf der Jagd nach einem weißen Kaninchen, das nicht aufhört zu erklären, was passiert.

Es ist eine Fahrt auf dem fliegenden Teppich ins Unbekannte, gesteuert von einem Mann, der sich schon vor langer Zeit nicht mehr um die Dinge kümmert, von denen wir alle glaubten, dass sie die Kernaspekte unseres Lebens sind.

Es ist der erste Schuss einer revolutionären Veränderung, die Menschen erleben, die Revolutionen nicht verstehen und nicht darauf vorbereitet sind, dass sie überall um sie herum ausbrechen.

Es ist auf schreckliche Weise schön.

Es ist Donald Trump in Person.

„Weißt du, dass der Mann dich wirklich mag?“, sagt der ungenannte Fotojournalist in den letzten apokalyptischen Szenen von Apocalypse Now zu dem ungläubigen Durchschnittsbürger Captain Willard.

„Er mag dich. Er mag dich wirklich. Aber er hat etwas mit dir vor. Bist du nicht neugierig darauf? Ich bin neugierig. Ich bin sehr neugierig. Bist du neugierig? Hier draußen passiert etwas, Mann. Weißt du was, Mann? Ich weiß etwas, das du nicht weißt. Das stimmt, Jack. Der Mann ist klar im Kopf, aber seine Seele ist verrückt. Oh ja.

Ich glaube, er liegt im Sterben. Er hasst das alles. Er hasst es! Aber der Mann ist ein – er liest laut Gedichte vor, okay? Und eine Stimme – er mag dich, weil du noch am Leben bist. Er hat Pläne für dich. Nein, nein. Ich werde dir nicht helfen. Du wirst ihm helfen, Mann. Du wirst ihm helfen. Ich meine, was werden sie sagen, wenn er weg ist? „Denn er stirbt, wenn es stirbt, wenn es stirbt, stirbt er! Was werden sie über ihn sagen?„

Willkommen in der Revolution.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Nachrichtenoffizier des US-Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion Waffenkontrollverträge umsetzte, während der Operation Desert Storm am Persischen Golf diente und im Irak die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen überwachte. Sein neuestes Buch ist “Disarmament in the Time of Perestroika„, veröffentlicht von Clarity Press.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt mit denen von Consortium News übereinstimmen.

