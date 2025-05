https://english.almayadeen.net/articles/analysis/six-years-of-dashed-hopes-for-peace-and-reconciliation-in-uk



Sechs Jahre zerstörte Hoffnungen auf Frieden und Versöhnung in der Ukraine

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen English

Heute 00:06

13 Min. Lesezeit

Die Präsidentschaft von Selenskyj, die einst als Hoffnungsträger für den Frieden galt, hat stattdessen den Konflikt verschärft, die autoritäre Herrschaft ausgeweitet und die Ukraine an die geopolitischen Ziele des Westens gebunden, wodurch das Land gespalten und desillusioniert zurückbleibt.

Vor sechs Jahren, am 20. Mai 2019, wurde in der Ukraine ein neuer Präsident vereidigt, der den amtierenden Petro Poroschenko, der im Mai 2014 gewählt worden war, mit großem Vorsprung besiegt hatte. Diese Wahl fand kaum drei Monate nach dem Putsch statt, durch den der gewählte und verfassungsmäßige Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch, und das nationale Parlament gestürzt worden waren.

Poroschenko ist einer der reichsten Männer der Ukraine. Seine fünfjährige Amtszeit als Präsident hat die Ukraine fest als feindseliges, „anti-russisches“ Land im Dienste der westlichen Mächte auf der Weltkarte verankert.

Nach dem Wahlkampf 2019 setzte der Kandidat, der Präsident wurde, Wolodomyr Selenskyj, den radikalen ethnischen Nationalismus seines Vorgängers Poroschenko fort, obwohl Selenskyjs Wahlkampf trügerisch angedeutet hatte, dass er den blutigen Bürgerkrieg beenden würde, den Kiew seit 2014 gegen die Bevölkerung des Donbass führte. Er deutete an, dass er die politische und kulturelle Unterdrückung der pro-sowjetischen Ukrainer beenden würde, die sich in der Ukraine nach dem Putsch rasch ausgebreitet hatte.

Kurz nach Auszählung der Stimmen im April 2019 wurde klar, dass der von den westlichen Botschaften während und seit dem Euromaidan-Putsch von 2014 festgelegte politische Kurs unverändert bleiben würde. Selenskyj änderte nach und nach seine Rhetorik und passte sie der seines milliardenschweren Vorgängers an.

Ein Wendepunkt, der damals von Analysten festgestellt wurde, war Selenskyjs Besuch in London im Oktober 2020 mit dem britischen Geheimdienstchef Richard Moore. Dort wurden Selenskyj von dem britischen Beamten, der Berichten zufolge auf offene Ohren stieß, düstere Warnungen vor „russischer Einmischung und Aggression“ übermittelt. Achtzehn Monate später stattete der damalige britische Premierminister Boris Johnson Selenskyj einen Sonderbesuch in Istanbul ab, um die laufenden Friedensgespräche mit der Russischen Föderation zu sabotieren. Die Friedensgespräche verliefen zunächst positiv, aber Johnsons Sabotage war erfolgreich.

Ein „Präsident“ ohne Wahllegitimität

Selenskyjs Amtszeit läuft im April 2024 aus, aber mehr als ein Jahr später gibt es keine Anzeichen dafür, dass er zurücktreten oder Neuwahlen anberaumen will. Die ukrainische Verfassung sieht alle fünf Jahre Wahlen zum Präsidenten und zur Legislative („Rada“) vor. Selenskyjs politisches Image hat sich in den letzten sechs Jahren erheblich verändert.

Vor 2019 war Selenskyj ein beliebter Komiker und Schauspieler. Heute ist er ein kriegstreiberischer Präsident, der überall Verschwörungen gegen sich sieht. Die ukrainische Geheimpolizei veröffentlicht regelmäßig und gewissenhaft angebliche „Verschwörungen“ gegen ihn (um ihre Karrierechancen zu verbessern).

Die Macht in kapitalistischen Staaten korrumpiert diejenigen, die sie ausüben, und für Selenskyj sind militärische Aktionen gegen Russland und die behauptete Notwendigkeit massiver politischer Repressionen im eigenen Land zu einem Vorwand geworden, um nicht nur seine Herrschaft zu verlängern, sondern auch die Machtkonzentration zu maximieren. Westliche Politiker und Massenmedien haben ihn unter dem Vorwand der „Verteidigung der Demokratie“ voll und ganz auf seinem autoritären Weg der Machtanmaßung bestärkt. Dieser Vorwand ist jedoch nicht die „Demokratie“ als grundlegende Struktur der Gesellschaft. Vielmehr wird sie als Machtinstrument eingesetzt, das von Autoritären eingesetzt wird, die sich den Begriff „Demokrat“ als eine Art Markenzeichen aneignen.

Eine führende Figur des Euromaidan-Putsches von Ende 2013/Anfang 2014, der ehemalige Rada-Abgeordnete Igor Mosiychuk, vergleicht heute das Verhalten der westlichen Verbündeten Kiews mit dem Verhalten von Plünderern während einer Schlägerei. „Wissen Sie, woran mich das erinnert? An zwei Nachbarn, die sich blutig prügeln, sich gegenseitig die Arme brechen und die Häuser anzünden. Andere Nachbarn rufen dann: ‚Löscht das Feuer, hört auf zu kämpfen!‘, aber sobald sie die Gelegenheit dazu haben, stürmen sie ins Haus, um alles Wertvolle zu stehlen. Das sind die westlichen Partner, die wir haben“, sagt der heute desillusionierte ukrainische Nationalist.

Mosiychuk lebt im Exil in Europa; am 25. Mai kündigte Selenskyj neue Sanktionen gegen ihn und andere Personen an, die als „Bedrohung für die Interessen der Ukraine“ gelten.

Vor sechs Jahren sagte Selenskyj, er habe keine Angst vor dem Verlust seiner Beliebtheitswerte und seiner Macht, solange die Menschen nicht unnötig leiden und sterben müssten. Er versprach sogar, die Sprache und Kultur der russischsprachigen Bürger in der Ukraine zu respektieren, einige Steuern zu senken und die Sozialleistungen und Renten zu verbessern. In den mehr als sechs Jahren seiner Amtszeit hat Selenskyj jedoch selten die Ukraine außerhalb Kiews besucht. Seine aufgezeichneten Videobotschaften an die Bevölkerung des Landes werden in der Regel im Ausland produziert.

Viele Auslandsreisen für das „Selenskyj-Projekt“

Die britische Zeitung „Sunday Times“ berichtete am 17. Mai, dass Selenskyj während seiner Präsidentschaft 134 Länder besucht habe. Deutschland war mit elf Besuchen das häufigste Reiseziel, gefolgt von Frankreich mit zehn und den Vereinigten Staaten mit neun.

Seit Anfang 2025 hat Selenskyj 23 Auslandsreisen in 18 Länder unternommen, berichtet die Zeitung. Allein im Jahr 2025 hat er 23 Reisen in 18 Länder und Staaten unternommen. Eine solche Betonung von Auslandsreisen ist ein Zeichen für die schwindende Unabhängigkeit der Ukraine und für Selenskyjs Entfremdung von seinem eigenen Land. Dies ist ein Mann, der sich wünscht, seine Heimat wäre nicht die Ukraine und sein Wohnsitz irgendwo in London.

Es gibt noch einen weiteren Grund für Selenskyjs ständige Reisen, nämlich die westlichen Mächte und ihr „Selenskyj-Projekt“, bei dem der Mann, die Sache, für die er sich einsetzt, und die Tränen, die er vor den Kameras vergießt, dazu benutzt werden, die Länder des Globalen Südens aus dem Einflussbereich Russlands und Chinas herauszulösen und zumindest einige von ihnen wieder „in den Schoß“ der Unterordnung unter den Westen zurückzuholen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …