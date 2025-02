Selenskyj will die Bombe (schon wieder)

Sein “Siegesplan” für die Ukraine ist gescheitert, der darin ultimativ geforderte Nato-Beitritt in weite Ferne gerückt. Nun macht auch noch US-Präsident Trump Druck für eine Verhandlungslösung. In dieser Lage scheint Präsident Selenskyj endgültig die Nerven zu verlieren. In einem Interview deutete er an, dass die USA eine alternative Sicherheitsgarantie in Form von Atomwaffen bieten könnten. “Werden sie uns Atomwaffen geben? Dann sollen sie uns Atomwaffen geben”, sagte er nach Angaben von n-tv. – Es ist nicht das erste Mal, dass Selenskyj die Bombe fordert. Schon beim EU-Gipfel im Oktober 2024 hat er mit atomarer Bewaffnung gedroht. Allerdings würde er damit gegen den Atomwaffensperrvertrag verstoßen, den die Ukraine 1994 unterzeichnet hat…Weiterlesen in lostineu.com