Selenskyjs Kabinettsumbildung ist eine neue Stufe der Verzweiflung

Von Martin Jay

5. September 2024

Wir sollten uns fragen, ob diese Minister aus dem Land fliehen dürfen oder nicht.

Es war schon immer schwierig, den genauen so genannten „Kipppunkt“ eines Regimes zu bestimmen, dessen Führer sich mit einer immer kleiner werdenden Schar von Kumpanen und Militärberatern an die Macht klammert. Aber im Fall von Selenskyj könnte die Nachricht im August, dass eine Reihe von Rating-Agenturen die Ukraine auf die letzte Stufe vor „Ramsch“ herabgestuft hatten, der Startschuss gewesen sein.

Einige werden argumentieren, dass die Ablösung des Chefs der Streitkräfte, Valeriy Saluschny, Anfang Februar ebenfalls einen Wendepunkt darstellte, da eine Reihe weiterer hochrangiger militärischer Berater entlassen wurde. Es war sicherlich ein Meilenstein in Selenskyjs verzweifeltem Bemühen, neue Ideen zu entwickeln, wie man auf dem Schlachtfeld etwas bewirken kann.

Aber für diejenigen, die ihm nahestehen und ihren Anteil an den Geldern einnehmen, war die Herabstufung wahrscheinlich der letzte Strohhalm, da das neue Beinahe-Rating es der ukrainischen Regierung sehr viel schwerer macht, sich auf der ganzen Welt zu normalen Zinssätzen Geld zu leihen.

Es folgten zwei kritische Ereignisse, die erklären könnten, warum diese sechs Minister und Berater am4. September massenhaft ihren Marschbefehl erhielten:

Außenminister Dmytro Kuleba Justizminister Denis Maliuska; Minister für strategische Industrien Alexander Kamyshin Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen Ruslan Strelets Stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration Olga Stefanishyna Stellvertretende Ministerpräsidentin – Ministerin für die Wiedereingliederung der unkontrollierten Gebiete der Ukraine Iryna Vereshchuk Stellvertretender Leiter des Büros von Selenskyj Rostislav Shurma.

Erstens hat die Kursk-Operation ihr Gesamtziel verfehlt, und die ukrainischen Streitkräfte mussten schwere Verluste hinnehmen, da Russland, das sich mit seiner Antwort Zeit ließ, sie schließlich sowohl am Boden als auch aus der Luft beschoss. Bei diesen Ministern müssen wir davon ausgehen, dass sie nicht hinter dem kühnen Plan standen, ihn aber trotzdem mittragen mussten. Zweitens, die Realität, dass Donald Trump Präsident wird, während Kamala Harris als Kandidatin immer dümmer und leerer aussieht.

Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, ob diese Minister das Land verlassen dürfen oder nicht. Oder ob Selenskyj selbst sie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie nicht mehr im Rampenlicht der Medien stehen, mit irgendeiner komischen Anklage wegen Hochverrats belasten wird. Die Auswirkungen ihres „Rücktritts“ (laut Jackson Hinkle auf X) werden ihn sicherlich politisch beeinflussen, da der Druck auf ihn, das Unvermeidliche zu akzeptieren, zunimmt.

Das Hauptproblem, das er jetzt haben wird, ist, dass er zunehmend als die Wurzel des Problems bei der Aushandlung eines Friedensabkommens angesehen wird, was nicht nur zu seinem Sturz führen, sondern auch die NATO als so genannte Verteidigungsorganisation zunehmend unwirksam erscheinen lassen wird. Nach Kursk ist nun klar, dass Putin keine Verhandlungen in Betracht ziehen wird. Selenskyj hat eine Grenze überschritten, und damit sind alle Wetten verloren.

„Wir brauchen heute neue Energie, und diese Schritte haben nur mit der Stärkung unseres Staates in verschiedenen Richtungen zu tun“, sagte Selenskyj den Medien auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irischen Premierminister Simon Harris.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hatten jedoch noch nicht alle ihre Ämter verlassen, da das Parlament entscheidet, wer zurücktreten kann.

Die Abgeordneten erklärten, dass das Parlament voraussichtlich am 10. September über den Rücktritt von Kuleba beraten werde.

Laut Reuters „war der 43-jährige Kuleba nach Selenskyj das bekannteste Gesicht der Ukraine im Ausland, traf sich mit führenden Politikern in der ganzen Welt und warb in fließendem Englisch um militärische und politische Unterstützung“.

Dieser Schritt zeugt von einer neuen Stufe der Verzweiflung, wie Selenskyjs Kritiker in den sozialen Medien betonen. „Wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen. Sie alle wissen jetzt, dass die Ukraine am Ende ist, also werden sie das Geld einsammeln, das sie versteckt haben, und abhauen. Das einfache ukrainische Volk wird den Kokainschnüffler aussortieren“, kommentierte einer auf X.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

