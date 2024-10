https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/uneasy-equilibrium-after-israel-strikes-iran



Unsicheres Gleichgewicht nach israelischem Angriff auf den Iran

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

28. Oktober 2024

Das Wrack einer iranischen ballistischen Rakete in der Wüste Naqab in der Nähe des Toten Meeres am 3. Oktober.

Debbie Hill UPI

Vier iranische Soldaten wurden am frühen Samstagmorgen bei israelischen Luftangriffen auf Militäranlagen im Iran getötet.

Der Angriff erfolgte fast einen Monat, nachdem eine Salve ballistischer Raketen aus Teheran mindestens drei Militär- und Geheimdienstanlagen in Israel getroffen hatte.

Der iranische Angriff mit ballistischen Raketen am 1. Oktober war selbst eine lang erwartete Vergeltungsmaßnahme für die Ermordung der Widerstandsführer Hasan Nasrallah und Ismail Haniyeh, wobei Letzterer sich zu diesem Zeitpunkt als Gast des Staates in Teheran aufhielt.

Der Iran gab am Samstag zunächst an, dass der israelische Angriff „begrenzten Schaden“ angerichtet habe, und behauptete, seine Luftverteidigungssysteme hätten viele der Raketen abgefangen.

Am Sonntag äußerte sich der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vorsichtiger. Er sagte, der Angriff „sollte weder heruntergespielt noch übertrieben werden“.

Er fügte hinzu, dass die Sicherheit des iranischen Volkes durch die Stärke des Staates in allen Bereichen gewährleistet werden würde. Nach den israelischen Angriffen werden Beamte entscheiden, „was getan werden muss, und alles tun, was im besten Interesse dieses Landes und dieser Nation ist“.

Chameneis Äußerungen passen in das Muster der Vorsicht und sorgfältigen Abwägung, das der Iran seit Beginn des aktuellen Austauschs mit Israel im April an den Tag legt, als Israel die Teheraner Botschaft in Damaskus bombardierte. Bei diesem Angriff wurden mehrere iranische Beamte getötet, darunter auch ein hochrangiger Kommandeur der Eliteeinheit der Revolutionsgarden.

Israel behauptet, „präzise Angriffe“ durchgeführt zu haben

Am Samstag behauptete das israelische Militär, während des stundenlangen Angriffs „präzise Schläge“ auf militärische Einrichtungen ausgeführt zu haben. Es gab an, gezielt „Produktionsstätten und Abschussrampen für Drohnen und ballistische Raketen sowie Luftverteidigungsbatterien“ angegriffen zu haben, wie aus The Times of Israel hervorgeht.

Reuters berichtete unter Berufung auf zwei amerikanische Forscher, dass Satellitenbilder zeigten, dass Israel Gebäude getroffen habe, „in denen feste Brennstoffe für ballistische Raketen gemischt werden“.

Decker Eveleth, Analyst bei CNA, einem von der US-Regierung finanzierten Think Tank in Washington, der Forschungsarbeiten für das US-Militär durchführt, sagte, dass die Angriffe „die Fähigkeit des Iran, Raketen in Serie zu produzieren, erheblich beeinträchtigt haben könnten“.

Quellen der israelischen und US-amerikanischen Regierung haben auch gegenüber befreundeten Medien erklärt, dass der israelische Angriff das iranische Raketenprogramm „lahmgelegt“ habe, wie Axios es ausdrückte.

Aber das ist mit ziemlicher Sicherheit eine Verdrehung der Tatsachen.

Der Iran verfügt über ein Arsenal von Tausenden ballistischer Raketen – allein am 1. Oktober feuerte er etwa 200 auf Israel ab – und hat seine Produktion kürzlich ausgeweitet.

Die Nuclear Threat Initiative, eine Denkfabrik mit Sitz in Washington, schätzte 2017, dass der Iran „ein großes und immer ausgefeilteres Programm für ballistische Raketen“ habe und „die größte Anzahl ballistischer Raketen aller Länder im Nahen Osten“ besitze.

Laut einer Karte aus dem Jahr 2006, die von derselben Organisation erstellt wurde und auf der Website der CIA verfügbar ist, unterhielt der Iran Produktions- und Testanlagen in seinem gesamten riesigen Staatsgebiet.

Dieses Netzwerk von Standorten ist fast zwei Jahrzehnte später zweifellos viel größer und umfasst laut Iran auch unterirdische Fabriken.

Es ist unvorstellbar, dass ein einziger israelischer Angriff ein Programm dieser Größenordnung „lahmlegen“ könnte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Israel etwas zerstört hat, das der Iran nicht ersetzen kann.

Angesichts der ständigen Gefahr eines amerikanischen oder israelischen Angriffs wäre es unwahrscheinlich, dass der Iran seine Raketenproduktionsanlagen an einigen wenigen verwundbaren und bekannten Standorten konzentriert.

Geringe strategische Bedeutung

Mit anderen Worten: Der israelische Angriff hatte wahrscheinlich keine große strategische Bedeutung, auch wenn in den englischsprachigen Medien etwas anderes behauptet wird.

David Albright, ein ehemaliger UN-Waffeninspekteur, sagte laut Reuters, dass die Angriffe einen Ort beschädigten, der im Rahmen des inzwischen eingestellten iranischen Atomwaffenprogramms für Waffentests genutzt wurde.

Die New York Times berichtete unter Berufung auf ungenannte iranische Beamte und israelische Verteidigungsbeamte außerdem, dass „Israel die Luftverteidigung rund um kritische iranische Energieanlagen angegriffen hat“.

„Luftverteidigungssysteme, die zum Schutz mehrerer kritischer Öl- und petrochemischer Raffinerien eingerichtet wurden“, wurden bei dem Angriff zerstört, ebenso wie ‚Systeme, die ein großes Gasfeld und einen wichtigen Hafen im Süden des Iran bewachen‘.

Diese ‚kritischen Energie- und Wirtschaftszentren sind nun anfällig für zukünftige Angriffe, wenn der Kreislauf der Vergeltung zwischen dem Iran und Israel anhält‘, so die Times.

Dies setzt jedoch voraus, dass der Iran, der Zugang zu hochentwickelter russischer Luftverteidigungstechnologie hat, zerstörte Systeme nicht schnell ersetzen wird.

Außerdem werden die iranischen Ölanlagen letztlich nicht durch Luftabwehrraketen, sondern durch Abschreckung geschützt.

Wenn Israel oder die Vereinigten Staaten die iranischen Raffinerien angreifen würden, wäre der Iran in der Lage, die weitaus wenigeren Ölanlagen Israels und die am Persischen Golf zu zerstören und die Welt in eine massive Wirtschaftskrise zu stürzen.

Deshalb setzten sich die Golfstaaten in Washington dafür ein, Israel von einem direkten Angriff auf iranische Ölanlagen abzuhalten. Washington kam dem offenbar nach und erhielt von Tel Aviv die „Zusicherung“, dass ein solcher Angriff nicht stattfinden würde.

Israel hat bei seinem Angriff auf den Iran am Samstag auch mehrere Militäranlagen in Süd- und Zentralsyrien getroffen, wie syrische Staatsmedien berichteten.

Das israelische Militär behauptete, dass es alle seine Ziele erreicht habe und dass Dutzende von Flugzeugen an dem „komplexen“ Angriff beteiligt gewesen seien, den The Times of Israel als beispiellos bezeichnete, „was Umfang, Dauer und Israels sofortige Übernahme der Verantwortung betrifft“.

Wie The New York Times feststellte, war der „sorgfältig abgestimmte“ Angriff am frühen Samstag das erste Mal, dass Israel „öffentlich zugab, eine Militäroperation im Iran durchgeführt zu haben“.

Iran betont Waffenruhe im Gazastreifen und im Libanon

Das iranische Außenministerium erklärte am Samstag, dass Teheran „berechtigt und verpflichtet“ sei, sich zu verteidigen, aber auch, dass es „seine Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Region anerkenne“.

Der Generalstab der iranischen Streitkräfte erklärte, er behalte sich das Recht vor, auf den Angriff Israels zu reagieren, betonte jedoch „die Notwendigkeit eines dauerhaften Waffenstillstands in Gaza und im Libanon, um das Massaker an unschuldigen Menschen dort zu verhindern“, berichteten iranische Staatsmedien.

Das iranische Militär gab bekannt, dass seine Luftverteidigungssysteme Angriffe auf drei verschiedene Orte in der Nähe von Teheran vereitelt hätten:

Sowohl Israel als auch der Iran kündigten an, dass sie sich von einer weiteren Eskalation, die zu einem katastrophalen regionalen oder sogar globalen Krieg führen könnte, zurückhalten würden – zumindest vorerst.

Mohammad Marandi, Analyst und Professor an der Universität Teheran, sagte, dass der Iran Vergeltung für den „unbedeutenden“ israelischen Angriff üben würde:

„Auf jede Eskalation durch das [israelische] Regime und jede Aggression … durch das Regime muss reagiert werden, um eine Abschreckung zu schaffen„, sagte er am Samstag gegenüber Sky News.

„Das Regime macht sich an der Grenze zum Libanon nicht gut, und deshalb ändert das Regime jetzt seine Ziele im Libanon“, sagte Marandi.

„Sie stecken an der Grenze fest, sie haben schwere Verluste erlitten, vor allem in den letzten Tagen, und so sieht es offensichtlich aus, dass das Regime schwach und verwundbar ist.“

Marandi bemerkte, dass Israel seit langem Angriffe auf den Iran verübt, darunter die Ermordung von Wissenschaftlern im Land. Der aktuelle Schlagabtausch begann jedoch, als Israel im April die iranische Botschaft in Damaskus bombardierte.

Nachdem der Iran auf diesen Angriff mit einem Raketenbeschuss auf Israel reagiert hatte, ermordete Israel – so wird allgemein angenommen, da Israel die Verantwortung weder bestätigt noch dementiert hat – den Hamas-Führer Ismail Haniyeh während eines offiziellen Besuchs in Teheran im Juli.

„Dies sind keine Eskalationen von iranischer Seite, sondern lediglich iranische Reaktionen auf die Aggressionen des israelischen Regimes“, sagte Marandi.

„Der Iran ist bereit, dies immer wieder zu tun, weil der Iran das Regime leicht übertrumpfen kann„, fügte er hinzu. ‚Es liegt also am Regime: Wollen sie alles verwüsten und zerstören? Wir werden sehen.“

Einige israelische Politiker, darunter auch Mitglieder der Regierungskoalition von Premierminister Benjamin Netanjahu, sagten, der Angriff sei nicht aggressiv genug gewesen. Oppositionsführer Yair Golan sagte, er habe einen Schlag versetzt, ‘ohne uns in einen unvermeidlichen Zermürbungskrieg zu verwickeln“.

Die offizielle Darstellung Israels besagt, dass die Operation ein Erfolg war, während der Iran die Auswirkungen heruntergespielt hat und damit einen Rückzug von der Eskalationsleiter andeutet – oder zumindest eine Abneigung, weiter nach oben zu klettern. Beide Staaten haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Verteidigungssysteme zu durchbrechen und tief in das Gebiet des jeweils anderen einzudringen.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte am Samstag, er sei „zutiefst beunruhigt“, und forderte Diplomatie. Er fügte hinzu, dass „alle Eskalationsakte verurteilenswert sind und aufhören müssen“.

US-Präsident Joe Biden sagte, er hoffe, dass die israelischen Angriffe „das Ende“ seien. Solange Washington den israelischen Völkermord in Gaza weiter verlängert, besteht jedoch ein großes Risiko einer weiteren Eskalation.

Abgeschwächter Angriff?

Die israelische Führung hatte vor einem viel verheerenderen Angriff gewarnt als dem, der am Samstag stattgefunden zu haben scheint.

Am Mittwoch sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass „jeder Feind, der versucht, dem Staat Israel Schaden zuzufügen, einen hohen Preis zahlen wird“.

Anfang des Monats sagte Gallant: „Unser Schlag wird kraftvoll, präzise und vor allem überraschend sein. Sie werden nicht verstehen, was passiert ist und wie es passiert ist.“

Am 30. September, dem Tag vor dem iranischen Raketenangriff, deutete Netanjahu an, dass Israel die Regierung in Teheran als Vergeltung für einen iranischen Angriff als Reaktion auf die Tötung von Nasrallah und anderen Gründungsführern der Hisbollah im Libanon ins Visier nehmen würde.

Netanjahu sagte, dass „es keinen Ort gibt, an den wir nicht gehen werden, um unser Volk und unser Land zu schützen.“

Er fügte hinzu: “Wenn der Iran endlich frei ist, und dieser Moment wird viel früher kommen, als die Leute denken, wird alles anders sein.“

Die Einschätzungen der amerikanischen Geheimdienste gingen von einer viel härteren israelischen Reaktion aus als der, die am Samstag stattfand.

Streng geheime Pentagon-Dokumente, in denen die Vorbereitungen Israels für einen Angriff auf den Iran dargelegt wurden, deuteten darauf hin, dass Israel einen verheerenderen Schlag als den tatsächlich erfolgten ausführen würde, was die Empfindlichkeit und Anzahl der Ziele betrifft.

Die beiden Dokumente könnten mit dem Ziel durchgesickert sein, einen schwereren israelischen Angriff zu verhindern, der das US-Militär weiter in einen zunehmend gefährlichen regionalen Konflikt verwickeln würde.

Das iranische Militär gab an, dass Israel den von den USA kontrollierten irakischen Luftraum für seinen Angriff am Samstag genutzt habe, wie die halboffizielle Nachrichtenagentur Tasnim, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden in Verbindung steht, am Samstag berichtete.

„Die Luftverteidigungseinheiten des Landes konnten israelische Kampfflugzeuge daran hindern, in den iranischen Luftraum einzudringen“, fügte Tasnim hinzu und zitierte das Militär.

Sowohl jordanische als auch saudische Beamte behaupteten, dass ihr Luftraum nicht für den israelischen Angriff genutzt wurde. Riad verurteilte die Angriffe auf seinen ehemaligen regionalen Rivalen als Verletzung der iranischen Souveränität „und als Verletzung internationaler Gesetze und Normen“.

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen beschuldigte die USA der Mittäterschaft bei dem israelischen Angriff.

Etwa eine Woche vor den israelischen Angriffen schickte Washington sein fortschrittlichstes Raketenabwehrsystem nach Israel, zusammen mit 100 Soldaten, die die Batterie bedienen sollten.

US-Beamte bestreiten eine Beteiligung der USA an dem israelischen Angriff am Samstag.

Der israelische Präsident Isaac Herzog dankte jedoch den USA für ihre „offene und verdeckte“ Zusammenarbeit bei den Angriffen.

Ali Abunimah trug mit Recherchen und Analysen zum iranischen Programm für ballistische Raketen und Luftverteidigungssysteme bei.

