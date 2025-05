Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israel im Krieg, Tag 576 |

Netanjahu schwört Vergeltung gegen Houthis; 40 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza gemeldet

Palästinensische Kinder sitzen am Donnerstag in Gaza-Stadt an einer mit Wandmalereien bedeckten Mauer. Bildnachweis: Omar Al-Qattaa/AFP

Bewaffnete Mitglieder der drusischen Gemeinschaft in Syrien nehmen am Mittwoch in Damaskus an der Beerdigung von sieben Menschen teil, die bei nächtlichen Zusammenstößen mit syrischen Sicherheitskräften getötet wurden. Bildnachweis: AFP/-

ISRAEL: Familien der Geiseln fordern Regierung auf, Pläne zur Ausweitung des Gaza-Kriegs zu stoppen, während die IDF Zehntausende Reservisten einberuft; Kataris Außenminister verurteilt Netanjahus „hetzerische“ Äußerungen ■ GAZA: 40 Menschen in den letzten 24 Stunden getötet, laut medizinischen Quellen aus Gaza ■ SYRIEN: IDF-Flugzeuge liefern humanitäre Hilfe an drusische Bewohner im Süden Syriens ■ JEMEN: Houthi-Sprecher sagt, eine hyperschallschnelle ballistische Rakete habe den Flughafen von Tel Aviv zum Ziel gehabt

Aktuelles

Haaretz

vor 33 Minuten

US-Präsident Donald Trump sagte in einem Interview mit NBC News, das Ziel der Verhandlungen mit dem Iran sei die „vollständige Demontage“ seines Atomprogramms.

Trump fügte jedoch hinzu, er sei bereit, Argumente für die Genehmigung eines zivilen Atomprogramms für den Iran nach Beendigung seines Atomwaffenprogramms anzuhören.

„Ich denke, ich wäre offen dafür, mir das anzuhören, wissen Sie?“, sagte Trump gegenüber Kristen Welker von NBC während des Interviews. “Man nennt es zivile Energie. Aber wissen Sie, zivile Energie führt oft zu militärischen Kriegen. Und wir wollen nicht, dass sie Atomwaffen haben. Das ist ganz einfach.“

Jonathan Lis

vor 45 Minuten

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, Israel werde sich den Maßnahmen der Vereinigten Staaten gegen die Houthi-Gruppe im Jemen anschließen, nachdem eine von ihnen abgefeuerte Rakete in der Nähe des Flughafens Ben Gurion in Tel Aviv eingeschlagen war.

„Ich kann nicht alle Details offenlegen, es ist nicht so, dass es ‚bumm‘ macht und dann ist alles vorbei – aber es wird ‚bumm‘ machen“, sagte Netanjahu in einem 7-minütigen Video, das er auf seiner X-Seite veröffentlichte.

Netanjahu fügte hinzu, dass die israelische Armee im Gazastreifen im Rahmen ihres „Entschlossenen Aktionsplans“ operiere und dass er noch am Abend das Sicherheitskabinett einberufen werde, um die Ausweitung der Operationen zu besprechen. Weiterlesen in haaretz. com

