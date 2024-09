Israels Endspiel im besetzten Westjordanland spiegelt den Gazastreifen wider – Vernichtung Von Hanna Alshaikh

https://www.trtworld.com/opinion/israels-endgame-in-the-occupied-west-bank-mirrors-gaza-annihilation-18204313



Israels Endspiel im besetzten Westjordanland spiegelt den Gazastreifen wider – Vernichtung

Was jetzt geschieht, ist die Verwirklichung von Israels lang ersehntem Ziel, „maximales Land (mit) einem Minimum an Palästinensern“ zu erreichen.

Hanna Alshaikh

5. September 2024

Reuters

Menschen begutachten den Ort, an dem ein israelischer Drohnenangriff Palästinenser getötet hat, in Tubas im besetzten Westjordanland, 5. September 2024. / Foto: Reuters

Vor dem 7. Oktober letzten Jahres sah es so aus, als würde Israels nächster großer Krieg gegen die Palästinenser im besetzten Westjordanland und nicht im Gazastreifen stattfinden.

In den letzten Stunden vor Bekanntwerden der von der Hamas geführten Offensive gegen Israel berichteten die Medien über Gewalt im besetzten Westjordanland, einschließlich eines israelischen Siedlerangriffs, bei dem ein 19-Jähriger getötet und über 70 Palästinenser in der Stadt Huwara verletzt wurden.

Das Jahr 2023 war für die Palästinenser im besetzten Westjordanland aufgrund von Angriffen des israelischen Militärs und bewaffneter Siedler bereits das tödlichste Jahr seit 2005.

Letzte Woche hat Israel gezeigt, dass es mit den besetzten Gebieten noch nicht fertig ist, und treibt das Westjordanland weiter in ein Ausmaß an Gewalt und Zerstörung, das in den letzten 20 Jahren beispiellos war. Israel startete seine jüngste Operation mit dem zynischen Namen „Sommerlager“ am 28. August im nördlichen Teil des Gebiets. Es handelt sich um den größten israelischen Einmarsch in das besetzte Westjordanland seit 2002.

Israelische Regierungsvertreter erklärten, diese Militäroperation sei eine Reaktion auf den 7. Oktober. In Wirklichkeit verfolgen Israels Angriffe auf das besetzte Westjordanland und sein andauernder völkermörderischer Krieg gegen den Gazastreifen jedoch dasselbe Ziel: militärische Angriffe gegen Widerstandskräfte, um ein jahrzehntelanges Projekt der ethnischen Säuberung und Massenvertreibung zu rechtfertigen.

Israels Angriffe, Annexionspläne und die Rhetorik von Offiziellen , die auf die Absicht hinweisen, das besetzte Westjordanland ethnisch zu säubern, haben sich in den letzten Jahren intensiviert. Während seines andauernden Völkermords im Gazastreifen hat Israel routinemäßig Palästinenser aus dem Westjordanland (einschließlich Kinder) ermordet, verletzt, gefoltert und massenhaft verhaftet, Städte und Dörfer überfallen und Häuser abgerissen.

Diese Episode sollte deutlich machen, dass Israel zwar an jeder Kriegsfront anders vorgeht, seine Ziele im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen aber genau dieselben sind.

Kriegsfront verschärft sich

Israels jüngster Angriff auf das besetzte Westjordanland umfasst Luftangriffe, den Beschuss von Palästinensern, Angriffe auf Journalisten, Attentate, die Zerstörung von Häusern sowie die Zerstörung von Infrastruktur und Straßen. Die nördlichen Gebiete stehen nun am Rande einer humanitären Katastrophe.

Seit einer Woche wird die Stadt Dschenin belagert. Israel hat die Wasser- und Stromversorgung der Stadt unterbrochen, wovon die meisten Einwohner betroffen sind. Die Palästinenser berichten nun auch über einen Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten.

Etwa 70 Prozent der Straßen von Dschenin wurden von israelischen Bulldozern zerstört. Tulkarem und das dortige Flüchtlingslager Nour Shams wurden von einem israelischen Luftangriff getroffen, bei dem vier Palästinenser, darunter zwei Kinder, getötet wurden. In Tulkarem sperrte und zerstörte das israelische Militär Straßen, beschädigte die Strom-, Wasser- und Abwasserinfrastruktur und führte Razzien durch und zerstörte Häuser. In Tubas und dem nahe gelegenen Flüchtlingslager Al-Far’a führte Israel Drohnenangriffe und Razzien durch.

Auch in anderen Teilen des besetzten Westjordanlands hat Israel seine Razzien verschärft. Hebron wurde von israelischen Streitkräften belagert, die auch das Flüchtlingslager Jalazone bei Ramallah sowie Bethlehem, Nablus und Qalqilya überfielen.

Israels Völkermord in Gaza ist ein Krieg gegen Palästina und alle Palästinenser.

Die Operation „Sommerlager“ markiert nicht die Eröffnung einer neuen Kriegsfront, sondern vielmehr die Intensivierung eines Krieges in dem Gebiet, der nach dem 7. Oktober begann. In den letzten 11 Monaten hat Israel über 600 Palästinenser im Westjordanland getötet. Darüber hinaus hat Israel fast 10.000 Palästinenser verhaftet, darunter mehr als 60 Journalisten und 640 Kinder, von denen viele gefoltert und misshandelt wurden.

Die Verhaftung und Folterung von palästinensischen Kindern in israelischen Militärgefängnissen ist keine neue Praxis. Nach Angaben von Defense for Children International hat Israel seit dem Jahr 2000 13.000 palästinensische Kinder verhaftet.

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte berichtet, dass 159 dieser Todesfälle im Westjordanland auf israelische Luftangriffe, 11 auf Angriffe von Siedlern und 8 auf gemeinsame Angriffe von Siedlern und israelischem Militär zurückzuführen sind. Zu Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen verteilte der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, Waffen an Tausende von Siedlern, und in den letzten Monaten des Jahres 2023 wurden 535 Siedlerangriffe im besetzten Westjordanland registriert.

Auch wenn manche einen rechtsextremen Beamten wie Ben-Gvir als Randgruppe abtun mögen, ist die Annäherung von Staat und Siedlern ein weiter verbreitetes Phänomen, als israelische Beamte zugeben wollen. Darüber hinaus weist diese Koordination der letzten Jahre auf Israels ultimatives Ziel im besetzten Westjordanland hin.

Ethnische Säuberung

Im Gegensatz zu den israelischen Behauptungen ist die Operation im Westjordanland keine Reaktion auf den zunehmenden bewaffneten Widerstand der Palästinenser in diesem Gebiet, sondern vielmehr eine Beschleunigung des jahrzehntelangen Projekts der Expansion, der ethnischen Säuberung und der Annexion.

Rhetorische Verurteilungen der Siedlerbewegung können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Israel ein siedlerkolonialistischer Staat ist, der auf der Auslöschung und Enteignung der Palästinenser beruht.

Das ultimative Ziel ist das, was der israelische Oppositionsführer Yair Lapid 2016 als „maximales Land (mit) einem Minimum an Palästinensern“ bezeichnete , eine Aussage, die die Ideologie des Zionismus in wenigen Worten zusammenfasst.

Es handelt sich um ein Projekt, das nicht nur der Gründung der wichtigsten Widerstandsgruppen im besetzten Westjordanland, sondern auch der Errichtung der ersten illegalen israelischen Siedlung im Westjordanland im Jahr 1967 und der Gründung des Staates Israel selbst lange vorausgeht. Rhetorische Verurteilungen der Siedlerbewegung können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Israel ein siedlungskolonialistischer Staat ist, der auf der Auslöschung und Enteignung der Palästinenser beruht.

Israel hat im Laufe der Zeit immer wieder mit der Siedlerbewegung zusammengearbeitet, vor allem im Jahr 2023, und diese Partnerschaft nach dem Beginn des Krieges gegen Gaza noch intensiviert. Die Zahl der Siedler im Westjordanland hat sich in den 30 Jahren seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens im Jahr 1993 vervierfacht. Und die israelische Regierung hat einige Siedlungen, die ohne staatliche Genehmigung errichtet wurden, rückwirkend legalisiert.

Anfang 2023 hob die Knesset die gesetzlichen Schranken für den Siedlungsausbau im nördlichen Westjordanland auf, der nach internationalem Recht illegal ist.

Reuters

Ein palästinensischer Mann geht in einem Gebäude spazieren, das bei einem Angriff israelischer Siedler im Dorf Jeit in der Nähe von Qalqilya im israelisch besetzten Westjordanland beschädigt wurde, 16. August 2024 (REUTERS/Raneen Sawafta).

Die Koalitionsvereinbarung der Regierung sah vor, dass Finanzminister Bezalel Smotrich weitreichende Befugnisse über das Gebiet C im besetzten Westjordanland und die zivile Kontrolle über zwei Militäreinheiten, die die Besatzung aufrechterhalten, erhält.

Etwa zur gleichen Zeit zog Smotrich internationale Verurteilungen auf sich, als er sagte, dass es „so etwas wie eine palästinensische Nation nicht gibt“, und nachdem ein Siedlermob Huwara angegriffen hatte, sagte er, dass das Dorf „ausgelöscht“ werden sollte.

Im Sommer 2023 erreichten diese Siedlermobs ihren Höhepunkt und griffen palästinensische Dörfer an, die weithin als Pogrome bezeichnet wurden. Es liegt auf der Hand, dass diese Rhetorik der Staatsbeamten und die Machtverhältnisse die Gewalt der Siedler begünstigten.

Kriegsverbrechen

Obwohl dieses Jahr noch nicht zu Ende gegangen ist, wird das Jahr 2024 bereits die meisten Landbeschlagnahmungen im Westjordanland in einem einzigen Jahr seit der Zeit vor Oslo markieren.

Am 29. August, nur einen Tag nach Beginn der anhaltenden Invasion im Westjordanland, rief Außenminister Israel Katz zur „vorübergehenden Evakuierung“ der Palästinenser im besetzten Westjordanland auf, was von vielen als Hinweis auf Pläne für eine dauerhafte Vertreibung verstanden wurde.

Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete den derzeitigen Einmarsch im Westjordanland als „Rasenmähen“ und fügte hinzu, dass Israel in Zukunft „die Wurzeln ausreißen“ müsse, womit er auf einen intensiven Vorstoß anspielte, der zur Dezimierung des besetzten Westjordanlandes führen und die Palästinenser unter dem Deckmantel von Sicherheitsmaßnahmen zur Vertreibung zwingen könnte.

Mit seinen Angriffen auf die Zivilbevölkerung, die Infrastruktur, Krankenhäuser und Journalisten begeht Israel im besetzten Westjordanland dieselben Kriegsverbrechen, die es in größerem Umfang auch im Gazastreifen begangen hat.

Im vergangenen Herbst beauftragte Premierminister Benjamin Netanjahu seinen engen Berater und Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, mit der Ausarbeitung eines Plans, um die Bevölkerung im Gazastreifen „auf ein Minimumauszudünnen“.

Angesichts des gleichzeitigen israelischen Einmarsches in das Westjordanland sind die Anzeichen dafür, dass Israel im Gazastreifen und im Westjordanland dasselbe Ziel verfolgt, nicht zu übersehen: Es nutzt Sicherheitsbedenken, um Kriegsverbrechen und Massaker zu rechtfertigen, und schafft so die Voraussetzungen dafür, dass Israel die Palästinenser vertreiben und ihr Land beschlagnahmen kann.

Ohne wirksame Maßnahmen zur Eindämmung Israels droht allen Palästinensern zwischen dem Fluss und dem Meer eine Massenvertreibung.

Israel hat gelernt, dass es während seines völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen weiterhin bedingungslos von den Vereinigten Staaten unterstützt und gefördert werden wird.

Die „Bärenumarmungs“-Strategie von Präsident Joe Biden, bei der sich die USA weigern, ein Waffenembargo zu verhängen, die Militärhilfe an Bedingungen zu knüpfen oder zumindest ihr Druckmittel einzusetzen, um einen Waffenstillstand zu fordern, hat Israel ermutigt, seine Angriffe auf Palästinenser überall zu eskalieren.

Wenn Israel nicht für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen wird, insbesondere durch Maßnahmen wie ein Waffenembargo, wird der Völkermord in Gaza weitergehen.

Israel könnte dieses Ausmaß an Gewalt auch in das Westjordanland tragen. Ohne wirksame Maßnahmen zur Eindämmung Israels droht allen Palästinensern zwischen dem Fluss und dem Meer die Massenvertreibung.

QUELLE: TRT World

Hanna Alshaikh ist Doktorandin in Geschichte und Nahoststudien an der Harvard-Universität.

Übersetzt mit Deepl.com

--

