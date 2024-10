Sehr viel Lärm um nordkoreanische Soldaten in der Ukraine  Urs P. Gasche

https://www.infosperber.ch/politik/welt/sehr-viel-laerm-um-nordkoreanische-soldaten-in-der-ukraine/



Werbefoto der «International Legion for the Defense of Ukraine» auf Facebook. © ILDU

Sehr viel Lärm um nordkoreanische Soldaten in der Ukraine

In praktisch allen Kriegen der letzten Zeit haben die Kriegsparteien ausländische Söldner bezahlt und eingesetzt. Die ukrainische Regierung tut es schon lange.

Doch noch kaum je haben grosse Medien über ausländische Soldaten mit derart grossen Schlagzeilen informiert wie über die Soldaten aus Kim Jong-uns Nordkorea.

Als «klare Eskalation» bezeichnete der ukrainische Präsident Selenskyj den Einsatz nordkoreanischer Truppen im russischen Angriffskrieg. Laut ukrainischem Geheimdienst befänden sich bereits 12’000 nordkoreanische Soldaten mit 500 Offizieren und drei Generälen in Russland. Laut SDA bezeichnete die EU-Auslandbeauftragte das Mitwirken Nordkoreas als «einseitigen feindseligen Akt mit ernsthaften Konsequenzen für den Frieden und die Sicherheit in Europa und weltweit».

Bundeskanzler Olaf Scholz ergänzte während seines Indien-Aufenthalts: «Das ist schlimm. Es eskaliert die Situation weiter und zeigt gleichzeitig, dass sich der russische Präsident in grösster Not befindet.» Weiterlesen bei infosperber.ch

