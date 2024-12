Selenskyj feuert Ukraine-Botschafter Makeiev

Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev. Sein Vorgänger Andrij Melnyk, derzeit Botschafter in Brasilien, wird UN-Botschafter der Ukraine. Beide Personalien wurden der Berliner Zeitung aus Kreisen des ukrainischen Außenministeriums bestätigt.

Über das Aus für Makeiev hatte zuerst die Zeitung Europäische Prawda berichtet. Auch die Bild-Zeitung berichtet von der Abberufung Makeievs und will die Tatsache aus mehreren Quellen in Diplomatenkreisen erfahren haben. Makeievs Nachfolger soll der derzeitige ukrainische Botschafter in Israel, Jewhen Korniychuk (58), werden. Von ihm schreibt die Prawda, er habe keine spezielle Deutschland-Erfahrung. Einen Karrieresprung soll dagegen Makeievs Vorgänger, Andrij Melnyk, machen: Er soll, so die Bild, in einer „massiven Beförderung“ Botschafter der Ukraine bei den Vereinten Nationen (UN) werden – einer diplomatischen Schlüsselposition angesichts des Kriegs mit Russland und dem bevorstehenden Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident. Weiterlesen in berliner- zeitung.de