https://strategic-culture.su/news/2025/02/10/zelenskys-100-days-might-end-in-florida-as-trump-prepares-his-ukraine-plan/



Selenskyjs 100 Tage könnten in Florida enden, während Trump seinen Ukraine-Plan vorbereitet

Martin Jay

10. Februar 2025

© Foto: SCF

Zwei jüngste Medienereignisse, bei denen Selenskyj deutlich einen Deal mit Donald Trump forderte, manche würden sogar sagen „bettelte“, könnten darauf hindeuten, dass er in Panik gerät.

Sind wir Zeugen der letzten Tage von Übergangspräsident Selenskyj? Treten Sie uns bei Telegram, Twitter und VK.

In zahlreichen Reden und verschiedenen Medienveranstaltungen hat er wiederholt davon gesprochen, dass das ukrainische Volk, Europa und die Heiligkeit der Demokratie bedroht seien, wenn Russland den Krieg gewinnt. Aber jetzt können wir sehen, dass das alles Blödsinn war und dass wir jetzt, ohne Hollywood-Filmstars, die sein Profil in Hunderten von Medienkanälen schärfen, die Fake News verbreiten, um ihn zu unterstützen, zu dem kommen, was wirklich am wichtigsten ist: der Mineralreichtum.

Das Problem oder Dilemma, in dem sich Selenskyj befindet, ähnelt dem eines sterbenden alten Mannes, der Millionen auf der Bank hat. Gibt er sein gesamtes Vermögen an die besten Ärzte, um sich auf der Grundlage ihrer Versprechen ein paar weitere Lebensjahre zu erkaufen, oder akzeptiert er, dass das Ende nahe ist? Seine Logik ist nicht kompliziert. Sein Hauptaugenmerk liegt vor allem auf seiner eigenen Macht und Position. Aber ist ein Friedensabkommen, mit oder ohne Zugeständnis von Bodenschätzen, mit seiner Amtszeit als Präsident vereinbar? Irgendetwas muss wohl nachgeben.

Was er jetzt tut, ist sicherlich Panik. Die jüngsten Medienberichte können nicht anders interpretiert werden. Da praktisch alle US-amerikanischen und britischen Medien die Meinung vertreten, dass der Krieg jetzt gegen Russland verloren ist, und weitere Berichte besagen, dass Moskau einen Großangriff mit ein oder zwei Brigaden planen könnte, ist Zeit von entscheidender Bedeutung. Er muss klar denken. Vielleicht verhindern wahnhafte westliche Mächte wie Großbritannien jedes klare, realistische Denken, wenn man bedenkt, dass David Lammy, der britische Außenminister, ihn kürzlich besuchte und ihm einen Scheck über 60 Millionen US-Dollar überreichte und ihm sagte, dass Großbritannien bereit sei, die USA militärisch zu ersetzen. Ja, das sind 60, Sie haben richtig gelesen. Es ist zwar unklar, was eine Armee, die sich auf dem Rückzug befindet, mit diesem Kleingeld anfangen könnte, aber da US-Experten schätzen, dass allein für die Aufrechterhaltung der ukrainischen Armee für ein weiteres Jahr zwischen 50 und 100 Milliarden Dollar benötigt würden, sollten die Briten Selenskyj dafür danken, dass er bei dieser Farce ernst geblieben ist.

Das Problem von Selenskyj besteht darin, wie er ein Friedensabkommen sichern und dabei als Sieger dastehen kann. Hinzu kommt, dass sein Beharren auf „westlichen Sicherheitsgarantien“ – sprich einer NATO-Mitgliedschaft – fast eine unmögliche Mission ist. So wird deutlich, warum die Dinge nicht gerade sehr schnell vorankommen.

Trump hat ein Friedensabkommen angekündigt, das im April vereinbart werden soll. Wie der 600-Pfund-Gorilla im Raum wird er es wahrscheinlich umsetzen, oder zumindest eine Art Waffenstillstand, aber wird Selensky dann noch Präsident sein? Selensky erkennt schnell, in welche Falle er getappt ist und wie tief er darin steckt. Trump ein riesiges Bestechungsgeld geben? Das könnte nicht ausreichen, da Trump sich bereits nach einem Nachfolger für Selenskyj umsehen muss, der wahrscheinlich mehr bieten würde. Sowohl Trump als auch Selenskyj müssen als Sieger daraus hervorgehen, und es war interessant, wie er das Wort „Sieg“ verwendete, als er es den Reuters-Journalisten erklärte (stellen sie tatsächlich Fragen oder ist es nur ihre Aufgabe, sein PR-Apparat zu sein?). Die Frage, ob Putin ein Sieger ist, wurde jedoch nicht angesprochen, da er bereits gewonnen hat und alle Trümpfe in der Hand hält. Es stimmt zwar, dass die Intensität der Kämpfe auf russischer Seite sicherlich der Fall ist, aber es ist völlig falsch, dass sowohl Lammy als auch Selenskyj behaupten, Putin wolle nicht reden. Dies ist eine verschlüsselte Aussage, die einfach bedeutet: „Er ist nicht bereit, uns zu geben, was wir wollen“.

Es ist unwahrscheinlich, dass Selenskyj als Vermittler fungieren wird, um das Abkommen zu verwirklichen, während wir uns auf Trumps 100-Tage-Frist zubewegen, und ich sage voraus, wie ich es schon seit Monaten tue, dass sowohl Putin als auch Trump zu dem Schluss kommen werden, dass er entfernt werden muss, damit ein Abkommen zustande kommt. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist ein Witz und kann nicht zustande kommen, wenn ein Deal abgeschlossen werden soll, und es ist bezeichnend, dass der Westen immer noch an dieser Fantasie festhält, aber es erklärt, warum Selenskyj immer noch darauf herumreitet. Zum Zeitpunkt des Schreibens deutete Trump gegenüber Journalisten an, dass er kurz vor einem Treffen mit Selenskyj stehe, sodass wir davon ausgehen sollten, dass dies der Moment sein wird, in dem alle diplomatischen Liebenswürdigkeiten beiseitegelegt werden. Trump wird ihm den Plan erläutern und ihm dann sagen: „Entweder du bist dabei oder du bist draußen.“ So einfach, wie die Regierungen Obama und Biden Selenskyj und seinen Vorgänger an die Macht gebracht haben, wird Trump beweisen, dass er dem etwas entgegensetzen kann. Achten Sie in den kommenden Wochen genau darauf, ob die engsten Mitarbeiter von Selenskyj entlassen werden, die in Wirklichkeit aber zurückgetreten sind. Trumps Spezialität in New York City, wo er jahrelang Geschäfte abschloss, bestand darin, seinen Konkurrenten damit zu drohen, ihre Frauen zu verführen. Viele gaben dieser Taktik nach. Mit ziemlicher Sicherheit werden Trumps Leute einen Beitrag zu Selenskyjs Entourage leisten, die ihn mit höheren Bestechungsgeldern finanziell vernichten könnten – falls er sich dafür entscheidet, zu bleiben. Aber wird er bleiben?

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW tätig war und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medienunternehmen Beiträge verfasst. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …