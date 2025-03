Sex, Politik und Zensur: Wie eine Organisation für Sexualerziehung in den Israel-Palästina-Konflikt hineingezogen wurde

https://www.mintpressnews.com/sex-ed-aasect-bullied-backing-israel-project-shema/289202/



Kit Klarenberg

11. März 2025

Im September 2024 deckte MintPress News auf, wie Project Shema, eine israelische Lobbygruppe, die eng mit der berüchtigten Anti-Defamation League (ADL) verbunden ist, öffentliche Schulen in den USA infiltrierte, um Schüler und Lehrer gleichermaßen mit dem liberalen zionistischen Dogma zu indoktrinieren und Debatten und Meinungsverschiedenheiten über den tödlichen Krieg Tel Avivs gegen Gaza zu unterdrücken, und zwar unter dem falschen Deckmantel des Kampfes gegen den antijüdischen Hass. Spulen wir in die Gegenwart, und Project Shema hat still und leise sein Fadenkreuz auf das unwahrscheinlichste aller Ziele gerichtet – die American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists (AASECT).

Es sei den Lesern verziehen, wenn sie mit der AASECT nicht vertraut sind. Die 1967 gegründete Organisation veröffentlicht von Experten begutachtete Zeitschriften zu Sexualerziehung und -therapie und führt ein Verzeichnis zertifizierter Sexualmediziner, um Bedürftige mit angemessener Hilfe zu verbinden. Die Mitgliedschaft umfasst einige Tausend Menschen, darunter Mediziner, Psychologen, Eheberater, Familienplanungsspezialisten, Anwälte, Studenten und andere. Obwohl die AASECT eine hoch angesehene Institution auf diesem Gebiet ist, ist sie nicht auf dem Radar der breiten Öffentlichkeit und wird vielen Amerikanern völlig unbekannt sein.

Dies wirft die offensichtliche Frage auf, wie und warum die Organisation ins Fadenkreuz der Israel-Lobby geraten ist. Es ist eine zutiefst schmutzige Geschichte, die in oft schockierenden Details in einem Material dargelegt wird, das MintPress News von einem Whistleblower innerhalb der AASECT zur Verfügung gestellt wurde, der anonym bleiben möchte. Die Dokumentation zeigt, dass die Einfügung von Project Shema in die Vereinigung der Höhepunkt langjähriger, entschlossener und äußerst bösartiger Bemühungen von Zionisten innerhalb der Reihen der Organisation war, die AASECT zu einer pro-israelischen Haltung zu zwingen und die interne palästinensische Solidarität zu neutralisieren.

Auf diesem Weg wurden abweichende AASECT-Mitglieder brutal angegriffen und ausgegrenzt, ihre Bedenken ignoriert und die Führung der Organisation immer wieder erfolgreich dazu gemobbt, den übertriebenen, unvernünftigen Forderungen der Unterstützer Israels nachzugeben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt trat der Präsident der Vereinigung aufgrund des Drucks sogar zurück. Seitdem werden die internen Diskussionsplattformen der AASECT stark moderiert. Diejenigen, die sich für Palästina einsetzen, werden zensiert, während israelische Propaganda und unverhohlene Islamophobie ungehindert und unwidersprochen verbreitet werden.

Auch wenn die AASECT eine Nischenorganisation sein mag, sind die Einzelheiten darüber, wie sie von der Israel-Lobby aggressiv unter Kontrolle gebracht wurde, von enormer allgemeiner Relevanz. Offensichtlich ist kein Bereich des öffentlichen oder beruflichen Lebens vor der zionistischen Durchdringung und Korruption sicher. Die schäbige Saga sollte allen, die mit der Notlage der Palästinenser sympathisieren, als dringende Warnung dienen. „Sichere Räume“, in denen Solidarität zum Ausdruck gebracht werden kann, werden in allen Bereichen immer kleiner – und Ihre Schule, Universität, Ihr Arbeitsplatz, Ihre Berufsorganisation oder sogar Ihr Verein könnten die nächsten sein.

„Human Animals“

Zu den wichtigsten Verkaufsargumenten der AASECT-Mitgliedschaft gehört ein Listserv, eine private elektronische Mailingliste, die eine Plattform für Networking, Zusammenarbeit, Wissensaustausch und die Bewerbung von Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Hier, nach dem Durchbruch palästinensischer Freiheitskämpfer durch die Mauern des Konzentrationslagers Gaza am 7. Oktober 2023, wurde der Grundstein für die zionistische Entwürdigung der Vereinigung gelegt. Neun Tage später veröffentlichte der bekannte Sexualtherapeut Caleb Johnson einen Beitrag auf der Mailingliste, dem ein gemeinsamer Brief „an den AASECT-Vorstand“ beigefügt war.

Johnsons begleitende Beschreibung des Briefes, der von 26 weiteren „engagierten“ Verbandsmitgliedern unterzeichnet wurde, deutete darauf hin, dass es sich um ein einfaches Gesuch an die AASECT-Führungskräfte handelte, eine Erklärung der „Solidarität mit unseren israelischen Kollegen in diesen schwierigen Zeiten“ abzugeben. Eine berechtigte Forderung, könnte man argumentieren – aber der Inhalt des Briefes machte deutlich, dass Johnson et al. eine unverhohlen parteiische, pro-israelische Agenda verfolgten. Die Sorge um das Wohlergehen der israelischen Verbandsmitglieder war zweitrangig gegenüber der Forderung, dass die AASECT „ihre Stimme für die unerschütterliche Unterstützung des jüdischen Volkes und der Nation Israel erheben“ solle:

Die Geschichte hat uns gelehrt, wie wichtig der Satz „Nie wieder“ ist. Am 7. Oktober 2023 wurde die Welt Zeuge eines schrecklichen Ereignisses, das den größten Verlust an jüdischen Menschenleben an einem einzigen Tag seit dem Holocaust darstellt … Sich dafür zu entscheiden, nicht zu handeln, ist an sich schon eine starke Aktion. In dieser Zeit der Krise würde Schweigen eine Botschaft der Gleichgültigkeit aussenden. Wir fordern Sie dringend auf, eine Erklärung zur Unterstützung Israels, unserer Kollegen dort und des Rechts des jüdischen Volkes auf ein friedliches Leben in seiner angestammten Heimat abzugeben.“

Es gab keinerlei Hinweis auf die israelischen Gräueltaten, die seit dem 7. Oktober an den Palästinensern verübt wurden, geschweige denn auf die Jahrzehnte davor. Und das, obwohl die völkermörderische Absicht von Benjamin Netanjahu und seinen Ministern von Anfang an unmissverständlich deutlich wurde. Am Abend des 7. Oktober befahl der israelische Regierungschef der 2,2 Millionen palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen unheilvoll, „sofort zu verschwinden“, da „wir überall und mit aller Macht sein werden“. Zwei Tage später kündigte Verteidigungsminister Yoav Gallant eine totale Blockade des Gazastreifens an:

Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff geben, alles ist geschlossen … Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend … Gaza wird nicht zu dem zurückkehren, was es vorher war. Wir werden alles beseitigen.“

Der Aufruf an die AASECT, ihr Engagement für die israelische Sache unter Beweis zu stellen, wurde von einigen Mitgliedern der Vereinigung lebhaft unterstützt. Nicht alle waren jedoch so begeistert. Einige machten auf die Richtlinien des Listservs aufmerksam, die Diskussionen über „politische Ansichten oder politische Meinungen, die nicht mit Sexualerziehung, -beratung und -therapie zusammenhängen“, ausdrücklich verbieten. Andere waren verblüfft über den Vorschlag, dass die AASECT am 7. Oktober überhaupt öffentlich Stellung beziehen sollte. Ein Mitglied schlug vor, dass betroffene Mitglieder einfach persönliche oder Gruppenaussagen ohne Beteiligung der Vereinigung abgeben sollten. Ein anderes schrieb:

Was macht es für einen Unterschied, ob die Organisation einen Brief schreibt oder nicht? Was hat der stattfindende Völkermord mit unserer Mission und Vision zu tun? Wie kann ein solcher Brief etwas bewirken? Ich verstehe wirklich nicht, warum das wichtig ist … Sie müssen mir helfen zu verstehen, warum die Zertifizierung von Personen in einem handwerklichen Beruf etwas mit Handeln zu tun hat, wenn diese Menschen einen Krieg erleben. Warum sollten sie einen Brief als hilfreich empfinden?“

„Zionist Bully“

Beiträge, in denen solche fairen Fragen und Bedenken geäußert wurden, wurden von den Hardcore-Unterstützern Israels innerhalb der AASECT aggressiv niedergeschrien. Die abstoßendsten Beschimpfungen wurden jedoch gegen Mitglieder gerichtet, die vorschlugen, dass eine Stellungnahme der Vereinigung zum Gemetzel in Gaza die „palästinensischen Kollegen“ der Organisation berücksichtigen sollte, die „von Gewalttaten betroffen sein könnten“. Ein pro-israelischer Hardliner konterte, dass die AASECT keine Genossen in Gaza habe, während er wie ein Besessener behauptete, dass „Hasser in Palästina … jeden israelischen Mord durch Terrorismus feiern“ und „jeden Juden tot sehen wollen“. An anderer Stelle mischte sich ein israelischer Sexologe widerlich ein:

Im AASECT-Verzeichnis gibt es 17 Mitglieder in Israel. AASECT hat derzeit meines Wissens nach keine Mitglieder in einem der arabischen Länder und Gebiete. Warum haben wir keine Mitglieder in einem der sehr vielen arabischen Länder? Vielleicht, weil sie insgesamt nicht so fortschrittlich oder liberal sind wie wir.“

Der leiseste Widerstand gegen diese monströsen Äußerungen löste bei den pro-israelischen Ideologen der AASECT noch aggressivere Reaktionen aus. Ihr Ton, ihre Sprache und ihre Anschuldigungen waren so erschreckend, dass ein „amerikanischer Jude und antizionistisches“ Mitglied beschrieb, dass es „emotionale Schwierigkeiten mit der Reaktion“ hatte und ihre Rhetorik als „antisemitisch“ brandmarkte.

Eine anonymisierte Nachricht auf der Mailingliste von einem besorgten AASECT-Mitglied, die mit MintPress News geteilt wurde

Der Whistleblower der Vereinigung informiert MintPress News darüber, dass die Organisation daraufhin damit begann, alle Spuren palästinensischer Sympathie aus dem Listserv zu entfernen, da pro-israelische Mitglieder mit massenhaftem Austritt drohten und fälschlicherweise Antisemitismus vorwarfen. Ein AASECT-Mitglied sagte gegenüber MintPress:

Die Leute gaben völlig vernünftige Erklärungen zu Palästina und der Menschlichkeit und Würde von Arabern und Muslimen ab, nur um dann von einer Bande weißer Menschen mittleren Alters bösartig verbal belästigt zu werden. Warum werden diese Schläger nicht für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen? Warum tut die AASECT so, als ob ihnen wirklich Schaden zugefügt worden wäre? In keinem der gelöschten Listenserv-Beiträge war Antisemitismus zu finden. Aber in zionistischen Beiträgen waren unterschwelliger Rassismus und Fremdenfeindlichkeit irgendwie erlaubt. All das war widerlich und ist es immer noch.“

Schließlich veröffentlichte AASECT am 7. Dezember 2023 eine Erklärung, in der es hieß, dass es am 7. Oktober und zum Völkermord in Gaza keine Stellung bezogen habe. Fünf Tage später wurde ein „Moderationsausschuss“ eingesetzt, was bedeutet, dass alles, was an die Mailingliste geschickt wurde, im Voraus überprüft wurde und wird, was ein eklatantes Vorgehen gegen abweichende Meinungen darstellt. Dem Whistleblower zufolge ist mindestens ein prominenter „zionistischer Tyrann“ Teil dieses Ausschusses, während ein anderer zum Kommunikationschef von AASECT wurde. Immer noch unzufrieden – man könnte sagen, ermutigt – hielten israelische Ausnahmecharakter den Druck auf den Vorstand der Vereinigung aufrecht.

Eine anonymisierte Nachricht, die an die Mailingliste gesendet und mit MintPress geteilt wurde

Die massive Gegenreaktion auf die Weigerung der Organisation, sich entschieden auf die Seite Israels zu stellen, nahm Fahrt auf, und einige Mitglieder traten sehr öffentlich zurück. In der Zwischenzeit wurde die Mailingliste mit der Werbung für „Antisemitismus“-Workshops und pro-israelischer Propaganda überflutet. Am 23. Januar 2024 trat die langjährige AASECT-Präsidentin Dr. Rosalyn Dischiavo unter Berufung auf undurchsichtige persönliche Gründe zurück. Im darauffolgenden Monat gab die Vereinigung eine Folgemitteilung heraus, in der sie behauptete, dass „antisemitische und islamfeindliche Kommentare“ auf der Mailingliste gepostet wurden, und beschloss, weitere Vorfälle zu verhindern.

Im März desselben Jahres hatten palästinensisch-freundliche AASECT-Mitglieder genug. Dutzende – darunter viele Juden und einige, die anonym bleiben wollten, da sie glaubten, dass eine Namensnennung sie „für Schaden und Entfernung“ aus den Ausschüssen der Vereinigung „[öffnen] würde“ – unterzeichneten einen gemeinsamen Brief. Darin drückten sie ihre „tiefe Enttäuschung und Frustration“ über die „anhaltende Untätigkeit“ der Organisation angesichts der „Belästigung und Diskriminierung“ durch zionistische Mitglieder, die „unterschiedliche Unterstützung für betroffene Gemeinschaften innerhalb der AASECT-Mitgliedschaft und die unausgewogene Durchsetzung der Listserv-Richtlinien“ aus:

Die Gleichsetzung von Antizionismus mit Antisemitismus ist nicht nur irreführend, sondern bringt auch einen legitimen politischen Diskurs zum Schweigen und verwässert die eigentliche Definition von Antisemitismus. Wir sehen uns gezwungen, unser Unbehagen darüber zum Ausdruck zu bringen, dass sich die AASECT offenbar eng mit dem Zionismus verbündet. Darüber hinaus stellen wir die mangelnde Anerkennung des anhaltenden Völkermords in Palästina in Frage. Die Notwendigkeit eines Waffenstillstands anzuerkennen, ist mehr als ein humanitäres Gebot – es ist ein Ausdruck des Engagements unserer Organisation für die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit.“

Im Juni kam eine Antwort. Die neue Präsidentin der AASECT, Dr. Lexx Brown-James, und der Gesamtvorstand der Vereinigung erklärten, sie schätzten die „durchdachte und fürsorgliche Reaktion der Andersdenkenden auf das, was Sie alle wahrnehmen“, und bezeichneten sie als „ein echtes Vorbild dafür, wie man in einer Gemeinschaft lebt“. Ein beigefügter Brief sollte angeblich „auf die Punkte eingehen“, die die Unterzeichner vorgebracht hatten, aber sein Inhalt bezog sich auf kein einziges Argument oder Anliegen, das sie vorgebracht hatten, und sprach nur in vagen Begriffen von der „Aufrechterhaltung ethischer Standards“. Israel und der Zionismus wurden nicht erwähnt.

Dennoch schien der abweichende Brief Wirkung zu zeigen. Im darauffolgenden Monat kündigte AASECT an, den Listserver ganz einzustellen. „Es ist klar, dass sie uns alle zum Schweigen bringen wollten“, sagt der Whistleblower. Dies wurde jedoch im August 2024 rückgängig gemacht, wenn auch nur vorübergehend, „bis unser Technikteam, der Vorstand und der Moderationsausschuss die Möglichkeit hatten, ein neues Forum einzurichten“, erklärte die Vereinigung. In derselben Mitteilung wurde eine spannende kostenlose Schulung zu „entscheidenden Themen“ in Aussicht gestellt, darunter „Verständnis der jüdischen Identität und des Antisemitismus“ und „Reproduktive Gerechtigkeit und geschlechtsspezifische Gewalt in der muslimischen Gemeinschaft“.

„Besonders enttäuschend“

Am 7. Februar dieses Jahres wurden alle AASECT-Mitglieder herzlich zu einem kostenlosen Webinar mit dem Titel „Unterbrechung antijüdischer Ideen im aktuellen politischen Klima“ eingeladen, das in zwei Wochen stattfinden sollte. Es wurde von Sophia McGee von Project Shema geleitet. Den Teilnehmern wurde gesagt, sie würden erfahren, „wer Juden sind, was Antisemitismus ist und wie er funktioniert“, und „mit einem besseren Verständnis für die Identität, die gelebten Erfahrungen und die Traumata der jüdischen Gemeinschaft nach Hause gehen und besser darauf vorbereitet sein, Verbündete der jüdischen Gemeinschaft zu sein“.

Eine Sexualtherapeutin, die an der Veranstaltung teilnahm, schrieb anschließend an ihre Verbandskollegen und äußerte ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Inhalts. Sie stellten fest, dass McGee sich ausdrücklich dazu verpflichtet hatte, keine Themen im Zusammenhang mit dem „Israel/Palästina-Konflikt“ zu diskutieren, und sie hielt sich an ihr Wort. Zu keinem Zeitpunkt bezog sich McGee auf israelischen Landraub, ethnische Säuberungen, illegale Besatzung, Apartheid oder Massenunterdrückung und -mord an Palästinensern seit 1947. Stattdessen „wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es beim Zionismus um das Recht der Juden auf Selbstbestimmung geht“.

McGee behauptete zwar, dass sie den anhaltenden Völkermord Israels in Gaza nicht gutheiße, und öffnete die Runde für Fragen, doch die unsichtbaren AASECT-Moderatoren kontrollierten, was gefragt wurde, und kein Teilnehmer erschien vor der Kamera oder konnte direkt sprechen. Zahlreiche unangenehme Fragen, die die Sexualtherapeutin stellte, „darüber, wie der Zionismus als Waffe eingesetzt und zur Rechtfertigung der Besetzung“ palästinensischer Gebiete verwendet wurde, über die Notwendigkeit, „das jüdische Volk vom Zionismus zu trennen“, und darüber, ob Erzählungen über Selbstbestimmung als „Verteidigung oder Vorwand für ethnische Säuberungen“ dienten, wurden ignoriert.

Ein anderer Teilnehmer schloss sich ihren Bedenken und Gefühlen an und äußerte seine Enttäuschung über „das Fehlen einer Anerkennung oder Diskussion über den Zionismus und die Besetzung Palästinas“. Sie waren auch verblüfft über McGees Behauptung, dass das jüdische Recht auf Selbstbestimmung „das Recht auf Selbstbestimmung anderer Menschen, die dieses historische Heimatland teilen, nicht negiert“, da der Zionismus eine von Natur aus nationalistische, suprematistische politische Bewegung ist. Vielleicht nicht ganz zufällig wurden McGees Antworten auf Fragen zur „Intersektionalität des Jüdisch- und Schwarzseins“ als „besonders enttäuschend“ bezeichnet.

Anonymisierte Nachrichten von besorgten AASECT-Mitgliedern über die Schulung von Project Shema

Sie waren außerdem schockiert zu erfahren, dass so viele Fragen unbeantwortet und „nicht sichtbar“ waren, was sie zu der Frage veranlasste, „wie viele andere ähnlich übersehen oder ignoriert wurden“. Abschließend stellten sie fest, dass es während des Webinars einen ausgeprägten Mangel an vorgeschlagenen „praktischen Instrumenten zur tatsächlichen Bekämpfung von Antisemitismus außerhalb des aktiven Zuhörens und Einfühlungsvermögens“ gab. Mit anderen Worten: Man soll Zionisten jedes Wort glauben, ohne es in Frage zu stellen. Im Gegensatz dazu kommt es natürlich nicht in Frage, Palästinensern und ihren unzähligen Unterstützern weltweit zuzuhören und sich in sie einzufühlen.

Trotz dieser eklatanten Defizite hat Project Shema sein Hasbara-Spiel seit den ersten Schulungstagen an öffentlichen Schulen in den USA im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Damals stufte die Organisation ihre Tutorials im Voraus als unpolitisch ein, bevor sie die Teilnehmer mit unerbittlicher pro-zionistischer Propaganda bombardierte, die die giftige Lüge verbreitete, dass jede Kritik an Israel antisemitisch sei, während sie die angeblichen kulturellen und politischen Vorzüge Tel Avivs pries. Jetzt wird das gleiche perfide Skript, das McGee den AASECT-Mitgliedern überbrachte, an US-Universitäten vorgetragen.

Wohin und was Project Shema als Nächstes treffen wird, ist unklar. Der anonyme Whistleblower der Vereinigung macht sich jedoch keine Illusionen darüber, dass die giftigen Ranken der Organisation immer weiter wachsen werden, wenn die Zerstörung der AASECT durch zionistische Kräfte der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Die gesamte perverse Farce hat sie außerdem dazu gezwungen, ihre langjährigen Verbindungen zur Organisation zu kappen, trotz der damit verbundenen potenziellen persönlichen und beruflichen Kosten. Sie hoffen, dass andere aus ihren Erfahrungen lernen werden:

Dies ist kein Einzelfall. Ich habe miterlebt, wie Organisationen in meinem Bereich, die sich gegen Israel aussprechen, kontinuierlich die Finanzierung entzogen wurde, und andere geben Erklärungen ab, in denen sie nur angebliche Gräueltaten der Hamas verurteilen. Ich möchte nicht mit AASECT und ihren Werten in Verbindung gebracht werden, daher habe ich meine Mitgliedschaft nicht verlängert. Meine berufliche Zertifizierung, für die ich viel Zeit und Geld aufgewendet habe, läuft aus. Das ist in Ordnung, ich komme schon zurecht. Ich möchte nicht, dass in den Akten steht, dass die Handlungen von AASECT unschuldig sind, und wir sollten ihnen weiterhin unseren Respekt, unser Geld, unsere Zeit und unser Vertrauen schenken.“

AASECT wurde von MintPress News um einen Kommentar gebeten, hat aber vor der Veröffentlichung nicht geantwortet.

Feature-Foto | Illustration von MintPress News

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist und Mitarbeiter von MintPress News, der die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Seine Beiträge wurden bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

