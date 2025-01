https://www.trtworld.com/magazine/was-muslim-cleric-dropped-from-trump-inauguration-after-zionist-warning-18256293



Wurde ein muslimischer Geistlicher nach einer zionistischen Warnung von Trumps Amtseinführung ausgeschlossen?

21. Januar 2025

Eine einflussreiche Pro-Israel-Interessengruppe veröffentlichte vor einer Woche eine Erklärung, in der sie die Entfernung des schiitischen Imams aus dem Programm forderte.

Reuters

Al-Husainy, ein irakisch-amerikanischer Staatsbürger, ist der Direktor des Karbala Islamic Education Centre in Dearborn, Michigan. / Foto: Reuters

Bei der Amtseinführung des 47. amerikanischen Präsidenten sprach eine Gruppe von vier christlichen Geistlichen und einem jüdischen Rabbiner Donald Trump ihren Segen aus.

Bemerkenswert abwesend bei der Zeremonie war Imam Husham Al-Husainy, ein schiitischer muslimischer Geistlicher aus Dearborn, Michigan, der als erster muslimischer Führer, der bei einer Amtseinführung eines amerikanischen Präsidenten sprach, in die Geschichte eingehen sollte.

Die Abwesenheit kam unerwartet, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Al-Husainy einer der wenigen muslimischen Führer war, die Trump in der Schlussphase der Wahl unterstützten, als die muslimische Wählerschaft oft von der Rhetorik des ehemaligen Präsidenten abgeschreckt war.

Dies geschah, obwohl ein Sprecher des Einweihungskomitees zuvor seine Teilnahme bestätigt hatte, was weithin als symbolische Geste angesehen wurde, die Donald Trumps überraschende Zugewinne unter muslimischen amerikanischen Wählern während der Wahl 2024 widerspiegelte.

„Ich unterstütze Donald Trump, weil er gegen die Homo-Ehe ist und der christlichste Mensch im Wahlkampf ist„, erklärte Al-Husainy in einem früheren Interview.

„Er wird uns zu konservativen Werten zurückführen, und ich bin ein Muslim und werde mich auf die Seite derer stellen, die gegen die Homo-Ehe sind“, sagte er dem Hill.

Das Einweihungskomitee hat noch keine Erklärung abgegeben, warum Al-Husainy aus der endgültigen Aufstellung gestrichen wurde.

Sicher ist jedoch, dass Al-Husainys Verbindung zu Trump den Zorn einiger pro-israelischer Kreise auf sich gezogen hat.

Die Zionistische Organisation Amerikas (ZOA), eine der ältesten pro-israelischen Interessenvertretungen in den USA, sprach sich besonders lautstark gegen seine Teilnahme aus.

Letzte Woche veröffentlichte die ZOA eine Erklärung, in der sie seine geplante Teilnahme verurteilte, ihn als „Antisemiten und Hisbollah-Verteidiger“ bezeichnete und davor warnte, dass die Teilnahme von Al-Husainy am Programm „eine schreckliche Botschaft senden“ und Trumps Regierung beflecken würde.

In einer Stellungnahme führte der Präsident der Organisation, Morton A. Klein, Al-Husainys Teilnahme an einer Pro-Hisbollah-Kundgebung in Dearborn im Jahr 2006 an, bei der er angeblich ein Foto des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah hochhielt.

Klein zitierte auch den Auftritt des Geistlichen in der Fox-News-Sendung „Hannity & Colmes“ im Jahr 2007, in der Al-Husainy angeblich die Hisbollah nicht als terroristische Organisation bezeichnete, sondern sie stattdessen als „libanesische Organisation“ und „Partei Gottes“ beschrieb.

In seiner Erklärung wies er auch auf Al-Husainys Leitung des Karbalaa Islamic Education Center hin, das 2015 eine Kundgebung organisierte, bei der er Berichten zufolge „Tod für Saudi-Arabien“ wünschte und die Saudis als „Agenten der Juden“ bezeichnete, deren „zionistische Flugzeuge“ den Jemen zerstörten.

„Amerikaner – darunter eine beispiellose Zahl amerikanischer Juden – haben für Präsident Trump gestimmt, weil sie glauben, dass er den Antisemitismus in Amerika wieder inakzeptabel machen wird – und haben die Rückkehr von Donald Trump ins Präsidentenamt am 20. Januar lange erwartet„, heißt es in der Erklärung.

„Trübt diesen Tag nicht“, schloss sie mit einer Warnung.

Die ZOA, die 1897 als Federation of American Zionists gegründet wurde, spielte eine entscheidende Rolle bei der Befürwortung der Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina, lange vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948.

Die ZOA hat sich besonders aktiv gegen die Unterstützung von Personen des öffentlichen Lebens oder Initiativen eingesetzt, die sie als israelfeindlich ansieht. Sie hat zu Gegenprotesten gegen Veranstaltungen aufgerufen, die die Gründung Israels kritisieren, und sich gegen die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) eingesetzt.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

