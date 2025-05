https://english.almayadeen.net/news/politics/serbia-s-vucic-discharged-from-hospital–to-mark-victory-day



Serbiens Präsident Vucic aus dem Krankenhaus entlassen, um den Tag des Sieges in Russland zu begehen

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

4. Mai 2025

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic verlässt das Krankenhaus und sagt seine Termine ab, um sich auszuruhen, plant aber weiterhin, an der Siegesparade am 9. Mai in Moskau teilzunehmen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic wurde nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt aufgrund von Brustschmerzen während eines Besuchs in den Vereinigten Staaten aus der Militärmedizinischen Akademie in Belgrad entlassen.

Der erste stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister Sinisa Mali bestätigte, dass Vucic das Krankenhaus gegen 17:00 Uhr Ortszeit verlassen habe und sich nun auf ärztlichen Rat hin ausruhe. „Dem Präsidenten geht es besser. Er bat darum, dies allen Bürgern Serbiens mitzuteilen“, sagte Mali gegenüber dem nationalen Fernsehsender RTS.

Vucic hat alle offiziellen Termine in den kommenden Tagen abgesagt, aber seine für den 9. Mai geplante Reise nach Moskau zur Siegesparade nicht abgesagt.

„Da ich ihn kenne und er ein Mann ist, der sein Wort hält, gehe ich davon aus, dass er sein Versprechen einhalten wird“, sagte Mali.

Vucic wird am Tag des Sieges auf jeden Fall teilnehmen

Der Kardiologe Dragan Dincic, der den Präsidenten behandelte, bestätigte, dass sein Zustand stabil ist, merkte jedoch an, dass er mehrere Tage Ruhe benötigen werde, bevor er seine Aufgaben wieder aufnehmen könne.

Vucic hatte zuvor erklärt, dass er an der Veranstaltung am 9. Mai in Moskau teilnehmen wolle, sofern ihm nichts zustoße oder Serbien bedroht werde.

Vucic hatte am 16. April angekündigt, dass er trotz Warnungen von EU-Vertretern, dass dies Serbiens EU-Beitrittsbemühungen gefährden könnte, an der Siegesparade in Moskau teilnehmen werde.

„Demonstration russischer Militärmacht“

Die EU betrachtet die Parade als Demonstration russischer Militärmacht und hat Vucic gewarnt, dass seine Teilnahme gegen die Grundprinzipien verstoßen könnte, die von EU-Beitrittskandidaten erwartet werden.

Serbien strebt seit seiner Bewerbung im Jahr 2009 und der Erlangung des Kandidatenstatus im Jahr 2012 die EU-Mitgliedschaft an. Vucic unterhält jedoch seit jeher enge Beziehungen zu Russland und dessen Präsidenten.

Jedes Jahr finden am 9. Mai Feierlichkeiten auf dem Roten Platz in Moskau statt. Das Ereignis wird in Russland und mehreren ehemaligen Sowjetrepubliken begangen, um an die Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zu erinnern.

Im Rahmen der Feierlichkeiten bestätigte Vucic, dass eine serbische Militäreinheit an der Parade teilnehmen wird, und wies darauf hin, dass Serbien auch erstmals an der Organisation der Veranstaltung beteiligt sein wird.

Lackmustest für EU-Mitgliedschaft

Mehrere EU-Vertreter reagierten darauf mit scharfen Reaktionen. Jonatan Vseviov, Generalsekretär des estnischen Außenministeriums, erklärte: „Wir müssen sicherstellen, dass sie verstehen, dass bestimmte Entscheidungen ihren Preis haben. Die Konsequenz ist, dass sie nicht der Europäischen Union beitreten.“

Er merkte weiter an, dass die Teilnahme Serbiens ‚ein wichtiger Lackmustest‘ sei. “Im Grunde genommen schauen wir, ob sie auf unserer Seite stehen oder auf der anderen Seite spielen.“

Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas schaltete sich ein und sagte: „Jede Teilnahme an den Paraden oder Feierlichkeiten am 9. Mai in Moskau wird von europäischer Seite nicht auf die leichte Schulter genommen, wenn man bedenkt, dass Russland tatsächlich einen umfassenden Krieg in Europa führt.“

