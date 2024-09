https://english.almayadeen.net/news/politics/putin-says-prefers-harris-over-trump-in-upcoming-us-election



Putin bevorzugt Harris gegenüber Trump bei den kommenden US-Wahlen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

5. September 2024

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt seine Unterstützung für die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei den bevorstehenden Wahlen an.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer Erklärung auf dem Östlichen Wirtschaftsforum am Donnerstag seine Unterstützung für die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November zum Ausdruck gebracht.

Vor einem Publikum in Wladiwostok sagte Putin, er bewundere Harris‘ „ansteckendes Lachen“ und respektiere, dass Präsident Joe Biden sie als seine Nachfolgerin befürwortet habe.

Während einer Plenarsitzung wurde Putin gefragt, ob er bei den US-Wahlen nach dem Ausscheiden Bidens aus dem Rennen einen Wunschkandidaten habe und ob er dem letztendlichen Gewinner gratulieren werde.

Putin antwortete, es sei lange her, dass er direkten Kontakt zu westlichen Staatsoberhäuptern gehabt habe, betonte aber, dass Russland bei den US-Wahlen keine Favoriten wähle und diese Entscheidung den amerikanischen Wählern überlasse.

Er erinnerte jedoch an seine frühere Unterstützung für Präsident Biden, der, wie er anmerkte, nun aus dem Rennen sei. Putin erklärte, da Biden Harris unterstützt habe, werde Russland diesem Beispiel folgen und ihre Kandidatur unterstützen. Er fügte hinzu, dass Harris‘ optimistisches Auftreten, das sich in ihrem Lachen widerspiegele, darauf hindeute, dass „alles gut für sie läuft“.

Putin deutete auch an, dass Harris‘ optimistischer Ausblick zu einer Verringerung der Sanktionen gegen Russland führen könnte, im Gegensatz zum früheren Präsidenten Donald Trump, der während seiner Amtszeit zahlreiche Beschränkungen gegen Moskau verhängt hatte.

Trotz seiner Äußerungen bekräftigte Putin, dass die endgültige Entscheidung bei den amerikanischen Wählern liege und Russland das Ergebnis der Wahl respektieren werde.

Harris sagt Hilfe für die Ukraine zu

US-Vizepräsidentin Kamala Harris kündigte im Juni mehr als zwei Jahre nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine neue Hilfen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar für die Ukraine an, die sich auf den Energiesektor und humanitäre Hilfe konzentrieren sollen.

Auf einem zweitägigen Gipfeltreffen im schweizerischen Burgenstock erläuterte Harris, dass das Hilfspaket 500 Millionen Dollar an neuen Mitteln für die Energieversorgung enthält. Darüber hinaus werden 324 Mio. USD aus zuvor zugewiesenen USAID-Mitteln zur Deckung des dringenden Energiebedarfs umgewidmet.

„Mit diesen Mitteln wird die durch den Krieg beschädigte Energieinfrastruktur repariert, die Stromerzeugung ausgebaut, Investitionen des Privatsektors gefördert und die Energieinfrastruktur geschützt“, sagte Harris in einer Erklärung.

„Diese Maßnahmen werden der Ukraine helfen, auf die jüngsten Angriffe Russlands auf die ukrainische Energieinfrastruktur zu reagieren, indem sie die Reparatur und Wiederherstellung unterstützen, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine gegenüber Unterbrechungen der Energieversorgung verbessern und die Grundlage für die Reparatur und den Ausbau des ukrainischen Energiesystems schaffen“, fügte Harris hinzu.

Das neue Hilfspaket von USAID und dem Außenministerium umfasst Berichten zufolge mehr als 379 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe. Diese Mittel sollen „zur Deckung des dringenden Bedarfs von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und konfliktbetroffenen Gemeinschaften beitragen, die von Russlands brutalem Krieg gegen das ukrainische Volk betroffen sind“, so Harris.

Sie fügte hinzu, dass das Außenministerium mit Unterstützung des Kongresses weitere 300 Millionen Dollar für zivile Sicherheitsmaßnahmen in der Ukraine bereitstellen wird.

„Diese Unterstützung wird ihnen helfen, sicher an der Front des Krieges zu operieren, um das ukrainische Territorium zu verteidigen, Zivilisten zu retten, die von den Angriffen des Kremls betroffen sind, kritische Infrastrukturen zu schützen und die über 120.000 registrierten Fälle von Kriegsverbrechen und anderen Gräueltaten zu untersuchen“, sagte Harris.

