Setzt Israel kleine Atomwaffen in Gaza und Südlibanon ein?

Robert Daly

Christopher Busby

Quelle: Al Mayadeen Englisch

6. September 2024

Dr. Christopher Busby ist Teil eines gemischten Teams von investigativen Reportern und Kommentatoren aus dem Libanon und einigen Filmemachern, die „Israels“ Einsatz von angereichertem Uran bei den Angriffen auf den Gazastreifen im Libanon untersuchen und den seltsamen Krankheiten, die auf dem Schlachtfeld auftreten, nachgehen wollen.

Der American Peace Information Council (APIC) und Green Audit (UK) führen eine Untersuchung des möglichen Einsatzes kleiner Atomwaffen durch „Israel“ im Gazastreifen und im Südlibanon durch. Dr. Christopher Busby – wissenschaftlicher Sekretär des Europäischen Komitees für Strahlenrisiken, ehemaliges Mitglied des britischen Komitees zur Untersuchung des Strahlenrisikos durch interne Emittenten und ehemaliges Mitglied des Aufsichtsgremiums des britischen Verteidigungsministeriums für abgereichertes Uran – stellt im Folgenden den wissenschaftlichen und sozialen Hintergrund des Falls dar.

APIC und Green Audit bitten Menschen, die Krankenwagen im Süden fahren oder dort leben, sich mit Motorluftfiltern von Krankenwagen, die in bombardierten Gebieten gefahren wurden, mit Proben von langen Haaren (mindestens 10 cm lang), wenn sie in bombardierten Gebieten leben, und mit Geigerzählerablesungen und Bodenproben aus Bombenkratern zu melden. Bitte senden Sie diese Proben und Beweise an Al Mayadeen , der sie an uns weiterleiten wird. Man sollte meinen, dass es am einfachsten wäre, die Luftfilter der Krankenwagen vom Libanesischen Roten Kreuz zu erhalten, aber dessen Generalsekretär, Herr Georges Kitanneh, weigert sich, diese Untersuchung zu unterstützen.

Dr. Robert Daly

Israel“ in Gaza: Rotes Quecksilber.

Dr. Christopher Busby

Im Jahr 2021 bestätigte ein wissenschaftlicher Bericht in der renommierten Fachzeitschrift Nature, was ich schon seit 2006 gesagt hatte. „Israel“ hat seit seinen Angriffen auf den Libanon im Jahr 2006 und den Angriffen auf Gaza in den Jahren 2008 und 2014 eine neue Nuklearwaffe eingesetzt, die mit einem Hochtemperatur-Strahlenblitz und mit Neutronen tötet. Diese Waffe, die einen identifizierbaren Fußabdruck, aber keine Spaltprodukte wie Cäsium-137 hinterlässt, wurde, wie wir heute wissen, auch von den USA 2003 in Falludscha im Irak und zuvor auch im Kosovo eingesetzt.

Die Rückstände, inhalierbarer Uran-Aerosolstaub, verursachen zusammen mit der Neutronenschädigung des Gewebes eine Reihe schwerwiegender und oft tödlicher gesundheitlicher Auswirkungen, die den Ärzten Rätsel aufgeben und sich einer Behandlung entziehen. Ohne zu wissen, was die Ursache für diese Auswirkungen ist, die oft andere Krankheiten nachahmen oder zu Pilzinfektionen führen, die tödlich sind, sind die Ärzte machtlos und sehen einfach nur zu, wie die exponierten Personen sterben.

Bei direkter Exposition gegenüber dem Blitz werden Körperteile, Arme, Beine und Stellen, die sich nicht hinter einer starken Abschirmung befanden, zu geschwärzten Stäben verbrannt. Das Uranstaub-Aerosol wird eingeatmet, zerstört die Lunge durch Fibrose, wird in das Lymphsystem verlagert und verursacht später Krebs, nicht nur Lymphome und Leukämien, sondern so ziemlich jeden Krebs als Folge der Lokalisierung des Uranpartikels in dem Organ, zum Beispiel der Brust, die über ausgedehnte Lymphgefäße verfügt. Wird das Partikel abgehustet und verschluckt, kann es sich im Dickdarm festsetzen und dort Krebs verursachen.

Zu den nachgeschalteten Folgen in exponierten Bevölkerungsgruppen gehören genetische Auswirkungen, ungeklärte Säuglingssterblichkeit, angeborene Missbildungen, Fehlgeburten, Störungen des Geschlechterverhältnisses bei der Geburt und Fruchtbarkeitsverluste, die alle in epidemiologischen Studien festgestellt wurden , die ich 2010-2011 in Falludscha mit durchgeführt habe.

Das ist keine Science-Fiction und keine Schönfärberei. Ich habe als Sachverständiger in zwei erfolgreichen Gerichtsverfahren fungiert, einem in England und einem in Australien, in denen der Richter und der Gerichtsmediziner zu dem Schluss kamen, dass die Partikel Darmkrebs verursachen. Zurzeit helfe ich einem US-DU-Veteranen bei seiner Klage gegen das Militär. Er hat einen Hypophysentumor (die kleine Drüse befindet sich hinter der Nase, wo sich die Partikel festsetzen).

Ich begann mit dieser Untersuchung im Jahr 2006, als in einer libanesischen Zeitung ein Artikel erschien, in dem berichtet wurde, dass ein israelischer Bombenkrater in Khiam radioaktiv sei. Ein Dr. Ali Khobeisi hatte den Krater mit einem Geigerzähler untersucht und eine 20-fache Hintergrundstrahlung im Krater im Vergleich zur Umgebung festgestellt. Bis 2006 war ich so etwas wie eine alternative Autorität für Waffen mit abgereichertem Uran (DU) geworden. Ich hatte vor dem US-Kongressausschuss für Veteranenangelegenheiten über die Auswirkungen von abgereichertem Uran und das Golfkriegssyndrom ausgesagt, ich hatte den Irak und auch den Kosovo besucht und war Mitglied des DUOB (Depleted Uranium Oversight Board) der britischen Regierung; ich hatte Artikel verfasst, auch für die Vereinten Nationen, und ich hatte vor der Royal Society ausgesagt.

Ich bat einen Kollegen, in den Libanon zu reisen und Proben aus dem Krater sowie einen Luftfilter aus einem Krankenwagen zu nehmen. Die Analyse dieser Proben mit zwei verschiedenen Methoden ergab, dass es sich nicht um abgereichertes Uran, sondern um angereichertes Uran (EU) handelte. Dies ist jedoch unmöglich, es sei denn, die Waffe wurde aus EU hergestellt oder EU wurde durch Neutronenbestrahlung von U-234 und U-238 erzeugt.

Um der Erklärung des Problems zu folgen, braucht man etwas Wissenschaft. Natürliches Uran, wie es abgebaut wird, hat drei Isotope: U-238, U-234 und U-235. Der größte Teil dieses Urans ist U-238 (99,7 %). Die 0,3 % U-235 sind wichtig für Atombomben und Kernenergie und werden auf verschiedene Weise zur Herstellung von EU gewonnen. Zurück bleibt das weniger radioaktive U-238, das als abgereichertes Uran (Depleted Uranium, DU) bezeichnet wird.

Wenn U-238 zerfällt, verwandelt es sich in Thorium-234, das sich schnell in Protoactinium-234 und dieses wiederum in Uran-234 verwandelt. Dann gibt es eine lange Liste von Nachkommen, die uns aber nichts angehen. All dies geschieht recht schnell, und bei diesem Prozess werden einige Gammastrahlen freigesetzt, die DU zu einer Gefahr für die Gammastrahlung machen, im Gegensatz zu den Aussagen des Militärs, dass DU keine Gefahr bei der Handhabung darstellt. Es ist eine. Aber das ist in dieser Geschichte nicht wichtig.

Das Hauptproblem hier ist folgendes. War das angereicherte Uran in der Libanon-Bombe ein echter Fund? Könnte es ein Laborfehler gewesen sein? Die Antwort lautet: Nein. Wir haben zwei verschiedene Labors und zwei verschiedene Urananalysemethoden verwendet, ICPMS und Alphaspektrometrie.

Was wir fanden, wurde von dem Reporter Robert Fisk aufgegriffen, der die Geschichte im Oktober 2006 in The Independent veröffentlichte: Das Geheimnis von „Israels“ geheimer Uranbombe.

Bis wir die EU fanden, hatte ich mich auf die gesundheitlichen Auswirkungen von DU konzentriert. Das tat jeder. Aber im Jahr 2006 wurde ich von einem bedeutenden italienischen Atomphysiker, Emilio Del Guidice, kontaktiert. Ich traf ihn in London, wo er mir sagte, dass die Quelle der EU eine neue Waffe sei, die Wasserstoff oder schweren Wasserstoff, in Uran gelöstes Deuterium verwendet, und wenn dieser Sprengkopf, der so klein wie ein Baseball ist, auf ein festes Objekt abgefeuert wird, kommt es zu einer kalten Fusion des Wasserstoffs zu Helium mit der Emission einer starken Gammastrahlung, die bewirkt, dass sich das U238 in ein instabiles U-239 umwandelt, das zu U-235 und einem Neutron zerfällt.

Ich bin kein Kernphysiker, obwohl ich meine eigenen Ideen zu dieser Erklärung habe, aber damals habe ich akzeptiert, dass er wusste, wovon er sprach. Zumindest erklärte es die Quelle der Anreicherung.

Im Jahr 2008 wurde ich von einigen Ärzten in Ägypten angesprochen, die sich fragten, ob die Israelis den Gazastreifen mit DU bombardieren würden. Mit einigen Schwierigkeiten erhielt ich Proben aus Gaza, wiederum Bodenproben und einen Luftfilter, und die Analyse ergab das Vorhandensein von EU. Im Jahr 2010 analysierten wir im Rahmen unserer Studie über die angeborenen Missbildungen in Fallujah die Haare der Mütter auf 52 Elemente, um die Ursache der Geburtsfehler zu ermitteln. Wir fanden EU in den Haaren der Mütter.

Ein weiterer Beleg für die Existenz einer EU-haltigen oder EU-produzierenden Waffe ergab sich aus der Untersuchung eines Kosovo-Kriegsveteranen, dessen mysteriöse Krankheiten von einigen Ärzten in Liverpool und Manchester gründlich untersucht wurden. In den Nieren des Mannes wurde angereichertes Uran gefunden.

Emilio del Guidice war bei diesen Sherlock-Holmes-Ermittlungen nicht untätig geblieben. Zusammen mit Reportern des italienischen Fernsehens (Rai News) hatte er den Vater der kalten Fusion, Prof. Martin Fleischmann, besucht, mit dem ich 1980 an der Universität von Kent zusammengearbeitet hatte. Fleischmann trug zu dem faszinierenden wissenschaftlichen Rätsel bei, war aber nicht bereit, sich daran zu beteiligen. Es schien, dass Wissenschaftler, die sich mit der kalten Fusion beschäftigten, unter verdächtigen Umständen starben. Fleischmann selbst war anscheinend mit etwas vergiftet worden, das Krebs an mehreren Stellen verursachte, und starb am 3. August 2012. Ein Kollege, der sich mit der kalten Fusion beschäftigte, erkrankte ebenfalls an Krebs mit mehreren Stellen und überlebte nicht.

Del Guidice und der Produzent von Rai News, der die Geschichte verfolgte, schrieben ein Buch: The Secret of the Three Bullets, das 2014 veröffentlicht wurde. Es ist immer noch im Druck und enthält ihre Seite der Geschichte. Ich bin in dem Buch unter verschiedenen Namen zu finden. Aber einige Monate vor der Veröffentlichung starb del Guidice unerwartet, als er allein in seinem Haus war. Mir wurde gesagt, dass der Mitautor und Herausgeber des Buches , Maurizio Torrealta, untergetaucht ist, nachdem er drei echte Kugeln in einem Umschlag erhalten hatte.

Spulen Sie ins Jahr 2021 vor. Der Nature-Artikel enthält die Ergebnisse von Analysen von 65 Proben von Erde, Sand, Zement und Baumaterialien aus Gaza. Mit Hilfe der Gammaspektrometrie (bei der man die gesamte Probe verwendet und die erkennbaren Peaks von U-235 und Th-234 = U238 betrachtet) stellten die Autoren in allen Proben, vor allem aber in den Bodenproben, einige signifikant hohe Werte an angereichertem Uran fest. Die Anreicherungswerte waren höher als die, die wir in unseren früheren Studien gefunden hatten. Das natürliche Isotopen-Massenverhältnis in der Natur (U238/U235) beträgt 138. Im Libanon fanden wir 116. In Gaza 108. In der Studie von 2021 wurden etwa 85 gefunden. Da dies vor den jüngsten Bombardierungen geschah, muss diese Kontamination auf die israelischen Bombardierungen von 2014 zurückgehen. Was sollten wir jetzt erwarten?

Im März dieses Jahres schrieb ich an die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO), die offizielle UN-Aufsichtsbehörde für den Einsatz von Atomwaffen. Mein Kollege aus Fallujah, Dr. Mohamad Al-Darraji, schickte meinen Brief ebenfalls unter seinem Namen. Nichts geschah. Keine Antwort. Er sollte eine Pressekonferenz in Wien organisieren, um auf den Einsatz dieser Waffe in Falludscha und die Vertuschung der hohen Reststrahlung durch das irakische Wissenschaftsministerium aufmerksam zu machen. Ich habe ein Video gedreht, das auf dieser Konferenz gezeigt werden sollte (es ist online). Aber er konnte keinen Veranstaltungsort finden.

Ich ließ dem Brief im Juli eine zweite Version folgen und forderte die IAEO auf, zu reagieren. Ich schrieb einen Aufsatz über das Thema und reichte ihn bei zwei Fachzeitschriften ein, wobei ich den Vorabdruck online stellte. Er wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die Gutachter den Ergebnissen der Nature-Analyse keinen Glauben schenkten. Schließlich erhielt Al-Darraji eine Antwort von der IAEO (ich natürlich nicht). Die IAEO glaubte nicht an die Ergebnisse von Nature. Nichts zu untersuchen. Kein Problem.

Die britische Abgeordnete der Grünen Partei im Oberhaus, Baroness Jenny Jones (die ich kenne), stellte im britischen Parlament eine Anfrage. Die Regierung sagte, sie habe dazu nichts zu sagen. Über den hohen Gehalt an angereichertem Uran in Gaza.

Das war’s also. Was können wir tun? „Israel“ und die USA (zumindest) haben etwas entwickelt, das mit ziemlicher Sicherheit eine Mini-Neutronenbombe ist. „Israel“ setzt sie in Gaza ein. Und setzt sie möglicherweise im Libanon (wieder) ein. Tatsächlich gibt es Beweise für die Entwicklung einer solchen Bombe, die bereits im Oktober 1962 beim letzten US-Atmosphärentest der Dominic-Serie im Pazifik getestet wurde. Dabei handelte es sich um den Test mit dem Namen „Housatonic“, der eine Sprengkraft von 9,96 Tonnen erreichte, aber Berichten zufolge keinen Fallout hatte. Das bedeutet, dass sie keinen Spaltzünder in der ersten Stufe hatte, eine notwendige Voraussetzung für alle Wasserstoffbomben vor ihr.

Die Bedeutung dieses Umstandes scheint übersehen worden zu sein, aber erstaunlicherweise kann man Details auf Wikipedia finden. Die britische Regierung hat all diese Informationen unter den Official Secrets Act gestellt, und als ich die Testveteranen von 2010 bis 2016 vor den Royal Courts of Justice vertrat, wurde mir der Zugang zu diesen Details verweigert. Die neue Bombe wurde kurz vor dem Testverbot von Kennedy und Kruschev und kurz vor der Ermordung Kennedys erfolgreich gezündet. Könnte es eine Verbindung geben?

Ich habe mich einem gemischten Team von investigativen Reportern und Kommentatoren aus dem Libanon sowie einigen Filmemachern angeschlossen, um die Lösung dieses Rätsels zu finden. Wir wollen den seltsamen Krankheiten nachgehen, die auf dem Schlachtfeld auftauchen. Wir wollen nach angereichertem Uran und auch nach Neutronenaktivierungsprodukten wie Kobalt-60, Tritium und Kohlenstoff-14 suchen. Eine neue Entwicklung ist, dass die Labors, in denen ich die früheren Proben untersucht habe, plötzlich alle ihre Türen geschlossen haben. Eines von ihnen wurde nach der ersten Gaza-Analyse ganz geschlossen. Eines von ihnen wurde bedroht. Aber wir können mit dem, was wir haben, eine Menge erreichen.

Wir möchten, dass die Leute Geigerzähler besorgen, um die Einschlagstellen kurz nach der Explosion zu untersuchen, und uns Proben von Staub und Schmutz besorgen, falls diese radioaktiv sind. Wir brauchen Haarproben von Frauen, vor allem langes Haar aus dem Nacken, von Frauen, die in der Nähe der bombardierten Gebiete wohnten oder dort lebten. Einen einfachen Geigerzähler können Sie jetzt für etwa 60 Euro kaufen. Auch ein tragbares Gammaspektrometer mit geringer Auflösung ist für etwa 350 Euro erhältlich.

Wir bitten alle, die Kommentare oder Informationen haben, uns zu kontaktieren. Dies ist eine große Sache.

Die Waffe wird mit Sicherheit bei künftigen Kämpfen zum Einsatz kommen und einen lokalen Atomkrieg ermöglichen, da die Schreckensszenarien mit dem Fallout nicht eintreten werden. Ich habe das Gerät „ Roter Quecksilber“ genannt, weil es wahrscheinlich genau das ist (erinnern Sie sich an die Geschichte mit dem roten Quecksilber: offiziell von der Wissenschaft (haha) als Betrug, als Fälschung abgeschrieben). Rotes Quecksilber war Stalins Code für angereichertes Uran. Aus dem Test von Dominic Housatonic geht eindeutig hervor, dass auch die USA diese Waffe entwickelt haben. Da sie tötet, ohne Spaltprodukte zu hinterlassen, ist sie für die weltweiten Systeme zur Erkennung von Nuklearexplosionen und für die IAEO-Wächter unsichtbar.

Aber es besteht kein Zweifel, dass die IAEO darüber Bescheid weiß. In ihrem jüngsten Bericht über Uran in der Umwelt wird angereichertes Uran vollständig ignoriert. Als ich einen der Autoren des Berichts fragte, warum, wurde mir gesagt, dass ihnen das Geld ausgegangen sei. Sie hatten nur genug, um sich mit abgereichertem Uran zu befassen. Können Sie das glauben?

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Autor, Akademiker, Gründer und Vorsitzender des American Peace Information Council; leitet „Daly Forecast“ auf Telegram.

Übersetzt mit Deepl.com

