Bidens Amerika kapituliert vor Kriegsverbrecher Netanjahu

Wichtige US-Interessen werden geopfert, um Israel und seine Lobby nicht zu beleidigen

Von Philip Giraldi

– 28. Dezember 2023

Ich habe niemanden, den ich als Freund bezeichnen würde, der den von Israel in Gaza verübten Völkermord unterstützt. Aber meine gelegentliche Interaktion mit den Psychopathen, die die US-Regierung und die Medien bevölkern und die aufgrund ihrer politischen Instinkte sowie ihrer persönlichen Interessen an Wahlkampfspenden und/oder hohen Gehältern, die von Israel und seiner mächtigen Lobby stammen, eng miteinander verbunden sind, haben jede Menge Soundbites zu bieten, um ihre Liebe für den jüdischen Staat in all seinen Erscheinungsformen zu demonstrieren. Sie geben die Pelosi-Schumer-Biden-Behauptung von sich, dass „Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen“ und dass Israel „Amerikas engster Verbündeter“ und „bester Freund“ ist, was sich alles leicht als eine Reihe von eigennützigen Lügen und vorsätzlichen Fehlinterpretationen des internationalen Rechts entlarven lässt. Darüber hinaus führen sie unweigerlich ihre Ansicht an, dass Kritiker Israels voll und ganz für das verantwortlich sind, was sie als das ultimative Übel des „anschwellenden Antisemitismus“ bezeichnen wollen. Dabei ignorieren sie bequemerweise die offensichtliche Tatsache, dass die Wut auf Juden im Allgemeinen fast immer von den Verbrechen gegen die Menschlichkeit herrührt, die von der zionistischen politischen Einheit begangen werden, die sich nun rechtlich als jüdisch definiert.

Ich frage die Freunde Israels manchmal, welches Interesse die Vereinigten Staaten haben, das es rechtfertigen würde, dass unser Land sich an Kriegsverbrechen beteiligt, die insgesamt gesehen Vorläufer für die vollständige Vertreibung oder Tötung von Millionen von Palästinensern aus den Überresten ihrer Heimat sind. Sie versuchen, den Implikationen dieser Frage auszuweichen, indem sie anmerken, dass die Vereinigten Staaten nicht direkt in den Konflikt verwickelt sind, eine Ausflucht, die ich entkräften kann, indem ich darauf hinweise, dass Washington die mächtigere und tödlichere Konfliktpartei finanziert, bewaffnet und politisch deckt, während es gleichzeitig Versuche blockiert, einen Waffenstillstand herbeizuführen, um die Befehle derselben Partei zu befolgen, was für mich wie eine direkte Beteiligung aussieht. Ich weise auch darauf hin, dass Israel hart daran arbeitet, das US-Militär gegen die Hisbollah im Libanon und auch gegen den Iran zu engagieren, und dass es wahrscheinlich in der Lage sein wird, die Köpfe im und um das Weiße Haus herum so zu manövrieren, dass beide Ziele in seinem Sinne sind.

Die große Frage muss also lauten: „Warum engagieren sich die Vereinigten Staaten in einem Konflikt, der unter anderem den Ruf unseres Landes weltweit völlig ruiniert hat und für den es kein wirklich zwingendes nationales Interesse gibt?“ Die Antwort ist natürlich für viele unangenehm, aber sie muss lauten, dass die US-Regierung in vielerlei Hinsicht und in Bezug auf einige der von ihr verfolgten nationalen Politiken völlig unter der Kontrolle Israels und seiner mächtigen nationalen wie internationalen Lobby steht. Diese gewohnheitsmäßige Beugung vor höherer Gewalt hat das Denken der ehrgeizigen Taugenichtse, die in Orten wie Washington allgegenwärtig zu sein scheinen, verzerrt. Wie sonst ließe sich die berüchtigte und offen gesagt lächerliche Bemerkung der führenden Politikerin Nancy Pelosi erklären, die auf der Tagung des Israelisch-Amerikanischen Rates 2018 sagte: „Ich habe den Leuten gesagt, wenn sie mich fragen, ob dieses Kapitol in sich zusammenfällt, ist das Einzige, was bleiben würde, unser Engagement für unsere Hilfe … und ich nenne es nicht einmal Hilfe … unsere Zusammenarbeit mit Israel. Das ist grundlegend für das, was wir sind.“

Die wahnhafte Pelosi, die keine „fundamentale“ Bindung an die Interessen des amerikanischen Volkes, das sie vertritt, zu haben scheint, ist leider nicht einzigartig in den Hallen des Kongresses, und noch weniger im Weißen Haus von Joe Biden, das als Beispiel dafür angesehen werden kann, was passiert, wenn man Zionisten in fast alle Schlüsselpositionen beruft, die die Außen-, Wirtschafts- und nationale Sicherheitspolitik leiten. Das Ausmaß der direkten zionistischen/israelischen Kontrolle über den glücklosen Biden lässt sich am besten veranschaulichen, wenn man sich den Verlauf der jüngsten Umformulierung einer von den Vereinigten Arabischen Emiraten verfassten Resolution des UN-Sicherheitsrats ansieht, die eine Einstellung der Kämpfe und die dringende Wiederaufnahme der humanitären Versorgung des Gazastreifens bewirken sollte. Die USA erzwangen die Überarbeitung nach Abstimmung mit Israel, um den Israelis zu erlauben, weiterhin zivile Ziele anzugreifen und so etwas wie einen Waffenstillstand zu vermeiden, indem sie das Wort „Aussetzung“ im ursprünglichen Entwurf durch die weniger anspruchsvolle Schaffung von „Bedingungen für eine nachhaltige Einstellung der Feindseligkeiten“ ersetzten. Die Formulierung, die den Vereinten Nationen eine führende Rolle bei der Überwachung und Lieferung von Hilfsgütern an die Bevölkerung des Gazastreifens zuweist, wurde ebenfalls gestrichen und überlässt dem kriegführenden Israel die Aufgabe, die Verteilung von Hilfsgütern, die in die Gebiete innerhalb des Gazastreifens gelangen dürfen, vollständig zu kontrollieren, die es gleichzeitig weiter bombardiert, wodurch der Strom dringend benötigter Hilfsgüter auf ein Rinnsal reduziert wird, während gleichzeitig Hunderte von Zivilisten getötet werden.

Allerdings war es die blinde Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten, die einen vielversprechenden Vorschlag zur Beendigung des zunehmenden zivilen Todes zahnlos machte. Wie hoch Israel Joe Biden schätzt, zeigte sich, als es den Äußerungen des Präsidenten widersprach, wonach die USA in der Lage seien, einige israelische Offensivmaßnahmen im Gazastreifen zu mäßigen. Netanjahu wies dies zurück und erklärte, er und sein Kriegskabinett würden weiterhin alle relevanten Entscheidungen auf der Grundlage der eigenen Interessen Israels treffen. Der Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), General Herzi Halevi, schloss sich seiner eigenen Einschätzung an, dass der Abschluss der Arbeit in Gaza, d. h. die vollständige Vernichtung der Hamas mit allen erforderlichen Mitteln, „noch viele Monate“ dauern werde. Das israelische Militär hat in der Tat seine Anstrengungen sichtbar verstärkt, indem es neue „Kampfzonen“ innerhalb des Gazastreifens eröffnet hat, die auch die überfüllten und ausgehungerten Flüchtlingslager außerhalb der Städte direkt ins Visier nehmen. Die Zivilisten zahlen den Preis dafür, während ein grinsender Joe Biden seinen Neujahrsurlaub auf den amerikanischen Jungferninseln verbringt.

Dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, einem bekannten Lügner und gewohnheitsmäßigen Kriegsverbrecher, zu erlauben, der US-Regierung zu sagen, was sie zu tun hat, ist so niedrig, wie es nur geht, Herr Biden! Sie sollten sich nicht nur schämen, sondern mehr als das, Sie sollten gedemütigt werden, Sie sollten gezwungen werden, grässliche Dinge zu tun, um Ihre eigene Angst vor möglichen jüdischen/israelischen Reaktionen zu unterstützen, wenn Sie sich nicht vor König Netanjahu verbeugen. Er und die Bande unmenschlicher Monster, die er in seinem Kabinett versammelt hat, haben keinen Hehl aus ihrer Absicht gemacht, die Palästinenser aus Palästina zu vertreiben, entweder durch erzwungene Auswanderung oder notfalls durch Tötung. Am ersten Weihnachtsfeiertag erklärte Ministerpräsident Netanjahu bei einem Treffen seines Likud-Blocks, dass er immer noch an der ‚freiwilligen‘ Einwanderung der Bewohner des Gazastreifens in andere Länder arbeite. Seine Mitarbeiter Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich haben deutlich gemacht, dass die ethnische Säuberung weitergehen wird, auch wenn sie in keiner Weise freiwillig ist. Da Israel die Besatzungsmacht im ehemaligen Palästina ist, handelt es sich bei dem, was hier geschieht, im Sinne der Genfer Konventionen, der Völkermordkonvention und der UN-Charta um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und die Vereinigten Staaten sind daran völlig mitschuldig, ganz zu schweigen davon, dass sie das Gemetzel durch ihre Waffen- und Geldlieferungen an die Israelis sogar noch unterstützen. Kürzlich wurde in den israelischen Medien berichtet, dass die Vereinigten Staaten erstaunliche „10.000 Tonnen Waffen und militärische Ausrüstung in 244 Frachtflugzeugen und 20 Schiffen“ geliefert haben, um den israelischen mörderischen Angriff auf die Bevölkerung von Gaza zu unterstützen. Und um seine Dankbarkeit für die Flut von Waffen zu demonstrieren, hat sich Amerikas „bester Freund“ und „engster Verbündeter“ Israel dennoch „über eine Verzögerung bei der Lieferung von Munition“ beschwert.

Die uneingeschränkte Unterstützung des israelischen Völkermordes an den Palästinensern durch Washington und die Medien ist nicht nur beschämend, sondern entbehrt auch jeglichen Kontext für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das mit US-amerikanischer Duldung seit 76 Jahren andauert. Nach internationalem Recht hat ein besetztes Volk das Recht, Gewalt anzuwenden, um sich gegen die Besatzung zu wehren, aber selbst wenn man das bedenkt, ist die Mehrzahl der israelischen Todesopfer am 7. Oktober wahrscheinlich dem so genannten „friendly fire“ der israelischen Armee zuzuschreiben und nicht der Hamas. Der Aufstand der besetzten und schwer misshandelten Palästinenser, die Freiheit und Souveränität in dem Land anstreben, das ihnen einst vollständig gehörte, ist völlig gerechtfertigt und sollte respektiert werden. Israels Tötung von Frauen und Kindern durch absichtliches Aushungern oder sogar durch Hinrichtung ist unbestreitbar ein Kriegsverbrechen. Die Bombardierung von Krankenhäusern oder das Aussetzen von Neugeborenen im Brutkasten zum Sterben ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Verhaftung unschuldiger Palästinenser, die nackt zur Schau gestellt werden, und sogar die Schändung ihrer toten Körper durch die Entnahme von Organen, die dann verkauft werden, ist ein unaussprechliches und fast unvorstellbares Übel, ebenso wie die absichtliche Bombardierung von Schulen und Kirchen, in denen Menschen Schutz suchen.

Der Völkermord und die Zerstörung in Gaza ist das schlimmste Verbrechen der modernen Geschichte, und der Mann, der es hätte verhindern können, Joe Biden, sitzt auf seinen Händen und grinst. Niemand sollte schweigen, wenn er mit diesem Horror konfrontiert wird, aber das Schweigen und die absichtliche Verzerrung dessen, was geschieht, ist ein Tribut an die jüdische Macht in Amerika und anderswo. Ich füge einen aktuellen Kommentar der berühmten australischen Journalistin Caitlin Johnstone bei, der die Heuchelei und Unmenschlichkeit sowohl von Biden als auch von den Führern Großbritanniens, Frankreichs, Kanadas und Deutschlands perfekt demonstriert: „Manchmal sind die Verbrechen Israels so entsetzlich, dass man zuerst gar nicht versteht, was man da sieht. Man starrt es einfach an und versucht eine Weile, sich einen Reim darauf zu machen, so wie man es tun würde, wenn man plötzlich einen Außerirdischen oder einen Kobold oder so etwas sehen würde… Es ist so unglaublich offensichtlich, was wir hier vor uns haben. Das Einzige, was die Wahrnehmung der Menschen ins Wanken bringt, ist die immense Menge an Propaganda-Verzerrungen, die die Medien zu diesem Thema verbreiten, sowie die Tatsache, dass die demografischen Daten etwas anders aussehen als das, worauf die Menschen in der Geschichte konditioniert wurden, um darauf zu achten. Wenn zwei Millionen Juden von Christen in einem riesigen Konzentrationslager gefangen gehalten und total belagert würden und man ihnen sagen würde, dass die Hälfte von ihnen 24 Stunden Zeit hätte, in die andere Hälfte umzusiedeln oder getötet zu werden, dann wäre niemand verwirrt über das, was er da sieht“.

Und ein führender amerikanischer Journalist, Daniel Larison, muss auf seiner Seite über Eunomia das letzte Wort haben: „Wir sind Zeugen eines der schwersten Verbrechen unserer Zeit. Unsere Regierung leistet den Tätern Beihilfe und unterstützt sie. Es liegt an den Menschen in diesem Land, unsere Regierung dazu zu bringen, jegliche Unterstützung für diesen Krieg einzustellen und auf ein Ende des Krieges selbst zu drängen.“ Amen, Daniel!

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

Übersetzt mit Deepl.com



