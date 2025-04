https://strategic-culture.su/news/2025/04/03/zelensky-and-the-war-curtain/



Selenskyj und der „Kriegsvorhang“

Hugo Dionísio

3. April 2025

Selenskyj für die Dysfunktion des Staates zu entschuldigen, verschleiert das Leid derer, die er jeden Tag zum Krieg verurteilt.

Die kürzlich veröffentlichten Daten des Razumkov-Zentrums für den Zeitraum Februar bis März 2025 zeigen ein auffälliges politisches Phänomen: Die Ukrainer scheinen Präsident Wolodymyr Selenskyj weiterhin zu vertrauen, doch sie misstrauen der Regierung, dem Parlament, der Polizei und sogar dem Staat selbst zutiefst – in den meisten Fällen sogar überwiegend. Diese Dichotomie deutet auf eine wirksame Strategie der „selektiven Viktimisierung“ hin, bei der der Präsident als Anführer dargestellt (und charakterisiert) wird, der gegen ein dysfunktionales, von Natur aus korruptes System kämpft und sich so der Kontrolle entzieht, die auf andere Institutionen fällt.

Um dies zu erreichen, werden verschiedene Methoden angewandt, von denen keine versteckt oder unauffällig ist. Alles geschieht offen, sowohl innerhalb der Ukraine – durch Mitteilungen des Präsidenten und der Mainstream-Medien, die größtenteils von USAID und anderen westlichen Organisationen finanziert werden – als auch durch externe Berichterstattung westlicher Medien, in denen Narrative von Regierungsinstitutionen verbreitet werden, die das Kiewer Regime sponsern. Diese ineinandergreifende Kommunikationsstrategie soll das Kiewer Regime in den Augen der Ukrainer und Europäer legitimieren und beide in eine geschlossene Erzählblase einschließen, die frei von bedeutender externer Kritik oder Widerspruch ist.

Tatsache ist, dass diese Strategie äußerst effektiv ist und darauf abzielt, eine Distanzierung zwischen dem „Führer“ und anderen Institutionen zu schaffen. Die Razumkov-Umfrage zeigt, dass Selenskyj hohe Zustimmungswerte von etwa 57,5 % (die sich aus denjenigen zusammensetzen, die ihm „voll und ganz vertrauen“ (17,3 %) und denjenigen, die ihm „eher vertrauen“ (40,2 %)) aufrechterhält, während das Parlament (17,8 %) und die Regierung (22,5 %) in früheren Wahlperioden selten mehr als 20–30 % Vertrauen genossen.

Als ob dies auf die Natur des Regimes in der heutigen Ukraine hindeutet, sind die einzigen anderen Einrichtungen, die von der öffentlichen Verachtung verschont bleiben – was die Wirksamkeit der Kriegspropaganda und die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung einer Kriegswirtschaft unterstreicht – die Streitkräfte und „Freiwilligen“ (sprich: ausländische oder inländische Söldner), die Vertrauenswerte von über 80 % genießen, was in krassem Gegensatz zu zivilen und angeblich „demokratischen“ Institutionen steht. Für einen Staat, der behauptet, die letzte Bastion der Demokratie gegen Autokratie zu sein, wirft das überwältigende Misstrauen in demokratische Institutionen kein gutes Licht auf ihn. Vor allem, wenn die Amtszeit des Präsidenten abgelaufen ist und in Umfragen zur Notwendigkeit von Wahlen nur 22 % der Befragten diese für notwendig halten. Mit anderen Worten: Ein „demokratisches“ System, in dem das „Volk“ einen Präsidenten mit abgelaufener Amtszeit schätzt, keine Wahlen will und die zivilen Institutionen des Landes ablehnt.

Selbst lokale Behörden, Gerichte, Polizei und Staatsanwälte bestehen den Vertrauenswert nicht. Mit Ausnahme des Präsidenten werden militarisierte Institutionen (einschließlich ehemaliger Nazi-Gruppen wie Asow), die Kirche und die Sicherheitsdienste (SBU) äußerst negativ bewertet, wobei keine von ihnen einen Vertrauenswert von deutlich über 50 % erreicht. Selbst die ukrainischen Massenmedien entgehen der Kritik nicht, da nur 41,2 % der Befragten angeben, dass sie ihnen eher oder voll und ganz glauben. Es scheint, als würde das ukrainische Volk dazu gebracht, sich selbst die Schuld zu geben (Lehrer, Politiker, Polizisten, Beamte, Journalisten usw.), um die Unantastbarkeit derer hervorzuheben, die es tatsächlich regieren. Die gesamte Basis und die Mittelschicht der Bevölkerung werden dazu gedrängt, sich selbst zu opfern, um die herrschende Elite zu erhalten.

Dieser Kompromiss, bei dem das ukrainische Volk die Verantwortung für alle Misserfolge übernimmt, während die herrschende Klasse freigesprochen wird – und sogar Handlungen belohnt werden, die sie zum Tode verurteilen – macht uns fassungslos. Es gibt zwei mögliche Erklärungen: Der ukrainische Staat ist keine Demokratie, da er eine Elite ohne Rechenschaftspflicht aufrechterhält, die nicht in der Lage ist, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen, und die Menschen glauben macht, dass sie selbst schuld sind; oder die Umfragen des Razumkov-Zentrums sind unzuverlässig, denn in einer wirklich demokratischen Gesellschaft würden die Menschen niemals sich selbst die Schuld für das Versagen der von ihnen gewählten Vertreter geben, die genau diese Probleme lösen sollten. In jedem Fall müssen wir die wahre Rolle des Razumkov-Zentrums hinterfragen.

Unabhängig von der Antwort haben wir es eindeutig mit einem Fall von Militarismus, Autoritarismus und Plutokratie zu tun, der aus einer Allianz zwischen den Fraktionen resultiert, die die herrschende Elite bilden: der Präsidentschaft (die Oligarchen und ihre in- und ausländischen Sponsoren schützt), der Kirche (die zur Indoktrination genutzt wird) und den Sicherheitsdiensten (die zur Bespitzelung, Verfolgung und Schikanierung der Bevölkerung eingesetzt werden). Angesichts des Klimas der Einschüchterung, des Terrors, der Drohungen und der Massenüberwachung in der Ukraine wäre es kaum überraschend, wenn die Befragten Angst hätten, bestimmte Fragen zu beantworten. Allein das Sprechen von Russisch kann zu Strafanzeigen führen; die Fortsetzung des Krieges in Frage zu stellen oder die Armee und die Sicherheitsdienste zu kritisieren, kann zu einer sofortigen Verhaftung führen.

Die Instrumente, die eingesetzt werden, um ein milderes Narrativ für den Mann zu schaffen, der letztendlich für das Land verantwortlich ist, sind bekannt. Eine der gängigsten Kommunikationsstrategien ist die Kriegsnarrative, in der sich Selenskyj als „Oberbefehlshaber“ des Widerstands positioniert – in einer Kleidung, die an Guerilla-Revolutionäre des 20. Jahrhunderts erinnert (ein tiefgreifender philosophischer Widerspruch, wenn er von einem zionistischen, neoliberalen Nationalisten im Bandera-Stil übernommen wird) –, während die Regierung und das Parlament mit der Bürokratie und Korruption der Vorkriegszeit in Verbindung gebracht werden. Der Präsident, der das Land verteidigt, wird von den korrupten Mächten einer Ukraine untergraben, die sich trotz seines Willens weigert, sich zu ändern. Wie oft haben wir Ursula von der Leyen sagen hören, dass „die Ukraine sich ändern muss“?

Eine solche Opferrolle ist nur möglich, weil wir in der kurzen Geschichte der Ukraine eine beispiellose Zentralisierung der politischen Macht erleben, die so weit geht, dass Selenskyj ein Gesetz verabschiedet hat, das jegliche Verhandlungen mit Russland verbietet, und alle davon überzeugt hat – sogar europäische und amerikanische Denkfabriken (wie CIDOB in Barcelona) – eine Strategie des „Friedens durch Krieg“ zu verfolgen. Diese Zentralisierung wurde durch die Verhängung des Kriegsrechts und die Aussetzung von Wahlen erreicht, wodurch ein „Notfallschild“ oder „Kriegsschild“ geschaffen wurde, bei dem jedes politische Versagen auf kriegsbedingte Einschränkungen oder die Ineffizienz Dritter geschoben wird – ähnlich wie es die EU-Regierungen während der COVID-19-Lockdowns taten, um ihre Inkompetenz und den durch ihre Politik verursachten Schaden zu entschuldigen.

Im Großen und Ganzen beruht die Opferstrategie, die Zelenskys politisches Überleben sichert, auf drei rhetorischen Säulen: „Ich kämpfe gegen ein korruptes System“ – Selbst als Staatsoberhaupt distanziert er sich von Institutionen und gibt ihnen die Schuld für Korruption, Ineffizienz oder militärische Niederlagen (z. B. wenn er Beamte als Sündenböcke für russische Vorstöße hinstellt); „Krieg rechtfertigt alles“ – ständige Ausnahmen, narrative Verschiebungen, verzögerte Reformen, verschobene Wahlen und umgeleitete Frustrationen auf „innere Feinde“ (z. B. Poroschenko oder Saluzhny) zulassen; „Der Westen ist langsam, aber ich bin das Gesicht des Widerstands“ – der „Freiheitsbotschafter“, bei dem Selenskyj von internationaler Sympathie profitiert, während er anderen (USA, EU) die Schuld für verzögerte Waffenlieferungen gibt.

Die Daten bestätigen einen Mechanismus der Schuldzuweisung. So befürworten beispielsweise 75 % der Ukrainer (Daten von 2023-24) die Kriegsführung von Selenskyj, während nur 23 % dem Parlament vertrauen (Razumkov-Zentrum). Auch jetzt zeigen die jüngsten Umfragen den gleichen Trend. Es gibt eine Repräsentationskrise, die jedoch in erster Linie die politischen Parteien und nicht den Präsidenten betrifft – nicht einmal seine eigene Partei „Diener des Volkes“ bleibt verschont. Schließlich gibt es eine Vertrauenskrise in der Justiz, wobei Polizei, Gerichte, Staatsanwälte und Antikorruptionseinheiten miserabel abschneiden, während der allmächtige Selenskyj einer negativen Bewertung entgeht.

Dieses Paradoxon – ein allmächtiger Präsident, der gegen innere und äußere böse Mächte kämpft, so groß, dass er nichts erreicht, aber so mächtig, dass er unangefochten bleibt – ist typisch für Regime, wie in „The Politics of Dictatorship“ beschrieben. Wenn man die Kategorien (Personenkult, historische Viktimisierung, religiöse Ausrichtung, selektive Rechenschaftspflicht, Rechtsmanipulation (Notstandsgesetze), PR-Kampagnen, Militarismus, Überwachung usw.) anwendet, wird schnell deutlich, dass sie auch im Kiewer Regime vorhanden sind – ein Regime, in dem die Probleme auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben, während gleichzeitig Unmengen an Geld für Propaganda ausgegeben werden, die die Figuren des Regimes heiligt: den Präsidenten, die ukrainische Kirche und die „Sicherheitsdienste“.

Eine Art dessen, was Salazar in Portugal mit der Dreifaltigkeit von PIDE, Kirche und Imperium tat. Wir können hier nicht von einer „Gott, Heimat, Familie“-Ideologie sprechen, denn es wäre absurd, wenn eine Person, die das Land an BlackRock verkauft, dem Neokolonialismus von Biden und Trump erliegt und Woke-Ideologie als Propaganda für die städtische Jugend Europas fördert, Patriotismus und Familie als Symbole verwendet. Selenskyj ist eher eine Farce als eine Tragödie und erinnert an den Engels zugeschriebenen Leitspruch.

Aber wir sollten nicht glauben, dass Selenskyjs Macht und Image nur von innen legitimiert sind. Die EU, die NATO und die USA tragen vielleicht am meisten zu seinem Personenkult bei, indem sie – von außen – ein geheiligtes Bild des Führers des Kiewer Regimes fördern.

Sie präsentieren ihn nicht nur als den symbolischen Anführer des europäischen Widerstands, sondern sorgen auch dafür, dass er in westlichen (als „international“ bezeichneten) Foren ständig präsent ist, wodurch seine Position als „Stimme der Ukraine“ – sowohl im Ausland als auch im Inland – gefestigt wird. Sie versuchen, eine untrennbare Verbindung zwischen einem wiederhergestellten Nationalstolz und der Figur ihres Präsidenten herzustellen, der ihn im „zivilisierten“ Westen wiederherstellt – demselben Westen, der ihn so schätzt und willkommen heißt. Dieser Empfang wird durchweg von einer emotionalen Sprache begleitet, in der „Führungskräfte“ wie von der Leyen oder Charles Michel ihn mit Begriffen wie „Mut“, „Opferbereitschaft“ und „Kampf für Europa“ belohnen und Zelensky mit transzendenten Werten in Verbindung bringen, die über der traditionellen Politik stehen – eben genau diesen „europäischen Werten“.

Gleichzeitig stellen sie die Ukraine ausführlich als Opfer und ihren Präsidenten als Märtyrer und unerbittlichen Kämpfer dar. Das symbolische Bild von „David gegen Goliath“ wird ständig beschworen, während Berichte über Korruption in der Ukraine oder Funktionsstörungen der Regierung aggressiv heruntergespielt oder ganz ausgelassen werden. Stattdessen konzentrieren sie sich zwanghaft auf das vermeintliche „Leiden“ und bevorzugen Bilder von Selenskyj in Kriegsgebieten (an der Front, bei Beerdigungen), was die Vorstellung verstärkt, dass er – im Gegensatz zu traditionellen Politikern – „die Opfer des Volkes teilt“. Wie wir wiederholt von westlichen Beamten gehört haben, bewundern sie Selenskyj dafür, dass er „nicht aus Kiew geflohen ist“, „im Land geblieben ist“ und sich „nie versteckt hat“. Doch sie sagen dies, ohne Beweise dafür vorzulegen, dass er dies tatsächlich getan hat. Das Ziel ist klar: ein unfehlbares, heldenhaftes, übermenschliches Bild eines Staatsoberhaupts zu konstruieren, das in Wirklichkeit zutiefst fehlerhaft ist – angefangen mit seiner Erwähnung in den Pandora Papers.

Die EU leidet auch an selektiver Amnesie und verschweigt auffällig die zutiefst negativen Handlungen Kiews – sei es gegenüber EU-Mitgliedstaaten oder deren Bevölkerung –, wie etwa als Selenskyj die europäischen Gaslieferungen über die Druschba-Pipeline sabotierte oder kürzlich die Pumpstation Sudscha in die Luft jagte, wodurch die EU mindestens zweieinhalb Jahre lang kein Gas über diese Route erhalten kann. Wer hat diese Entscheidung getroffen? Selenskyj? Die in Kiew operierenden undurchsichtigen Sicherheitsbehörden? Oder die europäischen Völker? Dasselbe gilt, wenn das Kiewer Regime Kernkraftwerke wie Saporischschja angreift oder Terroranschläge in Russland oder Afrika verübt. In diesen Fällen schweigt die EU, obwohl sie bei ihrer eigenen Bevölkerung und im globalen Süden zutiefst diskreditiert ist.

In den seltenen Fällen, in denen westliche Mächte schwache Kritik äußern – etwa in Bezug auf Korruption oder die Notwendigkeit einer Haushaltskontrolle – richtet sich diese Kritik in der Regel an die Regierung, das Parlament oder die Oligarchen, nicht an den scheidenden Präsidenten. Dieses Privileg – bei Misserfolgen bleibt Selenskyj im Schatten (selbst militärisch neigt die NATO/EU dazu, sich selbst die Schuld zu geben), bei Erfolgen steht er jedoch im Rampenlicht – gilt nur für ihn und, durch ihn, für das Militär. Alle anderen ukrainischen Institutionen werden genau andersherum behandelt: Bei Misserfolgen stehen sie im Rampenlicht, bei Erfolgen bleiben sie im Dunkeln.

Diese Kommunikationsstrategie wird dann von den inländischen Medien übernommen, die stark von externen Finanzmitteln – auch von der EU – abhängig sind. Wenn die EU Selenskyj lobt, verwendet die ukrainische Presse (z. B. Ukrainska Prawda, Kyiv Independent, staatliche Kanäle) diese Aussagen als Beweis für seine international anerkannte Führungsrolle und schreckt so von Kritik im Inland ab.

Eine weitere Methode, um das Image von Selenskyj zu immunisieren oder zu heiligen, besteht darin, dass europäische Medien die „heroische Ukraine“ dem „Aggressor Russland“ gegenüberstellen – aber auch unterschwellig Selenskyj (den Demokraten) gegen die ukrainischen politischen Eliten (die „alte Garde“). Diese vorreflexive, emotionale Kommunikation findet in der Bevölkerung Widerhall und rechtfertigt das Misstrauen gegenüber Regierung und Parlament – paradoxerweise aber nicht so sehr gegenüber dem obersten Führer. Es ist, als wäre Selenskyj der beliebteste Staatschef, wie ihn der Westen oft bei anderen verspottet, die weitaus schutzloser, ohne Unterstützung oder Opfer sind.

Diese Haltung hält das ukrainische Volk in einem psychologischen Gefängnis gefangen, eine Form der Erpressung. Wenn die EU Selenskyj als einzigen legitimen Gesprächspartner behandelt, verinnerlichen die Ukrainer die Vorstellung, dass eine Infragestellung des Landes vor seinen Verbündeten schwächen und seine Feinde stärken könnte.

Diese Strategie wird jedoch nicht ewig aufrechterhalten werden können. Die Wahrheit ist, dass selbst Selenskyj nicht mehr die gleichen Zustimmungswerte wie zuvor genießt. Vor einem Jahr hatte der abgelaufene Präsident noch 70 % Zustimmung (mit einem Höchstwert von 91 %). Heute liegt er bei 57,5 % (40,2 % sagen, dass sie ihm „eher vertrauen“). Und vergessen wir nicht, dass das Razumkov-Zentrum von der EU (über Horizon Europe) finanziert wird, was zweifellos die Ergebnisse beeinflusst. Wir alle wissen, wie und wo man Umfragen durchführt, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen – eine Technik, die weder in der Ukraine erfunden wurde noch dort endet.

Kriegsermüdung, verursacht durch sich verschlechternde militärische Bedingungen, Zwangsrekrutierung und die Verzweiflung von Müttern und Ehefrauen, die ihre Liebsten verlieren; der Mangel an Alternativen, verbunden mit dem Ausbleiben von Wahlen (was eine politische Erneuerung verhindert, aber auch Unzufriedenheit kristallisiert – die nach dem Krieg explodieren könnte); und die Expertise der Oligarchie, Revolutionen zu dämonisieren (wenn revolutionäre Handlungen lediglich die Kanalisierung von Verzweiflung in Kampf sind), deuten alle auf eine drohende Krise hin.

Wie in Georgien, Moldawien, der Slowakei, Bulgarien, Armenien und Ungarn zeigen die jüngsten Proteste und politischen Veränderungen, dass der „Kriegsvorhang“ nicht ewig hält. Wenn sich Probleme hinziehen und sich die Lebensbedingungen täglich verschlechtern, begehrt die Bevölkerung auf. Es ist kein Geheimnis, dass die Kriege des russischen Zarenreichs maßgeblich zur bolschewistischen Revolution von 1917 beitrugen. Über ein Jahrhundert später tritt der Westen eindeutig in eine weitere vorrevolutionäre Phase ein, aus der nur diejenigen unbeschadet hervorgehen werden, die ihr Volk in den Mittelpunkt stellen. Andernfalls sollten sie Revolutionäre oder Revolutionen nicht beschuldigen – oder die latente Gewalt, die aus Jahrzehnten unerbittlichen Leidens entsteht.

Die Oligarchie ist hervorragend darin, Revolutionen zu verteufeln, aber revolutionäre Handlungen sind lediglich die Umleitung der Verzweiflung in den Kampf – sie nutzen diese Energie, um eine Welt zu verändern, die sich auf den Abgrund zubewegt. Wenn dieser Tag kommt, sollten sie nicht den Opfern die Schuld geben, nachdem sie jahrelang die Schuldigen entschuldigt haben. Die Ukraine selbst ist Beweis genug.

Dieses Paradoxon des Vertrauens in die Ukraine ist nichts anderes als das Ergebnis dessen, was ich beschrieben habe. Selenskyj von der Dysfunktion des Staates freizusprechen, bedeutet nicht nur, seine Verantwortlichkeit und die Demokratie selbst zu missachten, sondern verschleiert auch das Leid derer, die er jeden Tag zum Krieg verurteilt – sei es der Krieg mit Waffen oder der brutale Kampf ums Überleben in einem Land, das er dem Untergang geweiht hat.

Übersetzt mit Deepl.com

