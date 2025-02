Sarah Wagenknecht: Die Stimmung meiner Wahkampftour ist großartig

Ob Kassel oder Stuttgart, München oder Dresden, Erfurt oder Bielefeld: Die Stimmung bei meiner Wahlkampftour ist großartig! So viele tolle Unterstützer, so viele interessante Gespräche – danke, danke, dankeDer Wunsch nach Veränderung ist riesig. Das gibt Mut und Hoffnung für den Endspurt! Morgen um 18 Uhr in Hannover und übermorgen schon der Wahlkampfabschluss um 17.30 Uhr in Berlin am Brandenburger Tor. Kommt vorbei und bringt Familie, Freunde, Nachbarn oder Kollegen mit! Egal wie kalt es ist: Lasst uns den Mächtigen zeigen, dass sie mit unserem Widerstand rechnen müssen, wenn sie jetzt schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit dicke Waffenschecks ausstellen, für die wir später teuer bezahlen sollen. Wenn alle anderen Parteien sich vorstellen können, deutsche Soldaten an die ukrainisch-russische Grenze zu entsenden, braucht es unser umso lauteres NEIN! Gemeinsam halten wir dagegen, egal wie scharf der Wind uns ins Gesicht bläst!