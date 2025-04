https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-tariffs-spark-trade-war–china-and-eu-retaliate



Trumps Zölle lösen Handelskrieg aus, China und EU drohen mit Vergeltung

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

3. April 2025

Trumps Ankündigung weitreichender Vergeltungszölle veranlasste China und die EU, den USA mit ihren Vergeltungsmaßnahmen zu drohen, was den globalen Handelskrieg verschärft und das globale Wirtschaftssystem erschüttert.

US-Präsident Donald Trump hat den globalen Handelskrieg angeheizt, indem er am Mittwoch, den er als „Tag der Befreiung“ bezeichnete, einen Basiszoll von 10 % auf alle US-Importe und gegenseitige Zölle verhängte.

Das Weiße Haus kündigte umfassende neue Zölle an, was zu unmittelbaren Turbulenzen auf den Weltmärkten führte, da Führungskräfte auf der ganzen Welt die Maßnahmen verurteilten und Vergeltungsmaßnahmen gegen die Zölle ankündigten.

Der Basiszoll von 10 % tritt am 5. April in Kraft, die höheren gegenseitigen Abgaben am 9. April.

Angesichts der neu eingeführten Zölle von 54 % auf Exporte in die USA kündigte China Vergeltungsmaßnahmen an, während auch die Europäische Union mit Gegenmaßnahmen drohte. Sowohl Verbündete als auch Rivalen Washingtons verurteilten den Schritt einhellig, da sie befürchteten, dass er den Welthandel schwer beeinträchtigen könnte.

„Die Folgen werden für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verheerend sein“, sagte EU-Chefin Ursula von der Leyen in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Europäische Union Vergeltungsmaßnahmen gegen die von Trump verhängten Zölle plant, sollten die Gespräche mit den USA ins Stocken geraten. Die Europäische Union wurde mit einem 20-prozentigen Gegenzoll belegt.

China forderte die Vereinigten Staaten auf, die gegenseitigen Zölle unverzüglich einzustellen, und gelobte, Gegenmaßnahmen zum Schutz seiner eigenen Interessen zu ergreifen. Der chinesische Handelsminister erklärte, dass die Entscheidung der USA das sorgfältig ausgehandelte Gleichgewicht der Interessen, das durch jahrelange multilaterale Handelsabkommen hergestellt wurde, sowie die erheblichen Vorteile, die das Land selbst durch den globalen Handel beständig erzielt hat, ignoriere.

Trump unterzeichnete daraufhin eine Durchführungsverordnung, die auf die „De-minimis“-Handelsbestimmung abzielt, die zollfreie Lieferungen von geringwertigen Waren (mit einem Preis von 800 US-Dollar oder weniger) aus China erlaubt hatte. Das Weiße Haus kündigte an, dass diese Maßnahme – die für Waren mit Ursprung in China und Hongkong gilt – ab dem 2. Mai in Kraft treten würde.

Konsequenzen und Vorteile

Trump bezeichnete die „gegenseitigen“ Zölle als direkte Gegenmaßnahme zu bestehenden Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen, die auf amerikanische Exporte erhoben werden, und behauptete, dass diese neuen Handelssanktionen das Wiederaufleben der Beschäftigung in der heimischen Fertigung fördern würden.

„Jahrzehntelang wurde unser Land von nahen und fernen Nationen geplündert, ausgeraubt, vergewaltigt und gebrandschatzt“, erklärte Trump

Unabhängige Wirtschaftsanalysten warnen davor, dass die Einführung von Zöllen das weltweite Wirtschaftswachstum behindern, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöhen und die jährlichen Ausgaben typischer US-Haushalte um Tausende Dollar erhöhen könnte.

Stephen Miran, der sowohl als Trumps führender Ökonom als auch als Vorsitzender des Council of Economic Advisors fungiert, räumte ein, dass die Zölle zweifellos kurzfristige wirtschaftliche Störungen verursachen würden. Er sagte: „Wird es dadurch zu kurzfristigen Beeinträchtigungen kommen? Absolut“, während er gleichzeitig argumentierte, dass diese Handelsmaßnahmen letztlich die US-Wirtschaft langfristig stärken würden.

„So sabotiert man den Wirtschaftsmotor der Welt, während man behauptet, ihn auf Touren zu bringen“, sagte Nigel Green, CEO der deVere Financial Advisory Group, und fügte hinzu: “Die Realität sieht düster aus: Diese Zölle werden die Preise für Tausende von Alltagsgütern – von Telefonen bis hin zu Lebensmitteln – in die Höhe treiben, und das wird die Inflation in einer Zeit anheizen, in der sie bereits unangenehm hartnäckig ist.“

Die Märkte erleben eine Erschütterung

Trumps Zölle lösten Wellen auf den globalen Märkten aus, da die Händler gespannt auf die Ankündigung des Weißen Hauses warteten.

Der US-Dollar verlor am 2. April gegenüber dem Euro um 1 %, mit ähnlichen Rückgängen gegenüber anderen wichtigen Währungen wie dem britischen Pfund und dem Schweizer Franken.

Die US-Aktien gaben im nachbörslichen Handel nach, nachdem Präsident Donald Trump die Einführung neuer Zölle in Höhe von mindestens 10 % angekündigt hatte, wobei für bestimmte Länder sogar noch höhere Sätze verhängt wurden.

Der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), der den S&P 500 widerspiegelt, fiel um etwa 2 %, während der Invesco QQQ ETF, der an den Nasdaq-100-Index gekoppelt ist, um 3,3 % fiel. Der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) rutschte ebenfalls um 1 % ab.

Große Importeure verzeichneten am Mittwochabend starke Verluste, wobei Nike um 6 % und General Motors um 3 % einbrachen. Aktien, die bereits im vergangenen Monat durch Zollsorgen in Mitleidenschaft gezogen worden waren, verzeichneten weitere Rückgänge, darunter Nvidia und Tesla, die jeweils um etwa 3 % nachgaben.

Gold-Futures stiegen am Mittwoch um 20,20 $ bzw. 0,6 % auf 3.166,20 $ pro Unze, da Investoren vor der erwarteten Zollankündigung von Präsident Donald Trump nach sicheren Anlagen suchten, während Kassagold zum Handelsschluss am US-Markt bei 3.127 $ lag.

