Trump: Die Ukraine „könnte eines Tages russisch sein“

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

11. Februar 2025

US-Präsident Donald Trump bestätigt, dass er seinen Sondergesandten Keith Kellogg bald in die Ukraine entsenden wird, um einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges auszuarbeiten.

Die Ukraine „könnte eines Tages russisch sein“, schlug US-Präsident Donald Trump vor, während sich Vizepräsident JD Vance auf ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Laufe dieser Woche vorbereitet.

In einem Interview für Fox News, das am Montag ausgestrahlt wurde, äußerte sich Trump, der sich für ein Ende des fast dreijährigen Krieges mit Russland einsetzt, zu dem Konflikt und sagte: „Sie könnten einen Deal machen, sie könnten keinen Deal machen. Sie könnten eines Tages russisch sein, oder sie könnten eines Tages nicht russisch sein.“

Trump betonte auch, dass die USA eine Rendite für ihre finanzielle Unterstützung der Ukraine sehen müssten, und schlug einen Handel für Kiews natürliche Ressourcen, einschließlich seltener Mineralien, vor.

„Wir werden all dieses Geld dort haben, und ich sage, ich will es zurück. Und ich habe ihnen gesagt, dass ich den Gegenwert, etwa Seltene Erden im Wert von 500 Milliarden Dollar, haben will“, sagte Trump. “Und sie haben im Wesentlichen zugestimmt, das zu tun, damit wir uns zumindest nicht dumm fühlen.“

Darüber hinaus bestätigte Trump am Montag, dass er seinen Sondergesandten Keith Kellogg bald in die Ukraine entsenden werde, um einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts auszuarbeiten.

Während Trump auf eine rasche Lösung drängt, strebt Selenskyj im Rahmen einer Vereinbarung mit Moskau feste Sicherheitsgarantien von Washington an.

Kiew befürchtet, dass eine Einigung ohne solide militärische Verpflichtungen – wie die NATO-Mitgliedschaft oder die Entsendung von Friedenstruppen – Moskau lediglich Zeit verschaffen würde, sich neu zu formieren und für eine weitere Offensive aufzurüsten.

Sergiy Nikiforov, Sprecher von Zelensky, teilte AFP mit, dass der ukrainische Präsident am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit Vance zusammentreffen werde.

Eine Quelle aus Zelenskys Büro gab an, dass Kellogg voraussichtlich am 20. Februar in der Ukraine eintreffen werde, Einzelheiten zu seinem Reiseplan seien jedoch noch nicht bekannt. Sein Besuch findet nur wenige Tage vor dem dritten Jahrestag des Beginns des Krieges in der Ukraine am 24. Februar statt.

Am Montag bekräftigte Selenskyj die Notwendigkeit eines „echten Friedens und wirksamer Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine und betonte die Sicherheit des ukrainischen Volkes, des Staates und der Wirtschaftsbeziehungen sowie die langfristige Nachhaltigkeit der Ressourcen des Landes.

„All dies wird jetzt entschieden“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache in den sozialen Medien.

Trump hat seine Absicht bekundet, ein Ende des Krieges zu vermitteln, aber noch keinen konkreten Plan für Verhandlungen vorgelegt.

Sowohl Selenskyj als auch der russische Präsident Wladimir Putin haben direkte Gespräche ausgeschlossen, und es gibt kaum Gemeinsamkeiten für ein mögliches Abkommen.

Putin besteht darauf, dass sich die Ukraine aus den Gebieten im Süden und Osten zurückzieht, die sie noch kontrolliert, und lehnt eine Integration der Ukraine in die NATO kategorisch ab.

Zelensky hingegen weigert sich, Russland irgendein Gebiet abzutreten, räumt jedoch ein, dass diplomatische Kanäle notwendig sein könnten, um einige Gebiete zurückzugewinnen.

Moskau hat fünf ehemals ukrainische Regionen anerkannt – die Krim im Jahr 2014, gefolgt von Donezk, Cherson, Lugansk und Saporischschja im Jahr 2022 –, hat jedoch nicht die volle Kontrolle über sie.

Am Montag bestätigte Selenskyj, dass Vorbereitungen für ein Treffen mit Trump getroffen werden, ein Termin steht jedoch noch nicht fest. Trump erklärte unterdessen letzte Woche, dass er sich „wahrscheinlich“ bald mit Selenskyj treffen werde, schloss jedoch einen persönlichen Besuch in Kiew aus.

Laut The New York Post teilte Trump der Zeitung am Samstag mit, dass er mit Putin über die Beendigung des Krieges gesprochen habe, und zitierte den russischen Staatschef mit den Worten, er wolle, dass die Menschen aufhören zu sterben.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow lehnte es jedoch ab, zu bestätigen oder zu dementieren, dass ein solches Gespräch stattgefunden hat.

Die Organisatoren der Münchner Sicherheitskonferenz gaben am Montag bekannt, dass Selenskyj am Gipfel vom 14. bis 16. Februar teilnehmen wird.

Laut Konferenzleiter Christoph Heusgen wird die US-Delegation voraussichtlich aus Außenminister Marco Rubio sowie Kellogg und Vance bestehen. Es werden keine Vertreter der russischen Regierung anwesend sein, fügte Heusgen hinzu.

